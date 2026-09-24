Зеленский надеется на трёхстороннюю встречу с Путиным и Трампом уже в этом году

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Зеленский надеется на трёхстороннюю встречу с Путиным и Трампом уже в этом году


Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал декабрьский саммит G20 в Майами возможной площадкой для встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Украина поддержит такой формат, если стороны достигнут соответствующей договоренности, сказал Зеленский журналистам в Нью-Йорке вечером 23 сентября.

По словам Зеленского, возможность встречи на саммите обсуждалась с американской стороной. Он считает, что участие Трампа и присутствие лидеров других стран G20 могли бы создать условия для переговоров с результатом. При этом речь идёт о возможной встрече, а не о согласованном плане ее проведения.

США пригласили Путина на саммит, который запланирован на 14–15 декабря. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 23 сентября сообщил «Интерфаксу», что Кремль приветствует приглашение и будет прорабатывать вопрос участия по дипломатическим каналам. Однако ранее Песков называл встречу Путина с Зеленским на G20 в Майами невозможной. На этой неделе он вновь заявил, что для встречи Зеленский может приехать в Москву, а переговоры на высшем уровне требуют предварительной работы экспертов.
18 комментариев
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  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    0
    24 сентября 2026 11:00
    Зеленский надеется на трёхстороннюю встречу с Путиным и Трампом уже в этом году

    Доживи сначала...
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +3
      24 сентября 2026 11:21
      Зеля прёт как на кассу с этой встречей на троих. Ежу понятно, что ничего она не даст в переговорах, но встретившись с зеленюгой на уровне президентов, мы тем самым признаем его действующим главой хутора, со всеми вытекающими последствиями. Сейчас он никто, а после встречи..... negative
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        24 сентября 2026 12:15
        Цитата: майор Юрик
        Ежу понятно, что ничего она не даст в переговорах, но встретившись с зеленюгой на уровне президентов, мы тем самым признаем его действующим главой хутора, со всеми вытекающими последствиями.

        К тому же, встречаться с ним - как в том известном сравнении, посадить голубя играть в шахматы.
        раскидает фигуры, нагадит на доску и улетит всем рассказывать, как он тебя уделал
    2. Амиго. Звание
      Амиго.
      +1
      24 сентября 2026 11:24
      Скорее" так - "Накося выкуси" - нечести жовто-блакитной
  2. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +5
    24 сентября 2026 11:01
    Зачем Путину ехать на встречу с лгунами? Уже было.
    Лавров в своём выступлении как раз вспомнил все обманы в этом веке в отношении укры. Иначе и не будет с врагами
  3. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +2
    24 сентября 2026 11:02
    Просроченному ждонаркофюреру недурно бы организовать трёхстороннюю встречу с президентом Венесуэлы Мадуро, а затем в наручниках под конвоем ООН прибыть в Гаагу к зданию МУС, как преступнику из косова Тачи, за получением гонорара в виде пожизненного срока за преступления против мира, военный преступления и преступления против человечности согласно определений ООН.
  4. кредо Звание
    кредо
    0
    24 сентября 2026 11:03
    Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал декабрьский саммит G20 в Майами возможной площадкой для встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным...

    Смысл встречаться с марионеткой, если он на привязи в ловких и жёстких американских и европейских руках. Вот когда страны НАТО между собой договорятся тогда и можно встречаться и ставить пианиста перед фактом.
  5. Casey_Ryback Звание
    Casey_Ryback
    +3
    24 сентября 2026 11:03
    а для чего ВВП туда ехать? в чем смысл переливать из пустого в порожнее? доверять им нельзя. трата времени.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      24 сентября 2026 11:11
      Дома дел полно...........
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        24 сентября 2026 11:22
        Чет, незаметно, чтоб кто-то их решал,..
        1. Mouse Звание
          Mouse
          +1
          24 сентября 2026 11:23
          Так мотается все.... wink ........
          1. роман66 Звание
            роман66
            0
            24 сентября 2026 11:24
            Так вот и нехрен,, раз дома дел полно
            1. Mouse Звание
              Mouse
              +1
              24 сентября 2026 11:25
              Пост обязывает...... yes .......
  6. vladimirvn Звание
    vladimirvn
    +1
    24 сентября 2026 11:07
    Клоун не нужен. Трампа и без него с избытком хватает.
  7. БойКот Звание
    БойКот
    +3
    24 сентября 2026 11:13
    Зеленский надеется
    Надежды только юношей питают вообще-то, еще классик сказал. Пора бы Зеле и повзрослеть и смотреть на мир реально. Но у него многолетний непроходящий насморк (а зачем он иначе постоянно за нос хватается? laughing ), мозги вытекли, однако.
    1. guest Звание
      guest
      +1
      24 сентября 2026 13:30
      Цитата: БойКот
      мозги вытекли, однако.

      Там нечему было вытекать. hi
  8. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    0
    24 сентября 2026 11:19
    Пусть сначала это вечно шморгающее чучело, переизберется на следущий президентский срок.
  9. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Вчера, 02:43
    Зеленский надеется

    Надежды питают юношей и укропридурков. Увы, безосновательно lol