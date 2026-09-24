Продвижение к Запорожью и изоляция Орехова: ВС РФ освободили Светлую Долину

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Продвижение к Запорожью и изоляция Орехова: ВС РФ освободили Светлую Долину

Штурмовые подразделения «восточной» группировки ВС РФ выбили противника из населенного пункта Светлая Долина в Новониколаевском районе Запорожской области. Светлая Долина расположена в трех километрах к западу от Зоревки, об освобождении которой Минобороны сообщило 11 сентября.

Помимо продвижения к Запорожью, освобождение Светлой Долины расширяет зону контроля российской армии к востоку от трассы Т0408, соединяющей Новониколаевку и Орехов. Ближайшие вероятные цели – расположенные вдоль нее села Терсянка, Заливное и Воскресенка.





В настоящее время на Запорожском направлении продолжаются бои за Орехов. Украинские формирования плотно засели в застройке, у них была налажена разветвленная сеть сообщений и опорников. Помимо этого, в попытке замедлить наступление нашей армии противник перебросил к Орехову часть расчетов БПЛА ВСУ со Степногорского участка.

Между тем противник опасается, что уже этой зимой российские войска войдут в Запорожье. В ВСУ не исключают, что с наступлением холодов окрестности Степногорска и побережье Днепра могут стать плацдармом для наступления ВС РФ на областной центр. При этом украинские военные признают, что после того как штурмовые группы ВС РФ закрепятся в городской застройке Запорожья, продолжать удерживать город будет чрезвычайно проблематично.


4 комментария
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  1. эгссп Звание
    эгссп
    +3
    Сегодня, 14:23
    Карта очень информативна...
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +1
      Сегодня, 14:41
      Штурмовые подразделения 36 омсбр 29 армии Группировки Восток освободили Светлую Долину в Запорожской области.


      https://max.ru/divgen/AaDSw7zSbT4

      Карта
    2. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      0
      Сегодня, 14:47
      Карта очень информативна...

      Дальше некуда ...
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:41
    Нафига нам какое то перемирие... давить ворога, освобождать нашу землю!!!
    Удачи нашим воинам... soldier