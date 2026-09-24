Сетевая невидимость: истребители F-16 научились «видеть» без радара

В Аризоне прошли испытания, которые могут изменить тактику воздушного боя. Два истребителя F-16 Национальной гвардии США обменялись данными инфракрасного поиска через систему HiveLink, точно определив дистанцию до целей в пассивном режиме – без включения радаров и риска обнаружения противником.Технология строится на подвесных контейнерах Legion IRST от Lockheed Martin. Эти модули улавливают тепловое излучение самолётов противника, оставаясь полностью незаметными для систем радиолокационного предупреждения. Ранее главным ограничением таких датчиков была невозможность точного определения расстояния до цели. Интеграция канала передачи данных между капсулами решила эту проблему за счёт триангуляции – обмена информацией между двумя самолётами позволяет вычислять координаты объектов с высокой точностью.Кристин Стенгел из Lockheed Martin заявила:По её словам, объединение сенсоров даёт экипажам почти мгновенное восприятие глубины пространства, помогая быстрее расставлять приоритеты среди угроз.Система HiveLink от L3Harris обеспечивает устойчивую ячеистую сеть даже при потере отдельных узлов. Конструкция Legion предусматривает установку не только на F-15 и F-16, но и на беспилотные платформы. Это часть более широкой стратегии ВВС США по созданию смешанных групп пилотируемых и автономных аппаратов Collaborative Combat Aircraft (CCA). Параллельно компания тестирует ИИ-модули, способные самостоятельно перехватывать цели – недавно X-62A выполнил 27 автономных атак под управлением искусственного интеллекта.

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