Медведев заявил, что «Единая Россия» рассчитывает на конституционное большинство

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Медведев заявил, что «Единая Россия» рассчитывает на конституционное большинство

«Единая Россия» рассчитывает получить 349 мандатов в Госдуме по итогам выборов, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. Заявление зампред Совбеза России сделал на совместном заседании партийных руководящих органов. Он назвал результат историческим, но подчеркнул, что окончательно итоги голосования еще не подведены.

По словам Медведева, партия получила около 58% голосов, а её кандидаты победили более чем в 200 одномандатных округах. Если расчёт в 349 мест подтвердится, «Единая Россия» сохранит конституционное большинство.



В Думе, как известно, 450 депутатов; для принятия федерального конституционного закона требуется не менее двух третей их голосов — 300.

На предыдущих выборах, в 2021 году, партия получила 324 мандата. Таким образом, заявленный Медведевым результат превышает прежний на 25 мест. Соответственно, другие партии, проходящие в нижнюю палату, вновь превращаются, скорее, в статистов, ведь, по большому счёту их голоса на результат при принятии решений не влияют. Насколько такая де-факто монопартийность парламента при существующей де-юре многопартийности в стране эффективна, вопрос всё же открытый.
38 комментариев
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  1. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +7
    Сегодня, 16:21
    С - Стабильность!
    И так уже четверть века.
    1. Irokez Звание
      Irokez
      -12
      Сегодня, 16:28
      Ну так. Представляете если бы было Яблоко, Навальнисты и им подобные - прощай Россия.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +10
        Сегодня, 16:31
        Выбор между ЕР и навальнистами как выбор между сифилисом и спидом. А можно всех посмотреть, а то эти какие-то стремные?...
        1. Irokez Звание
          Irokez
          -3
          Сегодня, 16:33
          Цитата: alexoff
          сифилисом и спидом

          Ну это только Ваше мнение. Даже в том сифилисе (как Вы утверждаете) есть много нормальных и толковых государственников, а вот у КПРФ все там на трудовые доходы живут или есть миллионеры?
          1. alexoff Звание
            alexoff
            +2
            Сегодня, 16:50
            Даже в том сифилисе (как Вы утверждаете) есть много нормальных и толковых государственников

            У меня зрение плохое, не разглядел наверное. Может напишете кто же эти люди? feel
            1. faiver Звание
              faiver
              0
              Сегодня, 17:01
              это очень уважаемые люди......... bully
              1. alexoff Звание
                alexoff
                +2
                Сегодня, 17:05
                это очень уважаемые люди.........
        2. bk316 Звание
          bk316
          0
          Сегодня, 17:11
          выбор между сифилисом и спидом.

          Саша выбор между спидом и сифилисом очевиден.
          Сифилис лечится за пару уколов, СПИД почти наверняка смерть.
      2. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +4
        Сегодня, 16:35
        Я смотрю на ЕР - прощай, Россия... Только чуть позже.
        1. bk316 Звание
          bk316
          0
          Сегодня, 17:10
          Я смотрю на ЕР - прощай, Россия... Только чуть позже.

          Выбор между смертью немедленной и возможной в будущем очевиден....
      3. bk316 Звание
        bk316
        0
        Сегодня, 17:09
        Представляете если бы было Яблоко, Навальнисты и им подобные - прощай Россия.

        По одному депутату от каждой шоблы?
    2. Пур Наволок Звание
      Пур Наволок
      +3
      Сегодня, 16:50
      Если бы "стабильность" ... В последнее время , явный регресс.
  2. Oldi Звание
    Oldi
    +13
    Сегодня, 16:21
    «Единая Россия» рассчитывает на конституционное большинство
    - так же рассчитывает продолжить увлекательную практику запретов, ограничений и штрафов, бешенный принтер на прогреве. Повышение утильсбора уже анонсировано, вероятно и пенсионный возраст не за горами. B ведь наголосовал же кто-то 58% laughing
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +17
      Сегодня, 16:29
      Цитата: Oldi
      «Единая Россия» рассчитывает на конституционное большинство
      - так же рассчитывает продолжить увлекательную практику запретов, ограничений и штрафов, бешенный принтер на прогреве. Повышение утильсбора уже анонсировано, вероятно и пенсионный возраст не за горами. B ведь наголосовал же кто-то 58% laughing

      58% никто не наголосовал. Их насчитали продажные избиркомы.
    2. ian Звание
      ian
      -1
      Сегодня, 16:59
      "Не важно как проголосовали, важно как посчитали"
      И. В. Сталин.
      1. bk316 Звание
        bk316
        0
        Сегодня, 17:13
        Не важно как проголосовали, важно как посчитали

        Не говорил это Сталин.
    3. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      +2
      Сегодня, 17:03
      . так же рассчитывает продолжить увлекательную практику запретов, ограничений и штрафов, бешенный принтер на прогреве.

