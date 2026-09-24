Бельгия поставит Украине три платформы «Трайдент»

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Бельгия поставит Украине три платформы «Трайдент»

Минобороны Бельгии заключило с компанией Exail Robotics Belgium контракт почти на 9,9 млн евро, в рамках которого Украине будут поставлены три платформы TRIDENT для применения с дистанционно управляемыми системами обезвреживания мин K-STER C. Срок исполнения контракта составляет 24 месяца.

Система одноразового использования K-Ster C оснащена кумулятивным зарядом, который способен эффективно нейтрализовать все типы морских мин. Ее высокая маневренность и усовершенствованная система наведения позволяют точно наводиться на цель и производить детонацию, обеспечивая безопасное и надежное разминирование минных полей.



K-STER, разработанный в 2008 году, способен обезвреживать все виды мин – от оставшихся в водах со времени мировых войн до современных, так называемых «умных» образцов. Система K-STER C оснащена наклоняющимся зарядом, расположенным в головной части аппарата. Это позволяет дрону более точно и эффективно поражать цели, что особенно важно при работе с различными типами мин.

Кроме того, K-Ster можно включить в интегрированную систему противоминной борьбы без экипажа (UMIS) компании Exail, которая включает в себя различные беспилотные аппараты, такие как беспилотные надводные суда (USV), автономные подводные аппараты (AUV), буксируемые аппараты и дистанционно управляемые аппараты для обнаружения и обезвреживания мин (MIDS ROV).
8 комментариев
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  1. ex_paragon Звание
    ex_paragon
    0
    Сегодня, 13:15
    Сломают опять и утопят. А деньги, само собой, пропадут. Где то
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:15
    Так то, инженерная техника... вот только как её применять смогут/будут, это вопрос...
    1. Гюнтер Звание
      Гюнтер
      +3
      Сегодня, 13:35
      Двойного назначения пепелац, не только мины возможно гасить.
      1. sub307 Звание
        sub307
        0
        Сегодня, 14:39
        Точно...- рыбу глушить, точно сойдёт. Остальное может подождать... yes Шута - если, кто не понял.
  3. rosomaha Звание
    rosomaha
    0
    Сегодня, 13:46
    там дания...(там мат) готова поставить подводный дрон с мощной БЧ и большой автономностью. А эту мелочь они скорее попытаются приспособить для проделывания проходов в заграждениях, для последующих атак в базах ЧФ, портах Азовского моря, моста.
  4. shtatsov Звание
    shtatsov
    +1
    Сегодня, 13:47
    Можно и в кораблях дырки делать таким аппаратом.Не указано только способ дистанционного управления и радиус действия.
  5. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    0
    Сегодня, 13:49
    Минобороны Бельгии заключило с компанией Exail Robotics Belgium контракт почти на 9,9 млн евро, в рамках которого Украине будут поставлены три платформы TRIDENT

    Вот, значит и ранее заявленный ххлами тяжелый подводный дрон Sea Trident как украинская разработка, тоже имеет только хохлятский шильдик "Made in Ukraine"?
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:11
    Цитата: ex_paragon
    А деньги, само собой, пропадут.
    Деньги при любом раскладе пропадут wink