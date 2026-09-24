Аэродромы и объекты энергетики: утренние «Герани» поразили ряд целей на Украине

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Аэродромы и объекты энергетики: утренние «Герани» поразили ряд целей на Украине

ВС РФ продолжают практически беспрерывно наносить удары по целям на подконтрольных Киеву территориях. Уже традиционно ночная серия ударов плавно перетекает в утренние и дневные атаки. Утренние БПЛА семейства «Герань» поразили военные аэродромы противника в Хмельницкой и Кировоградской областях, энергетическую инфраструктуру и другие цели.

Ресурсы противника сообщают о мощных взрывах в окрестностях Чернигова, Ровенской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях. В очередной раз удары были нанесены по аэродромам Канатово в окрестностях Кировограда и Староконстантинов в Хмельницкой области.



Также сообщается, что после ударов по северной части Краматорска в оккупированном ВСУ городе пропало электроснабжение. Одновременно фиксируются серьёзные перебои с интернет-связью. В Славянске был нанесен повторный удар по территории бывшего промышленного комплекса Zeus Ceramica. Само предприятие в прежнем промышленном режиме не функционирует. Часть сохранившихся складских и технических помещений территории предприятия была переоборудована под ремонтно-логистическую площадку наземных роботизированных комплексов ВСУ.

Как правило, такие объекты используются для восстановления поврежденных НРК, технической диагностики, ремонта ходовой части, замены мотор-редукторов, тяговых аккумуляторных блоков, силовой электроники, камер, антенн и аппаратуры управления.
12 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    24 сентября 2026 11:25
    ❝ Утренние «Герани» поразили ряд целей на Украине ❞ —

    — «Утренние "Герани" » – как романтично ...
    (Вечерние тоже неплохо)
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +2
      24 сентября 2026 14:26
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов

      — «Утренние "Герани" » – как романтично
      Теперь Страна Утренней Свежести не Корея, а Украина
      1. pudelartemon Звание
        pudelartemon
        +1
        Вчера, 02:18
        Скорее не утренней и не свежести wassat
  2. кредо Звание
    кредо
    0
    24 сентября 2026 11:34
    Так интенсивно и практически каждый день мы начали утюжить вражеские объекты только последние три месяца и что характерно они всё не кончаются и не кончаются.
    Все страны НАТО работают на Украину и снабжают её вооружением, горючим и расходными материалами стабильными поставками.
    Но есть один ресурс который так быстро не восполняется на Украине, это люди. Вот в этом направлении нужно работать нашей власти более трезво и прагматично. hi
    1. mitrich Звание
      mitrich
      +1
      24 сентября 2026 11:56
      Что бы уменьшить этот поток вооружений на шумерию, надо ещё системно выносить мосты, туннели, погранпункты по периметру с цветущим садом.
      И желательно в самом саду.
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    24 сентября 2026 11:35
    География ударов хоть и представлена противником, но смотрится красиво.
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +3
      24 сентября 2026 11:49
      Ой что случилось.В чём же дело?Кондиционеры наверное не той системы.

      . В Польше сгорел шлюз Starlink, который обеспечивал весь европейский регион интернетом, в том числе и Украину.

      @RussianArms


      https://max.ru/RussianArms/AaDSmJfBJxE
      1. pudelartemon Звание
        pudelartemon
        0
        Вчера, 02:20
        А может уходя Петров и Боширов уходя утюг не выключили? wassat
    2. mitrich Звание
      mitrich
      +1
      24 сентября 2026 11:53
      Красивое. Радует глаз сия паутинка.
  4. mitrich Звание
    mitrich
    +3
    24 сентября 2026 11:52
    Наконец то стали бить по шумерии нон-стоп. Только так можно вынести основные узлы промышленности и логистики.
    Радует, что массово используем, относительно не дорогие БПЛА. Баллистика ещё для европки пригодится.
  5. Saiga Звание
    Saiga
    +1
    24 сентября 2026 12:02
    Там вроде штук 20 "Цирконов" и "Искандеров было ..Долбанули не хило так света воды нет что то горит
  6. Фразах Звание
    Фразах
    0
    24 сентября 2026 12:50
    В очередной раз удары были нанесены по аэродромам Канатово в окрестностях Кировограда и Староконстантинов

    Староконстантинов... Аэродром пора добавить в священное писание, как птицу феникс. Года три долбят и снова "в очередной раз".