Тегеран допускает расширение зоны военных действий против США на Индийский океан
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Военный советник верховного лидера Ирана Яхья Рахим Сафави заявил, что при новом столкновении с США зона боевых действий может расшириться до Индийского океана. Его слова приводит иранское агентство Fars.
Сафави связал этот сценарий с возможными повторными ударами США или Израиля по иранским объектам и национальным интересам. По его словам, вооружённые силы подготовили планы на случай наиболее тяжёлого развития событий. Говоря о географии конфликта, советник заявил, что война уже вышла за пределы Персидского залива и Ормузского пролива к Красному морю, а в следующей фазе может затронуть Индийский океан или другие районы.
Речь идёт об оценке возможной эскалации при новых атаках на Иран, а не о сообщении об открытии фронта в Индийском океане. Сафави не назвал конкретные цели в этом регионе.
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