СМИ: в Европе опасаются запуска дронов РФ из контейнеров на торговых судах

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СМИ: в Европе опасаются запуска дронов РФ из контейнеров на торговых судах


По информации испанского издания, которое ссылается на источники в разведке и в минобороны Литвы, американское ЦРУ якобы разослало предупреждения сразу трём правительствам – Испании, Франции и Италии. Смысл послания: Россия может готовить беспилотные атаки, причём запускать дроны планируется не с земли, а с торговых кораблей в Средиземном море.



Источник, близкий к Министерству обороны Литвы, описывает такой сценарий: дроны типа «Гербера» будут перевозить в грузовых контейнерах на борту коммерческих судов, а потом запускать прямо из моря. Якобы устроить это совсем несложно.

В Литве полагают, что русские задумали соорудить свою собственную «Паутину». Имеется ввиду украинская операция, когда дроны тайно провезли в Россию на грузовиках, а затем запустили для ударов по российским аэродромам.

Издание пояснило, почему в приоритете оказались именно Испания, Франция и Италия: во всех трёх странах в 2027 году пройдут предвыборные кампании и сами выборы. Там действуют радикальные силы, которые могут сыграть на страхе и усталости от всего, что связано с Украиной. Смысл подобной операции не в том, чтобы нанести большой ущерб, а в том, чтобы подорвать поддержку Украины, углубить раскол внутри НАТО и напугать европейцев.

Сообщается, что Литва и другие страны ЕС якобы узнали о таких «планах» вскоре после того, как директор ЦРУ Джон Рэтклифф побывал в Москве 25 августа. Он летел на американском военном самолёте, который по пути сделал остановку в Риге. А польский премьер Дональд Туск и раньше говорил, что получил от ЦРУ довольно точный доклад о том, что может произойти в ближайшие месяцы. Он призывал Европу быть готовой к разным вариантам развития событий на восточном фланге.
16 комментариев
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  1. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    -10
    24 сентября 2026 11:57
    ЦРУ якобы разослало предупреждения сразу трём правительствам – Испании, Франции и Италии. Смысл послания: Россия может готовить беспилотные атаки
    Ага Испания, Франция, Италия)) Скорей бомбить начнут Воронеж...
    1. кредо Звание
      кредо
      +4
      24 сентября 2026 12:09
      Система пропаганды в странах НАТО в отношении вымышленного врага работает покруче геббельсовской и нам её никакими Русскими домами и вояжами ансамблей песни и пляски не перебить.
      Так что вместо того, что бы умасливать врага перспективой получения от России дешёвых ресурсов и таким образом "задружиться" вновь со странами НАТО любому руководству нашей страны, нынешнему и будущему, нужно уяснить одно - "На западе у нас друзей."
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        0
        24 сентября 2026 12:20
        На западе у нас друзей.
        Это у Вас нет. А у некоторых там друзья, родня, имущество, награбленное и перспектива безбедной старости на поколения в перед.
        1. Arhat109 Звание
          Arhat109
          +1
          24 сентября 2026 16:12
          Ошибаются, как всегда. Березовский не даст соврать. Вытряхнут всё и выбросят на помойку. Надо быть последним дебилом, чтобы верить в подобную ерунду.
    2. ex_paragon Звание
      ex_paragon
      +1
      24 сентября 2026 12:10
      Москву и Одессу знаю. Воронеж тоже у вас там в бельгиях есть?
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    24 сентября 2026 12:00
    В гейропах все "нормально"... в дураках каникулы, давно... контингент гуляет по полной программе... fool
  3. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    24 сентября 2026 12:14
    Сама придумала, сама обиделась....
    1. marchcat Звание
      marchcat
      0
      24 сентября 2026 13:02
      А я бы воспользовался таким "предложением". А потом на Литву всё свалил.
  4. Энергетик39 Звание
    Энергетик39
    0
    24 сентября 2026 12:20
    Опять рейхстаг поджигать будут.
    1. ex_paragon Звание
      ex_paragon
      +2
      24 сентября 2026 12:34
      Ну если на сей раз действительно коммунисты во главе с Дмитриевым сожгут этот свинарник вместе с Поцем, то я за
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      24 сентября 2026 12:39
      Цитата: Энергетик39
      Опять рейхстаг поджигать будут.

      ТОТ САМЫЙ микрофон на ТОЙ САМОЙ радиостанции в Гляйвице...
      Ждёт своего часа? Надоело быть музейным экспонатом?
      Мерц вот-вот отдаст команду "Бабушка умерла"...
  5. alexoff Звание
    alexoff
    +4
    24 сентября 2026 12:45
    Типа повод почему будут задерживать связанные с Россией суда
    1. Див Дивыч Звание
      Див Дивыч
      +1
      24 сентября 2026 13:56
      Дезинформация, как попытка узаконить захват российских кораблей западными странами.
  6. Juan Звание
    Juan
    +2
    24 сентября 2026 14:15
    Venendo dalla Lituania mi sembra tanto una provocazione ucraina. Per fortuna che i banderiti non hanno più navi mercantili da usare per il lancio occulto di droni a disturbare le elezioni. Tutto il resto sono frottole irresponsabili di funzionari incapaci di fare il loro lavoro. La presenza della Kallas a capo della diplomazia Europea è una garanzia di schifosa russofobia e incapacità a tutti i livelli. Stiamo tranquilli non ci saranno droni sulla testa di spagnoli, italiani e francesi. Spero solo che gli elettori buttino fuori dal governo dei tre parsi i russofobi e gli incapaci.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    24 сентября 2026 14:29
    Цитата: marchcat
    потом на Литву всё свалил
    Или на атолл Туамоту wink
  8. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Вчера, 02:10
    СМИ: в Европе опасаются запуска дронов РФ из контейнеров на торговых судах

    Они поэтому и Русский дом в Берлине закрыли, консульства. Опасаются, что мы из туалетов через канализацию можем дроны запустить lol