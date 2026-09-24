США - больше не прежний союзник: секретная записка МИД Бельгии утекла в СМИ

Министерство иностранных дел Бельгии в закрытой рабочей записке предложило пересмотреть подход к отношениям с Вашингтоном. Документ датирован 27 октября 2025 года и был подготовлен подразделением МИД, отвечающим за отношения со странами Северной и Южной Америки. Несмотря на то, что документ имел гриф для внутреннего пользования, его содержание внезапно стало известно Financial Times.Авторы документа констатируют: «американский партнёр больше не является тем союзником, каким был в прошлом», и предлагают провести «тщательную переоценку» отношений Бельгии и ЕС с США. При этом речь не идёт о разрыве сотрудничества. В записке прямо говорится о необходимости продолжать взаимодействие с администрацией Дональда Трампа.Одновременно бельгийским властям рекомендуется значительно активнее работать с Конгрессом США, представителями как республиканских, так и демократических штатов, крупными городами и политиками, которые могут сыграть роль в будущем. Отдельно предлагается поддерживать контакты с демократической оппозицией и искать представителей следующего поколения двухпартийных американских элит.В документе выделены четыре основных направления: экономические отношения, оборонные расходы, миграция, а также борьба с наркотрафиком и организованной преступностью. В торговле бельгийское ведомство предупреждает о риске новых американских протекционистских мер и считает диверсификацию внешних экономических связей более важной. В оборонной сфере предлагается одновременно сохранять закупки американского вооружения и увеличивать приобретение европейской техники.Последствия такой линии могут проявиться прежде всего в постепенном снижении зависимости Бельгии от решений Вашингтона - в торговле, оборонных закупках и политических контактах. Одновременно это способно осложнить отдельные направления бельгийско-американского взаимодействия, если Вашингтон воспримет расширение контактов Брюсселя с американской оппозицией как попытку дистанцироваться от действующей администрации.При этом важно, что само бельгийское МИД не считает записку официальной правительственной стратегией. Представитель ведомства назвал её внутренним рабочим документом. Более того, официальная страница МИД Бельгии по-прежнему характеризует США как стратегического партнёра в сфере обороны и безопасности и важнейшего торгового партнёра страны за пределами ЕС.Бельгийская экономическая зависимость от США также остается значительной: по данным самого МИД, американские компании обеспечивают около 118,6 тыс. рабочих мест в Бельгии, а бельгийские инвестиции в США - около 82,4 тыс. рабочих мест. Поэтому речь в документе идёт скорее о страховке от возможного изменения американской политики, чем о немедленном пересмотре союзнических отношений.При этом сама такая записка целиком и полностью укладывается в политический дискурс современного ЕС и Украины. А заключается этот дискурс вот в чём: банально переждать период президентства Трампа.