«Ростех»: ВКС России получили партию Су-57 «в новом техническом облике»

15 139 19
«Ростех»: ВКС России получили партию Су-57 «в новом техническом облике»


Объединённая авиастроительная корпорация передала Воздушно-космическим силам России партию истребителей Су-57 в новом техническом облике, сообщила 24 сентября пресс-служба «Ростеха». Сколько самолётов вошло в партию, в сообщении не уточняется.

По данным госкорпорации, машины прошли полный цикл заводских испытаний. Затем лётчики Минобороны проверили их в различных рабочих режимах, после чего самолёты перелетели на аэродром базирования.

Лётчик Су-57, слова которого приводит «Ростех», считает, что новый технический облик позволит привлекать истребители к более широкому кругу задач. Он также отметил возможность применения новых авиационных средств поражения. В госкорпорации заявили, что самолёт модернизируют в том числе с учётом опыта боевого применения.

При этом конкретные изменения в конструкции и оснащении переданной партии в опубликованных сообщениях не раскрыты.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Сарбоз Звание
    Сарбоз
    +11
    24 сентября 2026 10:53
    Конкретный перечень изменений в опубликованных сообщениях не раскрывают полностью, но в «Ростехе» и среди военных отмечают ключевые улучшения:

    Обновлённая кабина с передовой авионикой. Реализован принцип «электронной пилотажной среды»: все системы объединены через высокоскоростную цифровую шину, а информация выводится на широкоформатные дисплеи в кабине и на шлеме лётчика.
    Возможность установки двигателя второго этапа (АЛ-51Ф1, «изделие 30»). Он позволяет развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость без использования форсажа.
    Модернизированные внутренние отсеки вооружения. Это расширяет возможности для применения перспективных управляемых средств поражения «воздух-воздух» и «воздух-земля» увеличенной дальности, включая малогабаритные корректируемые бомбы. При этом сохранена возможность подвески вооружения на внешних узлах для задач, где радиолокационная заметность не критична.
    Многофункциональная РЛС с активной фазированной антенной решёткой (АФАР) «Белка». Она включает решётки в носовой части и бортовые антенны для кругового обзора, что повышает точность обнаружения и сопровождения целей.
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +9
      24 сентября 2026 11:17
      Вот видео полученных бортов Су-57 по ссылке.Там и движки на видео показаны.

      . Партия СУ-57 в новом техническом облике поставлена в войска.

      Объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС России партию новых многофункциональных истребителей Су-57. Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, были протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны РФ и совершили перелет на аэродром базирования. Машины, которые сегодня выходят из заводских цехов, отличаются от самолетов времен начала спецоперации. Истребитель развивается и модернизируется, в том числе с учетом богатого опыта его применения в боевых действиях. 

      Источник: Ростех


      https://max.ru/rossiya_segodnya/AaDR1mzZMlw

      .Су-57Э и внутрифюзеляжные топливные баки: детали

      Российский истребитель пятого поколения Су-57Э выполнил перелет на авиасалон El Alamein International Airshow в Египет, используя вкладные топливные баки внутри грузовых отсеков. Это позволило обойтись без классических подвесных топливных баков на внешней подвеске, которые демаскируют машину и ухудшают аэродинамику. Перелет был совершен с одной промежуточной посадкой, причем после нее самолет сохранял запас топлива еще на 1000 км, чего хватило на следующий день на демонстрационный полет, эквивалентный по расходу полноценному воздушному бою.Смысл решения — в сохранении аэродинамики и радиолокационной заметности. Подвесные баки увеличивают ЭПР, ухудшают разгонные характеристики и ограничивают перегрузки; внутренняя компоновка этих недостатков лишена. По заявлению Ростеха, среди самолетов оперативно-тактической авиации Су-57Э является непревзойденным по параметрам боевого радиуса действия и времени нахождения в воздухе. Это важно для машины, которая по определению должна работать в глубине территории противника, где дозаправка в воздухе не всегда возможна.

      Оценка дальности зависит от профиля. При низковысотном полете (малые высоты, повышенный расход) с внутрифюзеляжными баками практическая перегоночная дальность Су-57Э оценивается в 3500–4000 км, а боевой радиус — в 1200–1500 км. При высотном профиле (оптимальные режимы, экономичный расход) перегоночная дальность возрастает до 5500–6000 км, а боевой радиус — до 2000–2500 км.