      Уже. Заработал "принтер" во-всю. Сегодня анонсировали проект бюджета до 2030 года . В нем самое интересное, это так называемая "налоговая надстройка" так обозвали на "новоязе", повышение старых до 22% и введение новых налогов, причем некоторых - до 35%. Почитайте, думаю всем будет интересно. Кроме того, пишут, что ЦБ ввел предложение дополненить список причин для блокировки и ограничений операций по счетам физических лиц: в случае, "частичного совпадения данных с лицами, которые уже замечены или подозреваются в финансовых нарушениях"- сами догадаетесь к чему это может привести. Там ещё есть новости из медицины- в дополнении списка сексуальных расстройств в случае которых будет применяться психиатрическое лечение... И это только прошло 4 дня после выборов! laughing
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +5
    Сегодня, 16:24
    Мне интересно к чему приведет такая концентрация власти в одни руки. what
    Само по себе это опасно для государства.
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      +2
      Сегодня, 16:32
      Не скажите! Китай вот как то обходится 1 партией...
  4. Mazunga Звание
    Mazunga
    +1
    Сегодня, 16:24
    удивили) КПСС позднего периода только и всего если кто то замутит перестройку куда эти едросы побегут))? правильно в новые демократы или как там эта гойская ячейка будет называтся
  5. рус-5819 Звание
    рус-5819
    +1
    Сегодня, 16:25
    Если расчёт в 349 мест подтвердится, «Единая Россия» сохранит конституционное большинство.

    Да кто бы сомневался. Более того , Дмитрий II ( невнятный)- наш будущий президент
  6. Peter1First Звание
    Peter1First
    +8
    Сегодня, 16:27
    Я конечно не претендую на отмену результата голосования, но есть некоторые интересные моменты: 1.когда меня записывали в журнал под роспись в получении бюллетеней, я обратил внимание что страницы на 50...80% пустые /а я голосовал в последний день накануне закрытия участка/; 2. На спех опросил коллег на работе и родных -почти никто на выборы не ходил, кроме жены /а её заставил сходить директор школы по разнарядке/. Так что не думаю, что реальная явка избирателей была выше чем обычно, а скорее всего даже меньше -и тут появляется повод к размышлению....
    1. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      +1
      Сегодня, 16:32
      А у вас электронная система голосования была?
      1. Peter1First Звание
        Peter1First
        +1
        Сегодня, 16:33
        была, вот только мало кто ей пользовался
    2. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +3
      Сегодня, 16:37
      1.когда меня записывали в журнал под роспись в получении бюллетеней, я обратил внимание что страницы на 50...80% пустые /а я голосовал в последний день накануне закрытия участка/
      Удивительно, но я пошёл на участок для голосования в воскресенье около 7 часов вечера, когда уже вернулся в город. У нас такая же ситуация! Из 4 квартир которые находятся на этаже, голосовал я один!!! Жена голосовала на другом участке по месту прописки. А из трёх других квартир не пришёл никто!!! Но один сосед никогда не ходит. У него более важные дела. Он бухает. А где все другие? Там живут люди трезвые. Хорошо бы посмотреть, какие данные приходят уже из ТИКа в Центризбирком. Так как в УИКах всё честно. Я сам как-то был смотрящим на выборах и никаких подделок на местах нет. Пустые списки тому подтверждение.
      1. faiver Звание
        faiver
        0
        Сегодня, 17:11
        та же ситуация, только я голосовал около 3 часов дня, участок для пеших расположен не удобно, в домовом чате еще в субботу предложил свозить пенсионеров проголосовать - никто не поехал....
  7. lutikovvn Звание
    lutikovvn
    +1
    Сегодня, 16:29
    Все бы и не чего. Все они там по большому счету одним миром мазаны. Почему свою партию не чистят, не избавляются от мздоимцев,рвачей. Почему не зададутся вопросом о том как народ о них отзывается? Смотришь на них и видишь партию приспособленцев. Согласное большинство.
  8. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    -1
    Сегодня, 16:30
    Выборы это обратная связь власти с народом. Если народ так активно голосует за партию власти, значит этот народ устраивает повышение пенсионного возраста, отмена индексации пенсий работающим пенсионерам, повышение налогов. Значит, делает выводы власть, надо ещё повысить пенс. возраст, уменьшить доходы граждан, поднять налоги. Надо бы устроить таким образом, чтобы тот, кто за эту партию голо совал, тот и получил бы все эти прелести. А я за них не голосовал ни разу. Но почему-то тоже должен уходить на пенсию позже, а работая на пенсии, не индексировать её в течении 5 лет.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +5
      Сегодня, 16:37
      Цитата: Eugen 62
      Надо бы устроить таким образом, чтобы тот, кто за эту партию голо совал, тот и получил бы все эти прелести.

