Бои под Добропольем: ВС РФ наступают на Нововодяное с двух направлений

На Добропольском направлении российские войска развивают наступление в районе северного выступа. Основной акцент сейчас смещается к Нововодяному. 18 сентября Минобороны РФ заявило о занятии Золотого Колодезя (в котором отходящие боевики ВСУ отравили колодцы), и теперь двигаются от него в северо-западном направлении, окружая Нововодяное по правой стороне. Одновременно с этим российские войска продвигаются к юго-западной окраине населённого пункта, зажимая его с двух сторон.Наступающие войска перерезали трассу между Добропольем и Краматорском. Из-за этого у противника в самом Доброполье осталась лишь одна дорога для подвоза – она идёт через поля западнее основной застройки, мимо кладбища и улицы Коммунальной.Однако сообщается, что за минувшие сутки перекрыли и эту дорогу. Так образовался оперативный котёл. Разрезать его можно, если бить вглубь по двум основным городским магистралям – Первомайской и проспекту Победы. И уже есть сообщения, что главные удары ВС РФ внутри города наносят именно вдоль этих двух улиц.Что касается населённого пункта Нововодяное, его освобождение создаст удобный плацдарм для дальнейшего окружения города Белозёрское, расположенного примерно в 4 километрах к северу от Доброполья. Вместе с этим закроется один из маршрутов, по которым ВСУ в этом районе получают снабжение.

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