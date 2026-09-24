Вместо Ленина: украинский кабмин одобрил установку в Киеве памятника Мазепе
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Украинский кабмин одобрил установку в Киеве памятника гетману-предателю Мазепе. Монумент будет установлен на бульваре Тараса Шевченко - на месте разрушенного украинскими радикалами памятника Ленину.
По версии министерства культуры Украины, Мазепа является «одной из ключевых фигур украинской истории, создателем государства, который последовательно отстаивал политическую субъектность Украины и поддерживал развитие украинской культуры и образования». При этом в современной украинской историографии старательно не упоминается факт, что Ленин, все памятники которому были уничтожены захватившими власть нацистами, сделал для создания государственности Украины несоизмеримо больше, чем Мазепа, перешедший с горсткой казаков на сторону шведов. При этом, как известно, абсолютное большинство казаков остались верны русскому царю.
Отмечается, что для определения вида будущего памятника проведут открытый конкурс на лучший эскизный проект. Установка памятника Мазепе и благоустройство прилегающей территории будут финансироваться из бюджета Киева. Ранее на территории Киево-Печерской лавры был открыт бюст Мазепы.
Стоит отметить, что героизация Мазепы началась на Украине задолго до госпереворота 2014 года. Еще в середине 90-х годов прошлого века портрет Мазепы «красовался» на отпечатанных в Канаде украинских гривнах. Таким образом, вполне очевидно, что откровенно антироссийская направленность украинского проекта государственности начала зарождаться практически сразу же после выхода республики из состава СССР.
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