      Смешанный профиль дает промежуточные значения: порядка 4500–5000 км перегоночной дальности и 1600–1900 км боевого радиуса. Время нахождения в воздухе с внутренними баками достигает 4–5 часов без дозаправки, что для машины данного класса является исключительным показателем. Су-57Э отличается малозаметностью, сверхманевренностью и широким спектром применяемого вооружения; поставки зарубежным партнерам уже идут, а ОАК регулярно передает эти самолеты российской армии, где машина неоднократно подтверждала характеристики в реальных боевых условиях.


      https://max.ru/RussianArms/AaC45hrTai4
      1. Сарбоз Звание
        Сарбоз
        +6
        24 сентября 2026 11:24
        Цитата: Orange-Bigg
        Вот видео полученных бортов Су-57 по ссылке.Там и движки на видео показаны.

        Красотища то какая.
        1. Orange-Bigg Звание
          Orange-Bigg
          +11
          24 сентября 2026 11:29
          Вот ещё фото.Вот где сейчас находится программа АЛ-51Ф1 («Изделие 30») — двигателя второго этапа для Су-57.

          Текущий статус (сентябрь 2026)

          Лётные испытания продолжаются, серийное производство ещё не начато. Двигатель впервые поднялся в воздух ещё в декабре 2017 года на прототипе Т-50-2, с тех пор выполнено около 16 испытательных полётов, но программа столкнулась с затяжными переносами сроков. В начале сентября 2026 года индийское издание  сообщило, что АЛ-51Ф1 не поступит в эксплуатацию раньше 2030 года. Какие именно технические сложности стали причиной задержки, индийские источники не уточняют, но это согласуется с оценками российских отраслевых источников: реалистичный срок серийного производства — «ближе к концу десятилетия». 

          Что происходит параллельно

          1. Испытания в экстремальных режимах. 1 сентября 2026 года Ростех сообщил, что АЛ-51Ф-1 способен выдерживать нагрев до 2000 °C в режиме зависания на высоте 600 метров — проверяются режимы с выходом на нулевую скорость и предельные тепловые нагрузки. 

          2. Плоское малозаметное сопло. Первые известные испытания АЛ-51Ф-1 с плоским двухмерным соплом с управляемым вектором тяги начались в конце 2024 года на прототипе Т-50-2. Сопло с четырьмя независимо управляемыми створками призвано снизить радиолокационную и инфракрасную заметность Су-57 с задней полусферы. 

          3. «Изделие 177» — гибридный двигатель. В декабре 2025 года состоялся первый полёт Су-57 с двигателем «Изделие 177» — гибридом на базе технологий АЛ-51Ф-1 и АЛ-41Ф-1. Тяга на форсаже — 16 000 кгс (против 18 000 у полноценного АЛ-51Ф1). Этот двигатель предназначен для ремоторизации всего парка Су-27/Су-30/Су-34/Су-35 и для экспортных Су-57Э. Он тоже пока не готов к серии. 

          Ожидаемые сроки

          Событие Статус Первый полёт с АЛ-51Ф1Выполнен (декабрь 2017)Испытания плоского соплаИдут (с конца 2024)Серийное производство АЛ-51Ф1Не начато, ожидается не ранее конца 2020-хПоступление Су-57М1 в ВКС Заявлялось до конца 2026, но с серийным АЛ-51Ф1 нереалистично

