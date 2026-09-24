Удар по «цифре»: девять киевских провайдеров сообщили о повреждении мощностей

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Удар по «цифре»: девять киевских провайдеров сообщили о повреждении мощностей


Сразу девять киевских провайдеров интернета и хостинг-услуг сообщили, что их оборудование повреждено, а услуги оказываются с перебоями. Произошло это после серии ударов по дата-центрам в Киеве. О возникших трудностях с предоставлением услуг заявили такие компании, как «Домонет», «Паутина», Cityhost, Crazy Network, Etherlink, Faust, Kievnet, MiroHost и UTELS.

Провайдер Etherlink сообщил, что повреждён его главный сетевой узел. По данным компании, ядро сети перевезут на другую площадку, а работу планируют восстановить 25 сентября в течение дня.

В Kievnet рассказали, что повреждён дата-центр, на котором держалась часть их сети. UTELS тоже сообщил о неполадках на киевской площадке, где стояло узловое оборудование компании. А в «Домонете» предполагают, что вряд ли сумеют вернуть связь раньше 21:00 24 сентября.

До этого один из украинских телеканалов сообщал, что в центре Киева пропал интернет. Утром появилась информация о том, что повреждён дата-центр Cityhost. Кроме того, в ходе удара был уничтожен дата-центр, где располагались мощности хостинг-провайдера MiroHost.

Украинское Минцифры сообщило: когда 23 сентября дата-центры вышли из строя, без доступа к сети остались порядка 100 тысяч домохозяйств в Киеве и области. О сбоях в тот же день сообщали и «Паутина», и UTELS. Уже известно, что неполадки связаны с повреждением одного из киевских дата-центров, в которых находились вычислительные мощности обеих компаний.

Удары по дата-центрам – это не просто уничтожение «железа». В условиях, когда Украина давно перевела значительную часть государственных услуг, банковских операций, логистики и военного управления в «цифру», выход из строя серверных мощностей парализует целые сектора. В этом смысле дата-центр – такая же законная военная цель, как командный пункт или узел связи, только рассредоточенная и замаскированная под гражданский объект.
13 комментариев
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  1. Fachmann Звание
    Fachmann
    +6
    Сегодня, 16:02
    Обязательно нужно продолжать бить по "цифре". Это может дать результат, даже более эффективный, чем удары по энергетике и складам. Рухнет всё управление технологическими и логистическими процессами.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 16:35
      Цитата: Fachmann
      Обязательно нужно продолжать бить по "цифре". Это может дать результат, даже более эффективный, чем удары по энергетике и складам. Рухнет всё управление технологическими и логистическими процессами.

      Достаточно повредить систему охлаждения и энергосбережения ЦОДа, и он выходит из чата.
    2. mitrich Звание
      mitrich
      +2
      Сегодня, 16:45
      Мы пошли по стопам иранцев. Те уже давно вынесли дата-цетры по периметру в монархиях.
      И это правильно. И да, бить ещё не раз надо. Что бы не перебои были, а инета вообще у шумеров не стало.
  2. Сабуров_Александр53 Звание
    Сабуров_Александр53
    -1
    Сегодня, 16:13
    Ждём теперь удары в ответ на наши дата-центры? То мы всегда били лишь в ответ на всякие объекты, а теперь будет наоборот?
    Знаю по опыту работы на цифровых магистралях связи (ВОЛП, ЦРРРЛ) Ростелекома, насколько малочисленные линии связывают Россию с остальным миром. И банальная диверсия на морском кабеле по дну Балтики, будет сродни диверсии на СП. Резервных линий практически нет и придется ждать устранения повреждения, а это минимум три-четыре дня.
    Т.е палка всегда о двух концах. Но если мы начали бить первыми по дата-центрам, значит, все просчитали и сочли это назревшим ходом в странной военной операции (СВО)..
    1. kolian Звание
      kolian
      +3
      Сегодня, 16:37
      По карте очень много........
  3. balabol Звание
    balabol
    +2
    Сегодня, 16:13
    Молодцы, хороший шаг. Теперь надо отслеживать перемещения ключевых ресурсов по ЦОДам. Хорошо бы отслеживать передвижения моб аппаратов сотрудников технических служб. Вот здесь отличное подспорье ИИ.
  4. Solomon_BY Звание
    Solomon_BY
    0
    Сегодня, 16:17
    Срочно начать строительство фабрики для производства деревянных бухгалтерских счёт.
  5. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +2
    Сегодня, 16:20
    Вот это правильно! Нехай переходят на голубиную почту. Кстати, зимой в холода и при пустых полках магазинов голубя и сожрать можно wassat
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:24
    С охлаждением оставшихся мощностей у них стало очень хорошо ,а как с влажностью? drinks У меня когда-то были серверные в заведовании ,точнее их вентиляция .Работают но не долго ,до этого правда не доходили- было бы очень больно . laughing
  7. shm_kv Звание
    shm_kv
    +2
    Сегодня, 16:40
    Честно говоря, мошенники быстро на старлинк перейдут, к тому же их СБУ крышует, а у них наверняка уже припасены на этот случай. Про военные нужды и говорить не приходится. Но даже день без проводного интернета - это огромный ущерб экономике (сейчас мало организаций, который могут нормально работать оффлайн), поэтому удары не могу не одобрить.
  8. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:48
    Теперь осталось телевидение хохлоте вырубить , может каструли слетать начнут.
  9. Silbi Звание
    Silbi
    0
    Сегодня, 17:05
    Видать, только напугали, если сроки ремонта они отмерили всего сутками. Непорядок, нужно раздолбать до основания, чтобы нечего было уже перетаскивать с места на место, впрочем , как и суда с грузом, сразу на дно!
  10. Saiga Звание
    Saiga
    0
    Сегодня, 17:14
    Хорошо говорят попали ..Давно нужно было выбивать все эти дата-центры