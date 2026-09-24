Президент Латвии: мы приняли решение поддержать коалицию США против Ирана

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Президент Латвии: мы приняли решение поддержать коалицию США против Ирана

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс (в центре фото) заявил в интервью Fox News, что Рига приняла политическое решение поддержать возглавляемую США коалицию на Ближнем Востоке против Ирана. По его словам, Латвия обеспокоена развитием военно-технического сотрудничества России и Ирана, а также усилением, как он утверждает, российских «гибридных атак» против европейских стран.

При этом Ринкевичс связал ситуацию на Ближнем Востоке с безопасностью Европы и необходимостью американской поддержки. В его заявлении прослеживается логика, при которой участие Латвии в американской операции против Ирана рассматривается одновременно как элемент более широкого сотрудничества с Вашингтоном по противодействию России.



По большому счёту, латвийский президент просто пытается обозначить, что такая страна, как Латвия, есть на карте мира, плюс - она член НАТО. Чтобы вызвать одобрительные отклики у Дональда Трампа, Ринкевич провозглашает участие Латвии в антииранской коалиции и оказание помощи США в войне против Ирана. Смешно? Но Ринкевич говорит об этом вполне серьёзно.

Напомним, что ранее президент Латвии открыто говорил о недостатке у европейских стран средств ПВО и противоракетной обороны. В интервью The Guardian 18 сентября он заявил, что Европа и НАТО пока имеют серьёзные проблемы с противодействием современным воздушным угрозам и нуждаются во времени для наращивания собственных возможностей. Однако это не мешает Ринкевичу войти в антииранскую коалицию по Ормузу.

Тем временем нефть снова вернулась к росту. С начала суток марка Brent прибавила существенные 3,5% и торгуется в диапазоне 106-107 долларов за баррель. Рост с начала недели - порядка 8 процентов.
57 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. MichIs Звание
    MichIs
    +9
    24 сентября 2026 21:50
    Пингвины Южного Полюса, смотря на латвийцев, тоже приняли политическое решение поддержать возглавляемую США коалицию на Ближнем Востоке против Ирана - тоже мне удивили. И что?
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +7
      24 сентября 2026 22:28
      Одна латвийская собака, на фото, возглавила 15 латвийских шавок. lol
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +6
        24 сентября 2026 22:43
        Цитата: Ясная
        Одна латвийская собака, на фото, возглавила 15 латвийских шавок. lol

        Я не пойму - на фотографии латвийский генштаб или вся латвийская армия? laughing
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +2
          24 сентября 2026 22:52
          Доброго времени, Игорь, hi Кая Каллас Ирану приказывает, этот тоже себя решил показать. Как будто переживают, что про них забудут.Как говотится
          размеры с мышкин хвост, а вони-то, вони .......
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +3
            24 сентября 2026 23:06
            Дмитрий, hi!
            Цитата: Reptiloid
            Кая Каллас Ирану приказывает, этот тоже себя решил показать. Как будто переживают, что про них забудут.

            Синдром маленькой собачки - это неизлечимо.

