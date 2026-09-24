Захарова назвала слова Трампа об испытаниях ЯО угрозой ядерному мораторию
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала слова президента США Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия угрозой мораторию на их проведение. Поводом стало заявление президента США, сделанное в минувшем году.
В комментарии, опубликованном сегодня к 30-летию открытия для подписания Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Захарова связала возможный отказ от моратория с риском нового витка гонки ядерных вооружений.
Захарова имела в виду заявление главы Белого дома от 29 октября 2025 года. Тогда президент США сообщил, что поручил начать испытания ядерного оружия. Позднее министр энергетики США Крис Райт пояснил, что планируемые испытания не предполагают ядерных взрывов. Речь идет о проверке других компонентов оружия.
В ответ в Москве заявили, что не намерены первыми проводить такого рода испытания. Однако Россия будет внимательно следить за действиями США и других ядерных стран. В случае возобновления одной из них испытаний, это будет считаться прекращением действия моратория на их проведение. Соответственно, Москва не допустит нарушения паритета в сфере международной ядерной безопасности и примет зеркальные меры.
Сегодняшнее заявление Захаровой касается угрозы мораторию, которую усматривает российское дипломатическое ведомство, а не сообщением о проведенном ядерном испытании или его подготовке.
В том же комментарии Захарова заявила, что Россия продолжает соблюдать добровольный мораторий на ядерные испытания. По её словам, если США или другое государство — участник ДВЗЯИ проведёт ядерное испытание, Москва будет исходить из ранее объявленного намерения принять ответные меры. Россия отозвала ратификацию договора в 2023 году, но остается его участником. Сам ДВЗЯИ до сих пор официально в силу не вступил.
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