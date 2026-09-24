Зеленский: надеюсь, что после окончания войны украинцы не захотят меня убить
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Находящийся в Нью-Йорке глава киевской хунты между встречами с потенциальными и реальными спонсорами, а вторых все меньше, и выступлением с трибуны Генассамблеи ООН успел дать интервью американскому изданию The Wall Street Journal. Помимо прочего, решил помечтать о своей будущей судьбе в то время, когда конфликт с Россией закончится. Сроки наступления этого периода даже предположительно не озвучил.
С его слов картина представляется пасторалью. Судя по контексту мечтаний узурпатора, после завершения войны он не намерен оставаться у власти. При этом, став обычным гражданином, не собирается и покидать страну. Ну, если таковая к тому времени еще будет существовать, против чего сейчас активно борется сам Зеленский.
В привычной актерской манере заявил, что в то светлое время рассчитывает не просто на лояльное, а прямо-таки очень положительное отношение к своей персоне со стороны (выживших и не сбежавших) украинцев. В понимании Зеленского, это будет характеризоваться тем, что он сможет спокойно прогуливаться по улицам украинских городов, не опасаясь за свою жизнь.
Даже если это не значит, что люди будут тебя уважать. Речь о том, чтобы после войны и после окончания президентского срока ты мог продолжать жить в своей стране, ходить по улицам, и никто не хотел бы тебя убить и не испытывал к тебе ненависти.
Как-то не вяжется с этими мечтами Зеленского тот факт, что даже находясь в далеком от Украины американском Нью-Йорке, он прогуливается по городу в сопровождении внушительной охраны. В ходе недавней поездки на запад Украины его сопровождал кортеж из 15 бронированных автомобилей и даже карета скорой помощи. До этого ездил в Кишинев, а вдоль всей трассы от Киева были выставлены посты полиции.
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