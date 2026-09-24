США снова предложили Украине забрать оставшиеся фрегаты типа Oliver Hazard Perry

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США снова предложили Украине забрать оставшиеся фрегаты типа Oliver Hazard Perry

Правительство США предложило Украине безвозмездно забрать два из пяти оставшихся фрегатов типа Oliver Hazard Perry, в настоящее время находящихся в резерве американских ВМС. Поставку устаревших кораблей предполагается осуществить в рамках программы передачи «излишков оборонного имущества».

В частности, украинским ВМС предлагается забрать фрегаты Halyburton (FF-40) и Kauffman (FF-59). Изначально эти фрегаты уже были предложены Украине в 2017, 2018, а также снова в 2022/2023 годах, однако маловероятно, что они будут переданы Киеву до завершения активных боевых действий. Кроме того, вероятнее всего, Украина в очередной раз откажется от такого «щедрого» подарка, учитывая возраст кораблей и тот факт, что 70% их внутренних компонентов не подлежат замене.

Корабли класса Oliver Hazard Perry разработаны как океанский эскортный фрегат для обеспечения противолодочной и противовоздушной обороны транспортных конвоев, противолодочных групп и амфибийных соединений. C 1975 по 2004 годы был построен 71 фрегат этого типа. В настоящее время все корабли типа Oliver Hazard Perry выведены из состава ВМС США, но их все еще продолжают использовать в некоторых других странах, например в Турции и Австралии. Всего в строю остаются около 30 кораблей этого класса.
42 комментария
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  1. Saiga Звание
    Saiga
    -2
    24 сентября 2026 12:04
    Некому там их перегонять ,все ушли на "фронт" ..вернее ТЦК бусифицировало
  2. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    24 сентября 2026 12:06
    Рухлядь вместо ракет к ЗРК Patriot? good
    1. кредо Звание
      кредо
      +7
      24 сентября 2026 12:14
      Это тот случай когда подарок по факту становится непомерной обузой и затраты на его содержание превысят его реальную ценность в несколько раз. crying
      1. Michael67 Звание
        Michael67
        +1
        24 сентября 2026 17:44
        "Если хотите разорить небольшую страну - подарите ей крейсер". Один подлый англичанин сказал.
    2. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +8
      24 сентября 2026 12:19
      Как гласит старшая американская мудрость: дарёному скунсу под хвост не заглядывают wassat
      1. marchcat Звание
        marchcat
        0
        24 сентября 2026 12:52
        И не дай бог туда заглянуть laughing good
        1. Горыныч1 Звание
          Горыныч1
          0
          24 сентября 2026 13:03
          Полностью согласен с предыдущим оратором drinks
    3. Гюнтер Звание
      Гюнтер
      0
      24 сентября 2026 13:49
      Похоже утилизация этой рухляди влетает в копеечку, вот по принципу "бери Боже, что нам не гоже" решили нагреть бандарлогов. yes
      Но... пословица верна "рагуль родился - израильтянин удавился"(толерастная интерпретация - модербот бдит lol )
  3. ex_paragon Звание
    ex_paragon
    +3
    24 сентября 2026 12:07
    Как в том анекдоте
    Поймал рыбак русалку, повертел да и обратно отпустил
    Друг:
    - Но почему?
    - А как?

    Но на месте матраса я бы тоже продал, деньги получил. А остальное...ну то такое
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      24 сентября 2026 12:27
      Цитата: ex_paragon
      Но на месте матраса я бы тоже продал, деньги получил.

      Так не продают ведь, а от щедрой души предлагают забрать "безвозмездно" (голосом Совы из мультика про Винни Пуха). smile
      1. ex_paragon Звание
        ex_paragon
        +2
        24 сентября 2026 12:30
        Оплата по транспортировке и приведение в боеготовность? И опять - а как?
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          -1
          24 сентября 2026 12:36
          Цитата: ex_paragon
          Оплата по транспортировке и приведение в боеготовность? И опять - а как?

          На ком будут эти заботы - вопрос без ответа. Скроей всего, предложение так и зависнет, без реальных телодвижений с обеих сторон.
          1. ex_paragon Звание
            ex_paragon
            0
            24 сентября 2026 12:39
            Про то и речь. Но предложить можно. А еще можно предложить кажному свину по участку на Венере. А вдруг таки возьмут?
            1. Монтесума Звание
              Монтесума
              0
              24 сентября 2026 12:45
              Цитата: ex_paragon
              А еще можно предложить кажному свину по участку на Венере. А вдруг таки возьмут?

