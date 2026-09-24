Полянский: России пока не поступали предложения по мирному урегулированию

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Полянский: России пока не поступали предложения по мирному урегулированию


В адрес России пока не поступали предложения по мирному урегулированию украинского конфликта. Их не было ни от Киева, ни от западных государств.



Как сообщает агентство РИА Новости, такое утверждение прозвучало в ходе выступления постоянного представителя РФ в ОБСЕ Дмитрия Полянского на заседании Постоянного совета этой организации, которое проходило в закрытом формате.

Дипломат сказал:

Констатируем, что никаких конкретных предложений по долгосрочному урегулированию конфликта на Украине от западных стран или от киевского режима, которые устраняли бы первопричины украинского кризиса, нам пока не поступало.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял о желании руководства нашей страны поскорее завершить вооружённый конфликт на Украине. Причём это должно быть долгосрочное урегулирование, а не временная остановка военных действий. Соглашение следует заключать на длительную историческую перспективу.

А недавно глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с инициативой организовать в ближайшее время встречу, в которой бы участвовали он, президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин. По мнению инициатора, данное мероприятие могло бы состояться в декабре в Майами, где тогда пройдёт саммит «Большой двадцатки».

Ответом для Зеленского стало напоминание, что он всегда может приехать в Москву для беседы с президентом России Владимиром Путиным. А глава МИД РФ Сергей Лавров назвал такое приглашение жестом доброй воли.
3 комментария
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:20
    Только капитуляция нас устроит.
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 17:56
      Цитата: Ирек
      Только капитуляция нас устроит.

      Да вроде наши власти такого не требуют, а требуют вывода или уничтожения войск с Донбасса, и то ни кто из народа не знает, что под этим подразумевается, про Херсон и Запорожье ни чего ни где не говорится.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:13
    Уже всё решено ,устраняют первопричины .Никаких посредников из Европы у Зеленского не будет. Как бы они не придумывали казуистические варианты.В западных сми очень не довольны результатами выборов .Да и фиолетово на их недовольство.