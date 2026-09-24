Вучич: стремление Сербии в ЕС не означает отказ от дружбы с РФ, КНР и США

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Вучич: стремление Сербии в ЕС не означает отказ от дружбы с РФ, КНР и США

Президент Сербии Александр Вучич уже вскоре официально подаст в отставку с поста главы государства. Ранее он объявил, что это произойдет после возвращения из Нью-Йорка, где пока еще сербский лидер принимает участие в очередной сессии Генеральной Ассамблее ООН.

Уходить из политики насовсем Вучич не намерен. Став, так сказать, обычным гражданином, он примет самое активное участие в подготовке к досрочным выборам Скупщины (парламента). Сам он сообщил журналистам накануне, что в ходе предвыборной кампании будет путешествовать по стране на своем легковом автомобиле и небольшом грузовике, чтобы непосредственно общаться с избирателями.

В случае победы на выборах ныне правящей Сербской прогрессивной партии, Вучич станет новым премьер-министром страны. Он уже возглавил предвыборный список своей партии. Так Вучич останется во власти и сможет далее вновь побороться за президентское кресло.

Так что сейчас все заявления, которые делает в последние дни президентства сербский политик, являются ничем иным, как озвучиванием его предвыборной программы. Таковым стало и его выступление на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

С трибуны ГА ООН Вучич заявил, что курс Сербии на вступление в Европейский союз не мешает Белграду сохранять традиционные дружественные связи с другими государствами, в том числе с США, КНР и Россией.

Наш европейский путь не означает отказа от традиционной дружбы, благодаря которой Белград является одной из редких европейских столиц, откуда можно полететь в США, КНР и РФ.

Из этого заявления следует, что предвыборная программа Вучича полностью совпадает с его политикой в период президентства. Насколько это устраивает сербский электорат, покажут итоги голосования, которое состоится 25 октября 2026 года. В отставку Вучич подаст уже завтра или послезавтра.
40 комментариев
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  1. rubin1968 Звание
    rubin1968
    +10
    24 сентября 2026 11:36
    Тогда и Россия не обязана поставлять газ по дешевке.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +3
      24 сентября 2026 12:00
      Вучич: стремление Сербии в ЕС не означает отказ от дружбы с РФ, КНР и США

      Так хочется на табурет(цензура) сесть и рыбку съесть, аж мочи нет.
      1. красноярск Звание
        красноярск
        +3
        24 сентября 2026 12:35
        Цитата: частное лицо
        Так хочется на табурет(цензура) сесть и рыбку съесть, аж мочи нет.

        Что Вы хотите, - многовекторный, хочет не на двух стульях посидеть, а по-более, только вопрос - а попа не треснет? По идее должна треснуть. Не пойму только, кто у кого уроки берет, Вучич у Пашиняна, или наоборот, Николка у Алексашки ?
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          24 сентября 2026 13:20
          Рыгорыч тоже.... Нет-нет, да и да!
          1. pudelartemon Звание
            pudelartemon
            0
            Вчера, 21:31
            Вспомнилась песня Ободзинского:
            -И звучало в ответ
            И не то,чтобы да,
            И не то,чтобы нет lol
        2. guest Звание
          guest
          +1
          24 сентября 2026 13:21
          Цитата: красноярск
          кто у кого уроки берет, Вучич у Пашиняна, или наоборот, Николка у Алексашки ?

          Да это не таки важно, как говорится 2 таких персонажа это сила. laughing hi
        3. частное лицо Звание
          частное лицо
          0
          24 сентября 2026 13:39
          Не пойму только, кто у кого уроки берет, Вучич у Пашиняна, или наоборот

          Не там походу есть "толковые" преподаватели которые обучают этому.
        4. Отставник2012 Звание
          Отставник2012
          0
          Вчера, 19:11
          Земляк,в Лалетино живу,не могу вам депешу послать....Как и где Вы в Красноярске....
          1. красноярск Звание
            красноярск
            0
            Сегодня, 08:56
            Цитата: Отставник2012
            не могу вам депешу послать..

            А в "личку" не пробовали? hi
    2. knn54 Звание
      knn54
      +1
      24 сентября 2026 12:25
      Есть один момент: во время ВМВ в составе германских войск (на Восточном фронте) не было только сербов.
      "Правители приходят и уходят, народ остается..."
  2. Роман_Васильевич Звание
    Роман_Васильевич
    +1
    24 сентября 2026 11:44
    Это своего рода понижение в должности с учетом того, что Сербия — президентская республика

    А вот и нет! Сербия - парламентская республика!
    Став премьером (а для этого всё и делается), это позволит ему де-факто и де-юре сохранить в своих руках всю полноту власти.
    А президентом станет один из его близких соратников по партии...

