Точно поразил цель: в КНДР испытали новый управляемый снаряд 240-мм РСЗО

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Точно поразил цель: в КНДР испытали новый управляемый снаряд 240-мм РСЗО

В Северной Корее прошли испытания очередного нового средства поражения отечественной разработки и производства, созданного в рамках пятилетнего плана развития оборонного потенциала КНДР. На одном из артиллерийских полигонов позавчера был произведён пробный пуск управляемого высокоточного снаряда из модернизированной реактивной системы залпового огня калибром 240 мм.

Подробности тестового пуска очередной новинки северокорейского ВПК раскрываются в сегодняшней публикации Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). Впрочем, как всегда, подробностей немного. О тактико-боевых характеристиках северокорейских военных новинок в соседней Республике Корея, Японии и других недружественных КНДР странах эксперты разбираются исключительно по косвенным данным и фотографиям, которые публикует ЦТАК.

Вот что известно об этом боеприпасе. Управляемый снаряд обновленной 240-мм РСЗО оснащен самоуправляемой высокоточной системой. Дальность поражения при полете по баллистической траектории составляет 100 км. При методе комбинированного планирующего полета ракета способна преодолеть 115 километров.

В публикации ЦТАК подчеркнуто, что на данном испытании подтверждены точность попадания снаряда РСЗО и его превосходство над большинством зарубежных аналогов.



За испытаниями нового боеприпаса наблюдали высшие партийные, правительственные и военные чиновники КНДР. Руководил стрельбами председатель Комитета 2-й экономики КНДР Ко Бён Хён. На этот раз северокорейский лидер Ким Чен Ын на полигоне отсутствовал, что случается довольно редко.

Как сообщает ЦТАК, председатель КНДР в этот день вместе с дочерью посетил стадион, где наблюдал за футбольным матчем команд «Хвасон» Главного управления ракетостроения и «Понхва» Комитета 2-й экономики. Со счетом 4:1 матч выиграла команда ракетостроительного управления.

3 комментария
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:47
    В реальных условиях, когда идёт противодействие со стороны противника, проверять надо...
  2. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 14:49
    Цитата: rocket757
    В реальных условиях, когда идёт противодействие со стороны противника, проверять надо...
    Вот на свиномордых проверить и надо. Когда ещё такая возможность представиться?
  3. VOENOBOZ Звание
    VOENOBOZ
    0
    Сегодня, 14:54
    Дальность хорошая, а если и точность приемлимая то их можно поздравить. Умеют делать в условиях санкций.