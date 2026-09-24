Председатель КНР призвал США выступить против независимости Тайваня
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Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом 24 сентября призвал Вашингтон выступить против независимости Тайваня. По сообщению агентства «Синьхуа», Си также попросил американскую сторону осторожно подходить к тайваньскому вопросу. Переговоры прошли в Белом доме.
Си связал позицию США по Тайваню с перспективами стратегического сотрудничества двух стран. Он заявил, что позиция Пекина по защите территориальной целостности остаётся неизменной. При этом председатель КНР фактически упрекнул США в том, что те декларируют единство Китая, но при этом откровенно настраивают Тайбэй против Пекина, в том числе накачивая остров оружием и продолжая размещать там своих военных.
Разница между словами «не поддерживать» и «выступать против» в данном случае существенна. Вашингтон формулировал свою позицию как отказ поддерживать независимость Тайваня, но не как прямое противодействие ей. После майской встречи с Си Трамп говорил, что политика США в отношении острова не изменилась. Нынешний призыв китайского лидера адресован именно этой формулировке американской позиции.
Напомним, что ранее Си Цзиньпин неоднократно говорил о готовности интегрировать Тайвань любыми способами, в том числе военным - если обычные, политико-дипломатические, не приведут к результату.
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