            Я по утрам бегаю. В плохую погоду на велосипеде езжу. Из моей маленькой "стаи" (трёх алабаев) старший, вожак (после меня) всегда со мной рядом "бегает".
            Естественно, бывают проблемы со встречными собаками. Те, что посерьёзнее - с ними он как-то вопрос решает. Ну. гавкнет пару раз... А вот мелочь пузатая - это беда. Кидаются прям со всей пролетарской ненавистью. Не знаю - они понимают, что ему для решения конфликта один раз зубами клацнуть? Была одна болонка - станет две... Пока инцидентов со смертельным исходом не было - я не разрешаю. Но ведь и меня они могут достать... Отвернусь на секунду...
            1. Reptiloid Звание
              Reptiloid
              +1
              25 сентября 2026 17:05
              Наверно, Игорь hi всё от хозяев зависит! Но в принципе отношения в животном мире ----- копия людей и даже крупных структур Как-то видел такое. На дорожке около дома впереди меня метрах в 5 шла красивая девушка с крошечной собачкой на длинном поводке. Мы идем по левой стороне, ещё левее газон и проезжая часть за ним. Ширина дорожки метра 4, затем высокие кусты под окнами дома. Мало кто ходит. Парадные с другой стороны. Навстречу, метров в 20 идёт нам навстречу чёрный мужик по краю правой стороны. Рядом с кустами и ведёт какого-то мастифа в наморднике, но без поводка, а держит за ошейник. Видно, что это нелегко ему даётся. Растояние сокращается между ним и девушкой. Тут она отпускает поводок и говорит: "Иди, поиграй с собачкой" .............,,!!!!!.????
              Я офигел и остановился. Ноги к асфальту приросли
              Мужик перепугался, схватил своего пса и полез через кусты под окна дома. ..........
              Мелкая побегала около кустов, полаяла и с жалобным нытьём вернулась к хозяйке............... .
          2. drags33 Звание
            drags33
            +5
            25 сентября 2026 00:11
            Да уж... Каждая пипетка хочет стать клизмой )))))
        2. Зодиак Звание
          Зодиак
          +3
          24 сентября 2026 22:57
          Цитата: Zoldat_A
          Я не пойму - на фотографии латвийский генштаб или вся латвийская армия?


          Это экипаж латвийского авианосца, который направят поддерживать США у берегов Ирана. laughing
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +2
            24 сентября 2026 23:09
            Цитата: Зодиак
            Цитата: Zoldat_A
            Я не пойму - на фотографии латвийский генштаб или вся латвийская армия?

            Это экипаж латвийского авианосца, который направят поддерживать США у берегов Ирана. laughing

            Опять непонятно - экипаж только авианосца или всей АУГ? recourse
            1. Pete Mitchell Звание
              Pete Mitchell
              +2
              25 сентября 2026 03:01
              Цитата: Zoldat_A
              Цитата: Зодиак
              Цитата: Zoldat_A
              не пойму - на фотографии латвийский генштаб или вся латвийская армия?
              Это экипаж латвийского авианосца, который направят поддерживать США
              Опять непонятно - экипаж только авианосца или всей АУГ? recourse
              Злые вы все lol нет в нас … Как это слово то: не толерантности, а по русски наверное терпимости. Хотя какая терпимость к малохольным, которые свои уроки не учат. Это же не первый раз. Во время войны в заливе они громогласно разрешили американцам использовать свое воздушное пространство… , куда из америки можно лететь через латвию…. Однажды разрешили кораблям с Ядерной Силовой Установкой заходить в свои порты…, а какие корабли с ЯСУ могут оказаться в Балтийском море request то есть тайна великая для них, хотя в документах прописано. Только вот Петр Великий после этого остановился напротив Лиепаи…
              А теперь вопрос: кто был ответственным за местное мо…
      2. ALCA056000 Звание
        ALCA056000
        0
        25 сентября 2026 11:34
        Эээээ ... а это разве не президент, она же в центре фото ? (...Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс (в центре фото)..." - я подумал, что инклюзивность достигла своих вершин laughing
    2. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +5
      25 сентября 2026 02:12
      Нет-нет, уж теперь-то Ирану кирдык -сами ЛАТВИЯ вмешались, точно кирдык! wassat
    3. Juan Звание
      Juan
      +1
      25 сентября 2026 10:22
      Aspetta, ho fatto due calcoli e sembra proprio che un paio di missili balistici iraniani possono raggiungere il centro di Riga. Lettoni vi avverto, siete nella m.... Con quei matti di iraniani non si sa mai quello che gli passa per la testa.A loro non importa un fico secco se siete membri NATO e ancora meno gli importa dell' articolo 5.
  2. Попандос Звание
    Попандос
    +5
    24 сентября 2026 21:56
    Ну всё, хана персам laughing fool
    Текст Вашего комментария слишком
  3. frruc Звание
    frruc
    +2
    24 сентября 2026 21:57
    Но Ринкевич говорит об этом вполне серьёзно.

