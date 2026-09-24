Суд в Хорватии решил выдать Берлину подозреваемого в подрывах «СП» и «СП-2»

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Суд в Хорватии решил выдать Берлину подозреваемого в подрывах «СП» и «СП-2»

Суд хорватского города Пула принял решение выдать Германии украинца Владимира Журавлёва, подозреваемого по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

Об этом сообщила юридическая компания «Катеринчук, Моор и партнёры», представляющая его интересы. Защита намерена обжаловать решение; о состоявшейся передаче Журавлёва Германии она не сообщала.



Адвокаты заявили, что хорватский суд не учёл решение польского суда, который ранее отказал Германии в выдаче Журавлёва. По словам защиты, в знак несогласия с решением суда в Пуле он намерен объявить бессрочную голодовку.

Журавлёва задержали в Хорватии в августе по европейскому ордеру на арест. По версии Генеральной прокуратуры Германии, он участвовал в погружениях группы, заложившей взрывчатку на газопроводах у острова Борнхольм. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года. Прокуратура сообщала, что после выдачи Журавлёв должен предстать перед следственным судьёй Федерального верховного суда Германии. Его причастность к подрыву остаётся предметом расследования.

Напомним, что ранее американский журналист-расследователь Сеймур Хёрш опубликовал материал, где написал о явной причастности к подрывам газопроводов СП и СП-2 американских спецслужб. По его словам, все заявления о том, что теракт разрабатывался и совершался исключительно украинскими гражданами, является попыткой сокрытия объективных фактов.
14 комментариев
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  1. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 13:17
    Суд хорватского города Пула принял решение выдать Германии украинца Владимира Журавлёва, подозреваемого по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2»...

    Хотели быть причастными ко всем пакостям и гадостям англосаксов в отношении России и это "счастье" не заставило себя ждать. Будьте ими. fool
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      -1
      Сегодня, 13:24
      пакостям и гадостям англосаксов в отношении России
      Вы уверенны что толкать задешево ресурсы Европе это благо для России?
      1. кредо Звание
        кредо
        +1
        Сегодня, 13:41
        Вы уверенны что толкать задешево ресурсы Европе это благо для России?

        Давайте так, котлеты отдельно, мухи отдельно.
        Мне за наши вложенные средства и имущество обидно, это да.
        А что касается продавать наши ресурсы дешевле остальных считаю позором и глупой политикой, тут я однозначно против.
      2. Sensor Звание
        Sensor
        0
        Сегодня, 14:04
        Вы уверенны что толкать задешево ресурсы Европе это благо для России?

        При капитализме товар стоит столько, за сколькое его покупают.
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          -1
          Сегодня, 14:12
          При капитализме товар стоит столько, за сколькое его покупают.
          Себестоимость телевизора - 50к, магазин выставил его за 70к, за пол года его так ни кто не купил, значит стоимость телевизора 0)) То за сколько произошла сделка, показывает лишь цену конкретной сделки, и не факт что она отвечает интересам России а не узкому кругу лиц на которых клейма ставить не где.
  2. vasyliy1 Звание
    vasyliy1
    +2
    Сегодня, 13:18
    Журавлев всего лишь исполнитель, а уши очевидно торчат из Штатов и Англии...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 13:43
      теракт разрабатывался и совершался исключительно украинскими гражданами, является попыткой сокрытия объективных фактов.
      На Журавлева всех собак вешают...Вот будет хохма, когда он на суде отбрешется...
    2. Glagol1 Звание
      Glagol1
      +2
      Сегодня, 13:44
      Журавлев - не исполнитель, а часть операции прикрытия. Взорвали газопроводы англичане при содействии полосатых и норвегов. Кое что знают об этом и шведы, но им нельзя рот открывать. Украинцы - это типичная операция прикрытия, чтобы отвести от настоящих и выставить козлов отпущения. Всего говорится о 4 украинцах, видимо все эти люди либо щедро профинансированы, либо отрабатывают компромат или риски криминального свойства. Возможно их взяли при контрабанде наркотиков или на мокрых делах - и предложили альтернативу. Рисков нет - с ними договаривались СБУ/ГРУ, даже если они заговорят - все равно все замкнется внутри украинского контура. Ибо все понятно - даже если назовут конкретного куратора из спецслужб, человек выйдет и скажет, что это оговор и деза и мол я вообще не при делах, занимаюсь совсем другими вопросами. Для нас этот опыт тоже возможен - если где то что то надо будет взорвать, это могут сделать, например, абхазские патриоты или запорожские партизаны. С волками жить - по волчьи выть.
  3. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +2
    Сегодня, 13:19
    Суд в Хорватии решил выдать Берлину подозреваемого в подрывах «СП» и «СП-2»
    Для торжественного награждения?
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 13:46
      Угу... И сразу газ немчуре пойдет.... wink
      1. Горыныч1 Звание
        Горыныч1
        +2
        Сегодня, 14:02
        Моё почтение. Голодовку объявил? Его право. Меньше пожрёт- меньше нагрузки на канализацию laughing
        1. Mouse Звание
          Mouse
          +1
          Сегодня, 14:04
          Вот, вы, корректный! hi .........
          1. Горыныч1 Звание
            Горыныч1
            +1
            Сегодня, 14:11
            Ну а как ещё то сказать про этого добровольного голодоморца laughing
            1. Mouse Звание
              Mouse
              +1
              Сегодня, 14:40
              Да без прикрас.... Зас. ранец, он и есть зас. ранец.... wink