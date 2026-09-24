США атаковали объекты ВМС КСИР из-за удара Ирана по сухогрузу MV Cape Dao
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В Ормузском проливе произошла очередная атака на гражданское судно. Целью стал сухогруз MV Cape Dao.
Как утверждает индийская газета Hindustan Times, судно подверглось торпедной атаке.
В сухогруз попали две торпеды, в результате чего погиб матрос – гражданин Индии Сурадж Ядав. Это 26-летний уроженец города Деория в индийском штате Уттар-Прадеш.
Судно MV Cape Dao следовало под флагом островного карибского государства Антигуа и Барбуда. Оно вышло из порта Мина-Сакр в Объединённых Арабских Эмиратах и направлялось в Индию. На борту находилось 28 моряков, 20 из которых – индийцы.
Когда сухогруз пересекал Ормузский пролив, согласно сообщению индийских журналистов, он подвергся торпедной атаке. Две торпеды попали в левый борт судна, причинив серьёзный ущерб машинному отделению и жилому отсеку. В результате один человек погиб, а остальных эвакуировали.
При этом индийское СМИ не называет тех, кто атаковал судно.
Военный эксперт иранского происхождения Бабак Тагваи, живущий в Европе, утверждает, что атаку совершили иранские военные, задействовав при этом два дрона-камикадзе. Более того, по его словам, США якобы уже атаковали объекты ВМС КСИР из-за удара Ирана по сухогрузу MV Cape Dao. При этом американские военные никаких официальных заявлений по этому поводу не делали.
А индийское правительство подтвердило гибель моряка и осудило любые атаки на коммерческое судоходство и гражданскую инфраструктуру в регионе.
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