    "Тандем 2.0"
    1. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      +1
      24 сентября 2026 16:26
      Строго говоря, по большинству признаков Сербия формально ближе к смешанной республике. Я бы назвал "ситуационной", "плавающей" форму правления в республике (не я придумал, сразу говорю). В одних ситуациях и при одном раскладе главный в стране президент, при другом раскладе премьер-министр. В случае совпадения партийной принадлежности президента и премьера главный тот из них, кто является фактическим лидером правящей партии.
      1. Роман_Васильевич Звание
        Роман_Васильевич
        0
        24 сентября 2026 16:55
        В случае совпадения партийной принадлежности президента и премьера главный тот из них, кто является фактическим лидером правящей партии.

        Тут вы правы.

        Я бы назвал "ситуационной", "плавающей" форму правления в республике

        А тут нет.
        Сербия - парламентская республика по конституции
        1. Sergej1972 Звание
          Sergej1972
          0
          24 сентября 2026 23:36
          Все парламентские республики со всенародным выборами президента уже являются не вполне типичными.
  3. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    +6
    24 сентября 2026 11:45
    Югославы, как всегда и нашим и вашим. Союзнички в кавычках.
    1. Роман_Васильевич Звание
      Роман_Васильевич
      0
      24 сентября 2026 11:52
      А кто говорит что мы союзники!?
      Между Москвой и Белградом исторически существуют тесные культурные, религиозные и экономические связи. И не более того.
      Сербия придерживается нейтрального статуса, это записано в её конституции.
      Сербию правильнее называть ключевым партнером России на Балканах, который руководствуется прежде всего своими национальными интересами, балансируя между Москвой, Брюсселем, Вашингтоном и Пекином...
      1. Игнатий555 Звание
        Игнатий555
        +2
        24 сентября 2026 12:20
        Ключевой партнер, наверное все-таки не должен балансировать между. А вообще после того, как Россия спасла их от турок, могли бы и с Киевом и с Польшей и с другими не дружественными России странами по меньше дружить. Ладно это их дело, просто не нужно им давать никаких преференций в торговле. Пусть платят за газ и проч. ресурсы как и зап. Европа, раз они балансируют и многовекторные.
      2. Варяжко Звание
        Варяжко
        0
        24 сентября 2026 13:18
        Это тот "нейтральный" который с 2014 поставляет Украине оружие и боеприпасы?
        Они(Сербия и сербы) не друзья России, ни страна, ни народ.
        1. Роман_Васильевич Звание
          Роман_Васильевич
          0
          24 сентября 2026 13:28
          Они(Сербия и сербы) не друзья России, ни страна, ни народ.

          Считаю, что не нужно отождествлять сербских политиков и сербский народ.
          Российская империя сыграла ключевую роль в освобождении Сербии от многовекового османского ига, и народ это помнит...
          1. Варяжко Звание
            Варяжко
            +2
            24 сентября 2026 19:20
            Вы знаете раньше я так считал, ну это если думать сердцем.
            А вот если холодной головой, то именны этот сербский народ выбрал Вучича, причем несколько раз. Именно армяне выбрали Пашиняна. Именно болгары выбирают русофобских политиков. Так что эти розовые мечты что сербы, армяне, болгары нам братья давно сами они уже развеяли. Отдельные представители да любят и чтят Россию и русскую культуру. Но большинство этих народов выбирают регулярно русофобских политиков, что и подтверждает их взгляды.
            1. Роман_Васильевич Звание
              Роман_Васильевич
              0
              24 сентября 2026 19:37
              ...именны этот сербский народ выбрал Вучича...

              А вы знаете что из себя представляет сербская оппозиция?
              Если нет, я поясню:
              "Партия свободы и справедливости" (ППС / SSP) во главе с Драганом Джиласом это основная оппозиционная и её курс на евроинтеграцию, на разрыв с Россией и призывают присоединиться к санкциям ЕС против России.
              Она заявляет, что тесные экономические и политические контакты нынешней власти с Москвой тормозят реформы и отдаляют Сербию от Европы.
              Есть ещё правое (националистическое) крыло оппозиции (например, коалиция «Надежда» / Новая демократическая партия Сербии). Эти силы, наоборот, критикуют Вучича с пророссийских позиций: они выступают против какого-либо сближения с ЕС и НАТО, категорически отвергают санкции и требуют сохранения максимально тесных отношений с Москвой.
              Вот Вучич и балансирует на двух стульях...
              И для нашей страны он гораздо лучше, чем Джилас.
              А народ сербский, особенно старшее поколение, уважают русских.
              1. Варяжко Звание
                Варяжко
                0
                24 сентября 2026 19:42
                Где я написал что оппозиция пророссийская? Сербская оппозиция и сторонники оба не являются союзниками России. Они просто хитрожопые Я писал про отдельных представителей сербского народа, 1-5%. Может меньше может больше. Но и они с радостью ломануться в ЕС и НАТО, правда предварительно обчистив карманы России.
            2. Сансан Звание
              Сансан
              0
              Вчера, 08:07
              кроме Вучича там и выбирать некого ("настоящих буйных мало, вот и нету вожаков"). Все предатели
              1. Варяжко Звание
                Варяжко
                0
                Вчера, 22:00
                Вот и надо с ними так вести как с предателями дела, прагматично, никаких скидок за слова, никакого оружия за слова, только утром деньги от них - вечером стулья, не верить никаким обещаниям и никакой халявы.
      3. guest Звание
        guest
        +1
        24 сентября 2026 13:25
        Цитата: Роман_Васильевич
        Сербия придерживается нейтрального статуса, это записано в её конституции.

