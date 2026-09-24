«Бесполезная организация»: Президент Аргентины раскритиковал ООН в стенах ООН
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Выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, президент Аргентины Хавьер Милей жёстко раскритиковал саму организацию. Он назвал её бесполезной и упрекнул в том, что она бездействует, когда в мире вспыхивают конфликты, действует терроризм и нарушаются права человека.
Милей напомнил: ООН создавали для того, чтобы она стояла на страже международного права и суверенитета, а также служила площадкой, где конфликты решают без оружия. Но теперь, по его словам, приходится с горечью признать, что с этой задачей организация не справилась.
Кроме того, Милей упрекнул ООН в том, что та закрыла глаза на ситуацию вокруг Мальвинских островов, Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов вместе с прилегающими морскими пространствами. По его словам, для Аргентины Мальвины – вопрос национальной важности.
Полвека назад Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую заинтересованные стороны воздерживаться от любых изменений, пока спор не урегулирован. Однако с тех пор, отметил аргентинский президент, ничего не поменялось, а односторонние изменения продолжаются.
Как пример он привёл британский проект Sea Lion, который реализуют на континентальном шельфе Аргентины. По словам Милея, такие действия незаконны и с точки зрения аргентинского права, и с точки зрения международного. В сентябре аргентинские власти подали иски против нефтяных компаний из Великобритании, которые работали в акватории Мальвинских островов.
Спор о том, кому принадлежат Мальвинские (Фолклендские) острова, тянется с 1982 года. Именно тогда Аргентина и Великобритания сошлись в вооружённом конфликте за эту территорию в Атлантическом океане. Сейчас острова имеют статус британской заморской территории, но Аргентина по-прежнему считает их своей территорией.
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