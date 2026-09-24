«Армянский стул»: Пашинян намерен продолжить курс на ЕС, сохраняя льготы ЕАЭС

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«Армянский стул»: Пашинян намерен продолжить курс на ЕС, сохраняя льготы ЕАЭС

Армянский премьер Пашинян с негодованием отверг предположения о попытках Еревана «усидеть на двух стульях» между выгодным для Армении членством в ЕАЭС и стремлением к интеграции в Евросоюз.

Отвечая на вопросы журналистов на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Пашинян заявил, что Ереван «сидит на одном армянском стуле». При этом очевидно, что конструкция «одного стула» Пашиняна выглядит так: с одной стороны – рекордный товарооборот в рамках ЕАЭС, открытый российский рынок и льготные цены на газ, а с другой – продолжение процесса евроинтеграции, помимо прочего, предполагающий постепенное отдаление от Москвы и поиск «альтернатив» экономическому сотрудничеству с РФ.

На вопрос, не опасается ли он, что европейская сторона может не выполнить обещания, Пашинян ответил, что не сомневается в честности западных «партнеров». Глава правительства Армении полагает, что, поскольку Ереван «пытается быть честным и открытым» в отношениях с Европой, Брюссель не обманет и ответит полной взаимностью. В частности, Пашинян убежден, что европейские «партнеры» обеспечат доступ на рынок ЕС для 99% армянской сельхозпродукции.

В то же время Пашинян признает, что невозможно одновременно состоять в ЕАЭС и Евросоюзе, но отказываться от единого рынка премьер не планирует, объясняя, что для окончательного выбора «момент еще должен наступить». А до наступления этого момента устремленный в Европу Ереван рассчитывает продолжить пользоваться субсидиями евразийской экономики.
60 комментариев
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  1. marchcat Звание
    marchcat
    +7
    Сегодня, 12:45
    Самый хитрый из армян - это Пашинян. fool
    1. кредо Звание
      кредо
      +6
      Сегодня, 12:55
      С политикой Пашиняна было понятно уже давно и в отношении армянских политиков к России как кормушке тоже было достаточно очевидно, поэтому обсуждать эту тему только воду толочь в ступе.

      Гораздо важно понять какую цель российская власть преследует в этом плане и чего пытается добиться от политиков Армении. what
      1. marchcat Звание
        marchcat
        +3
        Сегодня, 12:56
        Что преследует российская власть - это тёмный лес. request
        1. Shurik70 Звание
          Shurik70
          +1
          Сегодня, 13:52
          В декабре саммит ЕАЭС будет.
          И полагаю, там только "обсудят" Армению, без каких либо результатов.
          Хотя как по совести, так и по экономике, членство Армении в ЕАЭС надо было в марте 2024-ого замораживать. Сразу после того, как Армения заморозила своё членство в ОДКБ
      2. mitrich Звание
        mitrich
        +3
        Сегодня, 13:09
        Главное, что бы "наши" бонзы не продолжили умасливать армянскую прости- господи и жёстко ответили закрытием экономического сотрудничества, при продолжении ползучего движения Армении с сторону ЕС.
        1. кредо Звание
          кредо
          +4
          Сегодня, 13:35
          Главное, что бы "наши" бонзы не продолжили умасливать армянскую прости- господи и жёстко ответили закрытием экономического сотрудничества, при продолжении ползучего движения Армении с сторону ЕС.

          Нет, я немного по иному представляю себе эту ситуацию. Каждая из бывших советских республик стала "независимой" от СССР и ежегодно выпячивает это для самих себя в виде "дня независимости".
          Ну что ж ребята, раз вы стали независимыми так и живите по взрослому, а не как прыщавый недоросль, который каждое утро просит у папы (или мамы) денег на завтрак, обед и ужин.
          Зачем мы продаём той же Армении газ по 170 когда его можно продавать и 270, 370 или 670 и пусть местная промышленность работает по рыночным ценам, а не как в России. Они же теперь независимы? США с Норвегией продают тот же газ своим "братьям" в ЕС по рыночным ценам и нисколько не комплексуют по этому поводу.
          Тоже самое касается необработанных алмазов и прочего. Вбухали 400 миллионов долларов в ж/д на территории Армении и за всё время всю прибыль потратили на неё. А в чём тут прикуп? Вложения должны приносить доход гражданам России, а не идти на удовлетворения нужд независимой от нас страны.
          Вообщем, в политике и правительстве России нужно кардинально менять подход во взаимоотношениях со всеми странами мира, а не разбазаривать богатства России на поддержание штанов голозадых нищих и оборзевших богатых.
          Девиз "Россия, щедрая душа" не должен стать посмешищем для всего мира, надо с этой практикой заканчивать раз и на всегда. hi
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +4
    Сегодня, 12:46
    И рыбку съесть и на .... Дальше знаете...
    . Армянский премьер Пашинян с негодованием отверг предположения о попытках Еревана «усидеть на двух стульях»

