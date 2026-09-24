Зеленский: надеюсь, что после окончания войны украинцы не захотят меня убить

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Зеленский: надеюсь, что после окончания войны украинцы не захотят меня убить

Находящийся в Нью-Йорке глава киевской хунты между встречами с потенциальными и реальными спонсорами, а вторых все меньше, и выступлением с трибуны Генассамблеи ООН успел дать интервью американскому изданию The Wall Street Journal. Помимо прочего, решил помечтать о своей будущей судьбе в то время, когда конфликт с Россией закончится. Сроки наступления этого периода даже предположительно не озвучил.

С его слов картина представляется пасторалью. Судя по контексту мечтаний узурпатора, после завершения войны он не намерен оставаться у власти. При этом, став обычным гражданином, не собирается и покидать страну. Ну, если таковая к тому времени еще будет существовать, против чего сейчас активно борется сам Зеленский.

В привычной актерской манере заявил, что в то светлое время рассчитывает не просто на лояльное, а прямо-таки очень положительное отношение к своей персоне со стороны (выживших и не сбежавших) украинцев. В понимании Зеленского, это будет характеризоваться тем, что он сможет спокойно прогуливаться по улицам украинских городов, не опасаясь за свою жизнь.

Даже если это не значит, что люди будут тебя уважать. Речь о том, чтобы после войны и после окончания президентского срока ты мог продолжать жить в своей стране, ходить по улицам, и никто не хотел бы тебя убить и не испытывал к тебе ненависти.

Как-то не вяжется с этими мечтами Зеленского тот факт, что даже находясь в далеком от Украины американском Нью-Йорке, он прогуливается по городу в сопровождении внушительной охраны. В ходе недавней поездки на запад Украины его сопровождал кортеж из 15 бронированных автомобилей и даже карета скорой помощи. До этого ездил в Кишинев, а вдоль всей трассы от Киева были выставлены посты полиции.

36 комментариев
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  1. частное лицо Звание
    частное лицо
    +5
    Сегодня, 17:32
    Зеленский: надеюсь, что после окончания войны украинцы не захотят меня убить

    Ещё нужно дожить до конца войны. Что в его случае уже маловероятно.
    1. lubesky Звание
      lubesky
      0
      Сегодня, 18:23
      Предлагаю зеленюху жить в туалете у Бориса джонсона - с ним у него все началось, нечего и без него заканчивать. wassat
    2. Strelok1976 Звание
      Strelok1976
      +1
      Сегодня, 18:54
      Ну почему же маловероятно? Ещё как вероятно. Очень сомневаюсь, что отечественные спецслужбы не осведомлены в режиме реального времени о его перемещениях. Вот только ни им, ни ВС РФ команда о его ликвидации, то есть физического устранения, не поступала...
  2. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +5
    Сегодня, 17:32
    Надеюсь, что это случится гораздо раньше, чем ты думаешь.
    И надеюсь, что ты с собой заберёшь всех поклонников ОУН -УПА.
  3. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +5
    Сегодня, 17:33
    Да нет прежней жизни на территории украины (или того что от неё останется) у тебя уже не будет! Слишком много озлобленных на тебя украинцев, потерявших по твоей вине своих близких и родных. У тебя чувак только два варианта: 1 держаться изо всех сил за власть, потому-что для тебя власть=безопасность; 2 бросать президенствовать и бежать куда глаза глядят.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +5
      Сегодня, 17:53
      Цитата: Федор Соколов
      2 бросать президенствовать и бежать куда глаза глядят.

      А глаза у него глядят на запасные резиденции далеко за границами Украины. Там всё давно готово для комфортного пребывания, но будет ли ему обеспечена безопасность?
      "Он слишком много знал!" (с)
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 18:48
        Цитата: Монтесума
        А глаза у него глядят на запасные резиденции далеко за границами Украины.

        Ранчо в Вайоминге размером в четыре Нуёрка для этого, по его мнению, подходит?
        Цитата: Монтесума
        Там всё давно готово для комфортного пребывания
        И такая Елена Зеленская в побрякушках от Картье за 1.1 лям американских денег фланирует, украшает собой ранчо...
        Курочек разведут, овец, кукурузу с фасолью посадят...
        laughing
  4. carpenter Звание
    carpenter
    +7
    Сегодня, 17:34
    и никто не хотел бы тебя убить и не испытывал к тебе ненависти.

    Только очередь из тех, кто тебя хочет убить, выстроится от Кривого Рога до Киева (если доживёшь).
    1. Irokez Звание
      Irokez
      +4
      Сегодня, 18:06
      Мне кажется его ждёт участь Муссолини.
      «Полковник Валерио» направил автомат на Муссолини и нажал на спусковой крючок, однако оружие дало осечку. Находившийся рядом с ним помощник попытался привести приговор в исполнение из пистолета, но и тот дал осечку.

      Тогда на помощь «полковнику Валерио» поспешил Микеле Моретти — один из партизан, охранявших дорогу. Командир отряда взял автомат подчинённого, который не подвёл.
      Как бы то ни было, но первая пуля досталась Кларе Петаччи, которая продолжала обнимать возлюбленного. Расстреливать её не собирались, «полковник Валерио» называл её гибель трагической случайностью, однако и уводить её от Муссолини перед расстрелом партизаны не пытались.

      Спустя мгновение всё было кончено, у стены лежали два мёртвых тела. Казнь произошла в 16:10 28 апреля 1945 года.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 18:18
        Цитата: Irokez
        Мне кажется его ждёт участь Муссолини.

        Это самое лучшее, что можно придумать для этого зверя.
        1. Irokez Звание
          Irokez
          +1
          Сегодня, 18:19
          Я бы сказал самое гуманное.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 18:55
      Цитата: carpenter
      и никто не хотел бы тебя убить и не испытывал к тебе ненависти.

