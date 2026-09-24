Украинским городам остановили выплаты на подготовку к зиме
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Ассоциация городов Украины сообщила 22 сентября, что представители муниципалитетов столкнулись с остановкой платежей на подготовку к отопительному сезону, защиту энергетики, устранение последствий ракетных ударов и восстановление критической инфраструктуры и жилья. Ассоциация ссылается на сведения, полученные от общин; в её сообщении не названы ни общая сумма остановленных платежей, ни срок их возобновления.
Советник главы ассоциации Оксана Продан заявила, что правительство не может самостоятельно прекращать предусмотренные бюджетом выплаты без решения Верховной рады. По её словам, задержка ставит под вопрос выполнение общинами планов подготовки к зиме.
О трудностях с финансированием сообщалось и раньше. Председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Подласа заявила, что Минфин перенёс на декабрь капитальные расходы, запланированные на сентябрь-ноябрь, в том числе на защиту энергетики. По её словам, расходы в сумме 39 млрд гривен, намеченные на сентябрь, отложили до конца года. Эта цифра относится к капитальным расходам госбюджета в целом, а не к названной ассоциацией сумме платежей общинам.
Напомним, что ранее киевский режим призывал Запад принять украинский аналог «Плана Маршалла». Посыл типично украинский: дайте нам сейчас те деньги, которые потом вы захотите проинвестировать в восстановление украинской инфраструктуры.
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