    А правда-матка глаза режет....
    1. кокосов тима Звание
      кокосов тима
      +2
      Сегодня, 12:53
      "И рыбку съесть и на .... Дальше знаете..."
      И косточкой не подавиться? Не?
      1. Pete Mitchell Звание
        Pete Mitchell
        0
        Сегодня, 13:22
        Цитата: Mouse
        И рыбку съесть и ..

        Цитата: кокосов тима
        И косточкой не подавиться? Не?

        .. и удовольствие получить lol
        За что Господь наказывает соседей - они не только не учатся на чужих ошибках, но и постоянно повторяют свои же…
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +4
      Сегодня, 13:04
      правда -матка глаза режет

      Думаю, ничего не режет. Ему внаглую плювать. Просто он решил извиваться ужом извиваться до последнего, сохраняя благообразие, что бы легче обвинять во всём Россию.
      Кинет их ЕС или нет --- ему всё равно. Он хочет пройти по пути зелепута и обогатится как он.На всех армян ему вообще всё равно. Сдаст их легко. Хоть туркам, хоть кому
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 13:09
        Раз негодует, знач за живое задели... wink
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +3
          Сегодня, 13:14
          Он хочет продлить это двоестулие. Сейчас что-то и населению перепадает. А когда останется с ЕС, будет об оккупации говорить и уподобляться недобалтам, себе лично вымогать будет.
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        +3
        Сегодня, 13:12
        Просто Иуда, отрабатывает свои тридцать сребренников... yes
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +3
          Сегодня, 13:18
          Приветствую Виктор hi И Алиев и Пашинян нагло хотят получать €€€, как зелепут. Ради этого па всё готовы. С укрой дружить, с турками лобзаться Ну и к ЕС на поклон
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +3
            Сегодня, 13:22
            Привет Дмитрий soldier
            Ничего нового, по такому маршруту шли/идут все предатели своих народов...
            Им же-ж личное обогащение важно, а на все прочее им плевать...
            А стадо, которое они потом бросят, зачастую на убой... так стадо оно и есть, с кастрюля и на головах или нет, все одинаковые, скакуасы... fool
            1. Reptiloid Звание
              Reptiloid
              +2
              Сегодня, 13:40
              Укры как-то надеются на ЕС а ведь их уже более 20 лет разводят.
              Цитата: rocket757
              Привет Дмитрий soldier....... А стадо, которое они потом бросят, зачастую на убой... так стадо оно и есть, с кастрюля и на головах или нет, все одинаковые, скакуасы... fool
              Их пример ничему не учит. Просто удивитеььно
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                0
                Сегодня, 14:32
                Зачем историю учит, на чужих примерах учится... это не для них... так им кажется, но... время и финальные события будут им уроком... хотя это не точно... fool
    3. Slon_on Звание
      Slon_on
      +2
      Сегодня, 13:21
      Да, знаем... и аквариум выпить! hi Но надеюсь, что у этого Сутулого не выйдет ничего.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 13:30
        Рыбку жалко..... crying wassat .........
    4. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +2
      Сегодня, 13:35
      Или пан, или пропан! А вообще пускай идёт в, на и по
  3. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +4
    Сегодня, 12:47
    Удивительная способность таких руководителей как хитрозадый николка брехать глядя прямо в глаза и перепрыгивая седалищем со стула на стул... request
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +1
      Сегодня, 12:50
      Цитата: майор Юрик
      Удивительная способность таких руководителей как хитрозадый николка брехать глядя прямо в глаза и перепрыгивая седалищем со стула на стул... request


      Удивительная способность всегда где то обманываться?Вы это хотели сказать?Обманывают?Так не надо вести никаких дел с теми кто вас обманывает.И если вас всё время обманывают,то значит просто не боятся последствий за такой обман,а это уже вопрос к тем кто так себя поставил что так позволяют нагло обманывать все кому ни лень не боясь возможных последствий. Встречают то по одёжке,а проважают по уму.

