Генпрокуратура Словакии дала правовую оценку передаче Киеву истребителей МиГ-29

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Генпрокуратура Словакии дала правовую оценку передаче Киеву истребителей МиГ-29


Генеральная прокуратура Словакии признала правильными и законными решения по делу о передаче Украине истребителей МиГ-29 и элементов системы ПВО «Куб». Об итогах проверки сообщила пресс-секретарь ведомства Зузана Дробова, передаёт словацкое агентство TASR.

Проверка касалась постановления следователя о прекращении уголовного преследования от 31 октября 2025 года и решения прокурора Братиславской краевой прокуратуры от 26 января 2026 года, отклонившего жалобу на это постановление. Генпрокуратура сообщила, что изучила материалы по передаче самолётов, пусковых установок и радиолокационной станции комплекса «Куб».

Дела о передаче МиГ-29 и системы С-300, а также о расторжении договора с российской компанией, обслуживавшей истребители, были закрыты ранее. Министерство обороны Словакии заявляло о намерении добиваться пересмотра принятых решений. Нынешнее сообщение генпрокуратуры подтверждает законность проверенных ею решений по уголовному делу о МиГ-29 и «Кубе»; передачу С-300 агентство упоминает как отдельное ранее закрытое дело.

Словакия передала Украине С-300 в апреле 2022 года. Решение отправить 13 МиГ-29 и часть системы «Куб» правительство Эдуарда Хегера приняло в марте 2023 года, когда уже исполняло обязанности после вотума недоверия. Полномочия этого кабинета и последствия передачи техники стали предметом политического спора в Словакии.
6 комментариев
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  1. Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    +2
    Сегодня, 17:39
    Словакия передала Украине С-300 в апреле 2022 года.
    В любом случае их уже там нет(по крайней мере - живых). Но мы не забыли! bully
    1. Irokez Звание
      Irokez
      +2
      Сегодня, 17:47
      После окончания 3-ей мировой всё всем припомним. Кто и чем помогал нацикам геноцидить (именно геноцидить) русских через разные поставки, законы, возрождающуюся коричневую чуму и так далее.
      1. Dead Звание
        Dead
        -1
        Сегодня, 18:09
        К сожалению, об этом забудут, но Третьей мировой войны ещё нет.
        1. Irokez Звание
          Irokez
          +1
          Сегодня, 18:11
          Цитата: Dead
          К сожалению, об этом забудут, но Третьей мировой войны ещё нет.

          А какая она будет по Вашему эта 3-я мировая? Не факт, что ядерная, а факт, что по новым условиям и реалиям глобального мира.
          1. Dead Звание
            Dead
            0
            Сегодня, 18:12
            Мы даже не почувствуем ядерной атаки, мы будем мертвы.
            1. Irokez Звание
              Irokez
              0
              Сегодня, 18:14
              Это что за оружие такое? Переход в параллельный мир всеми сразу потеряв тела, но в осознанном состоянии. Как это возможно при текущих технологиях?