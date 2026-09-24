Появились кадры поражённого предприятия по сборке БПЛА в Киеве
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В сети появились кадры поражённого в ночь на 24 сентября предприятия в Днепровском районе Киева. По ним можно заметить, что это именно промышленный объект, хотя со стороны выглядит как административное здание. На такое назначение намекает и «отделка» интерьера, которая вовсе не похожа на кабинеты или иные гражданские помещения. В украинских СМИ объект также традиционно описывают как «административное здание».
Внутри через разрушенные стены и крышу видны мешки с неизвестным сырьём и тщательно упакованные комплектующие, правда, разбросанные в результате взрыва. Прикрытие под гражданский объект в этот раз не помогло.
Атаку на объект провели ночью, задействовав высокоточные боеприпасы – как наземного, так и воздушного базирования, а также ударные дроны. Как уточнили в ведомстве, на этом предприятии делали комплектующие для беспилотников средней и большой дальности, а кроме того, там готовили к боевому применению наземные робототехнические комплексы.
Сегодня в Киеве были поражены и другие объекты. В их числе цех компании ООО «ПЕГАС АРМС», в котором производились беспилотники средней и большой дальности, в том числе самолётного типа.
Досталось и промышленному объекту компании ООО «Элемент ЮА». На нём занимались выпуском и складированием деталей для ударных дронов средней дальности – таких как «Хорнет». Поражён был и транспортно-логистический центр: там хранили дроны большой и средней дальности хранили. В список целей также попали телекоммуникационные центры «Киевстар» и «Парковый» – они обеспечивали связь и вычислительные ресурсы для нужд ВСУ.
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