        Вообще то членство в ЕС противоречит такому статусу.
        1. Роман_Васильевич Звание
          Роман_Васильевич
          0
          24 сентября 2026 13:31
          Ещё туда вступить надо...
          1. guest Звание
            guest
            +1
            24 сентября 2026 13:32
            Цитата: Роман_Васильевич
            Ещё туда вступить надо...

            Вступить в 💩 не так то сложно. laughing hi
  4. кредо Звание
    кредо
    0
    24 сентября 2026 11:48
    Наш европейский путь не означает отказа от традиционной дружбы, благодаря которой Белград является одной из редких европейских столиц, откуда можно полететь в США, КНР и РФ.

    Сербам англосаксы не дадут спокойной жизни и будут пытаться и дальше колоть Сербию на мелкие кусочки пока не уничтожат, вот Вучич и крутится как уж на сковородке.
  5. mitrich Звание
    mitrich
    +4
    24 сентября 2026 11:48
    Ещё одна многовекторная прости- господи...
    И вашим и нашим. С такими "друзьями" и врагов не надо.
    ПыСы: слова российского императора про армию и флот, оказались пророческими, на века.
  6. Alexey RA Звание
    Alexey RA
    0
    24 сентября 2026 11:52
    Наш европейский путь не означает отказа от традиционной дружбы, благодаря которой Белград является одной из редких европейских столиц, откуда можно полететь в США, КНР и РФ.

    Дело Тито живёт и торжествует! smile
    Иосип Броз тоже любил богатовекторность, лавируя между каплагерем, соцлагерем и КНР с другими неприсоединившимися. В двуполярном мире это до поры до времени прокатывало. Но как только псевдонейтральная Югославия оказалась ненужной - её сожрали.
  7. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    24 сентября 2026 11:52
    . Президент Сербии Александр Вучич уже вскоре официально подаст в отставку с поста главы государства.

    Так это последний пук! winked
  8. Всеименазаняты Звание
    Всеименазаняты
    0
    24 сентября 2026 11:54
    Лавры многостулого Эрдогана покоя не дают.
  9. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +1
    24 сентября 2026 11:57
    Все хорошо, но на примере Армении, Грузии,404 западные партнеры особо в демократию не играют.
    А выдают конкретные требования- прекращения сотрудничества с РФ. В конретных позициях и делах, вплоть до религиозных дел.
    И не смущаются ничего. Если правитель тормозит(даже лояльный) его меняют на аналог Саакашвили или Зеленского.
    На это фоне, РФ даже давая деньги стране , только робко что то просит. Сама себя стесняясь. А фразы типа вмешаться в выборы или иметь отношения с оппозицией -вообще стоп слова какие то.
  10. rs777 Звание
    rs777
    +3
    24 сентября 2026 12:02
    Вучич: стремление Сербии в ЕС не означает отказ от дружбы с РФ, КНР и США

    Если после бомбежек США Сербия не отказалась от дружбы с США, то может и с Россией, они тоже продолжат дружить, после того, как Россия разбомбит сербский ВПК, производящий оружие для украины?
    1. Игнатий555 Звание
      Игнатий555
      0
      24 сентября 2026 12:23
      Конечно продолжат дружить ибо многовекторные все равно дружат, когда им выгодно, что с ним до этого не делая.
  11. позывной_53 Звание
    позывной_53
    -1
    24 сентября 2026 12:21
    Что бы ни писали о многовекторности, Вучич в первую очередь о своей стране заботится.
  12. orlandoche Звание
    orlandoche
    0
    24 сентября 2026 12:47
    Цитата: частное лицо
    Так хочется на табурет(цензура) сесть и рыбку съесть, аж мочи нет.


    Как раз таки он хочет рыбку съесть и ,, х,, (цензура) сторонкой обойти .
  13. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +1
    24 сентября 2026 13:06
    По факту Сербия находится в блокаде и нет вариантов окромя ЕС=Ната
  14. Александр Х Звание
    Александр Х
    0
    24 сентября 2026 13:55
    Как ему хочется дешёвый газ из России и одновременно зарабатывать на поставках боеприпасов xoxлaм...
    Но пора губастенькому закатывать свои пельмеши. Или-или...
  15. Аскер Звание
    Аскер
    0
    24 сентября 2026 14:25
    У Флюгера есть одна маааленькая проблемка, он сам никуда не летает, ему нужен чужой ветер.