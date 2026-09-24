Украинец с ножом напал на людей в польском монастыре – есть погибший
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В Польше, в городе Ярослав, что в Подкарпатском воеводстве, 31-летний украинец напал с ножом на людей на территории монастыря сестёр-бенедиктинок. Случилось это утром 24 сентября, около 9:30 по местному времени. В результате нападения пострадали пять человек, один из них скончался.
Как сообщает польская прокуратура, мужчина попал в Польшу из Германии в ночь на 24 сентября. Он ехал в сторону пункта пропуска в Корчове, но границу так и не пересёк – по предварительным данным, из-за того, что переход временно закрыли. А потом по непонятной причине он оказался в Ярославе.
Нападавший пробрался на территорию монастыря, а оттуда зашёл в кухонные помещения. Судя по всему, именно там он и взял нож, которым потом орудовал. После этого он набросился на людей, которые находились поблизости.
Очевидцы рассказывают, что всё случилось перед мессой. Настоятельница местной общины бенедиктинок сообщила: нападавший держал нож и сначала затеял драку с одним из священников, ударив его. После этого он набросился и на других людей.
Прокуратура подтвердила: среди пострадавших трое священнослужителей и двое мирян. Один из раненых священников, ксёндз Станислав, умер в больнице. Ещё двое находятся в тяжёлом состоянии. Один из них пытался помочь пострадавшим, и тоже попал под руку нападавшему.
Нападавшего задержали полицейские прямо на месте преступления. Во время нападения он и сам пострадал – в частности, получил травмы рук. Алкотестер показал, что преступник был трезвым. У него взяли образцы крови, чтобы проверить, не принимал ли он наркотики.
Власти Ярослава объявили, что в городе траур продлится до конца недели. Все культурные мероприятия отменены. Жителей призвали быть особенно внимательными – в стране сейчас действует уровень террористической угрозы BRAVO (второй из четырёх возможных).
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