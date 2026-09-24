В Польше сгорела базовая станция спутниковой связи Starlink

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В Польше сгорела базовая станция спутниковой связи Starlink

Пожар произошёл вечером 23 сентября на базовой станции спутниковой связи Starlink в польской деревне Воля-Кробовска в Мазовецком воеводстве.

По данным польских СМИ, были повреждены антенны и электрогенератор. Пожарные потушили огонь, но ущерб был пламенем нанесён серьёзный.



Представитель пожарной службы в сообщил Polsat News, что загорелся корпус блока электропитания, а причину происшествия выясняет полиция.

Польские репортёры со ссылкой на предварительные данные служб называет две возможные причины: поджог распределительного щита и короткое замыкание.

Вице-премьер и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил в эфире TVP Info, что, по его оценке, пожар мог быть попыткой нарушить работу станции и частью гибридной войны. Он назвал её оператором государственную телекоммуникационную компанию Exatel и сказал, что станция участвует в обеспечении интернет-связи, в том числе для Украины.

Версия об умышленном поджоге пока не подтверждена: службы рассматривают и неисправность электропроводки.

Но Сикорский и Туск, надо полагать, всё равно готовы назвать «виновника»...
15 комментариев
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  1. Горыныч1976 Звание
    Горыныч1976
    +3
    Сегодня, 10:47
    ...эх, в Европе стали бракованные кондеи ставить...
    .. ИМХО...))
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 10:59
      Цитата: Горыныч1976
      эх, в Европе стали бракованные кондеи ставить.

      Эта станция связи не только сама по себе станция - она является частью серьёзной системы:
      Наземный шлюз Starlink в Воле-Кробовской, вместе с аналогичным объектом недалеко от литовского Каунаса, обеспечивает доступ в интернет Украине, а также большой части Центральной и Восточной Европы. Повреждение станции может отразиться на качестве связи в регионе.
  2. cosmos-PS Звание
    cosmos-PS
    +3
    Сегодня, 10:47
    Но Сикорский и Туск, надо полагать, всё равно готовы назвать «виновника»...

    "Бабайка Путин" скорее всего виноват....
  3. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    +4
    Сегодня, 10:47
    были повреждены антенны и электрогенератор. Пожарные потушили огонь, но ущерб был пламенем нанесён серьёзный, ... загорелся корпус блока электропитания, а причину происшествия выясняет полиция

    так и хочется добавить: " с нашей стороны потерь нет"
  4. Амиго. Звание
    Амиго.
    +2
    Сегодня, 10:48
    Опять Петров и Баширов засветились ))))
  5. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 10:49
    Вице-премьер и министр цифровизации Польши Кшиштоф ГАВковский заявил в эфире TVP Info, что, по его оценке, пожар мог быть попыткой нарушить работу станции и частью гибридной войны.

    Какая говорящая фамилия!
    Русские классики аплодируют стоя! good

    Сикорский и Туск, надо полагать, всё равно готовы назвать «виновника»...

    Были готовы назвать "виновника" пожара за неделю до пожара. Чего тут гадать-то? laughing
    Интересно - а они сами понимают, насколько это становится смешным в их исполнении?
    1. роман66 Звание
      роман66
      +3
      Сегодня, 11:17
      А почему нет? Давно жду наследников Судоплатова. hi
  6. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +1
    Сегодня, 10:52
    неисправность электропроводки ....

    О чём и речь! Ещё не доросли пшеки до нормальной техники
  7. Степняк Звание
    Степняк
    0
    Сегодня, 10:53
    Я бы ещё и ДТП с пожарниками по пути следования к пожару порадовался бы.
    1. Приходимец_СЭМ Звание
      Приходимец_СЭМ
      0
      Сегодня, 11:36
      Цитата: Степняк
      ДТП с пожарниками по пути следования к пожару порадовался бы.

      Пожарники, как правило, появляются после пожара, а пожарные - во время. yes
      Но я бы "ДТП с пожарниками" Зеленским,Сикорским, Туском и им подобным, так же порадывался бы, но авиакатострофа - как-то привычней и надёжней.Вы так не считаете?
  8. bambr731 Звание
    bambr731
    0
    Сегодня, 10:54
    Но Сикорский и Туск, надо полагать, всё равно готовы назвать «виновника»...

    Да пофиг, что они скажут. Главное ущерб был пламенем нанесён серьёзный, а станция участвует в обеспечении интернет-связи, в том числе для Украины.
  9. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 10:54
    Гори- гори ясно, что бы не погасло. sad Русский след ещё не нашли "следопыты"- недоумки?
  10. vladimirvn Звание
    vladimirvn
    0
    Сегодня, 11:04
    А сколько их ещё? Непочатый край работы.
  11. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 11:17
    две возможные причины: поджог распределительного щита и короткое замыкание.
    Как будто КЗ енно, нельзя оргатизовать... просится слово злоумышленно, но это неправильно, а слова доброумышленно нету wink
  12. Orso Звание
    Orso
    0
    Сегодня, 11:30
    Хорошая работа. Техногенные аварии, они ведь такие, непредсказуемые. Так что лишили украину наземного шлюза, а на межспутниковых связях пока много не накачаешь.