      . «Армянский стул»: Пашинян намерен продолжить курс на ЕС, сохраняя льготы ЕАЭС


      Ну правильно.Политика это искусство возможного.Если Пашинян видит возможность за счёт льгот от ЕАЭС продолжать курс Армении в ЕС,то он так и будет продолжать делать.Это в его интересах.Другое дело нам это всё зачем?Когда за наш счёт,предоставляемые льготы страна готовится присоединится к враждебному нам блоку ЕС.Что за странная политика такая?В Украину уже бухали миллиарды как до этого вбухивали в Венесуэлу и прочие как бы союзные республики.Очень странно распоряжается своими ресурсами,я бы сказал бездарно разбазариваем,а ведь могли бы их с пользой для нашей страны использовать.
      1. mitrich Звание
        mitrich
        0
        Сегодня, 13:17
        За Стеной в первую очередь думают о своих личных интересах. Своих капиталах, недвижимости, семейках, там, на территории экзистенциального противника.
        И действуют в этой парадигме.
        Как это было в шумерии. Деребанили, вместе с шумерийским олигархатом наши нефть, газ и другие богатств, набивая свои карманы.
        А бывший посол, хохмач Черномырдин, сипя шутками- прибаутками, проводил эту политику в действие.
    2. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 13:14
      Да лавочкой обзавелся.... Двигай попой..... wassat
    3. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 13:33
      Цитата: майор Юрик
      Удивительная способность таких руководителей как хитрозадый николка брехать глядя прямо в глаза и перепрыгивая седалищем со стула на стул... request

      Не менее удивительная способность наших властей не первый раз повторять одни и те же ошибки в политике.
  4. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +1
    Сегодня, 12:49
    Надо нашим надзорным органам почаще находить в армянской сельхозпродукции разные болезни и вредителей. Тогда, возможно, армяшки начнут задумываться.
  5. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    +1
    Сегодня, 12:50
    «Армянский стул» - по моему очень жидкий.)))
  6. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Сегодня, 12:53
    Пашинян заявил, что Ереван «сидит на одном армянском стуле».
    Ну про "армянский стул" мы все знаем, когда армянам все должны, но они никому не должны.
  7. guest Звание
    guest
    +1
    Сегодня, 12:53
    Пашинян ответил, что не сомневается в честности западных «партнеров».

    Если он это серьёзно, то просто диагноз.
  8. ex_paragon Звание
    ex_paragon
    +1
    Сегодня, 12:54
    А армяне точно православные? Хотя...болгары...румыны. Ну да. Братушки €€$¢
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Сегодня, 13:07
      Цитата: ex_paragon
      А армяне точно православные? Хотя...болгары...румыны. Ну да. Братушки €€$¢


      Грузины православные.Армяне католики. Только какое отношение это всё имеет к теме статьи?Религиозная и этническая карты.
      1. ex_paragon Звание
        ex_paragon
        0
        Сегодня, 13:09
        Это точно? Или у них обособленная церковь, на вроде англиканской? Что то я не помню тесных контактов ар и папули в римах
        Кто-то врет
        Армянская апостольская церковь (полное название — Армянская святая апостольская православная церковь, ААЦ) — одна из древнейших христианских церквей, играющая ключевую роль в сохранении национальной и духовной идентичности армянского народа.
        1. Orange-Bigg Звание
          Orange-Bigg
          0
          Сегодня, 13:13
          Посмотрите на инфографику в моем предыдущем посте.Там разным цветом разные религии обозначены.Ну и вот что нашел на просторах интернета.
          Согласно преданию, христианство в Армению принесли апостолы Фаддей и Варфоломей, которые считаются основателями Армянской апостольской церкви. Официальной датой принятия христианства как государственной религии считается 301 год. В этом процессе ключевую роль сыграли Григорий Просветитель (ставший первым католикосом Армянской церкви) и царь Трдат III. Таким образом, Армения стала первым государством в мире, провозгласившим христианство государственной религией.


          Особенности Армянской апостольской церкви
          Армянская апостольская церковь относится к семье Древневосточных (дохалкидонских) православных церквей. Её главное догматическое отличие от других православных церквей (например, Русской православной церкви) связано с учением о природе Иисуса Христа. Армянская церковь исповедует, что во Христе божественная и человеческая природы соединены в единую природу, но при этом не является монофизитской в том смысле, в каком это понятие использовалось в византийской полемике.

