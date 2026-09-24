Ударами ВС РФ сожгли антенные комплексы «Киевстар» и «Парковый» в Киеве

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Ударами ВС РФ сожгли антенные комплексы «Киевстар» и «Парковый» в Киеве

Министерство обороны заявило о нанесении серии ударов по объектам на территории Украины, используемым в интересах ВСУ.

Согласно сообщению Минобороны РФ, были поражены телекоммуникационные центры «Киевстар» и «Парковый», которые были заняты в предоставлении услуг связи и вычислительных мощностей для ВСУ. Сгорели антенные комплексы телекоммуникационных компаний, что привело к лавинообразным отключениям разных видов связи, включая спутниковую.



Также заявлено о поражении в Киеве четырёх предприятий по производству и хранению беспилотных летательных аппаратов.

В порту Черноморск (Ильичёвск) Одесской области, как сообщило российское военное ведомство, был поражён танкер, доставивший горюче-смазочные материалы для украинских вооружённых сил. По данным российских военных источников, удар был нанесён с помощью реактивных беспилотных летательных аппаратов «Герань», а уничтожение судна подтверждено кадрами объективного контроля.

Поражённый дронами танкер носил название «Синк Ти» (Cenk T) и шёл под флагом Панамы. Судно, по последним данным, принадлежало одной из турецких компаний.

По данным системы отслеживания судов Marine Traffic, до атаки танкер следовал из турецкого порта Карасу в направлении румынского порта Сулина, перевозя груз компании AKSA - крупного турецкого производителя дизельных и бензиновых генераторов и электростанций. Однако судно в итоге вдруг ушло с указанного маршрута, и взяло курс в сторону территориальных вод Украины. Хитрый турецкий ход не удался.

Зеленский, комментируя удар по порту Ильичёвск, объявил, что российская атака привела к уничтожению гражданского судна, и охарактеризовал это как свидетельство того, что Москва «не воспринимает всерьёз дипломатические усилия по прекращению войны». А удары ВСУ по Москве или, например, Новороссийску - это, надо полагать, и есть те «дипломатические усилия по прекращению войны» от Киева, о которых заявляет глава киевского режима?..
20 комментариев
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  1. Levinstein Звание
    Levinstein
    +8
    Сегодня, 09:52
    Хитрый турецкий ход не удался.
    Ай янычар, ай шалун soldier
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Сегодня, 10:00
      Цитата: Levinstein
      Хитрый турецкий ход не удался.

      Гори, гори ясно, чтобы не погасло !
      На хитрую попу, нашлась "Герань" с винтом.
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +4
        Сегодня, 10:08
        Цитата: carpenter
        нашлась "Герань" с винтом.

        Ошибаетесь !
        удар был нанесён с помощью реактивных беспилотных летательных аппаратов «Герань»
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +4
          Сегодня, 10:26
          Цитата: Uncle Lee
          Ошибаетесь !
          удар был нанесён с помощью реактивных беспилотных летательных аппаратов «Герань»

          Главное, что она "Герань", так завинтила хитрому турку так, что он вспыхнул свечкой.
  2. Комментарий был удален.
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 09:56
    И всё равно продолжают пытаться проскочить,сколько уже Россия бьёт по судам? А желающие не переводятся,может пора притопить пару -тройку, быстрее дойдет,ну как вариант.
    1. olbop Звание
      olbop
      +2
      Сегодня, 10:30
      Так сожжение танкера и есть его уничтожение, что ничуть не хуже потопления.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 10:47
      Цитата: Ропот 55
      И всё равно продолжают пытаться проскочить,сколько уже Россия бьёт по судам?

      Всему своё время. Сейчас только сумасшедшие пытаются прорваться, но это уже редкие случаи, а сумасшедших становится меньше.
  4. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +4
    Сегодня, 09:56
    Эрдоган: "Турция обеспокоена ударами по торговым судам в Черном море." Аж кушать не может
  5. megadeth Звание
    megadeth
    +2
    Сегодня, 10:04
    Зима близко..., всю зиму укронацисты скакать будут...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 10:11
      были поражены телекоммуникационные центры «Киевстар» и «Парковый»

      Удивлены ?!
      Ударами ВС РФ сожгли антенные комплексы «Киевстар» и «Парковый» в Киеве
      Ясно и понятно !
    2. Napayz Звание
      Napayz
      +1
      Сегодня, 10:13
      В тылу скакать, на передовой-с какать... request
  6. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 10:13
    были поражены телекоммуникационные центры

    Ибо нефиг пипикать.... Слух раздражает.... wink
  7. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 10:15
    Ну вот, пусть на Старлинк все переходят, а то антенны какие-то придумали.
    Илона Маск каждому укру выдаст тарелку.
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      0
      Сегодня, 10:39
      Скорее всего кастрюлю wassat laughing коротко, но верно
  8. Napayz Звание
    Napayz
    +5
    Сегодня, 10:15
    В начале СВО завалили телевышку в Киеве и ещё одну, где- то в западных областях. Почему прекратили практику?
  9. Монтесума Звание
    Монтесума
    +2
    Сегодня, 10:17
    Ударами ВС РФ сожгли антенные комплексы «Киевстар» и «Парковый» в Киеве

    А в Польше случайно загорелся антенный комплекс связи с системой Starlink, обслуживающий, в том числе, и Украину - опять кто-то окурок не потушил. request
    МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Возгорание произошло на станции с наземным шлюзом спутниковой связи Starlink в населенном пункте Воля Кробовская под Варшавой, с которого обслуживается Европейский регион, в том числе Украина. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

    По ее данным, владелец участка ночью сообщил в экстренные службы о возгорании антенн и повреждении генератора. Пожар удалось потушить.

    По версии пожарных, причиной возгорания мог стать поджог. Кроме того, рассматривается версия с коротким замыканием в электросети.
  10. Scientist_ Звание
    Scientist_
    0
    Сегодня, 10:19
    сожгли антенные комплексы «Киевстар» и «Парковый» в Киеве

    Тот самый случай когда заголовок не соответствует содержанию. В заголовке сожжены, в тексте эти комплексы сильно удивлены.
  11. Scientist_ Звание
    Scientist_
    0
    Сегодня, 10:21
    «не воспринимает всерьёз дипломатические усилия по прекращению войны»

    Комиков и не надо воспринимать всерьёз.
  12. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:30
    сожгли антенные комплексы «Киевстар» и «Парковый»
    Свиномордые теперь без связи сидеть будут? Я правильно понимаю?
  13. abrakadabre Звание
    abrakadabre
    +1
    Сегодня, 10:36
    Танкер прям уничтожен? Или поврежден?
    Очень хотелось бы, чтобы первое.

    А так, Панама переживет. У "Владычицы морей" Панамы кораблей ещё много ...