Закрыли глаза на коррупцию: Киев получит ещё 3 млрд евро от ЕС

Совет Евросоюза дал одобрение на очередной, уже восьмой по счёту, транш для Украины в рамках программы Ukraine Facility. Сумма – почти 3 млрд евро.Порядка 800 млн евро из этой суммы впервые пойдут по линии кредита на поддержку Украины. Выплатам дали зелёный свет после того, как Киев закрыл десять условий, прописанных в плане. На сегодня Украина выполнила 84 шага из 95, заложенных в программу – то есть примерно 88%.Кроме того, Совет ЕС внёс в план добровольный вклад Норвегии – 1 млрд норвежских крон, что составляет примерно 92 млн евро. Это безвозвратная помощь. Таким образом Норвегия стала первой страной за пределами ЕС, которая вложилась в первый компонент программы.Ukraine Facility – это программа, по которой Украине планируют выделять деньги до 2027 года. Всего в её рамках предусмотрена помощь на 50 млрд евро. Из них 33 млрд – это займы, которые потом придётся отдавать, а 17 млрд – просто помощь на безвозвратной основе.Средства направляются на поддержание макрофинансовой стабильности, восстановление и модернизацию страны, обеспечение работы органов власти и проведение реформ. При этом выплаты увязаны с выполнением согласованных с ЕС преобразований и достижением инвестиционных показателей. Выполнили требования – получили деньги.Ранее Еврокомиссия уже сделала замечание: Киев может недосчитаться 680 млн евро по этой программе. Причина – два всё ещё невыполненных требования в сфере реформ, направленных на борьбу со взяточничеством. Речь о преобразованиях, касающихся генерального прокурора и независимости антикоррупционных органов. Эта тема звучит особенно остро на фоне недавнего скандала вокруг главы ГПУ Руслана Кравченко.Ранее Сергей Шойгу отреагировал на решение ЕС предоставить Киеву кредит на 90 млрд евро. По его мнению, европейские страны окончательно утрачивают суверенитет. В Кремле также критикуют поддержку Украины со стороны Евросоюза.

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