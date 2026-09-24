Зеленский – Уиткофф и Кушнер увидели готовность Путина к договорённостям

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Зеленский – Уиткофф и Кушнер увидели готовность Путина к договорённостям


В интервью с западным изданием Зеленский рассказал: американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер поделились с ним впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным. По его словам, оба были очень оптимистичны.

Зеленский пересказал свой разговор с Уиткоффом и Кушнером. По его словам, те уверяли, что Путин, похоже, готов к договорённостям. Зеленский ответил, что у него на этот счёт есть сомнения. Но американские посланники стояли на своём и настаивали, что до цели уже совсем близко.

По словам Зеленского, он дал американской стороне понять: Киев готов обсуждать перемирие в энергетике и другие шаги к деэскалации. Но при этом он по-прежнему сомневается, что Россия станет выполнять то, о чём договорится.

Зеленский также рассказал, из чего состоит план, предложенный администрацией Трампа. В нём три этапа. На первом обе стороны прекращают огонь по объектам энергетики. На втором снова запускается черноморский зерновой коридор. На третьем проводят трёхстороннюю встречу – США, Россия и Украина. Одной из возможных локаций для переговоров упоминается Абу-Даби.

До этого Марко Рубио сообщил: Вашингтон выступит с инициативой о том, чтобы Москва и Киев перестали бить по энергетическим объектам друг друга. Такой вариант он назвал наилучшим. В Кремле отозвались об этой идее одобрительно, однако подчеркнули: предметных переговоров на этот счёт никто пока не ведёт.

Дмитрий Песков добавил ещё один момент: после заявления Трампа о том, что стороны договорились, Украина попыталась ударить по одному из российских энергообъектов. Это в очередной раз подтверждает, что с Киевом договариваться нет никакого смысла, так как никакие обязательства он не выполняет.
16 комментариев
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  1. Правдодел Звание
    Правдодел
    +7
    Сегодня, 15:51
    Зеленский – Уиткофф и Кушнер увидели готовность Путина к договорённостям

    С наркоты еще и не такое привидится...
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +4
      Сегодня, 15:59
      Во их прёт... Кого с наркоты, кого с посекунчиков wassat laughing
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 16:05
        С поссыкунчиков..... Дым, дым, дым....
        Ведь ссат потому и все горластей....
        Когда не можешь достойно ответить переходят на личности....
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +1
          Сегодня, 16:24
          Цитата: Mouse
          С поссыкунчиков..... Дым, дым, дым....
          Ведь ссат потому и все горластей....
          Когда не можешь достойно ответить переходят на личности....

          Первый пункт плана - безоговорочная капитуляция. Далее - полная денацификация и Сибирь на вечно. Кто-то же должен копать туннель на нашу Аляску. laughing
      2. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +2
        Сегодня, 16:08
        Бло сообщение ----- бывшая сотрудница зелепута говоила, что он употреблял в туалете психоактивные препараты , как она заметила. Получается, кокаин ,это нормально recourse И было видео, как его расперло при всех lol
        1. astepanov Звание
          astepanov
          0
          Сегодня, 16:18
          Цитата: Reptiloid
          сотрудница зелепута говоила, что он употреблял в туалете психоактивные препараты
          Сотрудница с ним ходила в сортир? Или подглядывала? Интересная у них там жизнь! А как называется в штатном расписании должность проводницы по сортирам?
          А все же храбрый человек команданте Зе: идет по нужде с одной лишь дамой, а не с ротой охраны. Знать, не боится, что в сортире найдут и замочат.
          1. Reptiloid Звание
            Reptiloid
            +1
            Сегодня, 16:23
            Там не так было. Его стало плющить , стал никакой. Пошёл в туалет, через 15 минут вернулся живенький и трудоспособный. Его бывшая, то ли секретарь, то ли кто. Официальная должность. А сли найду тот видос --- тогда уточню на каком заседании было
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 15:55
    Мой источник доложил ,что кушнер и уиткофф посоветовали сходить зеленскому в магазин для взрослых и купить там игрушку " Ракета" - приладить её к себе и двигаться в сторону Москвы.
    Вообще-то надо слушать внимательно Путина,Лаврова и Захарову.
    Р.S.После посещения Ким Чен Ыном Москвы ,наркомана там делать нечего .Хана ему ,с Ким Чен Ыном это будет быстрее.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 16:13
      Сколько можно слушать фантазии штатников и бред зелепуна?
      Лавров в своей речи выразил уверенность , что больше наши не поддадутся обману. . Надеюсь
  3. БойКот Звание
    БойКот
    -1
    Сегодня, 15:55
    Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!
  4. eckons Звание
    eckons
    +2
    Сегодня, 15:58
    Как и в Минских соглашениях, неразрешимая проблема, порядок выполнения пунктов.
    Мы:
    - преговоры
    - заключение договора
    - прекращение огня
    Лохлы:
    - прекращение огня
    - переговоры
    - договор
    1. pyagomail.ru Звание
      pyagomail.ru
      +1
      Сегодня, 16:25
      Цитата: eckons
      Мы:
      - преговоры
      - заключение дог

      Для начала переговоров Украина должна вывести войска с Херсонской, Запорожской, областей и ДНР - это условие России.
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 16:20
    Очередное разводилово...от американцев и Зеленского.
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +1
      Сегодня, 16:39
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      .от американцев и Зеленского.

      Только все они иудеи ашкенази.
  6. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 16:26
    По- моему никого не интересует, что блеет эта обдолбанная нелюдь lol
  7. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 16:32
    На первом обе стороны прекращают огонь по объектам энергетики. На втором снова запускается черноморский зерновой коридор. На третьем проводят трёхстороннюю встречу – США, Россия и Украина.

    Минск и Стамбул, это цветочки по сравнению с этой "сделкой".
    "Кидалово" высшей степени, где проигравшая сторона, как и первых двух случаях - Россия. Где собираются три еврея, русского всегда обманут.