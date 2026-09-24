Зеленский – Уиткофф и Кушнер увидели готовность Путина к договорённостям

В интервью с западным изданием Зеленский рассказал: американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер поделились с ним впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным. По его словам, оба были очень оптимистичны.Зеленский пересказал свой разговор с Уиткоффом и Кушнером. По его словам, те уверяли, что Путин, похоже, готов к договорённостям. Зеленский ответил, что у него на этот счёт есть сомнения. Но американские посланники стояли на своём и настаивали, что до цели уже совсем близко.По словам Зеленского, он дал американской стороне понять: Киев готов обсуждать перемирие в энергетике и другие шаги к деэскалации. Но при этом он по-прежнему сомневается, что Россия станет выполнять то, о чём договорится.Зеленский также рассказал, из чего состоит план, предложенный администрацией Трампа. В нём три этапа. На первом обе стороны прекращают огонь по объектам энергетики. На втором снова запускается черноморский зерновой коридор. На третьем проводят трёхстороннюю встречу – США, Россия и Украина. Одной из возможных локаций для переговоров упоминается Абу-Даби.До этого Марко Рубио сообщил: Вашингтон выступит с инициативой о том, чтобы Москва и Киев перестали бить по энергетическим объектам друг друга. Такой вариант он назвал наилучшим. В Кремле отозвались об этой идее одобрительно, однако подчеркнули: предметных переговоров на этот счёт никто пока не ведёт.Дмитрий Песков добавил ещё один момент: после заявления Трампа о том, что стороны договорились, Украина попыталась ударить по одному из российских энергообъектов. Это в очередной раз подтверждает, что с Киевом договариваться нет никакого смысла, так как никакие обязательства он не выполняет.