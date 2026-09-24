В ходе учений на Каспии 19 казахских военнослужащих унесло в море
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По данным Минобороны Казахстана, 19 военнослужащих унесло в море, троих спасли. Поиски продолжаются; обстоятельства происшествия расследуют.
Девять военнослужащих Казахстана погибли 24 сентября во время учений Военно-морских сил на побережье Каспийского моря в Мангистауской области, сообщило Минобороны страны. По предварительным данным ведомства, в море унесло 19 человек.
Троих удалось спасти, один из них госпитализирован. Остальных продолжают искать.
Минобороны связывает происшествие с резким ухудшением погоды и усилением ветра во время выполнения учебно-боевой задачи. В поисково-спасательной операции участвуют подразделения ВМС, МЧС и авиация. На место направлена комиссия Минобороны во главе с министром Дауреном Косановым для выяснения обстоятельств и координации поисков.
Генеральная прокуратура Казахстана сообщила о возбуждении уголовного дела. Создана следственная группа, назначены экспертизы. Правительство также учредило комиссию по расследованию причин гибели военнослужащих. Премьер-министр Олжас Бектенов поручил её председателю, вице-премьеру Канату Бозумбаеву, прибыть на место происшествия и организовать помощь семьям погибших.
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