      Предчувствую, был бы для Вас большой сюрприз, когда выяснится, что хотя Вы за ЕР не голосовали, но голос Ваш отдан именно ЕР:)))))
    2. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      -2
      Сегодня, 16:47
      Выборы это обратная связь власти с народом

      При условии, что выборы проходят честно. Это очень существенная деталь.
      По факту, партия власти при мощнейшем административном ресурсе (ДЭГ+ электронное голосование на участках + 3-х дневное голосование + шельмование наблюдателей от оппозиции и т.д.) получила менее 36% голосов граждан РФ, обладающих избирательным правом.
      Понятно, что со своими гражданами такая тема может и прокатит, но вот "партнеры" и "союзники" будут обязательно учитывать данное обстоятельство в диалоге с руководством РФ
  9. Комментарий был удален.
  10. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 16:38
    Цитата: Peter1First
    Не скажите! Китай вот как то обходится 1 партией...

    Китай это конечно интересно...есть над чем поразмышлять. hi
  11. Пур Наволок Звание
    Пур Наволок
    +1
    Сегодня, 16:41
    Что-то вся эта грустная ситуация мне напоминает , а вот , хазарскую "химеру" по Гумилёву.
  12. ism_ek Звание
    ism_ek
    +2
    Сегодня, 16:55
    Выборы... Выборы ... Кандидаты п...
    Все это большой спектакль для лохов. Не надо им предавать сильно большое значение.
    Не бывает идеальной системы управления.
    Ну и если кто-то считает что Путин управляет государством - то он явно ошибается. Вон жулики втолковали президенту сказку о освобождении Святогорска, выставили его идиотом. И, думаете, будут последствия?
  13. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +2
    Сегодня, 16:55
    Он издевается............
  14. Boton Звание
    Boton
    0
    Сегодня, 16:58
    «Единая Россия» рассчитывает получить 349 мандатов в Госдуме по итогам выборов

    Ну, здравствуй увеличение пенсионного возраста до 70.
  15. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    0
    Сегодня, 17:02
    Насколько такая де-факто монопартийность парламента при существующей де-юре многопартийности в стране эффективна, вопрос всё же открытый.
    видимо ради политического монополизма всё и построено, вот только последствия такого развития событий могут быть печальными. Хотя, что можно ожидать от людей которые были воспитаны системой в которой доминировала только одна партия.
    Последствия политического монополизма
    Для политической системы
    Ослабление сдержек и противовесов. Ветви власти перестают реально уравновешивать друг друга: парламент становится «штампующим», суды — лояльными, местное самоуправление — подчинённым центру.
    Деградация институтов. Формально институты могут сохраняться, но их содержание меняется: выборы превращаются в ритуал, партии — в сервис поддержки власти, общественные обсуждения — в имитацию.
    Снижение качества решений. Без конкуренции идей и альтернативных стратегий решения принимаются в узком кругу и часто ориентированы на краткосрочные цели или интересы узкой группы.
    hi
  16. Эд Мак Звание
    Эд Мак
    0
    Сегодня, 17:04
    Фактическое получение власти одной партией в многопартийной системе это разве конституционно?
    И вообще, надо заканчивать с анонимным голосованием а то источником власти стали избиркомы, и их работу никто не может проверить. Если голосование станет личным то результаты всегда можно поверить. А то люди друг на друга смотрят недовольно думая что это другой голосовал за ЕР, а может вообще никто не голосовал и они зря друг друга подозревают.
  17. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:06
    Успокою всех ,ответьте на вопрос чем отличаются партии прошедшие на выборах в Государственную Думу РФ друг от друга ?