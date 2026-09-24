Песков: Я не слышал, чтобы Зеленский отказался от полёта в Москву

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Песков: Я не слышал, чтобы Зеленский отказался от полёта в Москву

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков провел очередной брифинг, на котором высказал позицию Кремля по некоторым наиболее злободневным, да и просто интересным темам текущей повестки. В частности, был дан комментарий очередной выходке киевского узурпатора, который за семь с лишним лет «управления» государством так и не научился правилам и манерам дипломатии, ярко продемонстрировав свои клоунские замашки.

Вчера, в ходе прогулки по Нью-Йорку, куда киевский попрошайка примчался клянчить деньги и оружие на полях Генассамблеи ООН у всех, у кого получится, ему пришлось ответить на весьма неприятный вопрос российского журналиста. Как ранее рассказало «Военное обозрение», репортер практически на бегу спросил Зеленского о неоднократных предложениях российского руководства посетить Москву для переговоров по условиям завершения конфликта. После длительного замешательства тот раздраженно выкрикнул, употребив на русском языке нецензурное слово:



На ракете

Спикер Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, в отличие от нервного Зеленского, как всегда был сдержан в комментарии. Он констатировал, что Зеленский сделал много разных заявлений на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и добавил:

Зеленский не отказывался от приезда в Москву, я, по крайней мере, этого не слышал.

Что касается передачи Брюсселем восьми миллиардов евро финансовой помощи Киеву за счет доходов, полученных от арестованных в ЕС российских активов, Песков назвал эти действия воровством. Он подчеркнул, что европейцы обворовывают не только Россию в лице Центробанка, но и частных лиц и компании из РФ, не являющиеся государственными.
24 комментария
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 13:47
    Только этой гниды в Москве не хватало.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      -1
      Сегодня, 13:51
      Ну.... будет сбитый перепел.....и клочки позакоулрчкам....
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 13:57
      Ну почему - если его к ракете привязать и запулить в нашу сторону, то можно и потерпеть ради такого..
      1. Orange-Bigg Звание
        Orange-Bigg
        0
        Сегодня, 14:09
        Цитата: paul3390
        Ну почему - если его к ракете привязать и запулить в нашу сторону, то можно и потерпеть ради такого..


        Звездолёт Зеленского? Приводится в движение непрерывным вращением языка Зеленского как пропеллером.Как бы ушки себе он не отморозил окончательно.
    3. marchcat Звание
      marchcat
      0
      Сегодня, 14:02
      Ну почему же - только место этой гниды в железной клетке и на всеобщий показ, что бы у каждого россиянина была возможность плюнуть в рожу.
    4. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 14:15
      На ракете…
      Можно и гороховый супчик употребить...
    5. Игнатий555 Звание
      Игнатий555
      0
      Сегодня, 14:16
      Ну почему пусть приезжает, а тут его надо арестовать, провести судебный процесс и посадить за решетку надолго.
  2. Русь Звание
    Русь
    0
    Сегодня, 13:58
    На ракете…

    Ну.... То что и было между ног нетути... А тут ракета цельная... wassat
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:58
    Как на мове космонавт ",первый космонавт незалежной неньки "? А первый космонавт в мире это Лжедмитрий, есть нюансы космические технологии тогда достигли только такого развития.Низко пошёл.
    1. PavelT Звание
      PavelT
      0
      Сегодня, 14:03
      Да, так низко, что прям в ад залетел. Космонавт подземного ада, земля ему стекловатой...
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 14:03
      Цитата: tralflot1832
      Как на мове космонавт

      Перший український космонавт.
  4. Radikal Звание
    Radikal
    0
    Сегодня, 14:03
    Спикер Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, в отличие от нервного Зеленского, как всегда был сдержан в комментарии.
    А жаль. Я уж было подумал, что усатый предложит нашу ракету для доставки этого тела в...Кунсткамеру Ленинграда. bully
  5. Levinstein Звание
    Levinstein
    0
    Сегодня, 14:03
    Так же на вопрос журналиста DW - зачем вы пердолили рояль публично, он вообще не ответил
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:05
    Цитата: Uncle Lee
    Цитата: tralflot1832
    Как на мове космонавт

    Перший український космонавт.

    Космонавт мове не подвластен?И Спутник тоже ?
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 14:37
      Цитата: tralflot1832
      Космонавт мове не подвластен?И Спутник тоже ?

      супутник, ракета, сонце, місяць, зірка, небо, космос, комета, астероїд, метеорит, орбіта, галактика, гравітація.... hi
  7. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    0
    Сегодня, 14:06
    На ракете...........…
  8. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 14:06
    Песков: Я не слышал, чтобы Зеленский отказался от полёта в Москву

    Наоборот, он подтвердил, что обязательно прилетит в Москву на ракете.
  9. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +2
    Сегодня, 14:08
    Зеленский не отказывался от приезда в Москву, я, по крайней мере, этого не слышал.
    Ещё и Песков его потролил...
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 14:48
      Цитата: Fitter65
      Зеленский не отказывался от приезда в Москву, я, по крайней мере, этого не слышал.
      Ещё и Песков его потролил...

      Чего там Песков - свои кусают...
      Депутат Рады Артем Дмитрук, комментируя мимику главы киевского режима на пресс-конференции перед встречей с президентом США Дональдом Трампом, пошутил, что Владимир Зеленский отказывается ехать в Москву на переговоры из-за риска быть пойманным с положительным тестом на наркотики.
  10. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +1
    Сегодня, 14:14
    Мантры про воровство активов и доходов от них мы регулярно слышим из уст и усатого, и лысого (финансиста), и верховного главнокомандующего. А больше кроме причитаний ничего не можем действенного сделать? Помнится, в свое время хотели в суд подать на кражу дипломатичечской собственности в америкосии. 10 лет прошло, воз и ныне там
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:14
    Песков назвал эти действия воровством
    Ну а с воровством-то мы хоть как-то боремся?
  12. позывной_53 Звание
    позывной_53
    0
    Сегодня, 14:40
    Спикер Кремля

    А разве есть в Кремле такая должность?
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:43
    Цитата: Schneeberg
    Песков назвал эти действия воровством
    Ну а с воровством-то мы хоть как-то боремся?

    Пока ничья .Американцы просят от нас начать первыми отдать их дипломатические недвижимость в России ,восстановить количество американских дипломатов в России.Мы на это не идём.
  14. Жнец Звание
    Жнец
    0
    Сегодня, 14:49
    Зеленский не отказывался от приезда в Москву, я, по крайней мере, этого не слышал

    Исполнителя убийств русских ждут в Москву русские для обсуждения и подписания договорённостей.Сюр какой- то. Тем более зеля уже пригрозил ракетой, т.е. убийством. Вам грозят убийством, а вы приглашаете убийцу к себе на обсуждение...
    европейцы обворовывают не только Россию в лице Центробанка, но и частных лиц и компании из РФ, не являющиеся государственными

    Не помню, чтобы я давал свои средства как частное лицо Центробанку в управление, раз именно Центробанк их на западе разместил. Раз так, пусть отвечает, а не обзывает запад ворами. Им то что от этого, как и всем обворованным частникам в России.