              А вот этого не надо - если возьмут, не завидую участи несчастной планеты.😪
              1. ex_paragon Звание
                ex_paragon
                +1
                24 сентября 2026 12:50
                Да ладно, венерианские болезни сделают францюватых...🤪
        2. Shkworen Звание
          Shkworen
          0
          24 сентября 2026 12:57
          там еще возникает проблема, турки не пропустят эти фрегаты через босфор :)
          1. ex_paragon Звание
            ex_paragon
            0
            24 сентября 2026 13:01
            Так и написано: а как? Пусть думают. Можно на волах перетащить через Карпаты
    2. isv000 Звание
      isv000
      0
      24 сентября 2026 17:24
      Цитата: ex_paragon
      Поймал рыбак русалку, повертел да и обратно отпустил
      Друг:
      - Но почему?
      - А как?

      Ну как-то же она кушает?... feel
    3. solar Звание
      solar
      0
      24 сентября 2026 22:17
      Где вы там прочитали о продаже?
  4. Lako Звание
    Lako
    +4
    24 сентября 2026 12:08
    Ну, у кого то есть ещё сомнения, что после подписания некого мирного договора, в Украину хлынет поток оружия. А в Одессе, будут базироваться не только катера и тральщики.
    1. ex_paragon Звание
      ex_paragon
      +1
      24 сентября 2026 12:13
      Конечно, нет. Там ЧФ обустроится
  5. БойКот Звание
    БойКот
    -1
    24 сентября 2026 12:20
    Давно сказано, если хочешь разорить какое-нибудь государство - подари ему авианосец. Украине хватит пары фрегатов. Характеристика, однако.
    1. ex_paragon Звание
      ex_paragon
      0
      24 сентября 2026 12:26
      Не надо им ничего. Хутора на львивщине и постамент из кизяка бандерки и шухевича. Хрюшки в хлеву, цыбуля в огороде. И вот она, незалежность
    2. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      0
      24 сентября 2026 12:28
      Цитата: БойКот
      Давно сказано, если хочешь разорить какое-нибудь государство - подари ему авианосец.

      В оригинале фигурирует "крейсер". Авторство приписывается У.Черчиллю.
    3. solar Звание
      solar
      0
      24 сентября 2026 22:18
      Это как раз дешевые в содержании и эксплуатации фрегаты- Замволт изначально их именно так задумывал.
  6. alberigo Звание
    alberigo
    +3
    24 сентября 2026 12:21
    ВМС США, до настоящего времени, ничего не придумали вменяемее, что фрегаты типа Перри. Обновить гидроаккустику и ЗРК и на выходе готовый фрегат. Видимо, коррупция мешает.
    1. ex_paragon Звание
      ex_paragon
      -1
      24 сентября 2026 12:24
      Замволты мешают. Они по мелочам не размениваются
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      24 сентября 2026 12:49
      - ничего не придумали вменяемое, чем фрегаты типа Перри.
      Александр, фрегат "Constellation",правда как развитие итальянского проекта FREMM.
      А вообще использовать корабли океанской зоны в Черном, да и Средиземном морях это нонсенс.
      1. alberigo Звание
        alberigo
        0
        24 сентября 2026 13:26
        Я имел ввиду Тихий океан.
      2. solar Звание
        solar
        0
        24 сентября 2026 22:21
        Александр, фрегат "Constellation",правда как развитие итальянского проекта FREMM.

