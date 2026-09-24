Песков: Я не слышал, чтобы Зеленский отказался от полёта в Москву
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков провел очередной брифинг, на котором высказал позицию Кремля по некоторым наиболее злободневным, да и просто интересным темам текущей повестки. В частности, был дан комментарий очередной выходке киевского узурпатора, который за семь с лишним лет «управления» государством так и не научился правилам и манерам дипломатии, ярко продемонстрировав свои клоунские замашки.
Вчера, в ходе прогулки по Нью-Йорку, куда киевский попрошайка примчался клянчить деньги и оружие на полях Генассамблеи ООН у всех, у кого получится, ему пришлось ответить на весьма неприятный вопрос российского журналиста. Как ранее рассказало «Военное обозрение», репортер практически на бегу спросил Зеленского о неоднократных предложениях российского руководства посетить Москву для переговоров по условиям завершения конфликта. После длительного замешательства тот раздраженно выкрикнул, употребив на русском языке нецензурное слово:
Спикер Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, в отличие от нервного Зеленского, как всегда был сдержан в комментарии. Он констатировал, что Зеленский сделал много разных заявлений на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и добавил:
Зеленский не отказывался от приезда в Москву, я, по крайней мере, этого не слышал.
Что касается передачи Брюсселем восьми миллиардов евро финансовой помощи Киеву за счет доходов, полученных от арестованных в ЕС российских активов, Песков назвал эти действия воровством. Он подчеркнул, что европейцы обворовывают не только Россию в лице Центробанка, но и частных лиц и компании из РФ, не являющиеся государственными.
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