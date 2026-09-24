Полянский: России пока не поступали предложения по мирному урегулированию
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В адрес России пока не поступали предложения по мирному урегулированию украинского конфликта. Их не было ни от Киева, ни от западных государств.
Как сообщает агентство РИА Новости, такое утверждение прозвучало в ходе выступления постоянного представителя РФ в ОБСЕ Дмитрия Полянского на заседании Постоянного совета этой организации, которое проходило в закрытом формате.
Дипломат сказал:
Констатируем, что никаких конкретных предложений по долгосрочному урегулированию конфликта на Украине от западных стран или от киевского режима, которые устраняли бы первопричины украинского кризиса, нам пока не поступало.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял о желании руководства нашей страны поскорее завершить вооружённый конфликт на Украине. Причём это должно быть долгосрочное урегулирование, а не временная остановка военных действий. Соглашение следует заключать на длительную историческую перспективу.
А недавно глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с инициативой организовать в ближайшее время встречу, в которой бы участвовали он, президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин. По мнению инициатора, данное мероприятие могло бы состояться в декабре в Майами, где тогда пройдёт саммит «Большой двадцатки».
Ответом для Зеленского стало напоминание, что он всегда может приехать в Москву для беседы с президентом России Владимиром Путиным. А глава МИД РФ Сергей Лавров назвал такое приглашение жестом доброй воли.
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