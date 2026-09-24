В Румынии упал прилетевший с украинской стороны беспилотник

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В Румынии упал прилетевший с украинской стороны беспилотник


Утром 24 сентября в уезде Сучава на севере Румынии упал беспилотник, который прилетел со стороны Украины. Как сообщило Министерство обороны Румынии, радиолокаторы засекли воздушную цель. Она шла над украинской территорией рядом с румынской границей – в северной части уезда Ботошани. Затем дрон пересёк границу и оказался в воздушном пространстве Румынии.



Тревогу подняли примерно в 6:20 утра. С авиабазы Борча на перехват отправили два истребителя F-16 румынских ВВС, к ним присоединились испанские F-18 – они несли боевое дежурство в рамках усиленной воздушной полиции НАТО. В 06:26 власти разослали экстренные оповещения RO-Alert жителям уездов Ботошани и Сучава.

В румынском воздушном пространстве дрон продержался около четырёх минут, а потом рухнул в лесу неподалёку от города Солка. Туда сразу приехали оперативные группы МВД, они оцепили место и нашли небольшой беспилотник. При падении ничего не загорелось, обошлось без пострадавших и разрушений.

В 07:21 с авиабазы Бакэу в воздух подняли вертолёт IAR-330 SOCAT – он должен был следить за обстановкой в этом районе.

Из-за угрозы в четырёх школах уезда Сучава занятия остановили – это школы в Солке, Арборе, Ботошане и Качике. Детей разместили в безопасных помещениях без окон. Так поступили по рекомендациям Министерства образования, которые оно разослало заблаговременно.

Кому принадлежал этот дрон, власти пока не сказали. Румынское командование продолжает разбираться в обстоятельствах.

Ранее, 12 сентября в уезде Сучава уже находили обломки дрона – он упал на кукурузное поле. Тогда беспилотник тоже прилетел с украинской стороны, и на перехват также поднимали F-16.
8 комментариев
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  1. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    24 сентября 2026 11:12
    Утром 24 сентября в уезде Сучава на севере Румынии упал беспилотник...
    Ранее, 12 сентября в уезде Сучава уже находили обломки дрона...

    Может быть, румынам стоит название уезда на более благозвучное заменить? smile
    А если серьёзно, то залёты беспилотников вполне были прогнозируемы для приграничной с Украиной территории - удивляться нечему.
    1. knn54 Звание
      knn54
      +2
      24 сентября 2026 19:12
      -Ранее, 12 сентября в уезде Сучава уже находили обломки дрона.
      "Вторая часть Марлезонского балета"...
  2. Tagan Звание
    Tagan
    0
    24 сентября 2026 11:17
    И это всего лишь один беспилотник столько шороху наделал. А когда их прилетит штук 20 более серьезных, что в таборе будет твориться?
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      24 сентября 2026 11:25
      Как ещё цыгане с испанцами не столкнулись.....
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    24 сентября 2026 11:28
    Так вроде научились уже какловские беспилотники в Российские перекрашивать.... Или еще не вечер? recourse
  4. bbb Звание
    bbb
    -2
    24 сентября 2026 11:41
    Из-за одного беспилотника такой шухер устроили, в игрушки играются.
  5. кот Краш Звание
    кот Краш
    0
    24 сентября 2026 11:59
    Эх, жаль, что БП сам свалился, а вот бы пару-другую "патриотов" по нему запулили. То был-бы шорох, на всю НАТО.
  6. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Вчера, 10:53
    Что то мне подсказывает, что беспилотник непременно окажется "российским". А запускали его двое мужчин, среднего роста. Один- с планшетом "Эппл" под мышкой. Второй-управлял автомобилем "Аурус", на которым эти двое "неизвестных" и приехали к месту запуска.)