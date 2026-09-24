«Ростех»: ВКС России получили партию Су-57 «в новом техническом облике»
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Объединённая авиастроительная корпорация передала Воздушно-космическим силам России партию истребителей Су-57 в новом техническом облике, сообщила 24 сентября пресс-служба «Ростеха». Сколько самолётов вошло в партию, в сообщении не уточняется.
По данным госкорпорации, машины прошли полный цикл заводских испытаний. Затем лётчики Минобороны проверили их в различных рабочих режимах, после чего самолёты перелетели на аэродром базирования.
Лётчик Су-57, слова которого приводит «Ростех», считает, что новый технический облик позволит привлекать истребители к более широкому кругу задач. Он также отметил возможность применения новых авиационных средств поражения. В госкорпорации заявили, что самолёт модернизируют в том числе с учётом опыта боевого применения.
При этом конкретные изменения в конструкции и оснащении переданной партии в опубликованных сообщениях не раскрыты.
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