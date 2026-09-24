Украинским городам остановили выплаты на подготовку к зиме

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Украинским городам остановили выплаты на подготовку к зиме

Ассоциация городов Украины сообщила 22 сентября, что представители муниципалитетов столкнулись с остановкой платежей на подготовку к отопительному сезону, защиту энергетики, устранение последствий ракетных ударов и восстановление критической инфраструктуры и жилья. Ассоциация ссылается на сведения, полученные от общин; в её сообщении не названы ни общая сумма остановленных платежей, ни срок их возобновления.

Советник главы ассоциации Оксана Продан заявила, что правительство не может самостоятельно прекращать предусмотренные бюджетом выплаты без решения Верховной рады. По её словам, задержка ставит под вопрос выполнение общинами планов подготовки к зиме.



О трудностях с финансированием сообщалось и раньше. Председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Подласа заявила, что Минфин перенёс на декабрь капитальные расходы, запланированные на сентябрь-ноябрь, в том числе на защиту энергетики. По её словам, расходы в сумме 39 млрд гривен, намеченные на сентябрь, отложили до конца года. Эта цифра относится к капитальным расходам госбюджета в целом, а не к названной ассоциацией сумме платежей общинам.

Напомним, что ранее киевский режим призывал Запад принять украинский аналог «Плана Маршалла». Посыл типично украинский: дайте нам сейчас те деньги, которые потом вы захотите проинвестировать в восстановление украинской инфраструктуры.
18 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 13:25
    киевский режим призывал Запад принять украинский аналог «Плана Маршалла».
    .
    Тем кто ещё верит в такие "чудеса", стоит напомнить, что там... "все украдено заранее.... а остатки, крохи украдут на местах"! yes
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +1
      Сегодня, 13:56
      Так в статье русским языком написано: э, брат, Оксана продан!!! Сарказм laughing
    2. marchcat Звание
      marchcat
      +3
      Сегодня, 14:05
      Для того и жалится. что ей ни хрена не достанется lol
    3. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 14:22
      -призывал Запад принять украинский аналог «Плана Маршалла».
      Трамп не поймет: только план Трампа.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 14:36
        Скакуасам думать нечем, им даже кастрюли не помогли, "болтушка вытекла"...
        А так, пусть порадуются, что паны станут ещё богаче, а самим скакуасам на хуторах прятатся/жить придётся... fool
    4. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 14:46
      Цитата: rocket757
      стоит напомнить, что там... "все украдено заранее...

      Интересные пиплы на Украине, они знали, что все евреи воруют, но сами избрали еврея президентом и думают, евреи не всё украдут, а немного и им оставят.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 14:50
        Крохи с барскоко стола... так считай везде и не всегда там одни избранные рулят, своих жлобов хватает...
        Кроме национального, есть и классовое деление... так уж есть... soldier
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:27
    Трамп сказал ,прошу не бить по солярке,есть и другие цели на Украине.По солярке бить не будем - согласен .
    1. ANB Звание
      ANB
      +5
      Сегодня, 13:31
      . прошу не бить по солярке,есть и другие цели на Украине.По солярке бить не будем - согласен

      Так на Украине солярку уже не делают, так что ограничений нет.
      А вот если раздолбать всё, что солярку потребляет, то дефицит ДТ в мире снизится.
    2. ANB Звание
      ANB
      +1
      Сегодня, 13:36
      А вообще вот рецепт для Трампа.
      Под угрозой санкций запретить всем поставлять солярку на Украину.
      Разрешить только своим по 10й цене.
      Оплата в порту отгрузки, далее риски покупателя
      Полученную прибыль пустить на компенсацию цены ДТ в США.
    3. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 13:45
      Трамп сказал ,прошу не бить по солярке,есть и другие цели на Украине.

      Так это он якобы сказал какелам в отношении России .Нет ? Но это же был сарказм рыжего с указанием куда именно стоит бить.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 13:41
    Что шины закончились? Аэти бяки и колеса не подкинут?.... wassat
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 13:44
    Цитата: ANB
    А вообще вот рецепт для Трампа.
    Под угрозой санкций запретить всем поставлять солярку на Украину.
    Разрешить только своим по 10й цене.
    Оплата в порту отгрузки, далее риски покупателя
    Полученную прибыль пустить на компенсацию цены ДТ в США.

    Кто возит солярку в Украину ,под санкции госдепа .В Куеве работают АЗС SOCAR coляра на них присутствует. SOCAR вроде под Алиевым.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 13:53
      Не мучайтесь ,на SOCAR e cоляра без 2 и 5 руб 200 .Можем разбомить ,сегодня минус одна АЗС в Куеве.
  5. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 13:45
    Деньги нужнее Нюх-нуху на новый золотой унитаз.
  6. кот Краш Звание
    кот Краш
    +1
    Сегодня, 13:51
    Всё логично. Неизвестно пока, чьи будут эти города к зиме. А, неровен час, к ворогу отойдут? Тогда и денежки тю-тю...
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:14
    Цитата: частное лицо
    Трамп сказал ,прошу не бить по солярке,есть и другие цели на Украине.

    Так это он якобы сказал какелам в отношении России .Нет ? Но это же был сарказм рыжего с указанием куда именно стоит бить.

    Он сказал обоим ,России и Украине по соляре не бить ,есть другие цели.Зе сразу переиначил - по энергетике не бить .
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:17
    режим призывал Запад принять украинский аналог «Плана Маршалла»
    С размахом думают свиномордые! wink