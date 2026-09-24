Появились кадры поражённого предприятия по сборке БПЛА в Киеве

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Появились кадры поражённого предприятия по сборке БПЛА в Киеве

В сети появились кадры поражённого в ночь на 24 сентября предприятия в Днепровском районе Киева. По ним можно заметить, что это именно промышленный объект, хотя со стороны выглядит как административное здание. На такое назначение намекает и «отделка» интерьера, которая вовсе не похожа на кабинеты или иные гражданские помещения. В украинских СМИ объект также традиционно описывают как «административное здание».





Внутри через разрушенные стены и крышу видны мешки с неизвестным сырьём и тщательно упакованные комплектующие, правда, разбросанные в результате взрыва. Прикрытие под гражданский объект в этот раз не помогло.



Атаку на объект провели ночью, задействовав высокоточные боеприпасы – как наземного, так и воздушного базирования, а также ударные дроны. Как уточнили в ведомстве, на этом предприятии делали комплектующие для беспилотников средней и большой дальности, а кроме того, там готовили к боевому применению наземные робототехнические комплексы.

Сегодня в Киеве были поражены и другие объекты. В их числе цех компании ООО «ПЕГАС АРМС», в котором производились беспилотники средней и большой дальности, в том числе самолётного типа.

Досталось и промышленному объекту компании ООО «Элемент ЮА». На нём занимались выпуском и складированием деталей для ударных дронов средней дальности – таких как «Хорнет». Поражён был и транспортно-логистический центр: там хранили дроны большой и средней дальности хранили. В список целей также попали телекоммуникационные центры «Киевстар» и «Парковый» – они обеспечивали связь и вычислительные ресурсы для нужд ВСУ.
6 комментариев
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  1. Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    +2
    Сегодня, 17:43
    Такие кадры задуют глаз. Почаще нужно так, нонстоп! drinks
  2. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 17:57
    Цитата: Дядя Сэм_2
    Такие кадры задуют глаз
    Вся бы была такая Украина!
    1. Fan_M Звание
      Fan_M
      0
      Сегодня, 18:24
      И вся гейропа с наглией до кучи, а соединённо_штатовская_п индос ия с индейцами в качестве туристического заповедника, была бы просто воплощением справедливости.

      До чего дошёл прогресс(тупизм) - на русском сайте слово "Pindostan" не напишешь...
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 18:19
    Вопрос... а кому и чего надо рассказывать, доказывать?
    Экономическая основа вражеского государства должна быть разрушена... все, всегда так делали, делают и будут делать! soldier
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 18:25
      Цитата: rocket757
      Вопрос... а кому и чего надо рассказывать, доказывать?

      Просто бить по всем объектам, не разбирая назначения, они все работают на вражескую армию.
  4. trendiswille Звание
    trendiswille
    +1
    Сегодня, 18:25
    Ну если верить Лостармору на первом снимке логистический склад компании "ТК-Домашний текстиль". Впрочем, форму для военных они тоже шили, так что цель вполне законная.