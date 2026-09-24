В ходе учений на Каспии 19 казахских военнослужащих унесло в море

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В ходе учений на Каспии 19 казахских военнослужащих унесло в море


По данным Минобороны Казахстана, 19 военнослужащих унесло в море, троих спасли. Поиски продолжаются; обстоятельства происшествия расследуют.

Девять военнослужащих Казахстана погибли 24 сентября во время учений Военно-морских сил на побережье Каспийского моря в Мангистауской области, сообщило Минобороны страны. По предварительным данным ведомства, в море унесло 19 человек.

Троих удалось спасти, один из них госпитализирован. Остальных продолжают искать.

Минобороны связывает происшествие с резким ухудшением погоды и усилением ветра во время выполнения учебно-боевой задачи. В поисково-спасательной операции участвуют подразделения ВМС, МЧС и авиация. На место направлена комиссия Минобороны во главе с министром Дауреном Косановым для выяснения обстоятельств и координации поисков.

Генеральная прокуратура Казахстана сообщила о возбуждении уголовного дела. Создана следственная группа, назначены экспертизы. Правительство также учредило комиссию по расследованию причин гибели военнослужащих. Премьер-министр Олжас Бектенов поручил её председателю, вице-премьеру Канату Бозумбаеву, прибыть на место происшествия и организовать помощь семьям погибших.
34 комментария
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  1. Orange-Bigg Звание
    Orange-Bigg
    0
    Сегодня, 15:16
    . В ходе учений на Каспии 19 казахских военнослужащих унесло в море


    Фигли они вообще на Каспии делали?От кого учатся защищаться?Каспий это ведь замкнутая лужа.Особых торговых путей там и нет.Ещё утонут в этой луже.

    Каспийское море стремительно мелеет. По данным учёных Института океанологии РАН, с 1996 по 2025 год площадь Каспия сократилась на 28 644 км², что составляет 7,4% от площади 1996 года.

    Уровень моря падает с 1995 года со скоростью около 10 см в год. В 2025 году он снизился до отметки –29,4 метра, что ниже исторического минимума 1977 года (-29,0 м).

    Некоторые последствия обмеления:
    Обнажается береговая линия, море отходит от населённых пунктов. В Азербайджане за последние 20 лет море ушло от берега на 15–20 километров, в Казахстане береговая линия отступила на 35 километров.
    Обмеление Волго-Каспийского канала и портов осложняет судоходство — суда часто садятся на мель.
    Страдают нерестилища осетровых рыб, ухудшается качество воды, образуются солончаки, поднимаются пыльные бури.


    Обмеление Каспия связывают как с природными, так и с антропогенными факторами, причём последние лидируют. Среди природных факторов основной — потепление климата, что приводит к усилению испарения с поверхности моря, и сокращению осадков.

    Прогнозы различаются: одна из моделей предполагает, что падение уровня остановится к 2030 году, когда пересохнет пролив Кара-Богаз-Гол. Другие модели показывают, что снижение продолжится до 2050 или даже 2070 года.

    . Обмеление Каспийского моря повлечёт за собой глобальные изменения как в экологии, так и в геополитике, считают учёные. Эксперты отмечают, что в ближайшее десятилетие Каспий будет мелеть стремительнее, что приведёт к экологическому бедствию в регионе, сообщается на сайте Orda.kz.


    https://www.lada.kz/aktau_news/ecology/112918-kaspiy-novyy-aral.-k-chemu-privedet-obmelenie.html
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Сегодня, 15:23
      В продолжении поста.

      Согласно исследованию немецких и голландских ученых, которое было опубликовано в журнале Nature Communications Earth & Environment, к 2100 году Каспий обмелеет еще на 9-18 м, что вызовет экологические проблемы, а также повлияет на экономическую и политическую стабильность региона.Согласно этим прогнозам, снижение уровня Каспийского моря в двадцать первом веке будет примерно в два раза больше, чем оценки, основанные на более ранних климатических моделях.
      По словам эколога, руководителя общественного объединения «Kaz Eco Patrol» и депутата маслихата города Алматы VIII созыва Тимура Елеусизова, серьезные экологические, экономические и политические проблемы могут ждать Казахстан уже в ближайшие десять лет.

      - В ближайшие 10 лет уровень воды в Каспийском море будет снижаться. Это приведет к экологическому бедствию региона. Если не пытаться остановить обмеление, наша страна станет зависеть от водного потенциала соседей. Не исключено и переселение казахстанцев с прикаспийских территорий, так как люди всегда стремятся к водоёмам, — считает эксперт


      https://www.lada.kz/aktau_news/ecology/112918-kaspiy-novyy-aral.-k-chemu-privedet-obmelenie.html
    2. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      +1
      Сегодня, 15:30
      От кого учатся защищаться?

