Президент Латвии: мы приняли решение поддержать коалицию США против Ирана
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Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс (в центре фото) заявил в интервью Fox News, что Рига приняла политическое решение поддержать возглавляемую США коалицию на Ближнем Востоке против Ирана. По его словам, Латвия обеспокоена развитием военно-технического сотрудничества России и Ирана, а также усилением, как он утверждает, российских «гибридных атак» против европейских стран.
При этом Ринкевичс связал ситуацию на Ближнем Востоке с безопасностью Европы и необходимостью американской поддержки. В его заявлении прослеживается логика, при которой участие Латвии в американской операции против Ирана рассматривается одновременно как элемент более широкого сотрудничества с Вашингтоном по противодействию России.
По большому счёту, латвийский президент просто пытается обозначить, что такая страна, как Латвия, есть на карте мира, плюс - она член НАТО. Чтобы вызвать одобрительные отклики у Дональда Трампа, Ринкевич провозглашает участие Латвии в антииранской коалиции и оказание помощи США в войне против Ирана. Смешно? Но Ринкевич говорит об этом вполне серьёзно.
Напомним, что ранее президент Латвии открыто говорил о недостатке у европейских стран средств ПВО и противоракетной обороны. В интервью The Guardian 18 сентября он заявил, что Европа и НАТО пока имеют серьёзные проблемы с противодействием современным воздушным угрозам и нуждаются во времени для наращивания собственных возможностей. Однако это не мешает Ринкевичу войти в антииранскую коалицию по Ормузу.
Тем временем нефть снова вернулась к росту. С начала суток марка Brent прибавила существенные 3,5% и торгуется в диапазоне 106-107 долларов за баррель. Рост с начала недели - порядка 8 процентов.
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