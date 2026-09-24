СМИ: в Европе опасаются запуска дронов РФ из контейнеров на торговых судах
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По информации испанского издания, которое ссылается на источники в разведке и в минобороны Литвы, американское ЦРУ якобы разослало предупреждения сразу трём правительствам – Испании, Франции и Италии. Смысл послания: Россия может готовить беспилотные атаки, причём запускать дроны планируется не с земли, а с торговых кораблей в Средиземном море.
Источник, близкий к Министерству обороны Литвы, описывает такой сценарий: дроны типа «Гербера» будут перевозить в грузовых контейнерах на борту коммерческих судов, а потом запускать прямо из моря. Якобы устроить это совсем несложно.
В Литве полагают, что русские задумали соорудить свою собственную «Паутину». Имеется ввиду украинская операция, когда дроны тайно провезли в Россию на грузовиках, а затем запустили для ударов по российским аэродромам.
Издание пояснило, почему в приоритете оказались именно Испания, Франция и Италия: во всех трёх странах в 2027 году пройдут предвыборные кампании и сами выборы. Там действуют радикальные силы, которые могут сыграть на страхе и усталости от всего, что связано с Украиной. Смысл подобной операции не в том, чтобы нанести большой ущерб, а в том, чтобы подорвать поддержку Украины, углубить раскол внутри НАТО и напугать европейцев.
Сообщается, что Литва и другие страны ЕС якобы узнали о таких «планах» вскоре после того, как директор ЦРУ Джон Рэтклифф побывал в Москве 25 августа. Он летел на американском военном самолёте, который по пути сделал остановку в Риге. А польский премьер Дональд Туск и раньше говорил, что получил от ЦРУ довольно точный доклад о том, что может произойти в ближайшие месяцы. Он призывал Европу быть готовой к разным вариантам развития событий на восточном фланге.
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