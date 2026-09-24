Украинец с ножом напал на людей в польском монастыре – есть погибший

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Украинец с ножом напал на людей в польском монастыре – есть погибший


В Польше, в городе Ярослав, что в Подкарпатском воеводстве, 31-летний украинец напал с ножом на людей на территории монастыря сестёр-бенедиктинок. Случилось это утром 24 сентября, около 9:30 по местному времени. В результате нападения пострадали пять человек, один из них скончался.



Как сообщает польская прокуратура, мужчина попал в Польшу из Германии в ночь на 24 сентября. Он ехал в сторону пункта пропуска в Корчове, но границу так и не пересёк – по предварительным данным, из-за того, что переход временно закрыли. А потом по непонятной причине он оказался в Ярославе.

Нападавший пробрался на территорию монастыря, а оттуда зашёл в кухонные помещения. Судя по всему, именно там он и взял нож, которым потом орудовал. После этого он набросился на людей, которые находились поблизости.

Очевидцы рассказывают, что всё случилось перед мессой. Настоятельница местной общины бенедиктинок сообщила: нападавший держал нож и сначала затеял драку с одним из священников, ударив его. После этого он набросился и на других людей.

Прокуратура подтвердила: среди пострадавших трое священнослужителей и двое мирян. Один из раненых священников, ксёндз Станислав, умер в больнице. Ещё двое находятся в тяжёлом состоянии. Один из них пытался помочь пострадавшим, и тоже попал под руку нападавшему.

Нападавшего задержали полицейские прямо на месте преступления. Во время нападения он и сам пострадал – в частности, получил травмы рук. Алкотестер показал, что преступник был трезвым. У него взяли образцы крови, чтобы проверить, не принимал ли он наркотики.

Власти Ярослава объявили, что в городе траур продлится до конца недели. Все культурные мероприятия отменены. Жителей призвали быть особенно внимательными – в стране сейчас действует уровень террористической угрозы BRAVO (второй из четырёх возможных).
5 комментариев
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  1. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 19:21
    Хитрый какой, теперь будет чалиться на польской киче, а в руки ТЦК его не отдадут.
  2. mitrich Звание
    mitrich
    +1
    Сегодня, 19:21
    Пусть режут друг дружку, заклятые партнёры.
    Нам только на руку.
  3. Бородач Звание
    Бородач
    0
    Сегодня, 19:22
    Ярослав раньше входил в Галицкое княжество. Поляков вообще ни чуть не жаль. am good
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 19:25
    "Резня в городе Ярослав"( польша),дальше будет больше.Закрывайте дальше глаза поляки .Вы для бандеровцев люди второго сорта - неприятно,тогда терпите.
  5. Пур Наволок Звание
    Пур Наволок
    0
    Сегодня, 19:28
    Это курвогиены только начало , далее будет . И что блин характерно , ни капельки вас и свиней не жалко , вы действительно братские народы по своему менталитету.