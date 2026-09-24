Компания Microsoft прекратила сотрудничество с МУС из-за санкций США

1 320 11
Компания Microsoft прекратила сотрудничество с МУС из-за санкций США

Крупнейший разработчик и дистрибьютор самой популярной в мире операционной системы и множества других программных продуктов, американская корпорация «Майкрософт», отозвала лицензии на право пользования своими ОС и ПО у Международного уголовного суда (МУС), базирующегося в Гааге. Сотрудничество с этой международной организацией, ставшей весьма известной в последние годы из-за череды скандалов, ИТ-гигант прекратил по причине принятия администрацией Трампа в отношении МУС сразу ряда санкций.

В результате суду пришлось в экстренном порядке переходить на альтернативные программные продукты. Это сильно осложнило работу адвокатов, участвующих в судебных разбирательствах, да и всех сотрудников МУС. Об этом рассказал ведущий адвокат защиты в инстанции суда Герт-Ян Александер Кнопс. Его слова приводит ТАСС.



Решение о введении обширных рестрикций в отношении Международного уголовного суда и некоторых судей администрация Трампа приняла в сентябре прошлого года. До этого Вашингтон уже ввел ряд санкций в отношении МУС, работой которого недовольны не только в США, но и в России, Китае и ряде других стран, включая Израиль.

В настоящее время на КНР, США, РФ и Израиль юрисдикция МУС, действующего на основании Римского статута, не распространяется. Однако это не помешало суду в Гааге в свое время выписать ордеры на «арест» президента РФ, российского детского омбудсмена и впоследствии израильского премьера.

Новые санкции США будут касаться, в частности, большинства финансовых транзакций с МУС, что «потенциально может парализовать работу суда», пожаловался Кнопс. В администрации Трампа увязывают давление на МУС с неправомерными действиями суда в отношении США и союзников, в первую очередь Израиля.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ex_paragon Звание
    ex_paragon
    +2
    Сегодня, 12:28
    За долю малую помогу мусе переустановить винду и офисы на "абсолютно прошедшие проверку".
    Путин
  2. kolian Звание
    kolian
    -2
    Сегодня, 12:35
    а Россию боятся отключать от Майкрософт
    1. ex_paragon Звание
      ex_paragon
      +5
      Сегодня, 12:37
      Потому что это бесполезно. KMS чхал на их потуги лицензирования
  3. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +1
    Сегодня, 12:43
    А зачем вообще сотрудничать с этим Микрософтом? Я вот не сотрудничаю. У меня в компе крякнутый виндос установлен. И нормально работает. Это всё понты. Похвастаться что у меня лицензионный. Вот у Путина тоже кряк установлен. Когда он на выборах удалённо голо совал, то специалисты сразу заметили по телетрансляции. Там экран его компьютера попал в объектив телекамеры.
    1. ex_paragon Звание
      ex_paragon
      +1
      Сегодня, 12:53
      Так поэтому 57%. Наш человек🤪
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +3
      Сегодня, 12:54
      Весь буржуйский софт - надо официально объявить трофейным. Взятым на саблю в качестве репараций за санкции.
      1. ex_paragon Звание
        ex_paragon
        +2
        Сегодня, 13:00
        Верно. Пока полезны-использовать. Главное, файрволом рубануть все попытки стучать. Это возможно. А когда прочно сядем на свои unix-подобные системы, публично выбросить на помойку с флаговтыком в филейную часть гордости билла, нашего гейтса.
    3. Жнец Звание
      Жнец
      -2
      Сегодня, 13:05
      Пойдите ещё дальше, снесите винду и установите патриотичную скрепную линукс астру от российского разработчика.
    4. stelltok Звание
      stelltok
      0
      Сегодня, 14:13
      А зачем вообще сотрудничать с этим Микрософтом?

      Тех поддержка windows серверов и виртуализации и прочее.

      Я вот не сотрудничаю.

      У вас 1 ПК. Зайти на топвар и пару комментов написать.

      Компании с виртуальными серверами и физическими серверами, сотрудничают с майкрософт. Так как это выгодно.

      Вот у Путина тоже кряк установлен. Когда он на выборах удалённо голо совал, то специалисты сразу заметили по телетрансляции. Там экран его компьютера попал в объектив телекамеры.


      Причём тут кряк?
      Там была не активированая винда.
  4. Levinstein Звание
    Levinstein
    0
    Сегодня, 13:15
    в экстренном порядке переходить на альтернативные программы DOS и Windows 95
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:31
    Цитата: Eugen 62
    У меня в компе крякнутый виндос установлен. И нормально работает.
    Да у всей страны так wink