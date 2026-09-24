Рейтинг Трампа падает: американцы не верят в возможную победу США над Ираном

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Рейтинг Трампа падает: американцы не верят в возможную победу США над Ираном

Как показывают результаты социологических исследований, большинство американцев убеждены, что США не смогут выиграть войну в Иране, а рейтинг одобрения Трампа продолжает падать. Недавние опросы продемонстрировали, что 64% американцев считают, что США не выигрывают в ближневосточном конфликте, тогда как 36% все еще уверены в победе над Ираном.

Затянувшийся конфликт с Ираном откровенно не находит поддержки в американском обществе. Подавляющее число респондентов называет ближневосточную операцию Трампа неоправданной тратой ресурсов. На этом фоне рейтинг одобрения главы государства, по разным оценкам, составляет от 31% до 41%, что является худшим результатом за всю политическую карьеру Трампа.



Кроме того, 55% избирателей считают негативным влияние решений Трампа на экономику страны, и лишь 26% придерживаются противоположного мнения. Таким образом, очевидно, что раздражение американцев растущей дороговизной жизни бьет по оценкам экономической политики Трампа и республиканцев, что неизбежно сыграет определенную роль на грядущих выборах в Конгресс.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на источники в окружении президента США, в закрытых беседах Трамп все чаще признает, что принятое в свое время решение начать войну против Ирана было ошибкой и крайне негативно сказывается на предвыборных шансах республиканцев. Тревога в рядах Республиканской партии тем временем только усиливается. Готовые решения для того, чтобы накануне промежуточных выборов поменять общественные настроения в свою пользу, у республиканцев отсутствуют.
5 комментариев
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  1. Горыныч1 Звание
    Горыныч1
    +1
    Сегодня, 10:34
    Вот прям по Задорнову: американцы т.тупые. вам ваш президент нерусским языком сказал, что победил 100500 раз! Что опять не так? laughing
  2. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 10:35
    "Готовые решения для того, чтобы накануне промежуточных выборов поменять общественные настроения в свою пользу, у республиканцев отсутствуют.""
  3. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +3
    Сегодня, 10:38
    Готовые решения для того, чтобы накануне промежуточных выборов поменять общественные настроения в свою пользу, у республиканцев отсутствуют.
    Ему можно конечно в такой ситуации обратиться к эллочке памфиловой, но тогда не исключено что на грядущих выборах в Конгресс победит едро.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 10:57
      Цитата: Trapp1st
      Ему можно конечно в такой ситуации обратиться к Эллочке [...], но тогда не исключено что на грядущих выборах в Конгресс победит едро.

      "Кр-р-расота!"
      Трамп - "Толстый и красивый парниша..." (с)
      laughing
  4. Никита Че Звание
    Никита Че
    +2
    Сегодня, 10:47
    Рейтинг Трампа падает: американцы не верят в возможную победу США над Ираном


    Как дети малые,ей богу.Простые вещи объяснять надо этим американцам.Всего лишь то надо закрыть все оппозиционные каналы в телевизоре.Куда бы вы не щелкнули везде должна заливаться геббельсовщина про великую победу и кругом враги.Всех несогласных блогеров объявить иноагентами,шпионами и врагами народа .Ввести уголовку за инакомыслие и дискредитацию армии.Заблокировать ютуб и соцсети.За выход на пикеты,сразу вертухаи увозят по отделам.И вуаля.Можно не обращать внимание на рейтинги.Красота же.Многим ведь такое нравится Держишь зашуганный народ в стойле и всё.Ведь власть,она же от бога..Иначе что?Кац предлагает сдаться?