    Если серьезно, то место этого типа в цирке.
    1. drags33 Звание
      drags33
      +1
      25 сентября 2026 00:14
      Лучше его определить в лечебницу... психиатрическую.... Миру спокойнее будет. Да и дональду лавры не будет отстригать...
    2. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +1
      25 сентября 2026 02:13
      Они бы с киевским клоуном составили очень смешную пару - ну прям Пат и Паташон wassat
  4. faterdom Звание
    faterdom
    +3
    24 сентября 2026 21:58
    Ну вот и конец этого кошмара!
  5. NC1982 Звание
    NC1982
    +3
    24 сентября 2026 22:01
    Эскадра Латвии на шлюпках, после трех месяцев раздумий что вообще происходит, рванула спасать амеркосов! Надеюсь через Гибралтар догадаются. А то через мыс Горн, или Берингов пролив рванут.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +2
      24 сентября 2026 22:18
      Цитата: NC1982
      А то через мыс Горн

      на это дизеля не хватит во всей латвии
      Цитата: NC1982
      или Берингов пролив
      а кто их через Северный морской путь то пустит?!
      1. eckons Звание
        eckons
        +2
        24 сентября 2026 22:44
        а кто их через Северный морской путь то пустит?!

        А кто их остановит? Этих львов. Берсерков.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          0
          24 сентября 2026 22:54
          Цитата: eckons
          Этих львов. Берсерков.

          голодные белые медведи
    2. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      0
      25 сентября 2026 02:15
      Нет, в Беринговом проливе мы их задержим за контрабандный провоз трёх банок просроченных шпрот wassat
  6. Melior Звание
    Melior
    +4
    24 сентября 2026 22:04
  7. SoboL Звание
    SoboL
    +2
    24 сентября 2026 22:05
    Президент Латвии: мы приняли решение поддержать коалицию США против Ирана

    Забавное заявление. ИИшка выдала: "Численность Военно-морских сил Латвии (Jūras spēki) на 2026 год составляет около 550–600 человек и 18 судов"(даже не кораблей - Судов!) - Страшная сила.
    Ирану победы желаю.
  8. Пур Наволок Звание
    Пур Наволок
    +3
    24 сентября 2026 22:12
    СТИХ ПРО ЭСТОНСКИЙ ТАНК
    (Михаил Шахназаров)

    Гарантом выступал эстонский банк,
    Да вся чухня гарантом выступала.
    Стране был нужен для учений танк,
    И танк к эстонцам Латвия пригнала!

    Две гусеницы - крепкая броня,
    На пашне разноцветные знаменья!
    А то что ветки - это все фигня,
    Ведь не война идет, а лишь ученья!

    Помчался танк в заснеженную даль,
    Округу оглашая мощным гулом,
    И русских было им совсем не жаль,
    Когда им угрожали мощным дулом.

    Литовцы одолжили им снаряд,
    А финны две винтовки обещали.
    Пускай уж эти русские дрожат!
    Достанем мы мортиры и пищали!

    Увидев ихни острые мечи,
    Мечи с крестами, шлемы и кольчуги,
    И не успеют соскочить с печи
    С востока кровожадные зверюги!

    И если бой смертельный загремит,
    То станут силой очень очень грозной,
    Достав брекет со словом "Динамит",
    Эстонцам, закопавшим це в навозе.

    Эстонец - он и пахарь, он и жнец!
    Порой в душе его играет лира.
    Но если он почувствовал капец,
    То напрочь разнесет в клочки пол мира!
  9. Ныробский Звание
    Ныробский
    +2
    24 сентября 2026 22:13
    Ну вот и всё. Доигрались. Три вёсельных шлюпа уже в пути
    Скоро Латвия установит жесточайший контроль над Ормузом, а попутно, что бы два раза не суетиться, и над Баб эль Мандебским проливом.
    Теперь матрасам и персам придётся забыть про распри и создавать совместную коалицию, что бы вытеснить латвийских водолазов с молотками и лобзиками обратно на исходную точку, т.е. на Балтику.
  10. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    +4
    24 сентября 2026 22:16
    Есть в Европе малые страны. Монако там, Люксембург ... И у каждой страны что-то есть привлекательное.

    Люксембург, к примеру, в 1940 году имел вооруженные силы в количестве 425 человек! И они даже взорвали несколько мостов у себя, препятствуя наступлению вермахта! О, как!

