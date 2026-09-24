«Бесполезная организация»: Президент Аргентины раскритиковал ООН в стенах ООН

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«Бесполезная организация»: Президент Аргентины раскритиковал ООН в стенах ООН


Выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, президент Аргентины Хавьер Милей жёстко раскритиковал саму организацию. Он назвал её бесполезной и упрекнул в том, что она бездействует, когда в мире вспыхивают конфликты, действует терроризм и нарушаются права человека.



Милей напомнил: ООН создавали для того, чтобы она стояла на страже международного права и суверенитета, а также служила площадкой, где конфликты решают без оружия. Но теперь, по его словам, приходится с горечью признать, что с этой задачей организация не справилась.

Кроме того, Милей упрекнул ООН в том, что та закрыла глаза на ситуацию вокруг Мальвинских островов, Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов вместе с прилегающими морскими пространствами. По его словам, для Аргентины Мальвины – вопрос национальной важности.

Полвека назад Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую заинтересованные стороны воздерживаться от любых изменений, пока спор не урегулирован. Однако с тех пор, отметил аргентинский президент, ничего не поменялось, а односторонние изменения продолжаются.

Как пример он привёл британский проект Sea Lion, который реализуют на континентальном шельфе Аргентины. По словам Милея, такие действия незаконны и с точки зрения аргентинского права, и с точки зрения международного. В сентябре аргентинские власти подали иски против нефтяных компаний из Великобритании, которые работали в акватории Мальвинских островов.

Спор о том, кому принадлежат Мальвинские (Фолклендские) острова, тянется с 1982 года. Именно тогда Аргентина и Великобритания сошлись в вооружённом конфликте за эту территорию в Атлантическом океане. Сейчас острова имеют статус британской заморской территории, но Аргентина по-прежнему считает их своей территорией.
20 комментариев
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  1. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +6
    24 сентября 2026 10:32
    «Бесполезная организация»: Президент Аргентины раскритиковал ООН в стенах ООН.
    Взял бы бензопилу, да распилил трибуну ООН напополам
    1. PROXOR Звание
      PROXOR
      +4
      24 сентября 2026 11:26
      Тут другое вспоминается. В 2009м году Муамур Каддафи порвал устав ООН прямо на трибуне ООН. Так же обвинив ООН в марионеточности.
      В 2011м его убили в окрестностях города Сирт. ООН пальцем н пошевельнула, чтобы остановить нападение фашистского ЕС на Ливию.
    2. guest Звание
      guest
      +1
      24 сентября 2026 13:45
      Цитата: кокосов тима
      Взял бы бензопилу, да распилил трибуну ООН напополам

      Он так исделал, вот доказательство, смотрите пока не удалили. laughing
      https://www.giz.ai/api/tempFiles/t1-mugtyckk-e8e3a24eb6e940e9897763.mp4
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +5
    24 сентября 2026 10:34
    Высказал вслух, что у всех на уме.....
    Да молодец! yes
    1. Azim77 Звание
      Azim77
      +2
      24 сентября 2026 11:41
      Всем уже и без разницы. ООН и ее трибуна - это как стенд для фотографий в каком-нибудь торговом центре. Все подходят, делают селфи для себя и своих. А другим и дела нет до него, просто ждут свою очередь.
      1. Alexey RA Звание
        Alexey RA
        +2
        24 сентября 2026 11:55
        Цитата: Azim77
        Всем уже и без разницы. ООН и ее трибуна - это как стенд для фотографий в каком-нибудь торговом центре.

        ООН стала Лигой Наций образца конца 30-х. Говорильня на фоне идущих войн.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      24 сентября 2026 12:05
      У всех на уме свои хотелки, до этих островов у подавляющего большинства и дела нет
  3. olbop Звание
    olbop
    +1
    24 сентября 2026 10:37
    Кроме того, Милей упрекнул ООН в том, что та закрыла глаза на ситуацию вокруг Мальвинских островов, Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов вместе с прилегающими морскими пространствами.

    Вот потому она и бесполезная ... для Аргентины.
    А кое-кому и кое-когда полезна, если нужно что-то заболтать, навести тень на плетень и свалить с больной головы на здоровую.
    1. Розмари Звание
      Розмари
      +2
      24 сентября 2026 10:55
      Цитата: olbop
      А кое-кому и кое-когда полезна

      В штаб-квартире в Нью-Йорке в работают порядка 6 000-7 000 международных служащих. А всего во всех структурах ООН по всему миру работают около 37 000 международных служащих с бооольшими зарплатами (большинство имеют дипломатический статус или специальные паспорта ООН - Laissez-Passer).
      Вот именно им и членам их семей, ООН и полезна - больше никому
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    24 сентября 2026 10:41
    «Бесполезная организация»
    Если бы а постоянном Совете безопасности заседал Милей, то он так бы не говорил wink
  5. Степняк Звание
    Степняк
    +1
    24 сентября 2026 10:47
    "Кот! А подари-ка мне это зеркальце. Чудиков смотреть буду." (Мультик)
  6. Владислав Минченко Звание
    Владислав Минченко
    +3
    24 сентября 2026 10:49
    Жаль, ботинком по трибуне не стучал.
    Зрители разошлись разочарованными.
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      0
      24 сентября 2026 10:58
      Аргентинский глав Милей
      Чуть не выскочил с туфлей laughing
  7. Aggle Звание
    Aggle
    0
    24 сентября 2026 10:50
    Ну если уже даже этот...
  8. dimy44 Звание
    dimy44
    +5
    24 сентября 2026 10:51
    ООН напоминает сцену из к/ф Афоня. «Предлагаю поставить Борщёву на вид и разойтись по домам».
  9. mitrich Звание
    mitrich
    0
    24 сентября 2026 12:46
    Цитата: кокосов тима
    «Бесполезная организация»: Президент Аргентины раскритиковал ООН в стенах ООН.
    Взял бы бензопилу, да распилил трибуну ООН напополам

    Это было бы нагляднее и эффектно. Как раз в стиле этого клоуна. Хоть порадовал бы мир какое-то время. laughing
  10. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    24 сентября 2026 13:13
    Практической пользы от Оооны нет, но важна для дипкорпусов и агитпромов., а т.к. большинство в ооне представлено недоразвитыми гособразованиями, а бы отделаться от бесконечных стенаний правдорубов, США думают о возможной альтернативе ооне, совет мира например.
  11. Див Дивыч Звание
    Див Дивыч
    0
    24 сентября 2026 14:36
    А что хочет этот Милей.

    Поболтать на трибуне, и за болтовню получить несколько островов. Так это не работает.
    На трибуне ООН нужно было матом крыть англичан, выставлять ультиматумы, что разнесет их страну в клочья если не вернут острова. Вот так надо было.

    Толку от Милея ноль, вот и пытается искать на кого свалить вину собственных провалов. Не президент, а тряпка.
  12. Аскер Звание
    Аскер
    0
    24 сентября 2026 15:55
    Если этому клоуну ООН бесполезна, то зачем прилетел, зачем выступает? Полезность международной организации прямо пропорциональна влиянию твоей страны в мире, не более и не менее, так что пусть могучая Аргентина просто покинет ООН и всё.
  13. faterdom Звание
    faterdom
    0
    24 сентября 2026 20:24
    Те, кто создавали ООН, хотели предотвратить новые войны в мире.
    Те, кто унаследовали - развязывают новые войны в мире, и предотвратить, естественно, ничего не желают.
    Поэтому тогда была одна ООН, а уже после смерит Рузвельта - другая.
    То есть, провозглашенная ООН была только в проекте, в Ялте. В реале ее вобщем-то не было.