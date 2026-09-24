Председатель КНР призвал США выступить против независимости Тайваня

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Председатель КНР призвал США выступить против независимости Тайваня

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом 24 сентября призвал Вашингтон выступить против независимости Тайваня. По сообщению агентства «Синьхуа», Си также попросил американскую сторону осторожно подходить к тайваньскому вопросу. Переговоры прошли в Белом доме.

Си связал позицию США по Тайваню с перспективами стратегического сотрудничества двух стран. Он заявил, что позиция Пекина по защите территориальной целостности остаётся неизменной. При этом председатель КНР фактически упрекнул США в том, что те декларируют единство Китая, но при этом откровенно настраивают Тайбэй против Пекина, в том числе накачивая остров оружием и продолжая размещать там своих военных.



Разница между словами «не поддерживать» и «выступать против» в данном случае существенна. Вашингтон формулировал свою позицию как отказ поддерживать независимость Тайваня, но не как прямое противодействие ей. После майской встречи с Си Трамп говорил, что политика США в отношении острова не изменилась. Нынешний призыв китайского лидера адресован именно этой формулировке американской позиции.

Напомним, что ранее Си Цзиньпин неоднократно говорил о готовности интегрировать Тайвань любыми способами, в том числе военным - если обычные, политико-дипломатические, не приведут к результату.
17 комментариев
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  1. marchcat Звание
    marchcat
    +2
    24 сентября 2026 21:04
    Два кровопийца обсуждают, как мир делить будут...
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      -1
      25 сентября 2026 02:26
      Китай рано записывать в кровопивцы. Пока stop
      1. ПалСаныч Звание
        ПалСаныч
        0
        25 сентября 2026 04:42
        Косатики та еще морозота... вы их на курортах видели.. Точнее СЛЫШАЛИ?
        1. pudelartemon Звание
          pudelartemon
          0
          25 сентября 2026 20:17
          Что да,то да. Шумливые,нахальные и всегда толпой. Оттолкнут и это ,как само собой разумеется.
  2. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +2
    24 сентября 2026 21:13
    "Бодание" между США и Китаем вокруг Тайваня - это такая "долгоиграющая дымовая завеса" в игре на публику под названием "противостояние". "Подвешенный" статус Тайбэя устраивает обе стороны...
    1. commbatant Звание
      commbatant
      -1
      24 сентября 2026 21:57
      Цитата: Андрей Храмов
      "Подвешенный" статус Тайбэя устраивает обе стороны...

      До момента, когда китай не скажет "поехали"...при новом американском президенте эти слова сказать будет сложнее...
    2. lubesky Звание
      lubesky
      +2
      24 сентября 2026 22:32
      Цитата: Андрей Храмов
      это такая "долгоиграющая дымовая завеса"


      Если Китай потянет, можно устроить «поддержку направляющей роли США в карибском регионе», но «накачивать оружием независимую Кубу» - но у Китая кишка тонка hi
  3. MichIs Звание
    MichIs
    +3
    24 сентября 2026 21:44
    А вот это проверка на вшивость Трампа от Си. Хитро - Трампа поставили в раскорячку в угол и любое его телодвижение - смерть. Поддержит Тайвань, получит во враги Китай, не поддержит Тайвань - потеряет авторитет в стае шакалов и во всем зверином царстве, коим и является современный Мир.
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +2
      24 сентября 2026 22:25
      Цитата: MichIs
      А вот это проверка на вшивость Трампа от Си. Хитро - Трампа поставили в раскорячку в угол и любое его телодвижение - смерть. Поддержит Тайвань, получит во враги Китай, не поддержит Тайвань - потеряет авторитет в стае шакалов и во всем зверином царстве, коим и является современный Мир.

      Именно так. Перед Трампом нарисовался геополитический цугсванг, когда любое решение ("да" или "нет") ухудшит его положение с одной из сторон.
      Что-то подсказывает, что Трамп просто проигнорит это предложение сославшись на плохого переводчика и трудности перевода.
  4. faterdom Звание
    faterdom
    +4
    24 сентября 2026 22:00
    -Вот скажи мне, американец: чей Крым?
  5. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    -1
    24 сентября 2026 22:08
    Трамп сейчас может сделать ход конем: отказаться от поддержки Тайваня в обмен на эмбарго со стороны Китая по отношению к России.. Это может тогда в корне изменить весь расклад на ближайшую и дальнюю перспективу. При том ничего особо не теряя. Я имею в виду Китай. Россия же в этом случае потеряет все. Уверен, что Трамп такой ход сделает.
    1. lubesky Звание
      lubesky
      +4
      24 сентября 2026 22:36
      Цитата: Сергей Новиков_3
      Это может тогда в корне изменить весь расклад на ближайшую и дальнюю перспективу


      У России вся таблица Менделеева и самые большие ядерные силы. А у Китая что там с таблицей Менделеева?
      И Китаю думаете ради острова так оно надо уходить в конфронтацию с Россией? Думаете китайцы не понимают, что они следующие и янки не отстанут? hi
      1. napalm Звание
        napalm
        0
        26 сентября 2026 14:11
        Цитата: lubesky
        Цитата: Сергей Новиков_3
        Это может тогда в корне изменить весь расклад на ближайшую и дальнюю перспективу


        У России вся таблица Менделеева и самые большие ядерные силы. А у Китая что там с таблицей Менделеева?
        И Китаю думаете ради острова так оно надо уходить в конфронтацию с Россией? Думаете китайцы не понимают, что они следующие и янки не отстанут? hi

        Один раз они с западом договорились. Не вижу отрицательных причин, для ещё одного договора. Все хотят расчленить Россию. Китаю пообещают хороший кусок. И всё.
    2. MichIs Звание
      MichIs
      +1
      24 сентября 2026 22:57
      Это навряд ли. Скорее твоя тушка будет удобрять Землю-матушку, как удобряют ее уже более 2-х миллионов скаклаусов и им сочувствующих.
    3. kosmozoo Звание
      kosmozoo
      -1
      25 сентября 2026 01:34
      Трамп сейчас может сделать ход конем
      Да хоть конём изогнётся, от него ничего не зависит. Китай и так Тайвань вернет и не помогут американские плавучие сортиры и прачечные.
    4. silberwolf88 Звание
      silberwolf88
      0
      25 сентября 2026 05:58
      Интересная гипотеза имеющая место быть … но есть нюанс - пока Китаю выгоден доступ к стабильным(ибо по суше и внутренним территориям) доступ к энергоресурсам он с нами … никаких иных ништяков им никто пока не предложил в замен
      А Тайбэй будет интегрирован рано или поздно … им бы не кривляться а пройти путь Гонконга)
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    25 сентября 2026 07:45
    Цитата: faterdom
    -Вот скажи мне, американец: чей Крым?
    Среднестатистический американец даже не знает, где находится Крым. Я в этом просто уверен wink