    А всего во время второй мировой в армию были призваны 13 000 люксембургцев, из которых погибли около 3 000 .... Это каждый четвертый. Правда воевали все они уже на стороне вермахта....

    А что есть у Латвии?
    Ничего. Абсолютно. Полный ноль.
    Есть только земля на границе с Россией. Интересующая всех чисто как плацдарм.
  11. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    24 сентября 2026 22:16
    ну все, трепещите персы, сейчас лабусы вм покажут где раки зимуют
    сейчас как все 5 их кораблей и 587 моряков к вам ПРИПЛЫВУТ, ну если дизель раздобудут на заплыв Рига-Ормузский пролив
  12. 30 вис Звание
    30 вис
    +3
    24 сентября 2026 22:23
    Так то теперь Иранцы имеют полное право нанести удар по какой нибудь военной базе Нато в Латвии . Три тысячи км . Есть ли ракеты такой дальности у Иранцев ?
    1. poquello Звание
      poquello
      +1
      24 сентября 2026 22:47
      Цитата: 30 вис
      Так то теперь Иранцы имеют полное право нанести удар по какой нибудь военной базе Нато в Латвии . Три тысячи км . Есть ли ракеты такой дальности у Иранцев ?

      нет, но при желании могут, а стоило бы
  13. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +1
    24 сентября 2026 22:26
    Ах, Моська, знать она сильна, коль лает на слона! (с)
  14. Слово Звание
    Слово
    +1
    24 сентября 2026 22:29
    Латыши имеют 5 импортных тральщиков 80годов изготовления. В конце концов, американцы сэкономят, оставшихся в живых лабусов возможно пожалеют.
  15. Сергей1984 Звание
    Сергей1984
    +3
    24 сентября 2026 22:34
    Галантерейщик и кардинал - это сила!
  16. Deonnix Звание
    Deonnix
    +2
    24 сентября 2026 22:35
    Всё, народ, пропал Иран... xD
  17. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    24 сентября 2026 22:39
    Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс (в центре фото)

    в центре фото СОБАКА
  18. Voskolina Звание
    Voskolina
    +2
    24 сентября 2026 22:39
    Что можно ожидать от нации, которую топтали все кому не лень. Даже шпроты не делают. И при СССР латвийские шпроты считались деликатесом.
  19. Десница ока Звание
    Десница ока
    +2
    24 сентября 2026 22:43
    Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс (в центре фото) заявил в интервью Fox News, что Рига приняла политическое решение поддержать возглавляемую США коалицию на Ближнем Востоке против Ирана.

    О, это очень хорошо!..Теперь, наконец, Россия сможет бомбить саму Латвию, в стиле "бумеранга", с территории Ирана wassat Ибо иы хорошо знаем, что назваться врагом Ирана, значит тут же стать законной целью для него ( как-то было недавно с Украиной...). И, Иран не смотрит на то, член нато перед ним или кто,, бьёт по любому врагу нещадно... или угрожает сначала.
    Эх, наш стратег, мог бы умело и красиво разыграть эту "карту".., было бы ему дано))).., раз уж боится тем более, бить по странам нато напрямую... И, Иран уверена, во всем бы помог...
  20. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    24 сентября 2026 22:47
    Классика- "галантерейщик и кардинал".
  21. Nord11 Звание
    Nord11
    +2
    24 сентября 2026 23:09
    Ну если на стороне США выступил могучий прибалтийский карапуз Латвия, значит Ирану надо сдаваться без промедления..
  22. AleksByk Звание
    AleksByk
    0
    24 сентября 2026 23:58
    Президент Латвии: мы приняли решение поддержать коалицию США против Ирана


    После этого заявления Иран очень долго искал латвию на карте... Господи - латыши, куда вы еще лезете??? Вот какая вам от этого выгода? Просто напомнить о себе хотите? Это уже клиника ... request
  23. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +1
    25 сентября 2026 00:41
    Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс (в центре фото)
    Так в центре фото собака...
  24. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    0
    25 сентября 2026 01:57
    Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс (в центре фото)

    В центре какая-то "собака сутулая"
    латвийский президент просто пытается обозначить, что такая страна, как Латвия, есть на карте мира

    Ну да, как с Овечкиным, пытались напомнить Миру, что есть такая маленькая, но очень гордая страна, Латвия... или Литва.
    Ринкевич провозглашает участие Латвии в антииранской коалиции и оказание помощи США в войне против Ирана

    Осталось только объявить войну Ирану, и, персы сразу сдадутся.
    Интересно, баллистика персов долетит до Риги?
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +1
      25 сентября 2026 11:36
      Цитата: Lynx2000
      Осталось только объявить войну Ирану, и, персы сразу сдадутся.
      Интересно, баллистика персов долетит до Риги?

