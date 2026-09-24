Сетевая невидимость: истребители F-16 научились «видеть» без радара

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Сетевая невидимость: истребители F-16 научились «видеть» без радара


В Аризоне прошли испытания, которые могут изменить тактику воздушного боя. Два истребителя F-16 Национальной гвардии США обменялись данными инфракрасного поиска через систему HiveLink, точно определив дистанцию до целей в пассивном режиме – без включения радаров и риска обнаружения противником.



Технология строится на подвесных контейнерах Legion IRST от Lockheed Martin. Эти модули улавливают тепловое излучение самолётов противника, оставаясь полностью незаметными для систем радиолокационного предупреждения. Ранее главным ограничением таких датчиков была невозможность точного определения расстояния до цели. Интеграция канала передачи данных между капсулами решила эту проблему за счёт триангуляции – обмена информацией между двумя самолётами позволяет вычислять координаты объектов с высокой точностью.

Кристин Стенгел из Lockheed Martin заявила:

Мы превращаем проверенную систему инфракрасного поиска в сетевую пассивную платформу, которая уже готова к использованию.

По её словам, объединение сенсоров даёт экипажам почти мгновенное восприятие глубины пространства, помогая быстрее расставлять приоритеты среди угроз.



Система HiveLink от L3Harris обеспечивает устойчивую ячеистую сеть даже при потере отдельных узлов. Конструкция Legion предусматривает установку не только на F-15 и F-16, но и на беспилотные платформы. Это часть более широкой стратегии ВВС США по созданию смешанных групп пилотируемых и автономных аппаратов Collaborative Combat Aircraft (CCA). Параллельно компания тестирует ИИ-модули, способные самостоятельно перехватывать цели – недавно X-62A выполнил 27 автономных атак под управлением искусственного интеллекта.
3 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:04
    Вполне возможно эта технология отрабатывается американцами на Украине.Слушал сегодня Соловьёва , его репортаж с аэродрома истрибительно - бомбандировочной авиации.Ф- 16 Украины это самое верхнее звено " пищевой цепочки " .Держатся от ЛБС на расстоянии ,если что уходят на максималке. Нижнее звено- " советско - украинские истребители" Этих не жалко ..
  2. Пенза мстит
    Пенза мстит
    -1
    Сегодня, 15:10
    Спасибо за информацию, это уже совсем плохо для нас, так как мы не можем создать свою сеть, но вроде есть от МиГ-31БМ Заслон целеуказание между собой, вроде слышал могут обмениваться с Су-35, но это все аналоговое, мне интересно когда у нас сделают то, что сделали пинд.осы, а это вероятно через старлинк, потому что сигнал на заслон передает с борта на борт до 200 км, а если с наземными станциями, которых уже нет, до 2000 км, я надеюсь у нас это будет полное информационное поле с планшетами целеуказания, которые можно будет поставить на любой борт и отслеживать и наводиться, на что рядом soldier
  3. knn54 Звание
    knn54
    0
    Сегодня, 15:19
    -– обмена информацией между ДВУМЯ самолётами позволяет вычислять координаты объектов с ВЫСОКОЙ точностью.
    Сомневаюсь, что для триангуляции пары самолетов хватит.