          Некоторые особенности:
          Богослужение ведётся на древнеармянском языке (грабаре), а проповеди — на современном армянском.

          Рождество и Крещение Господне празднуются в один день — 6 января.

          В евхаристии используется пресный хлеб и неразбавленное вино.

          Существует обряд матаха — благотворительного обеда в форме милостыни.

          Духовный центр Армянской апостольской церкви — Первопрестольный Святой Эчмиадзин, где находится резиденция католикоса.

          Современное состояние
          По данным переписи населения Армении 2011 года, к Армянской апостольской церкви принадлежало около 92,6% населения. Помимо этой церкви, в стране проживают последователи других конфессий, например, Армянской евангелистской церкви, Армянской католической церкви, православных и других.
          1. ex_paragon Звание
            ex_paragon
            0
            Сегодня, 13:20
            А как же ваше странное утверждение, что армяне-католики. Мне думается, если бы вы сказали на рынке аре: "Здравствуй, мой католический брат", то вряд ли бы вы ушли на своих непереломанных ногах. А я вот могу прийти и сказать: "Привет, православные. Че почем тут у вас? Помидорков надо". И мы бы еще потрындели, что азербайджанецы распоясались
            1. Orange-Bigg Звание
              Orange-Bigg
              0
              Сегодня, 13:24
              . "Здравствуй, мой католический брат", то вряд ли бы вы ушли на своих непереломанных ногах. А я вот могу прийти и сказать: "Привет, православные. Че почем тут у вас?


              Оригинально мыслите скажем так.И как то вы на религии излишне по-моему помешаны. В России так не говорят.Все таки постсоветская страна.То есть религия не имеет того веса который был в той же Российской Империи.Поколения людей при Союзе и после него совсем иначе воспитаны,чем во времена Российской Империи.
              1. ex_paragon Звание
                ex_paragon
                0
                Сегодня, 13:27
                Жаль, что вы такой неподкованный агент. Религия подчас играла и играет ключевую роль. Мудрое руководство их сближает, тупари обьявляет крестовые походы. Вам там рогатый шлем не жмет? Можем слегка расширить
                1. Orange-Bigg Звание
                  Orange-Bigg
                  0
                  Сегодня, 13:29
                  Рогатого шлема не имеем.А про расширить так лучше с себя начните.
                  1. ex_paragon Звание
                    ex_paragon
                    0
                    Сегодня, 13:31
                    Утопили? Ну да ничего, купите другой
                    1. Orange-Bigg Звание
                      Orange-Bigg
                      0
                      Сегодня, 13:32
                      . Жаль, что вы такой неподкованный агент.


                      Вам наверное ночами под кроватью агенты мерещатся?Так ведь и с ума сойти можно.
                      1. ex_paragon Звание
                        ex_paragon
                        0
                        Сегодня, 13:34
                        А как же. Католики крестопродавцы ломятся из под кровати. Как их там. У них еще кровь на плаще в виде креста
                      2. Orange-Bigg Звание
                        Orange-Bigg
                        0
                        Сегодня, 13:35
                        Ну вот видите.Берегите себя.Отвлекитись от подобных тем.Вы малость перегрузили себя излишней информацией.
                      3. ex_paragon Звание
                        ex_paragon
                        0
                        Сегодня, 13:37
                        А вот скажите мне, сударь, по правде. Вы католик?
                      4. Orange-Bigg Звание
                        Orange-Bigg
                        0
                        Сегодня, 13:40
                        Цитата: ex_paragon
                        А вот скажите мне, сударь, по правде. Вы католик?


                        Нет.По рождению православный ,но в церковь не хожу ,как и многие не ходят в наше время.Почему вы так помешаны на религии?
                      5. ex_paragon Звание
                        ex_paragon
                        0
                        Сегодня, 13:43
                        Да нет. Не в этом дело. И мне кажется, вы просто врете. Армян а католики записываете, чушь всякую вваливаете о навязчивых идеях религии. Общечеловек туев. Агент однозначно
                      6. Orange-Bigg Звание
                        Orange-Bigg
                        0
                        Сегодня, 13:50
                        .Армян а католики записываете


                        Ну так я реально думал что так оно и есть. Врать не хотел.Поискал в интернете,а там написано,что оказывается Армянская апостольская церковь.Но я в религии не силён.Не так чтобы сильно разбирался.

