Bloomberg: в ЕС оспаривают часть расчётов Украины о нехватке средств

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Bloomberg: в ЕС оспаривают часть расчётов Украины о нехватке средств

Киев сообщил о бюджетном разрыве примерно в 26 млрд евро и просит ускорить выдачу кредита ЕС. В Брюсселе говорят о необходимости реформ и участия других партнёров.

Как пишет Bloomberg, Евросоюз оспаривает часть представленных Украиной расчётов дополнительной финансовой помощи. По данным агентства, Киев попросил западных «союзников» помочь закрыть «неожиданно» возникший бюджетный разрыв примерно в 26 млрд евро, а ЕС — ускорить выдачу кредита на 90 млрд евро, рассчитанного на поддержку Украины до конца 2027 года.

Брюссель считает, что в дополнительном финансировании должны участвовать и другие «партнёры» Украины, в том числе Канада, Норвегия и Япония. При этом вопрос касается не только объёма помощи. Представители ЕС ожидают продвижения законов, которые должны сократить теневую экономику, увеличить налоговые поступления и приблизить украинское законодательство к нормам Евросоюза.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с украинским диктатором Зеленским в Нью-Йорке заявила, что в текущем году для поддержки Украины ещё доступны 37 млрд евро. Дальнейшую бюджетную помощь она связала с продвижением в Верховной раде ряда реформ. При этом озвученная фон дер Ляйен сумма не означает, что эти средства уже перечислены: выплаты по программе ЕС привязаны к выполнению согласованных условий. Пока из названных сумм нельзя определить, какую часть бюджетной потребности покроют европейские средства: график выплат, выполнение условий помощи и вклад других «партнёров» Киева остаются предметом обсуждения.
12 комментариев
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  1. роман66 Звание
    роман66
    +3
    24 сентября 2026 11:28
    Совсем в европах ума не стало, такие деньги и на ветер... Чтоли своих проблем мало?
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +3
      24 сентября 2026 11:31
      Дали по липучим лапам.... И оспаривать ничего не надо.... Делов- то... wink
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +2
        24 сентября 2026 11:55
        Может - просто банально не отстегнул долю кому положено, закрысив бабло? Вот те и засуетились..
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          24 сентября 2026 13:10
          оспаривают часть расчетов .....

          А почему не все?
          Цитата: paul3390
          Может - просто банально не отстегнул долю ...... .

          Конечно, Урсулихе хочется большего. Вчерашней доли не хватает
          1. Горыныч1 Звание
            Горыныч1
            +2
            24 сентября 2026 14:41
            ЕС- мерзавцы!!! Как они посмели считать чужие ( зелины) деньги!!?? laughing
            1. Reptiloid Звание
              Reptiloid
              +1
              24 сентября 2026 15:19
              Цитата: Горыныч1
              ЕС- мерзавцы!!! Как они посмели считать чужие ( зелины) деньги!!?? laughing

              Припёрлась crying ужиматься приходится crying А соблазнов много request
              1. Горыныч1 Звание
                Горыныч1
                +1
                24 сентября 2026 15:21
                Моё почтение. А по одёжке надо протягивать ножки laughing а чужое брать нехорошо. wassat сарказм
    2. Berkut752 Звание
      Berkut752
      0
      Вчера, 11:08
      Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ПРЕЖДЕ ВСЕГО О СЕБЕ ДУМАЕТ. Видно не сошлись в цене кому сколько..............
  2. кредо Звание
    кредо
    0
    24 сентября 2026 11:36
    Как пишет Bloomberg, Евросоюз оспаривает часть представленных Украиной расчётов дополнительной финансовой помощи.

    Всё равно дадут. США заставят, им это нужно больше чем кому либо. soldier
  3. bbb Звание
    bbb
    +1
    24 сентября 2026 11:43
    Опять подвесили морковку.... ...
  4. ANB Звание
    ANB
    0
    24 сентября 2026 11:47
    . должны сократить теневую экономику

    Это легко.
    . увеличить налоговые поступления

    С этим сильно труднее
  5. Eugene Zaboy Звание
    Eugene Zaboy
    0
    24 сентября 2026 23:16
    Как пишет Bloomberg, Евросоюз оспаривает часть представленных Украиной расчётов дополнительной финансовой помощи. По данным агентства, Киев попросил западных «союзников» помочь закрыть «неожиданно» возникший бюджетный разрыв примерно в 26 млрд евро, а ЕС — ускорить выдачу кредита на 90 млрд евро, рассчитанного на поддержку Украины до конца 2027 года.

    С каждым годом все сложнее и сложнее получать безвозвратное пособие на собственное содержание.