      Долетит. Иран дотянулся до острова Диего Гарсия, а это 4 тыс.верст. После этого в ЕС особо буйные малость прикрыли рты, поскольку эти ракеты достанут до Берлина и Парижа, но чуток прихватывая территорию Британии маленько не достают до Лондона. Так что Рига вполне себе поражаемся мишень.
  25. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    25 сентября 2026 02:46
    winked Ну, теперь всё. Наконец у Трампа появится шанс. "Сама" Латвия вписалась. p.s. Смешно смотреть как лилипут пыжиться, пытаясь делать вид, что он внушителен. laughing
  26. alexbor Звание
    alexbor
    0
    25 сентября 2026 03:12
    что такая страна, как Латвия, есть на карте мира

    пятнышко, плевок на карте миира и надо трампу лизнуть, вдруг преференции какие будут
  27. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    25 сентября 2026 07:50
    С начала суток марка Brent прибавила существенные 3,5% и торгуется в диапазоне 106-107 долларов
    Это очень мало, учитывая что война на БВ идёт с января месяца!
  28. APASUS Звание
    APASUS
    0
    25 сентября 2026 08:16
    Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил в интервью Fox News, что Рига приняла политическое решение поддержать возглавляемую США коалицию на Ближнем Востоке против Ирана.

    Я так понимаю в Иране общенациональный траур на неделю ? Это же САМА Латвия ! Хотя , может хотели что то русским объявить, но перепутали ............
  29. PASus Звание
    PASus
    0
    25 сентября 2026 08:35
    Все смеются, забавно, да?
    А смешного ничего нет, латыши штампуют беспилотники для лохлов очень шустро, может с этой "смешной" проблемой лучше разбираться и на ней делать акцент.
    Латыши лижут звезно-полосатый ботинок не просто так.
  30. Juan Звание
    Juan
    0
    25 сентября 2026 10:11
    Adesso sono guai seri per le Guardie Rivoluzionarie iraniane. La Lettonia ci ha lasciato con il fiato sospeso ma finalmente ha deciso di inviare tre marinai agguerrito e un motoscafo da guerra a vigilare le navi del mondo libero nello stretto di Hormutz. Sembra che il leader supremo abbia convocato una riunione urgente di tutti i capi militari per fronteggiare la situazione. Del resto il presidente lettone li aveva avvertiti: o liberate lo stretto o arriviamo noi! Gli iraniani sono nel panico, come andrà a finire?
  31. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    26 сентября 2026 08:15
    ну все, теперь Ирану кранты)))
  32. viktor_47 Звание
    viktor_47
    0
    26 сентября 2026 08:17
    "Бедный" Иран! Что ж ему теперь делать? Могучая Латвия будет с ним воевать...
  33. nikon voron Звание
    nikon voron
    0
    26 сентября 2026 13:28
    Ну-ну. Хорошо лизнули шефа в пятую точку.
  34. nikon voron Звание
    nikon voron
    0
    26 сентября 2026 13:38
    Собака тоже присоединилась?
  35. Napayz Звание
    Napayz
    0
    26 сентября 2026 14:39
    Как там дословно не помню...
    "..У прибалтов нет танков, но есть мнение о них..."
    с этой "поддержкой" примерно так же lol
  36. Yuliy Звание
    Yuliy
    0
    26 сентября 2026 14:46
    ну всё Ирану, такой тигр как Латвия это жесть, союзничек
  37. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    0
    26 сентября 2026 14:48
    Una nazione insulsa senza che valga nulla fa dichiarazioni insulse.