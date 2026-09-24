Во Франции предложили заморозить или списать почти 500 млрд евро госдолга страны

3 247 18
Во Франции предложили заморозить или списать почти 500 млрд евро госдолга страны


Французский политик Жан-Люк Меланшон вновь выступил за «заморозку» или списание государственных облигаций, находящихся у Банка Франции. Как сообщает Politico, в выступлении 12 сентября он назвал оба варианта, хотя они означают разные действия с долгом.

В июне Меланшон предлагал зафиксировать эту задолженность под нулевой процент без срока погашения, а затем использовал более резкое выражение – отправить её «в огонь». Его сторонники-экономисты теперь делают акцент на другом варианте: чтобы центробанк сохранял облигации до установленного срока погашения. Это не равнозначно ни списанию, ни превращению долга в бессрочный, чего также добивается Меланшон.

Предложение касается не всего французского госдолга. По словам главы Банка Франции Эмманюэля Мулена, на 30 июня у центробанка находилось около 488 млрд евро государственных облигаций. Мулен заявил, что их списание противоречило бы европейским договорам. По его оценке, оно также ухудшило бы условия будущих заимствований Франции: долг государства сократился бы, но на балансе центробанка возникли бы сопоставимые потери.

Разница между «заморозкой» и списанием поэтому существенна для спора. Сохранение уже купленных облигаций до срока погашения – не то же самое, что отказ государства вернуть по ним деньги. Сам Меланшон намерен добиваться поддержки своей инициативы на европейском уровне в случае победы на президентских выборах 2027 года.

Марин Ле Пен возглавляет крайне правое «Национальное объединение» (RN) и считается главным фаворитом президентской гонки 2027 года. К вопросу о французском долге она подходит совсем иначе, чем Меланшон. Тот предлагает радикальные меры – списать обязательства перед центробанком или их «заморозить». Ле Пен, наоборот, делает ставку на жёсткую бюджетную экономию и даже готова прописать её в Конституции.

В конце августа, во время предвыборных дебатов, Ле Пен высказалась за введение «золотого правила» – то есть за то, чтобы ограничить дефицит бюджета на уровне 3% ВВП. Это как раз соответствует европейским нормам.
18 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. БойКот Звание
    БойКот
    +5
    Сегодня, 15:29
    Галлы оборзели, прощать всё кредиторам могут только янки. Тем более национальной валюты у них нет, но тут сами виноваты.
    1. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 15:50
      Написать письмо в Брюссель с просьбой понять и простить...
      1. БойКот Звание
        БойКот
        0
        Сегодня, 15:53
        Тут у них проблемы, однако, тевтонка в Брюсселе рулит. Историческая память... И это не шутка совсем.
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          +1
          Сегодня, 17:09
          Иными словами, речь во Франции идёт по сути о предстоящем государственном дефолте в стране и о различных способах при попытке властей Франции заблаговременно из него выйти по принципу: "Кому я должен, всем прощаю!".
          И без Макрона тут дело во Франции явно не обошлось!

          Простые французы должны благодарить за это президента Франции Макрона - ставленника банкирского дома Ротшильдов - за его долгоиграющую глобалистскую геополитику Франции по поддержке ею нацистского киевского режима в русофобской захватнической прокси-войне США, ЕС и самой Франции на территории Украины против России..

          При этом Макрону явно мнились лавры императора Франции Наполеона по захвату французами новых французских колонии на исторической территории России в Украине!

          При этом исторически все захватнические войны французов против России оканчивались как военным провалом, так и прежде всего разорением финансовой системы в самой Франции.

          ИТОГО. Результат банкротства Франции закономерен, ибо:
          1) сама по себе любая захватническая война очень дорого стоит стране и её гражданам,
          2) разоряет финансы страны непомерными кредитами и
          3) не всегда гарантирует окончание войны с её планово ожидаемыми результатами для самих захватчиков.
  2. Комментарий был удален.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 15:34
    Прекращайте хохлоту кормить , иначе вы скоро станете второй Усраиной.
  4. Энергетик39 Звание
    Энергетик39
    +1
    Сегодня, 15:34
    Это называется дефолт. Давайте вперед, мы в 90-х через это проходили))))
    1. Glagol1 Звание
      Glagol1
      +1
      Сегодня, 15:48
      Это не совсем дефолт. Это как бы ты перекладываешь проблему из левой руки в правую. Минфину легче балансировать бюджет, на выплаты по этим облигам уходит 10 с лишним млрд евро в год, но при этом баланс ЦБ Франции уходит в минус. Что в сухом остатке?
      Плюс: снижение бюджетной нагрузки
      Минусы, их два: видимо снижение инвестиционного рейтинга Франции или изменение его прогноза. Ну и отрицательный баланс у ЦБ Франции. При таком сценарии возникает вопрос, как отбалансировать.
      1. Энергетик39 Звание
        Энергетик39
        0
        Сегодня, 16:03
        Это не совсем дефолт.