          Суть.Официально Су-57М1 с АЛ-51Ф1 заявлялся к поступлению в войска до конца 2026 года. Однако независимые источники — и индийские, и российские отраслевые — сходятся на том, что двигатель находится на стадии лётных испытаний, серийное производство не развернуто, а реалистичный срок — ближе к 2028–2030 годам. Су-57М1, если и поступит в войска в этом году, скорее всего будет оснащён двигателем первого этапа АЛ-41Ф1 или экспериментальным «Изделием 177», а не полноценным АЛ-51Ф1. 
    2. mark1 Звание
      mark1
      +1
      24 сентября 2026 15:13
      А до этого не было "Белки" и не было возможности установить изд.30? Или в случае с двигателями - просто поменял и полетел?
      1. mark1 Звание
        mark1
        +6
        24 сентября 2026 15:20
        Вот любят у нас завернуть так что б мозги набок съехали -"новые физические принципы", "новый технический облик", "поступила очередная партия"... Во всех зарубежных изданиях пишут не стесняются, а у нас такого тумана на обывателя напустят, что сами плутать начинают.
        1. Дядя Сэм_2 Звание
          Дядя Сэм_2
          +1
          24 сентября 2026 16:48
          С - "секретность", мать её... lol lol
      2. Сарбоз Звание
        Сарбоз
        0
        24 сентября 2026 22:59
        Цитата: mark1
        А до этого не было "Белки" и не было возможности установить изд.30?

        Белка с самых первых лётных испытаний стоит на Су-57. Сейчас речь идёт о дальнейшей её модернизации с учётом опыта СВО. Ну, по двигателям выше вроде всё хорошо описано.
  2. stankow Звание
    stankow
    0
    24 сентября 2026 10:58
    Спарки ?
    .............................
    1. Сарбоз Звание
      Сарбоз
      +6
      24 сентября 2026 11:12
      Цитата: stankow
      Спарки ?
      .............................

      Двухместная версия Су-57Д пока находится на стадии испытаний (тем более в версиях ударного истребителя и узла управления группой БПЛА), в войска её не передавали.
      1. Zaurbek Звание
        Zaurbek
        0
        24 сентября 2026 13:11
        С спаркой даже не понятно. МО так и не сказало - нужна или не нужна.
        1. Bad_gr Звание
          Bad_gr
          +2
          24 сентября 2026 14:16
          Цитата: Zaurbek
          С спаркой даже не понятно. МО так и не сказало - нужна или не нужна.

          В качестве учебной нужна. Да и среди зарубежных клиентов, может найтись покупатель на спарку, те же, индусы.
          1. Zaurbek Звание
            Zaurbek
            -2
            24 сентября 2026 15:34
            Почитайте изречения МО на тему Су35С и Су57. Им не надо
    2. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      +5
      24 сентября 2026 11:17
      Вряд ли спарки. ЕЕ одну сделали опытную. А в заказе на 76шт спарки нет.
      Скорее всего новое БРЭО с "сервантом" из мониторов и адаптировали новые боеприпасы.
      По новым ТРД подозрительная тишина. Новость ушла из всех новостей. Это или все хорошо или плохо.
  3. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    +1
    24 сентября 2026 13:00
    Так ведь скоро и супербунбамбулятор дождёмся... с опережением сроков ! fellow
  4. Пенза мстит
    Пенза мстит
    -3
    24 сентября 2026 13:37
    Да, эта новость по всем каналам, а что там нового это только наши фантазии, плоское сопла? Два члена? Движок АЛ какой? Вывод новость, только чтоб всех порадовать, ну ладно тогда спасибо большое hi
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    24 сентября 2026 14:24
    новый технический облик
    Я так и не понял, а в чем состоит этот новый "технический облик"?
    1. Bad_gr Звание
      Bad_gr
      +5
      24 сентября 2026 14:38
      Цитата: Schneeberg
      новый технический облик
      Я так и не понял, а в чем состоит этот новый "технический облик"?
      Новая "стеклянная" кабина, расширили номенклатуру вооружения, и, я так понял, во внутренние отсеки вместо вооружения, можно устанавливать дополнительные баки под топливо (или в один отсек бак, а во второй - вооружение + вооружение на внешней подвеске).
      С двигателями - вопрос. По крайней мере, в видео стоят те, что ставили и раньше.
      PS
      Выводы по доп.бакам, это глядя на то как этот самолёт на авиавыставку прилетел
  6. FedotovS Звание
    FedotovS
    +1
    24 сентября 2026 18:57
    Цитата: Orange-Bigg
    Двигатель впервые поднялся в воздух ещё в декабре 2017 года на прототипе Т-50-2, с тех пор выполнено около 16 испытательных полётов, но программа столкнулась с затяжными переносами сроков.

    Как всё же деградировало отечественное двигателестроение. Как легко всё забросить и как труд5о восстанвлавать.