Компания Microsoft прекратила сотрудничество с МУС из-за санкций США
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Крупнейший разработчик и дистрибьютор самой популярной в мире операционной системы и множества других программных продуктов, американская корпорация «Майкрософт», отозвала лицензии на право пользования своими ОС и ПО у Международного уголовного суда (МУС), базирующегося в Гааге. Сотрудничество с этой международной организацией, ставшей весьма известной в последние годы из-за череды скандалов, ИТ-гигант прекратил по причине принятия администрацией Трампа в отношении МУС сразу ряда санкций.
В результате суду пришлось в экстренном порядке переходить на альтернативные программные продукты. Это сильно осложнило работу адвокатов, участвующих в судебных разбирательствах, да и всех сотрудников МУС. Об этом рассказал ведущий адвокат защиты в инстанции суда Герт-Ян Александер Кнопс. Его слова приводит ТАСС.
Решение о введении обширных рестрикций в отношении Международного уголовного суда и некоторых судей администрация Трампа приняла в сентябре прошлого года. До этого Вашингтон уже ввел ряд санкций в отношении МУС, работой которого недовольны не только в США, но и в России, Китае и ряде других стран, включая Израиль.
В настоящее время на КНР, США, РФ и Израиль юрисдикция МУС, действующего на основании Римского статута, не распространяется. Однако это не помешало суду в Гааге в свое время выписать ордеры на «арест» президента РФ, российского детского омбудсмена и впоследствии израильского премьера.
Новые санкции США будут касаться, в частности, большинства финансовых транзакций с МУС, что «потенциально может парализовать работу суда», пожаловался Кнопс. В администрации Трампа увязывают давление на МУС с неправомерными действиями суда в отношении США и союзников, в первую очередь Израиля.
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