      Только очередь из тех, кто тебя хочет убить, выстроится от Кривого Рога до Киева.

      Придавит его не тот, кто первый в очереди, а тот, кто ближе - британский конвой. У них и шнурок шёлковый, поди, приготовлен уже. Только и успеет удивиться, как профессор в фильме "Дежавю" - "Why?..." Он же думает, что бритты приставлены охранять его. Угу...
      1. vadson Звание
        vadson
        +1
        Сегодня, 19:04
        и ты брут?)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 19:08
          Цитата: vadson
          и ты брут?)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

          "And you, Brutus Johnny..." laughing
  5. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    0
    Сегодня, 17:34
    Говорят, надежда умирает последней. Другое дело, когда дело безнадеждно.
  6. Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    +2
    Сегодня, 17:36
    даже находясь в далеком от Украины американском Нью-Йорке, он прогуливается по городу в сопровождении внушительной охраны. В ходе недавней поездки на запад Украины его сопровождал кортеж из 15 бронированных автомобилей и даже карета скорой помощи.
    Во как! У этого "президента" даже за границей поджилки трясутся от страха за свою жизнь, представляю, что происходит в бандеростане?! recourse laughing
  7. Sensor Звание
    Sensor
    +1
    Сегодня, 17:36
    Изменить длину костей, на то методика Елизарова существует, пластические операции вплоть до смены пола и проверенный алконавтами метод -- выпить морилки для дерева будет радикальный черный цвет, отдающий в синеву.
    1. vadson Звание
      vadson
      0
      Сегодня, 19:06
      не надо подсказывать ))))))))))))))))))))))))))))))))))
  8. баклан Звание
    баклан
    +2
    Сегодня, 17:37
    Не будут его убивать, его повесят.
    1. ростов-папа Звание
      ростов-папа
      0
      Сегодня, 18:42
      и скорее всего за тот инструмент которым он играл на рояле , и очень надолго повесят
    2. Иван Кузьмич Звание
      Иван Кузьмич
      0
      Сегодня, 19:19
      Цитата: баклан
      Не будут его убивать, его повесят.

      Здравствуйте а лучше все таки на кол
      Видел его нынче по ТВ и желание его усадить поудобнее на кол только усилилось
  9. Хагакурэ Звание
    Хагакурэ
    +1
    Сегодня, 17:39
    Может и статься — некому будет хотеть.
  10. Игорь Белобров Звание
    Игорь Белобров
    +2
    Сегодня, 17:44
    Чует свою судьбу фигляр. Ради бабосов пошел на поводу у островитян. Теперь хочет беззаботно жить и тратить бабки. Но грызет червь сомнения его.
  11. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    +2
    Сегодня, 17:47
    Организовал отлов людей на улице, как скот на убой и еще надеется на то, что его не прибьют потом. IQ уровень ниже плинтуса. Полный болван, хоть и еврей.
  12. Эд Мак Звание
    Эд Мак
    +2
    Сегодня, 17:47
    Он думает что за скотскую деятельность ТЦК его на руках понесут?
  13. Crazy Pilot Звание
    Crazy Pilot
    0
    Сегодня, 17:54
    ...лоб зеленкой зеле уже давно намазали ...сдается мне , что эта мразь живет только благодаря когда то данному кое кем слову, такшта ему б не тявкать в сторону России надо, а молиться чтоб прикрыли где нибудь...например в Черном дельфинчике...глядишь и поживет чуть подольше прогуливаясь по тюремному дворику
  14. кукс Звание
    кукс
    +1
    Сегодня, 17:57
    надеюсь, что после окончания войны украинцы не захотят меня убить
    оптимист его второе имя
  15. Владислав Минченко Звание
    Владислав Минченко
    +5
    Сегодня, 18:06
    Его охраняет английский спецназ.

    Они и прикончат.
    1. spectr Звание
      spectr
      0
      Сегодня, 19:04
      Это кстати интересный момент. Он уже не один раз показывал характер перед своими "спонсорами". До сих пор терпят и даже просто заменить не пытаются.
  16. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +2
    Сегодня, 18:22
    Бред однозначно.
    Ктонибудь видел свободно ходящего по улицам Самого? Медведева? Фридсмана? Рогозина? Ассада? Ростовского сидельца?
    Сильно сомневаюсь.

    "ходить по улицам, и никто не хотел бы тебя убить и не испытывал к тебе ненависти."
  17. ANB Звание
    ANB
    +1
    Сегодня, 18:33
    . жить в своей стране, ходить по улицам, и никто не хотел бы тебя убить и не испытывал к тебе ненависти.

    Судя по всему, Зеленский решил сделать Украину совсем пустой, без жителей.
  18. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +1
    Сегодня, 18:41
    Скорее свои убьют, или из мести, или за то, что много знает.
  19. Пур Наволок Звание
    Пур Наволок
    0
    Сегодня, 18:48
    А вот обитатели Свинарника другого мнения.😁
    Прошу прощения за мойву.😻
  20. wiltshirecat
    wiltshirecat
    0
    Сегодня, 19:04
    Он окажется во Флориде быстрее, чем кто-либо сможет произнести «ЦРУ».
  21. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 19:07
    "Надежды юношей питают". Хотя это больше похоже на наркоманский фантазийный бред. Подписал и исполнил бы торчок стамбульские соглашения и не было бы минус пары миллионов бандерлогов, промышленность и экономика были бы целее.
  22. АндрейВРН Звание
    АндрейВРН
    0
    Сегодня, 19:11
    Да не, поц... Тебе жить-то осталось... Ну, в смысле, немного))) Там уже прогулы ставят)))