США атаковали объекты ВМС КСИР из-за удара Ирана по сухогрузу MV Cape Dao

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США атаковали объекты ВМС КСИР из-за удара Ирана по сухогрузу MV Cape Dao


В Ормузском проливе произошла очередная атака на гражданское судно. Целью стал сухогруз MV Cape Dao.



Как утверждает индийская газета Hindustan Times, судно подверглось торпедной атаке.

В сухогруз попали две торпеды, в результате чего погиб матрос – гражданин Индии Сурадж Ядав. Это 26-летний уроженец города Деория в индийском штате Уттар-Прадеш.

Судно MV Cape Dao следовало под флагом островного карибского государства Антигуа и Барбуда. Оно вышло из порта Мина-Сакр в Объединённых Арабских Эмиратах и направлялось в Индию. На борту находилось 28 моряков, 20 из которых – индийцы.

Когда сухогруз пересекал Ормузский пролив, согласно сообщению индийских журналистов, он подвергся торпедной атаке. Две торпеды попали в левый борт судна, причинив серьёзный ущерб машинному отделению и жилому отсеку. В результате один человек погиб, а остальных эвакуировали.

При этом индийское СМИ не называет тех, кто атаковал судно.

Военный эксперт иранского происхождения Бабак Тагваи, живущий в Европе, утверждает, что атаку совершили иранские военные, задействовав при этом два дрона-камикадзе. Более того, по его словам, США якобы уже атаковали объекты ВМС КСИР из-за удара Ирана по сухогрузу MV Cape Dao. При этом американские военные никаких официальных заявлений по этому поводу не делали.

А индийское правительство подтвердило гибель моряка и осудило любые атаки на коммерческое судоходство и гражданскую инфраструктуру в регионе.
4 комментария
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  1. Shurik70 Звание
    Shurik70
    +2
    Сегодня, 13:33
    Военный эксперт иранского происхождения Бабак Тагваи, живущий в Европе, утверждает, что атаку совершили иранские военные

    Ну, во-первых, "живущий в Европе" уже как ярлык "бездоказательно в угоду текущей политике".
    Во-вторых, стиль нанести удар и молчать про это, это израильский почерк.
    В третьих, судно под арабским флагом, идущее в Индию, Иран атаковать не будет
    В четвёртых, у Ирана ракет и дронов много. А вот его подлодки с торпедами США потопили таки.
  2. Casey_Ryback Звание
    Casey_Ryback
    0
    Сегодня, 13:43
    решили заодно потренироваться видимо...
  3. Адрей Звание
    Адрей
    0
    Сегодня, 14:03
    Ничего не понятно из заметки.
    Две торпеды попали в левый борт судна, причинив серьёзный ущерб машинному отделению и жилому отсеку

    Две торпеды даже времен ВМВ должны были по идее отправить трамп на дно.
    что атаку совершили иранские военные, задействовав при этом два дрона-камикадзе.

    По характеру повреждений этот вариант более вероятен.
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:36
    Цитата: Shurik70
    у Ирана ракет и дронов много
    У нас у самих револьверы найдутся ©