Тегеран допускает расширение зоны военных действий против США на Индийский океан

1 880 9
Тегеран допускает расширение зоны военных действий против США на Индийский океан


Военный советник верховного лидера Ирана Яхья Рахим Сафави заявил, что при новом столкновении с США зона боевых действий может расшириться до Индийского океана. Его слова приводит иранское агентство Fars.

Сафави связал этот сценарий с возможными повторными ударами США или Израиля по иранским объектам и национальным интересам. По его словам, вооружённые силы подготовили планы на случай наиболее тяжёлого развития событий. Говоря о географии конфликта, советник заявил, что война уже вышла за пределы Персидского залива и Ормузского пролива к Красному морю, а в следующей фазе может затронуть Индийский океан или другие районы.

Речь идёт об оценке возможной эскалации при новых атаках на Иран, а не о сообщении об открытии фронта в Индийском океане. Сафави не назвал конкретные цели в этом регионе.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. knn54 Звание
    knn54
    +2
    Сегодня, 16:01
    -Сафави не назвал конкретные цели в этом регионе.
    Одна точно-атолл Диего-Гарсия.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 16:22
      Цитата: knn54
      Одна точно-атолл Диего-Гарсия.

      До Диего-Гарсия по прямой 4000 километров. Как, кстати, и до Лондона.
      Иран, вроде бы. говорил, что 4000 у них ракеты покрывают.
      Так что вполне... Америке есть с чего репу почесать. И не только ей.

      Это сейчас можно хихикать - "Иран... До Лондона или Парижа..." А кто год-два назад мог подумать, что они американские базы в регионе глушить как тараканов тапком будут? Американские, Карл! "Летающие Триперы" сбивают, которые мы стесняемся...
      Так что всякое может быть - смотря на что у Трампа и его подхвостников фантазии хватит. Объявить в 137-й раз о победе, надуть щёки и свалить - вот до этого точно вряд ли додумается...
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 16:32
        Цитата: Zoldat_A
        Цитата: knn54
        Одна точно-атолл Диего-Гарсия.

        До Диего-Гарсия по прямой 4000 километров. Как, кстати, и до Лондона.
        Иран, вроде бы. говорил, что 4000 у них ракеты покрывают.
        Так что вполне... Америке есть с чего репу почесать. И не только ей.

        Это сейчас можно хихикать - "Иран... До Лондона или Парижа..." А кто год-два назад мог подумать, что они американские базы в регионе глушить как тараканов тапком будут? Американские, Карл! "Летающие Триперы" сбивают, которые мы стесняемся...
        Так что всякое может быть - смотря на что у Трампа и его подхвостников фантазии хватит. Объявить в 137-й раз о победе, надуть щёки и свалить - вот до этого точно вряд ли додумается...

        Однако вооружения Ирану подкинуть не мешает. Особенно дальнобойное. Ничего личного. Только бизнес.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 16:36
          Цитата: Бородач
          Однако вооружения Ирану подкинуть не мешает. Особенно дальнобойное. Ничего личного. Только бизнес.

          И пусть только в мире кто-то вякнет - ИХ поставки оружия на Украину, ИХ война с нами с нас все грехи списывает.
      2. alex-defensor Звание
        alex-defensor
        0
        Сегодня, 16:39
        Цитата: Zoldat_A
        Летающие Триперы" сбивают, которые мы стесняемся...

        Ну полно Вам, сударь. Зато у нас Партия Медведева опять "взяла" конституционное большинство в Парламенте.

        Как именно "взяла" нам всем уже рассказали знакомые и родственники "бюджетники". Говорят особенно отличились врачи и учителя. Они ещё в пятницу прямо на работе онлайн и добровольно отдали свои голоса за Единую Россию.

        Процент, полученный этой партией как раз равняется доли бюджетников в трудовом множестве страны. hi
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +2
          Сегодня, 16:45
          Цитата: alex-defensor
          Зато у нас Партия Медведева опять "взяла" конституционное большинство в Парламенте.

          Я не "яблочник" и не реинкарнация Новодворской, чтобы "по фигу чо, лишь бы против". Победили? Значит, будем жить с ними. У меня и помимо них забот хватает. Строительный сезон к концу - четыре больших объекта на сдачу выходят... laughing
  2. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 16:31
    Персы зря болтать не будут. Даже если у самих нет есть кому помочь им с дальнобоем.
  3. Лена Белова Звание
    Лена Белова
    0
    Сегодня, 16:32
    Если Тегеран действительно рассматривает расширение зоны действий на Индийский океан, это серьёзный сигнал. Индийский океан — ключевой маршрут для мировой торговли и энергоресурсов. Любая эскалация там ударит по глобальной стабильности. Хотелось бы надеяться, что стороны всё же выберут дипломатический путь, а не дальнейшее военное противостояние.
  4. Silbi Звание
    Silbi
    -1
    Сегодня, 16:56
    Действительно, почему бы не помочь персам, решить вопрос с гарантированной дальностью до 5000 км, раз самим, один черт слабо.