                        . Общечеловек туев. Агент однозначно


                        Это вы уже даёте волю своей фантазии и пытаетесь подогнать реальность под ваши представления о мире.Ни какой я не "общечеловек",не мыслите стереотипами.И уж тем более никакой ни агент.Не выдумывайте всякую фигню.Как ещё интересно вы во мне не распознали рептилойда какого то допустим?Или ещё не все телепередачи на ТВ посмотрели,а то бы вам рассказали что миром правят рептилойды,а далее в сетке телепередач какая-нибудь смехопанорама и на бочок спать до следующего дня.
  9. rusich Звание
    rusich
    +1
    Сегодня, 12:56
    Хитровыделанный соросёнок Николка. Усидеть на двух стульях не получится, о чём его уже предупредили.
  10. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 13:01
    "Украинский стол"
    Фотографии Владимира Зеленского оказались на изъятых в Подмосковье упаковках партии кокаина весом 311 кг, который везли из Латинской Америки транзитом через Россию в ЕС. Соответствующие кадры опубликованы Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
    1. ex_paragon Звание
      ex_paragon
      0
      Сегодня, 13:05
      Похоже на гашиш больше. Хотя, кто их знает
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:11
    Очередной хитро ж ж ж ванчик...
    Есть хорошее такое напоминание для таких... на каждую хитрую ж ж ж всегда найдётся болт/бур, с обратной резбой...
    Они все/каждый такой надеятся что проскочат... по резбе, но соответствующий болт/бур их всегда ждёт... за тем или иным углом и как только оно туда свернёт, начнётся ПРОЦЕС С С! yes
  12. Роман_Васильевич Звание
    Роман_Васильевич
    0
    Сегодня, 13:12
    Пашинян с негодованием отверг предположения о попытках Еревана «усидеть на двух стульях»...

    Вы ему ещё загадайте тюремную загадку про два стула где на одном пики точёные, а на другом...
    1. ex_paragon Звание
      ex_paragon
      0
      Сегодня, 13:22
      Почки верченые? 16 штук 🤪
  13. Владимир М Звание
    Владимир М
    0
    Сегодня, 13:21
    Многие здесь возмущаются тем, что Пашинин "редиска". Ну "редиска".
    Но ради справедливости, больше раздражают те, кто пытается неуклюже добиться "дружбы" от Пашиняна. Сюр какой-то.
  14. Варяжко Звание
    Варяжко
    0
    Сегодня, 13:21
    Ну чего всех армян из России обратно в Армению, кто гражданин РФ в первом поколении или прожил менее 10 лет гражданином РФ и отслужил в Армии.
    Газ и нефть по мировым расценкам, визы, отказ на выдачу разрешений на работу в России, заградительные пошлины на товары, электроэнергия по мировым ценам.
    Ну со всеми хотел дружить, пускай и получает вместе с армянами которые го выбрали плюшки.
  15. Klim95
    Klim95
    0
    Сегодня, 13:22
    Уверен, что если бы в РФ у власти была Екатерина или Иван Грозный, то Армения, лишённая привилегий ЕАЭС, давно бы лаптем щи хлебала. И Пашиняну пришлось бы очень быстро искать место для побега из страны
    1. ex_paragon Звание
      ex_paragon
      0
      Сегодня, 13:30
      Глупость-удел слабых. Если бы Екатерина такое увидела, пердогану бы филе расширила, а не армянам
  16. позывной_53 Звание
    позывной_53
    0
    Сегодня, 13:30
    Армянский премьер Пашинян с негодованием отверг предположения о попытках Еревана «усидеть на двух стульях» между выгодным для Армении членством в ЕАЭС и стремлением к интеграции в Евросоюз.

    Негодуй, не негодуй, всё равно получишь... Ну вы всё поняли...
  17. mark1 Звание
    mark1
    0
    Сегодня, 13:33
    Пусть будет тверд стул у Пашиняна как железное дерево и пусть этот стул не оставит Пашиняна всю оставшуюся жизнь
  18. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 14:09
    А почему бы ему не сидеть на 2 стульях,если Кремль это позволяет,вместо того,чтобы дать пинка под зад?
  19. Энергетик39 Звание
    Энергетик39
    0
    Сегодня, 14:21
    Дежавю прям какое то, сразу Янукович Витя вспомнился)))
  20. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:38
    Цитата: mitrich
    жёстко ответили закрытием экономического сотрудничества

    Пока что говорят как плохо выходить из Таможенного союза. На этом все и заканчивается