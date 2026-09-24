Даже если это не значит, что люди будут тебя уважать. Речь о том, чтобы после войны и после окончания президентского срока ты мог продолжать жить в своей стране, ходить по улицам, и никто не хотел бы тебя убить и не испытывал к тебе ненависти.

Находящийся в Нью-Йорке глава киевской хунты между встречами с потенциальными и реальными спонсорами, а вторых все меньше, и выступлением с трибуны Генассамблеи ООН успел дать интервью американскому изданию The Wall Street Journal. Помимо прочего, решил помечтать о своей будущей судьбе в то время, когда конфликт с Россией закончится. Сроки наступления этого периода даже предположительно не озвучил.С его слов картина представляется пасторалью. Судя по контексту мечтаний узурпатора, после завершения войны он не намерен оставаться у власти. При этом, став обычным гражданином, не собирается и покидать страну. Ну, если таковая к тому времени еще будет существовать, против чего сейчас активно борется сам Зеленский.В привычной актерской манере заявил, что в то светлое время рассчитывает не просто на лояльное, а прямо-таки очень положительное отношение к своей персоне со стороны (выживших и не сбежавших) украинцев. В понимании Зеленского, это будет характеризоваться тем, что он сможет спокойно прогуливаться по улицам украинских городов, не опасаясь за свою жизнь.Как-то не вяжется с этими мечтами Зеленского тот факт, что даже находясь в далеком от Украины американском Нью-Йорке, он прогуливается по городу в сопровождении внушительной охраны. В ходе недавней поездки на запад Украины его сопровождал кортеж из 15 бронированных автомобилей и даже карета скорой помощи. До этого ездил в Кишинев, а вдоль всей трассы от Киева были выставлены посты полиции.