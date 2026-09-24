Захарова назвала слова Трампа об испытаниях ЯО угрозой ядерному мораторию

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Захарова назвала слова Трампа об испытаниях ЯО угрозой ядерному мораторию

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала слова президента США Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия угрозой мораторию на их проведение. Поводом стало заявление президента США, сделанное в минувшем году.

В комментарии, опубликованном сегодня к 30-летию открытия для подписания Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Захарова связала возможный отказ от моратория с риском нового витка гонки ядерных вооружений.

Захарова имела в виду заявление главы Белого дома от 29 октября 2025 года. Тогда президент США сообщил, что поручил начать испытания ядерного оружия. Позднее министр энергетики США Крис Райт пояснил, что планируемые испытания не предполагают ядерных взрывов. Речь идет о проверке других компонентов оружия.

В ответ в Москве заявили, что не намерены первыми проводить такого рода испытания. Однако Россия будет внимательно следить за действиями США и других ядерных стран. В случае возобновления одной из них испытаний, это будет считаться прекращением действия моратория на их проведение. Соответственно, Москва не допустит нарушения паритета в сфере международной ядерной безопасности и примет зеркальные меры.

Сегодняшнее заявление Захаровой касается угрозы мораторию, которую усматривает российское дипломатическое ведомство, а не сообщением о проведенном ядерном испытании или его подготовке.

В том же комментарии Захарова заявила, что Россия продолжает соблюдать добровольный мораторий на ядерные испытания. По её словам, если США или другое государство — участник ДВЗЯИ проведёт ядерное испытание, Москва будет исходить из ранее объявленного намерения принять ответные меры. Россия отозвала ратификацию договора в 2023 году, но остается его участником. Сам ДВЗЯИ до сих пор официально в силу не вступил.
11 комментариев
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  1. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    24 сентября 2026 11:09
    Какой то интересный грузовик
  2. роман66 Звание
    роман66
    +2
    24 сентября 2026 11:19
    продолжает соблюдать добровольный мораторий на ядерные испытания

    Дурацкая затея, как и мораторий на " Вышку"
    1. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      +2
      24 сентября 2026 12:37
      Цитата: роман66
      Дурацкая затея, как и мораторий на " Вышку"

      ЯО — это своеобразный «ящик Пандоры», лучше его не открывать лишний раз.Все это понимают, но искушение слишком велико..
      1. Алексей Лантух Звание
        Алексей Лантух
        +2
        24 сентября 2026 15:30
        но искушение слишком велико..

        Есть искушение, а есть военная угроза НАТО с Украиной существованию России. И эта угроза приобрела характер экзистенциальной.
    2. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      -2
      24 сентября 2026 14:17
      как и мораторий на " Вышку"

      А у вас есть уверенность, что вас самого нынешняя "наисправедливейшая" судебная система не подведет под "вышку"? Несправедливый приговор со сроком теоретически может быть отменен или пересмотрен, а "пулю в затылок" уже не отменишь.
      Для примера, в США "вышка" существует, а в Германии - нет. Уровень преступности в США существенно выше, чем в Германии
    3. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +1
      24 сентября 2026 15:37
      Дурацкая затея, как и мораторий на " Вышку"

      ЛБС по сути в тупике, а мы за мораторий. Нет, что бы " ... в Генерельном штабе рассмотрели вопросы использования ТЯО в боевых действиях против Украины." Всё в благородство играем, а на ЛБС тысячи убитых и калек наших бойцов.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +2
        24 сентября 2026 17:34
        ТЯО - хороший инструмент, но! Применять его по территориям, которые считаем своими не стоит, а сделать запретную зону между нами и Европой - мысль стратегического плана, возможно, если пшеки осмелятся - им и достанется
  3. commbatant Звание
    commbatant
    0
    24 сентября 2026 11:56
    То, с КНДР теперь значит можно санкции снимать скоро и израильские евреи заулыбались...
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    24 сентября 2026 13:18
    Бахнем почти сразу после америкосов ,норги будут недовольны .Из за ТБ при СССР бахали и почему-то норги повизгивали из за повышения радиации ,а может прикидывались .
  5. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    24 сентября 2026 13:21
    Демонстрацией силы атомными и неатомными учениями и ракетными стрельбами по Куре не остановить подготовку ЕС=Наты к запланированной войне с РФ на 30-35 год, а потому немешало перейти к более сильным доводам но для начала надо отказаться от попыток сделки, т.е. компромиса и стремиться к безоговорочной победе в войне как это было в 1945 годе.
  6. Aleks1956OU Звание
    Aleks1956OU
    +1
    24 сентября 2026 20:48
    Если в государстве есть ЯО, тем более стоящее на боевом дежурстве десятки лет без испытания, то в этом ничего хорошего нет.

    Испытания нужны всем, но подконтрольно.
    А, иначе, во время старта в тяжёлую годину может быть казус.
    Взлетит и не долетит, рванет или нет. А, самое главное, как рванет?
    Уже был горький опыт, когда ждали одну реакцию с мощностью в 10 клт, а бахнуло до 30 с гаком. Да и с «Царь-бомбой», в 1961 был такой-же результат. И не только у нас!