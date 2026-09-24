США - больше не прежний союзник: секретная записка МИД Бельгии утекла в СМИ

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США - больше не прежний союзник: секретная записка МИД Бельгии утекла в СМИ

Министерство иностранных дел Бельгии в закрытой рабочей записке предложило пересмотреть подход к отношениям с Вашингтоном. Документ датирован 27 октября 2025 года и был подготовлен подразделением МИД, отвечающим за отношения со странами Северной и Южной Америки. Несмотря на то, что документ имел гриф для внутреннего пользования, его содержание внезапно стало известно Financial Times.

Авторы документа констатируют: «американский партнёр больше не является тем союзником, каким был в прошлом», и предлагают провести «тщательную переоценку» отношений Бельгии и ЕС с США. При этом речь не идёт о разрыве сотрудничества. В записке прямо говорится о необходимости продолжать взаимодействие с администрацией Дональда Трампа.

Одновременно бельгийским властям рекомендуется значительно активнее работать с Конгрессом США, представителями как республиканских, так и демократических штатов, крупными городами и политиками, которые могут сыграть роль в будущем. Отдельно предлагается поддерживать контакты с демократической оппозицией и искать представителей следующего поколения двухпартийных американских элит.

В документе выделены четыре основных направления: экономические отношения, оборонные расходы, миграция, а также борьба с наркотрафиком и организованной преступностью. В торговле бельгийское ведомство предупреждает о риске новых американских протекционистских мер и считает диверсификацию внешних экономических связей более важной. В оборонной сфере предлагается одновременно сохранять закупки американского вооружения и увеличивать приобретение европейской техники.

Последствия такой линии могут проявиться прежде всего в постепенном снижении зависимости Бельгии от решений Вашингтона - в торговле, оборонных закупках и политических контактах. Одновременно это способно осложнить отдельные направления бельгийско-американского взаимодействия, если Вашингтон воспримет расширение контактов Брюсселя с американской оппозицией как попытку дистанцироваться от действующей администрации.

При этом важно, что само бельгийское МИД не считает записку официальной правительственной стратегией. Представитель ведомства назвал её внутренним рабочим документом. Более того, официальная страница МИД Бельгии по-прежнему характеризует США как стратегического партнёра в сфере обороны и безопасности и важнейшего торгового партнёра страны за пределами ЕС.

Бельгийская экономическая зависимость от США также остается значительной: по данным самого МИД, американские компании обеспечивают около 118,6 тыс. рабочих мест в Бельгии, а бельгийские инвестиции в США - около 82,4 тыс. рабочих мест. Поэтому речь в документе идёт скорее о страховке от возможного изменения американской политики, чем о немедленном пересмотре союзнических отношений.

При этом сама такая записка целиком и полностью укладывается в политический дискурс современного ЕС и Украины. А заключается этот дискурс вот в чём: банально переждать период президентства Трампа.
8 комментариев
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  1. knn54 Звание
    knn54
    0
    Сегодня, 14:34
    "Он не такой, он на рубль дороже"
  2. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 14:34
    Фотография в статье прям в тему. good
    "Вон они, негодяи, где притаились! Щас я их дустом пошлинами..."
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      0
      Сегодня, 14:51
      Цитата: Zoldat_A
      Фотография в статье прям в тему.
      "Вон они, негодяи, где притаились! Щас я их дустом пошлинами..."
      Похоже он собак своих на них спускает 🐕
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 14:52
      Новый тренд.Игорь ,добрый день ." Вон они," коммунисты" - негодяи ,щас я вас пошлинами.Кстати Губернатор Калифорнии слился в пользу Камалы Хариус - главной " коммунистки" на Президентских Выборах в США от демократов.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:38
    Какая это секретная записка, если FT о ней знает. laughing Если КНР продаёт казначейские долговые обязательства ,то кто то их покупает .Подозреваю это Евлоклир и Норвежский ФНБ .Больше ФНБ у него активы в основном на американских биржах крутятся.Им доллар роняет нельзя - а то будет попа с тремя ппп.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 14:44
      банально переждать период президентства Трампа.

      "Кто раньше с нею был, и тот, кто будет после, — Пусть пробуют они — я лучше пережду"!
      culture.ru
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:39
    закрытой рабочей записке предложило пересмотреть подход к отношениям с Вашингтоном.
    . Дядя Сэм, ну сделайте, сделайте нас своей "лУбимой женой"... так прямо и напишите, чего ме Н жеватся то... yes
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Сегодня, 14:54
      Интересно а с Германией, подмявшей под себя весь рынок ЕС, Бельгия также пересмотрит подход к отношениям?Или это другое?Боязно наверное повторять опыт Первой Мировой,когда немцы перли на Верден как раз через Бельгию,чтобы затем выйти к Парижу?Потому что решение проблем Бельгии оно не в США находится.Странам Европы надо выйти из под влияния Германии и подконтрольной ей евробюрократии в лице всяких Урсул фон Дер Ляйен и прочих немецких активистов чей рецепт успеха захватывать рейдерским образом рынки всё новых стран отдавая их под контроль ЕС при вступлении их в эту поонемецкую организацию.Не даром Великобритания оттуда побежала,а Польша время от времени думает об этом.