За 3 года электроэнергия подорожает больше чем на треть - прогноз МЭР России

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За 3 года электроэнергия подорожает больше чем на треть - прогноз МЭР России

Конечная цена электроэнергии для населения России может вырасти на 14,4% с 1 июля 2027 года. Такой показатель содержится в обновлённом прогнозе социально-экономического развития, подготовленном Министерством экономического развития страны. Как видно, социально-экономическое развитие почему-то не может обходиться без значительного повышения цен.

Согласно документу, в 2028 году ведомство закладывает рост на 12,1%, а в 2029-м - ещё на 10 с лишним. Эти цифры касаются именно конечной цены для бытовых потребителей. То есть, более чем на треть за три года.



Прогноз также предусматривает существенное повышение тарифов на передачу электроэнергии по Единой национальной электрической сети - на 16,7% в 2027 году. В Минэкономразвития связывают этот рост, в частности, с затратами на строительство и реконструкцию магистральных сетей для Московской энергосистемы, а также с созданием систем накопления электроэнергии на юге России.

Отдельно для населения рост тарифов сетевых компаний на услуги по передаче электроэнергии прогнозируется на уровне 17,5% в 2027 году и 12% в 2028-м. Эксперты подчёркивают, что это показатели отдельной услуги, поэтому они не равны прогнозируемому росту конечной цены электроэнергии для потребителей.

Напомним, что уже в октябре текущего года в нашей стране произойдёт очередная индексация тарифов ЖКХ, включая электроэнергию. Рост платежей для населения в среднем по стране ожидается на уровне около 10%, а в отдельных регионах может оказаться заметно выше.

Эксперты прогнозируют, что именно электроэнергия в мире в ближайшие годы будет в числе лидеров по росту цен. Не последнюю роль здесь играет развитие дата-центров, многие из которых потребляют столько же энергии, сколько отдельно взятый, причём не самый малый, город.
9 комментариев
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  1. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 21:15
    Не последнюю роль здесь играет развитие дата-центров, многие из которых потребляют столько же энергии, сколько отдельно взятый, причём не самый малый, город.
    а наша страна к этому какое отношение имеет? У нас походу эти дата-центры уже больше 30 лет цены поднимают...
  2. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 21:17
    А нас ещё пытаются уверить что типа основной источник инфляции в России - это избыток денег у населения!
  3. maxxavto Звание
    maxxavto
    +3
    Сегодня, 21:17
    ну вот выборы прошли, теперь опять денег нет а вы терпите, спрашивается а от куда такая инфляция у нас в стране, так вот же она поднятие тарифов на энерго-ресурсы, слов нет кроме матерных, как развиваться в таких условиях когда каждый год все дорожает
    1. griboedov09 Звание
      griboedov09
      0
      Сегодня, 21:24
      да да выборы прошли налоги полетели, утиль сбор на 20% с 1 января, 22% вместо 13-14% со вкладов населения, электроэнергия жкх, сейчас еще проснутся борцуны за суверенный интернет начнут дальше все блокировать... я так и знал...
  4. vadson Звание
    vadson
    +2
    Сегодня, 21:18
    какие в п...у дата центры, я так понимаю майнить на юге не хотят прекращать, может нахрен всех этих нахлебников, майнеров, уголовку за это пора вводить
  5. Лт. запаса ВВС Звание
    Лт. запаса ВВС
    0
    Сегодня, 21:21
    А как народ начнёт покупать электрички и подзаряжаемые гибриды вообще улетит в космос цена. Вон цена пропана уже 37 рублей, в 2016 году столько бензин стоил.
    1. Володин Звание
      Володин
      0
      Сегодня, 21:23
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      Вон цена пропана уже 37 рублей

      Это где так дёшево?)) Сегодня по 46 на M4.
      1. Лт. запаса ВВС Звание
        Лт. запаса ВВС
        0
        Сегодня, 21:25
        Цитата: Володин
        Это где так дёшево?)) Сегодня по 46 на M4.

        Это средняя в моём регионе, есть дешевле, есть дороже.
  6. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    +1
    Сегодня, 21:22
    Абхазии поставляем электроэнергию за 4 рубля киловатт. Китаю за 5,5 рублей.
    Я, живя в Петербурге, плачу 7 рублей.