        FREMM вполне нормальный современный фрегат. Но когда американцы его переделывали в "Constellation", они его полностью изуродовали. Они даже противолодочные торпеды умудрились не поставить на фрегат, у которого одна из главных функций- ПЛО. И цену задрали в три- четыре раза.
  7. Shkworen Звание
    Shkworen
    0
    24 сентября 2026 13:00
    интересно, а куда их доставлять будут?
    турция не пропустит военные корабли через босфор, иначе бы полфлота нато уже ошивалось в черном море, а хранить у "союзников" украины их будет весьма недешево :)
    1. solar Звание
      solar
      0
      24 сентября 2026 22:22
      Постоят пока в Штатах, Турции или в Англии, как английские тральщики, которые они передали Украине, или турецкий корвет.
  8. Аскер Звание
    Аскер
    -1
    24 сентября 2026 13:02
    Вызывает зависть размах серии - 71 штука.
    Возможность печатать деньги бесконечно и производственные мощности впечатляют, но это всё, почти ушедшая эпоха, персы наглядно показали закат империи в прямом эфире.
  9. Див Дивыч Звание
    Див Дивыч
    0
    24 сентября 2026 13:30
    Этим кораблям возможно еще капремонт нужен...
  10. Панкрат25 Звание
    Панкрат25
    +1
    24 сентября 2026 13:32
    А России за их утилизацию заплатят? Ракеты то же денег стоят... laughing
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      -2
      24 сентября 2026 13:40
      США предложило Украине безвозмездно забрать два из пяти оставшихся фрегатов
      И даже без утилизационного сбора ? wink
  11. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    +4
    24 сентября 2026 15:30
    Совсем недавно Россия, например, подарили Сербии несколькот шт Миг29. Таких же, как те, у которых в начале 2000х от износа в воздухе отваливалось хвостовое оперение. Взяли.
    1. abc_alex Звание
      abc_alex
      0
      24 сентября 2026 18:13
      Это вы откуда такую фигню взяли про отваливающиеся хвосты? CNN сообщили? Все 6 МиГ-29 переданные по договору военной помощи Сербии в лётном состоянии и прошли модернизацию. В 2020 году они участвовали в учениях.
      И что ПРИНЦИПИАЛЬНО отличает ситуации: МиГ-29 до сих пор стоят на вооружении ВКС России, а фрегаты типа Oliver Hazard Perry с вооружения сняты, а самый свежий произведён в 1998 году. Из-за устаревания с них сняли ПУ для зенитных ракет, а ПУ для "Гарпунов" тоже уже давно не производчтся и с вооружения сняты. Фактически эти корбли сейчас могут выполнять тольк противолодочные задачи и задачи самообороны от атак с воздуха. И за какими лешим это всё бандеровцам в Чёрном море?
      Сербы то самолёты приняли, причём с благодарностью. А вот эти корветы штатовцы впаривают Украине аж с 2017 года. Скоро уже 10 лет.
  12. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    -2
    24 сентября 2026 16:29
    Нужно непременно забрать.
    Пидвидний човен Запорижжя тоже преимущественно у пирса стоял. Но это не мешало на нем деньги пилить. А тут целых пять старых корыт. Это ж целый клондайк и еще пять адмиральских ставок.
    1. solar Звание
      solar
      0
      24 сентября 2026 22:24
      Запорожье изначально была такой старой лодкой, что ни на что, кроме учебных целей не годилась. Удивительно, что её вообще как-то восстановили.
  13. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    0
    Вчера, 02:29
    Цитата: abc_alex
    Это вы откуда такую фигню взяли про отваливающиеся хвосты? CNN сообщили? Все 6 МиГ-29 переданные по договору военной помощи Сербии в лётном состоянии и прошли модернизацию. В 2020 году они участвовали в учениях.
    И что ПРИНЦИПИАЛЬНО отличает ситуации: МиГ-29 до сих пор стоят на вооружении ВКС России, а фрегаты типа Oliver Hazard Perry с вооружения сняты, а самый свежий произведён в 1998 году. Из-за устаревания с них сняли ПУ для зенитных ракет, а ПУ для "Гарпунов" тоже уже давно не производчтся и с вооружения сняты. Фактически эти корбли сейчас могут выполнять тольк противолодочные задачи и задачи самообороны от атак с воздуха. И за какими лешим это всё бандеровцам в Чёрном море?
    Сербы то самолёты приняли, причём с благодарностью. А вот эти корветы штатовцы впаривают Украине аж с 2017 года. Скоро уже 10 лет.

    Они их не просто так впаривают. Там нужно сделать серьезный ремонт за счет заказчика в США.
  14. Quzmi4 Звание
    Quzmi4
    0
    Вчера, 12:10
    Больше всего в Oliver Hazard Perry умиляет
    hazard [ˈhæzəd]
    сущ опасность ж, риск м, угроза ж, фактор риска
    danger, risk, threat, risk factor
    бедствия ср
    adversity
    вред м, вредность ж
    harm
    hazard [ˈhæzəd]
    прил опасный
    danger

    Так хочется верить, что это всё для них, не для нас laughing