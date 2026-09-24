Во Франции предложили заморозить или списать почти 500 млрд евро госдолга страны

Французский политик Жан-Люк Меланшон вновь выступил за «заморозку» или списание государственных облигаций, находящихся у Банка Франции. Как сообщает Politico, в выступлении 12 сентября он назвал оба варианта, хотя они означают разные действия с долгом.В июне Меланшон предлагал зафиксировать эту задолженность под нулевой процент без срока погашения, а затем использовал более резкое выражение – отправить её «в огонь». Его сторонники-экономисты теперь делают акцент на другом варианте: чтобы центробанк сохранял облигации до установленного срока погашения. Это не равнозначно ни списанию, ни превращению долга в бессрочный, чего также добивается Меланшон.Предложение касается не всего французского госдолга. По словам главы Банка Франции Эмманюэля Мулена, на 30 июня у центробанка находилось около 488 млрд евро государственных облигаций. Мулен заявил, что их списание противоречило бы европейским договорам. По его оценке, оно также ухудшило бы условия будущих заимствований Франции: долг государства сократился бы, но на балансе центробанка возникли бы сопоставимые потери.Разница между «заморозкой» и списанием поэтому существенна для спора. Сохранение уже купленных облигаций до срока погашения – не то же самое, что отказ государства вернуть по ним деньги. Сам Меланшон намерен добиваться поддержки своей инициативы на европейском уровне в случае победы на президентских выборах 2027 года.Марин Ле Пен возглавляет крайне правое «Национальное объединение» (RN) и считается главным фаворитом президентской гонки 2027 года. К вопросу о французском долге она подходит совсем иначе, чем Меланшон. Тот предлагает радикальные меры – списать обязательства перед центробанком или их «заморозить». Ле Пен, наоборот, делает ставку на жёсткую бюджетную экономию и даже готова прописать её в Конституции.В конце августа, во время предвыборных дебатов, Ле Пен высказалась за введение «золотого правила» – то есть за то, чтобы ограничить дефицит бюджета на уровне 3% ВВП. Это как раз соответствует европейским нормам.