Ударами ВС РФ сожгли антенные комплексы «Киевстар» и «Парковый» в Киеве
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Министерство обороны заявило о нанесении серии ударов по объектам на территории Украины, используемым в интересах ВСУ.
Согласно сообщению Минобороны РФ, были поражены телекоммуникационные центры «Киевстар» и «Парковый», которые были заняты в предоставлении услуг связи и вычислительных мощностей для ВСУ. Сгорели антенные комплексы телекоммуникационных компаний, что привело к лавинообразным отключениям разных видов связи, включая спутниковую.
Также заявлено о поражении в Киеве четырёх предприятий по производству и хранению беспилотных летательных аппаратов.
В порту Черноморск (Ильичёвск) Одесской области, как сообщило российское военное ведомство, был поражён танкер, доставивший горюче-смазочные материалы для украинских вооружённых сил. По данным российских военных источников, удар был нанесён с помощью реактивных беспилотных летательных аппаратов «Герань», а уничтожение судна подтверждено кадрами объективного контроля.
Поражённый дронами танкер носил название «Синк Ти» (Cenk T) и шёл под флагом Панамы. Судно, по последним данным, принадлежало одной из турецких компаний.
По данным системы отслеживания судов Marine Traffic, до атаки танкер следовал из турецкого порта Карасу в направлении румынского порта Сулина, перевозя груз компании AKSA - крупного турецкого производителя дизельных и бензиновых генераторов и электростанций. Однако судно в итоге вдруг ушло с указанного маршрута, и взяло курс в сторону территориальных вод Украины. Хитрый турецкий ход не удался.
Зеленский, комментируя удар по порту Ильичёвск, объявил, что российская атака привела к уничтожению гражданского судна, и охарактеризовал это как свидетельство того, что Москва «не воспринимает всерьёз дипломатические усилия по прекращению войны». А удары ВСУ по Москве или, например, Новороссийску - это, надо полагать, и есть те «дипломатические усилия по прекращению войны» от Киева, о которых заявляет глава киевского режима?..
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