      Лет через пять-десять этот вопрос покажется вам наивным. По всему видать, что в Казахстане будет повторение сначала Армении, а затем Украины.
      1. Orange-Bigg Звание
        Orange-Bigg
        +2
        Сегодня, 15:35
        Повторение Украины вряд ли.Такое не повторяется.Уникальный случай.
        1. Сабуров_Александр53 Звание
          Сабуров_Александр53
          0
          Сегодня, 15:56
          Такое не повторяется.Уникальный случай.

          Хотелось бы по вашему... Но сначала начнется давление всех прикаспийских стран на Россию, как главного поставщика воды в пересыхающий Каспий. Уже сейчас Казахстан призывает увеличить сток Волги и не задерживать воду на гидроузлах России в интересах одной страны, а помнить о бедствующих соседях.
          Затем продолжатся более настойчивые требования снять все запреты на прокладку трубопроводов по дну Каспия и в первую очередь газопроводов, а затем и нефтепроводов. Про нефтепроводы с их огромной опасностью для окружающей среды знают все...Но в противовес этой т.з. нам предъявляют свои аргументы... Мол, лежат же такие трубопроводы между буровыми платформами в море и от них далее на берег... А платформы с двух сторон от Азербайджана и Туркмении, практически уже воткнулись друг в друга на середине Каспия... и ничего!
          Значит, формально остается соединить короткой перемычкой эти платформы и уже получится нефтепровод через весь Каспий. Так опасность аварии с утечкой нефти на таких соединительных трубопроводах гораздо выше, чем на штатном нефтепроводе ... Но их же никто не запрещает!
          И все эти страны прямо показывают на Россию и Иран пальцем, что такие запреты лишь ради собственной выгоды и не дать развиваться другим.
          1. Пленник Звание
            Пленник
            0
            Сегодня, 17:06
            Вот какая им вода? Пусть спасибо скажут, что Волга под контролем. Будь воды побольше, утонули бы все к чертям собачьим.
        2. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          +1
          Сегодня, 15:57
          Цитата: Orange-Bigg
          вряд ли.Такое не повторяется.Уникальный случай

          гу как бы это казахи были первопроходцами в декабре 86-го
          "русские вон из казахстана", "казахстан для казахов" хорошо помню
          да и сейчас это регулярно проскакивает
    3. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      0
      Сегодня, 16:11
      Цитата: Orange-Bigg
      Фигли они вообще на Каспии делали?

      Испокон веков казахи, степь и мерин, какой из казаха моряк, их к воде опасно подпускать.
    4. Юн Клоб Звание
      Юн Клоб
      0
      Сегодня, 17:11
      Быстрее обмелеет, - быстрее найдут казахов.
  2. Горыныч1 Звание
    Горыныч1
    +1
    Сегодня, 15:19
    Да... Одни на деревьях висят, другие в море улетают... Но выход есть!!! Верблюд-корабль пустыни!!!
    1. mitrich Звание
      mitrich
      +2
      Сегодня, 15:51
      Хрена се учения. Практически 16 трупов на кону. 9 уже есть.
      Как при хорошей боевой операции.
      Какова страна, таковы и ВС.
      1. Горыныч1 Звание
        Горыныч1
        +1
        Сегодня, 15:54
        Да, если без шуток, то просто кладбище на ровном месте. Кто такие учения планирует? Давайте тогда на учениях будем друг в друга боевыми шмалять.
      2. Ныробский Звание
        Ныробский
        +2
        Сегодня, 16:04
        Цитата: mitrich
        Хрена се учения. Практически 16 трупов на кону. 9 уже есть.
        Как при хорошей боевой операции.
        Какова страна, таковы и ВС.

        Видать кто-то чрезмерно усердный(не там где надо) решил выслужиться и продемонстрировать какой он лихой командир. Короче дурь обыкновенная и превышение служебных полномочий. По другому не объяснить.
        Сейчас их за этого дурня головы полетят снизу и по восходящей, да вот только людей не вернуть.
  3. knn54 Звание
    knn54
    +3
    Сегодня, 15:24
    Проблема Каспия это проблема не только прибрежных стран. Если не взяться,то можно получить второй Арал.
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +1
      Сегодня, 15:33
      Вполне возможно.Все к этому и идёт. Реальные причины обмеления Аральского моря и Каспия.Причины обмеления Аральского и Каспийского морей действительно различаются, хотя в обоих случаях на ситуацию накладывается комплекс факторов — и природных, и вызванных деятельностью человека. Давайте разберёмся подробнее.

