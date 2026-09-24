За 3 года электроэнергия подорожает больше чем на треть - прогноз МЭР России
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Конечная цена электроэнергии для населения России может вырасти на 14,4% с 1 июля 2027 года. Такой показатель содержится в обновлённом прогнозе социально-экономического развития, подготовленном Министерством экономического развития страны. Как видно, социально-экономическое развитие почему-то не может обходиться без значительного повышения цен.
Согласно документу, в 2028 году ведомство закладывает рост на 12,1%, а в 2029-м - ещё на 10 с лишним. Эти цифры касаются именно конечной цены для бытовых потребителей. То есть, более чем на треть за три года.
Прогноз также предусматривает существенное повышение тарифов на передачу электроэнергии по Единой национальной электрической сети - на 16,7% в 2027 году. В Минэкономразвития связывают этот рост, в частности, с затратами на строительство и реконструкцию магистральных сетей для Московской энергосистемы, а также с созданием систем накопления электроэнергии на юге России.
Отдельно для населения рост тарифов сетевых компаний на услуги по передаче электроэнергии прогнозируется на уровне 17,5% в 2027 году и 12% в 2028-м. Эксперты подчёркивают, что это показатели отдельной услуги, поэтому они не равны прогнозируемому росту конечной цены электроэнергии для потребителей.
Напомним, что уже в октябре текущего года в нашей стране произойдёт очередная индексация тарифов ЖКХ, включая электроэнергию. Рост платежей для населения в среднем по стране ожидается на уровне около 10%, а в отдельных регионах может оказаться заметно выше.
Эксперты прогнозируют, что именно электроэнергия в мире в ближайшие годы будет в числе лидеров по росту цен. Не последнюю роль здесь играет развитие дата-центров, многие из которых потребляют столько же энергии, сколько отдельно взятый, причём не самый малый, город.
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