Удар по «цифре»: девять киевских провайдеров сообщили о повреждении мощностей

Сразу девять киевских провайдеров интернета и хостинг-услуг сообщили, что их оборудование повреждено, а услуги оказываются с перебоями. Произошло это после серии ударов по дата-центрам в Киеве. О возникших трудностях с предоставлением услуг заявили такие компании, как «Домонет», «Паутина», Cityhost, Crazy Network, Etherlink, Faust, Kievnet, MiroHost и UTELS.Провайдер Etherlink сообщил, что повреждён его главный сетевой узел. По данным компании, ядро сети перевезут на другую площадку, а работу планируют восстановить 25 сентября в течение дня.В Kievnet рассказали, что повреждён дата-центр, на котором держалась часть их сети. UTELS тоже сообщил о неполадках на киевской площадке, где стояло узловое оборудование компании. А в «Домонете» предполагают, что вряд ли сумеют вернуть связь раньше 21:00 24 сентября.До этого один из украинских телеканалов сообщал, что в центре Киева пропал интернет. Утром появилась информация о том, что повреждён дата-центр Cityhost. Кроме того, в ходе удара был уничтожен дата-центр, где располагались мощности хостинг-провайдера MiroHost.Украинское Минцифры сообщило: когда 23 сентября дата-центры вышли из строя, без доступа к сети остались порядка 100 тысяч домохозяйств в Киеве и области. О сбоях в тот же день сообщали и «Паутина», и UTELS. Уже известно, что неполадки связаны с повреждением одного из киевских дата-центров, в которых находились вычислительные мощности обеих компаний.Удары по дата-центрам – это не просто уничтожение «железа». В условиях, когда Украина давно перевела значительную часть государственных услуг, банковских операций, логистики и военного управления в «цифру», выход из строя серверных мощностей парализует целые сектора. В этом смысле дата-центр – такая же законная военная цель, как командный пункт или узел связи, только рассредоточенная и замаскированная под гражданский объект.