      Аральское море
      Главная и решающая причина — антропогенный фактор, связанный с нерациональным использованием воды из рек Амударьи и Сырдарьи для нужд орошаемого земледелия. С 1960-х годов воду из этих рек стали активно забирать на полив хлопковых плантаций и рисовых чеков. Строительство каналов, таких как Каракумский, только усугубило ситуацию: большая часть воды просачивалась в грунт или испарялась, не доходя до моря.

      Второстепенную роль сыграли природные климатические колебания. Однако без масштабного антропогенного забора воды их влияние не привело бы к столь катастрофическим последствиям. По оценкам учёных, влияние человеческой деятельности на снижение уровня Арала превысило 70%.

      Существует и альтернативная гипотеза, согласно которой быстрое обмеление Арала могло быть спровоцировано техногенными возмущениями недр. Утверждается, что подземные ядерные взрывы в сочетании с бурением скважин нарушили целостность водоупорных слоёв и запустили переток вод из Арала в Каспий под плато Устюрт по карстовым пустотам. Эта гипотеза объясняет противофазное поведение уровней двух морей, но широкого признания в научном сообществе она не получила.

      Каспийское море
      Здесь ключевую роль играет комплекс факторов, где антропогенное воздействие на реки (в первую очередь Волгу) сочетается с климатическими изменениями.

      Климатические изменения. Повышение температуры воздуха и воды усиливает испарение с поверхности замкнутого водоёма. Также меняется режим осадков в бассейне питающих рек.

      Антропогенное воздействие на реки. Сток Волги, которая обеспечивает около 80% притока воды в Каспий, сокращается из-за строительства плотин и водохранилищ, забора воды на орошение, промышленные нужды и судоходство.

      Изменение направления циклонов. Ранее циклоны с Атлантики приносили обильные осадки в бассейн Волги. Сейчас их траектория сместилась, и влага «теряется» в других регионах, что дополнительно сокращает сток реки.

      Изменение рельефа дна моря. Периодически Каспий отступает на несколько метров, а затем возвращается — это естественный цикл.

      Важно отметить, что, в отличие от Аральского моря, Каспийскому морю не грозит полное высыхание из-за его огромных размеров и глубины. Однако обмеление серьёзно бьёт по экосистемам (особенно в северной мелководной части), судоходству и прибрежной инфраструктуре.

      Таким образом, если для Аральского моря антропогенный фактор стал главной и непосредственной причиной, то обмеление Каспийского моря — это в большей степени результат сложного взаимодействия природных циклов и усиливающегося влияния человеческой деятельности.
      1. Konnick Звание
        Konnick
        0
        Сегодня, 15:55
        Цитата: Orange-Bigg
        Таким образом, если для Аральского моря антропогенный фактор стал главной и непосредственной причиной, то обмеление Каспийского моря — это в большей степени результат сложного взаимодействия природных циклов и усиливающегося влияния человеческой деятельности.

        Неубедительно. Залив Кара Богаз Гол сильно влияет на уровень Каспия и Арала. Можно сказать гармонические колебания...как только уровень Каспия понижается залив высыхает, уровень потом из-за отсутствия стока в залив уровень моря повышается и так повторяется...в 70-х сильно обмелело море и сделали дамбу, прекратив сток в залив. Море стало подниматься...не понравилось...в 92-м дамбу взорвали...теперь понижается. А теорию с атомными взрывами и карстовыми пещерами придумали для местных царьков ...Союз виноват
      2. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 15:58
        Цитата: Orange-Bigg
        С 1960-х годов воду из этих рек стали активно забирать на полив хлопковых плантаций и рисовых чеков.

        можете сказать когда началось РЕЗКОЕ обмеление арала?
      3. andrewkor Звание
        andrewkor
        0
        Сегодня, 16:32
        Шараф Рашидов:"Арал умрёт,воду заберём под хлопчатник!"
        Не помню,уж, на каком сьезде КПСС Рашидов с трибуны пообещал дать пять миллионов тонн хлопка.
        Брежнев:" Шараф,надо шесть"
        Рашидов: " Будет сделано, Леонид Ильич!"
        Лично сам я по телеку этот доклад и диалог слышал.
  4. БойКот Звание
    БойКот
    +3
    Сегодня, 15:28
    Степняки попытались в мореманы с ожидаемым результатом. Печально, но дружили бы с Россией, не нужно было бы ерундой на море заниматься.
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Сегодня, 15:37
      Цитата: БойКот
      Степняки попытались в мореманы с ожидаемым результатом. Печально, но дружили бы с Россией, не нужно было бы ерундой на море заниматься.


