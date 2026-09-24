Бельгия поставит Украине три платформы «Трайдент»

Минобороны Бельгии заключило с компанией Exail Robotics Belgium контракт почти на 9,9 млн евро, в рамках которого Украине будут поставлены три платформы TRIDENT для применения с дистанционно управляемыми системами обезвреживания мин K-STER C. Срок исполнения контракта составляет 24 месяца.
Система одноразового использования K-Ster C оснащена кумулятивным зарядом, который способен эффективно нейтрализовать все типы морских мин. Ее высокая маневренность и усовершенствованная система наведения позволяют точно наводиться на цель и производить детонацию, обеспечивая безопасное и надежное разминирование минных полей.
K-STER, разработанный в 2008 году, способен обезвреживать все виды мин – от оставшихся в водах со времени мировых войн до современных, так называемых «умных» образцов. Система K-STER C оснащена наклоняющимся зарядом, расположенным в головной части аппарата. Это позволяет дрону более точно и эффективно поражать цели, что особенно важно при работе с различными типами мин.
Кроме того, K-Ster можно включить в интегрированную систему противоминной борьбы без экипажа (UMIS) компании Exail, которая включает в себя различные беспилотные аппараты, такие как беспилотные надводные суда (USV), автономные подводные аппараты (AUV), буксируемые аппараты и дистанционно управляемые аппараты для обнаружения и обезвреживания мин (MIDS ROV).
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