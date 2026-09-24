В Румынии упал прилетевший с украинской стороны беспилотник
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Утром 24 сентября в уезде Сучава на севере Румынии упал беспилотник, который прилетел со стороны Украины. Как сообщило Министерство обороны Румынии, радиолокаторы засекли воздушную цель. Она шла над украинской территорией рядом с румынской границей – в северной части уезда Ботошани. Затем дрон пересёк границу и оказался в воздушном пространстве Румынии.
Тревогу подняли примерно в 6:20 утра. С авиабазы Борча на перехват отправили два истребителя F-16 румынских ВВС, к ним присоединились испанские F-18 – они несли боевое дежурство в рамках усиленной воздушной полиции НАТО. В 06:26 власти разослали экстренные оповещения RO-Alert жителям уездов Ботошани и Сучава.
В румынском воздушном пространстве дрон продержался около четырёх минут, а потом рухнул в лесу неподалёку от города Солка. Туда сразу приехали оперативные группы МВД, они оцепили место и нашли небольшой беспилотник. При падении ничего не загорелось, обошлось без пострадавших и разрушений.
В 07:21 с авиабазы Бакэу в воздух подняли вертолёт IAR-330 SOCAT – он должен был следить за обстановкой в этом районе.
Из-за угрозы в четырёх школах уезда Сучава занятия остановили – это школы в Солке, Арборе, Ботошане и Качике. Детей разместили в безопасных помещениях без окон. Так поступили по рекомендациям Министерства образования, которые оно разослало заблаговременно.
Кому принадлежал этот дрон, власти пока не сказали. Румынское командование продолжает разбираться в обстоятельствах.
Ранее, 12 сентября в уезде Сучава уже находили обломки дрона – он упал на кукурузное поле. Тогда беспилотник тоже прилетел с украинской стороны, и на перехват также поднимали F-16.
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