      Наверное в курсе что скоро там где был Каспий будет новая степь.Осваивают.
      1. БойКот Звание
        БойКот
        0
        Сегодня, 15:51
        Аральскую пустыню ещё не освоили, а куда-то грабки тянут.
    2. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      0
      Сегодня, 16:23
      Степняки попытались в мореманы с ожидаемым результатом.
      Дв уж! Вода для степных и пустынных жителей смертельно опасна!
      Вот два года назад жители пустыни бедуины в Сахаре утонули. После обильных дождей случилось наводнение. А плавать она не умели.
  5. Mouse Звание
    Mouse
    -1
    Сегодня, 15:29
    Спасение утопающих- дело рук самих утопающих... Барахтайтесь...
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Сегодня, 15:40
      Вот новости по теме.

      . Ранее сообщалось, что в Мангистау во время проведения учений Военно-морских сил Вооруженных Сил при выполнении учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра 19 военнослужащих были унесены в море. По данным Минобороны, зафиксирована гибель 9 военнослужащих, трое спасены, в том числе один госпитализирован, ведутся поиски остальных. На место происшествия экстренно направилась комиссия МО РК во главе с министром обороны Дауреном Косановым.

      В Генпрокуратуре заявили, что по факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено и расследуется уголовное дело, создана оперативно-следственная группа.

      Двумя днями ранее, 22 сентября, в Минобороны сообщали, что в казахстанском секторе Каспийского моря началось учение "Хазар қорғаны-2026". Отмечалось, что учение Военно-морских сил проводится в рамках единого замысла стратегического командно-штабного учения. В нем принимают участие более 500 военнослужащих Военно-морских сил и приданных подразделений, экипажи боевых кораблей, береговые подразделения, а также силы и средства Береговой охраны Пограничной службы КНБ по Мангистауской области и Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК.


      https://www.zakon.kz/proisshestviia/6532625-gibel-voennosluzhashchikh-vo-vremya-ucheniy-na-kaspii-sozdana-pravitelstvennaya-komissiya.html

      Смысл учений — совершенствование боевой подготовки Военно-морских сил Казахстана, повышение слаженности подразделений и готовности личного состава к выполнению задач по защите морских рубежей страны.

      Некоторые задачи, которые отрабатывали военные:
      совместное маневрирование;
      организацию поисково-спасательного обеспечения;
      действия по отражению асимметричных угроз в пункте базирования и на незащищённом рейде;
      применение и противодействие беспилотным летательным аппаратам;
      противоподводно-диверсионная оборона;
      обнаружение средств воздушного нападения и организация противовоздушной обороны.
  6. Энергетик39 Звание
    Энергетик39
    -1
    Сегодня, 15:31
    Это вам не на ослах скакать)))
  7. faiver Звание
    faiver
    +2
    Сегодня, 15:37
    Есть у меня подозрения что отбор офицеров там ведется по принадлежности к определенным родам, так называемая кастовость, как и в остальных странах Средней Азии, а это никогда до хорошего не доводило...
    1. helilelik Звание
      helilelik
      +1
      Сегодня, 15:44
      У нас учились казахи. Обычные парни. Ничего плохого сказать не могу.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +3
        Сегодня, 15:59
        Цитата: helilelik
        Обычные парни. Ничего плохого сказать не могу.

        так же говорили и про украинцев
        а я вот хорошо помню погромы 86 в Алма-Ате
        1. helilelik Звание
          helilelik
          0
          Сегодня, 16:39
          Я отвечал по вопросу их клановости. И да, я отлично помню,как в восьмидесятые лучше одному было в соседний район не соваться. В России. Не в казахский район. Их не было.
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 16:48
            при чем здесь клановость и районы, если разговор о национализме?
            1. faiver Звание
              faiver
              0
              Сегодня, 16:52
              нет, я имел ввиду именно клановость, национализм тут на общем заднем плане....
      2. faiver Звание
        faiver
        0
        Сегодня, 16:50
        Есть обычные, а есть не обычные, тем более что советские офицеры в армиях стран СНГ уже по сути кончились, и сейчас там по факту армии ханов, беев, шахов и прочих, хотя официально их называют президентами и если в рядовые могут взять любого, то в офицеры только того кто будет лично верен...
  8. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 15:53
    Так когда-то племена венгров, возглавляемые вождем Арпадом вторглись в восточную Европу, расчистили там себе жизненное пространство среди славян и германцев и вышли на берега Адриатического моря.
    И вот эти превосходные кавалеристы-лучники попытались атаковать Венецию, страну мореходов, еще и расположенную в море на островах.
    И, представьте себе, у них ничего не получилось. Почему-то.
  9. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 16:01
    по данным казахских ресурсов 9 уже погибли
    По предварительной информации, в море были унесены 19 военнослужащих. На данный момент зафиксирована гибель девяти военнослужащих. Трое спасены, в том числе один госпитализирован. Ведутся поиски остальных.

    https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/voennyih-uneslo-more-vremya-ucheniy-kaspii-pogibli-9-609276/