        Это он и есть.
        видимо снижение инвестиционного рейтинга Франции

        Не просто снижение, а опускание в мусорный уровень. Никто не захочет кредитовать должника не выполняющего свои обязательства.
        1. Alexey RA Звание
          Alexey RA
          +2
          Сегодня, 16:15
          Цитата: Энергетик39
          Не просто снижение, а опускание в мусорный уровень. Никто не захочет кредитовать должника не выполняющего свои обязательства.

          ...слышен тихий смех Украины и Греции. smile
          1. Энергетик39 Звание
            Энергетик39
            +1
            Сегодня, 16:26
            ...слышен тихий смех Украины и Греции. smile

            Ну тут не поспоришь)))
        2. Glagol1 Звание
          Glagol1
          -1
          Сегодня, 16:17
          Нет, это не дефолт. Перекладка из кармана в карман. Из руки в руку. Объясню на пальцах. Вот у вас есть долг 100 рублей перед Васей. Вам надо ежемесячно отдавать Васе по рублю (купоны), а через год отдать номинал долга. Вам тяжело. Вы приходите к Васе и говорите: слушай, у меня с деньгами швах, тебе их за меня отдаст мой папа. Сразу и сейчас. И забыли. Вася идет к папе, забирает у того 100 рублей, но тебе он уже вряд ли одолжит в близком будущем по той же ставке купона. Папе тоже не хорошо, у него были другие планы на эти 100 рублей. Теперь серьезно. Ты дефолта не допустил, а расплатился из другого источника. За такое рейтинги в C, ну и тем более в D не переводят. Но РА могут из А+ перевести в А. Или даже не переводить, но изменить прогноз со стабильного на негативный. На практике это значит, что в следующий раз ты займешь деньги на рынке не под 2% годовых, а под 2,25%. Еще раз, это не дефолт, а государство залезает в капитал своего ЦБ, чтобы платить по долгам Минфина. В принципе, это показатель не особо хорошего (мягко выражаюсь) положения дел в гос финансах. А вот если бы Минфин сказал кредиторам «байбай», вот тогда это был бы дефолт.
          1. Энергетик39 Звание
            Энергетик39
            +1
            Сегодня, 16:25
            Ты дефолта не допустил, а расплатился из другого источника.

            С какого источника заплатит Франция?
  5. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +1
    Сегодня, 15:40
    В полупроводниковой электронике есть такое понятие как дырка. Дырки могут дрейфовать в кристаллической решетке как и долги в зоне ЕС. На этом аналогия заканчивается, т.к. насыщение полупровадника дырками способствует проводимости, а бюджета ЕС к большому пипцу.
  6. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 15:54
    всем гому должен прощаю, вообще то это называется банкротство
  7. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 16:00
    "Господин поручик. А деньги?
    Гусары денег не берут"!
  8. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    0
    Сегодня, 16:17
    Что-то мне подсказывает, что этот долг образовался в большей части из-за разного вида "помощи" Украине, заемов для выполнения заложенных в бюджет социальных программ деньги с которых ушли на помощь Украине, заемов на финансирование мигрантов и увеличение военного бюджета, а также на кредитование выполнения зарубежных военных заказов...В Германии такая же, фигня.
  9. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 16:23
    Это как у нас облигации госзайма: сперва заморозили, отсрочив "по просьбам трудящихся" погашение на 20 лет, а потом и аннулировали.
    Интересно, там какие трудящиеся попросили?
  10. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 16:34
    Кому я должен всем прощаю?! Вот что значит с украинцами общаться, непременно какую нибудь дрянь подцепишь...