Вместо Ленина: украинский кабмин одобрил установку в Киеве памятника Мазепе

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Вместо Ленина: украинский кабмин одобрил установку в Киеве памятника Мазепе

Украинский кабмин одобрил установку в Киеве памятника гетману-предателю Мазепе. Монумент будет установлен на бульваре Тараса Шевченко - на месте разрушенного украинскими радикалами памятника Ленину.

По версии министерства культуры Украины, Мазепа является «одной из ключевых фигур украинской истории, создателем государства, который последовательно отстаивал политическую субъектность Украины и поддерживал развитие украинской культуры и образования». При этом в современной украинской историографии старательно не упоминается факт, что Ленин, все памятники которому были уничтожены захватившими власть нацистами, сделал для создания государственности Украины несоизмеримо больше, чем Мазепа, перешедший с горсткой казаков на сторону шведов. При этом, как известно, абсолютное большинство казаков остались верны русскому царю.

Отмечается, что для определения вида будущего памятника проведут открытый конкурс на лучший эскизный проект. Установка памятника Мазепе и благоустройство прилегающей территории будут финансироваться из бюджета Киева. Ранее на территории Киево-Печерской лавры был открыт бюст Мазепы.

Стоит отметить, что героизация Мазепы началась на Украине задолго до госпереворота 2014 года. Еще в середине 90-х годов прошлого века портрет Мазепы «красовался» на отпечатанных в Канаде украинских гривнах. Таким образом, вполне очевидно, что откровенно антироссийская направленность украинского проекта государственности начала зарождаться практически сразу же после выхода республики из состава СССР.
10 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 14:43
    Ну очень вдохновляюще... скакуасы будут скакать без остановки...
    А предателю на голову кастрюлю напялить, что б не отличался от своих почитателей..
    1. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 14:58
      -чем Мазепа, перешедший с горсткой казаков на сторону шведов.
      Ждали поляков, а пришли шведы. Поэтому казаки и разбежались.
      "Некий" украинский гетман плохо стрелял. - Ну, ты мазепа! - смеялись над ним. Так кличка стала фамилией, с которой он и вошел в историю
  2. Orange-Bigg Звание
    Orange-Bigg
    -1
    Сегодня, 14:43
    А чё не памятник занюхавшему белый порошок своим носом Зеленскому? Жизненно.А кто такой Мазепа пойди ещё разбери.
  3. marchcat Звание
    marchcat
    0
    Сегодня, 14:44
    Чем быстрее поставят - тем быстрее все сдохнут!
  4. Горыныч1 Звание
    Горыныч1
    0
    Сегодня, 14:44
    Памятник собственного идиотизма пускай поставят. Совсем на голову скорбные
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 14:49
      Украинский кабмин одобрил установку в Киеве памятника гетману-предателю Мазепе.
      Памятник предательству....Национальная черта. yes
      1. Горыныч1 Звание
        Горыныч1
        -1
        Сегодня, 14:54
        Как говорил один очень уважаемый мною человек: если еврей пьяница- это беда еврейского народа, но если он и. Диот , то это ГОРЕ еврейского народа.
    2. Симаргл Звание
      Симаргл
      +1
      Сегодня, 14:56
      Цитата: Горыныч1
      Памятник собственного идиотизма пускай поставят.
      А что, этот не соответствует?
      Он многогранен.
      Идиотизм, предательство, лизоблюдство, попытка усидеть на нескольких стульях...
  5. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    -1
    Сегодня, 14:51
    Таким образом, вполне очевидно, что откровенно антироссийская направленность украинского проекта государственности начала зарождаться практически сразу же после выхода республики из состава СССР.

    Сразу после развала СССР, все хо хлы работавшие с нами на БАМе засобирались в нэньку.
    На наш вопрос: - А чего вам не работается здесь?
    Отвечали: - От вас надо было давно отделиться!
    пс. Работали, зарабатывали хорошие деньги, и ... держали за пазухой нож!
    Вот такие они " братские народы"!
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:52
    Ранее на территории Киево-Печерской лавры был открыт бюст Мазепы
    Вместо Христа? laughing