Иран вернул «к жизни» половину месторождения газа Южный Парс после удара Израиля

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Иран вернул «к жизни» половину месторождения газа Южный Парс после удара Израиля


Спустя шесть месяцев после удара, нанесённого Израилем по газовой инфраструктуре в Персидском заливе, Тегеран рапортует о значительном прогрессе. Заместитель министра нефти Ахмед Зерааткар официально подтвердил: страна восстановила 50% производственных мощностей на месторождении Южный Парс – крупнейшем в мире резервуаре природного газа.



Южный Парс представляет собой уникальную геологическую структуру, разделённую между территориальными водами Ирана и Катара (где он известен как «Северное»). Это стратегический актив, от стабильности работы которого зависит энергетическая безопасность не только региона, но и глобальный рынок СПГ. Удар по этому объекту полгода назад стал серьёзным вызовом для экономики Исламской Республики.

По словам Ахмеда Зерааткара, на отремонтированных платформах уже возобновлена добыча голубого топлива. Инженеры и рабочие продолжают круглосуточную работу над устранением оставшихся повреждений, стремясь вернуть комплекс к докризисным показателям.

Восстановление половины мощностей за столь короткий срок демонстрирует высокий уровень технической подготовки иранских специалистов. Однако эксперты отмечают, что полная возобновление добычи в прежних объёмах потребует дополнительных ресурсов. Учитывая геополитическую напряжённость в акватории Персидского залива, дальнейшая судьба проекта остаётся под пристальным вниманием мировой общественности.
4 комментария
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  1. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    24 сентября 2026 10:39
    дальнейшая судьба проекта остаётся под пристальным вниманием мировой общественности
    "Мировая общественность" перекрыла подачу российского газа в Гейропу и косвенно из стран Персидского залива. Надо полагать что эта "общественность" решила перейти на уголь и дрова? А может скакать начнут для согрева, свиномордый опыт уже имеется wink
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +2
      24 сентября 2026 10:56
      восстановление ....... демонстрирует высокий уровень good

      Особенно в теперешних условиях +++++++
  2. bbb Звание
    bbb
    0
    24 сентября 2026 11:37
    Израиль сейчас не слышно и не видно.
  3. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    24 сентября 2026 13:24
    Дурной пример заразителен,Израиль будет бомбить а Иран восстанавлить то одно, то другое