Генпрокуратура Словакии дала правовую оценку передаче Киеву истребителей МиГ-29
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Генеральная прокуратура Словакии признала правильными и законными решения по делу о передаче Украине истребителей МиГ-29 и элементов системы ПВО «Куб». Об итогах проверки сообщила пресс-секретарь ведомства Зузана Дробова, передаёт словацкое агентство TASR.
Проверка касалась постановления следователя о прекращении уголовного преследования от 31 октября 2025 года и решения прокурора Братиславской краевой прокуратуры от 26 января 2026 года, отклонившего жалобу на это постановление. Генпрокуратура сообщила, что изучила материалы по передаче самолётов, пусковых установок и радиолокационной станции комплекса «Куб».
Дела о передаче МиГ-29 и системы С-300, а также о расторжении договора с российской компанией, обслуживавшей истребители, были закрыты ранее. Министерство обороны Словакии заявляло о намерении добиваться пересмотра принятых решений. Нынешнее сообщение генпрокуратуры подтверждает законность проверенных ею решений по уголовному делу о МиГ-29 и «Кубе»; передачу С-300 агентство упоминает как отдельное ранее закрытое дело.
Словакия передала Украине С-300 в апреле 2022 года. Решение отправить 13 МиГ-29 и часть системы «Куб» правительство Эдуарда Хегера приняло в марте 2023 года, когда уже исполняло обязанности после вотума недоверия. Полномочия этого кабинета и последствия передачи техники стали предметом политического спора в Словакии.
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