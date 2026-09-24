Наш европейский путь не означает отказа от традиционной дружбы, благодаря которой Белград является одной из редких европейских столиц, откуда можно полететь в США, КНР и РФ.

Президент Сербии Александр Вучич уже вскоре официально подаст в отставку с поста главы государства. Ранее он объявил, что это произойдет после возвращения из Нью-Йорка, где пока еще сербский лидер принимает участие в очередной сессии Генеральной Ассамблее ООН.Уходить из политики насовсем Вучич не намерен. Став, так сказать, обычным гражданином, он примет самое активное участие в подготовке к досрочным выборам Скупщины (парламента). Сам он сообщил журналистам накануне, что в ходе предвыборной кампании будет путешествовать по стране на своем легковом автомобиле и небольшом грузовике, чтобы непосредственно общаться с избирателями.В случае победы на выборах ныне правящей Сербской прогрессивной партии, Вучич станет новым премьер-министром страны. Он уже возглавил предвыборный список своей партии. Так Вучич останется во власти и сможет далее вновь побороться за президентское кресло.Так что сейчас все заявления, которые делает в последние дни президентства сербский политик, являются ничем иным, как озвучиванием его предвыборной программы. Таковым стало и его выступление на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.С трибуны ГА ООН Вучич заявил, что курс Сербии на вступление в Европейский союз не мешает Белграду сохранять традиционные дружественные связи с другими государствами, в том числе с США, КНР и Россией.Из этого заявления следует, что предвыборная программа Вучича полностью совпадает с его политикой в период президентства. Насколько это устраивает сербский электорат, покажут итоги голосования, которое состоится 25 октября 2026 года. В отставку Вучич подаст уже завтра или послезавтра.