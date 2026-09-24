Закрыли глаза на коррупцию: Киев получит ещё 3 млрд евро от ЕС

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Закрыли глаза на коррупцию: Киев получит ещё 3 млрд евро от ЕС


Совет Евросоюза дал одобрение на очередной, уже восьмой по счёту, транш для Украины в рамках программы Ukraine Facility. Сумма – почти 3 млрд евро.



Порядка 800 млн евро из этой суммы впервые пойдут по линии кредита на поддержку Украины. Выплатам дали зелёный свет после того, как Киев закрыл десять условий, прописанных в плане. На сегодня Украина выполнила 84 шага из 95, заложенных в программу – то есть примерно 88%.

Кроме того, Совет ЕС внёс в план добровольный вклад Норвегии – 1 млрд норвежских крон, что составляет примерно 92 млн евро. Это безвозвратная помощь. Таким образом Норвегия стала первой страной за пределами ЕС, которая вложилась в первый компонент программы.

Ukraine Facility – это программа, по которой Украине планируют выделять деньги до 2027 года. Всего в её рамках предусмотрена помощь на 50 млрд евро. Из них 33 млрд – это займы, которые потом придётся отдавать, а 17 млрд – просто помощь на безвозвратной основе.

Средства направляются на поддержание макрофинансовой стабильности, восстановление и модернизацию страны, обеспечение работы органов власти и проведение реформ. При этом выплаты увязаны с выполнением согласованных с ЕС преобразований и достижением инвестиционных показателей. Выполнили требования – получили деньги.

Ранее Еврокомиссия уже сделала замечание: Киев может недосчитаться 680 млн евро по этой программе. Причина – два всё ещё невыполненных требования в сфере реформ, направленных на борьбу со взяточничеством. Речь о преобразованиях, касающихся генерального прокурора и независимости антикоррупционных органов. Эта тема звучит особенно остро на фоне недавнего скандала вокруг главы ГПУ Руслана Кравченко.

Ранее Сергей Шойгу отреагировал на решение ЕС предоставить Киеву кредит на 90 млрд евро. По его мнению, европейские страны окончательно утрачивают суверенитет. В Кремле также критикуют поддержку Украины со стороны Евросоюза.
9 комментариев
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  1. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 17:54
    Ага,ага и все три миллиарда евро мелкими купюрами . . . winked
    1. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 18:29
      -Вы идете на выборы?
      -Да, если будет в подарок продуктовый набор или какое не будь вознаграждение.
      -За кого будете голосовать?
      -За тех, кто будет бороться с коррупцией...
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 18:31
      Цитата: андрей мартов
      Ага,ага и все три миллиарда евро мелкими купюрами .

      Лучше в крипто валюте.
  2. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +2
    Сегодня, 18:07
    миллионов 500 осядет на счетах Гинеколога и ее ОПГ.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:16
    Так то это их дела... к тому ж, не из собственного кармана дают, тем более, большая часть остаётся у тех, кто контролирует/рулит в их обществе всем и сразу...
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 18:31
      Вот видите, Виктор, норвеги решили добровольно мезвозмездно помогать. С чего бы? Тоже боятся что РФ нападёт? Наслушались недобалтов и мерца что ли
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 18:34
        Зелебобик посещает тех, других... может покусам исподтишка и заразил укробешенством, видать мощная, цепкая зараза...
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          0
          Сегодня, 18:38
          Цитата: rocket757
          Зелебобик ... может покусам исподтишка и заразил укробешенством, ...
          Знаете, в этом что-то есть. Но, может, и не он заразил, а сами укробешенцы повсюду расползлись. И распространяют токсичную заразу.
  4. Макс1995 Звание
    Макс1995
    -1
    Сегодня, 18:18
    Мелочи жизни, бывает.
    Уж на что сми любят их обкакивать, а до сих пор не нашли ни золотых часов с брилиантами в миллионы долларов, ни золотых люстр ,ни коллекций золотого оружия, ни коллекций дорогих авто, ни стад арабских скакунов, ни аналогов Горок 1-10, ни яхт и авиаджетов....

    Какие то эти коррупционеры беднота, по сравнению с владельцами коллекций золотых часов с брилиантами...