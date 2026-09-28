Алюминий в качестве противоосколочной защиты в танках

Вместо введения

«Пирог» сталь+алюминий



N — количество убойных осколков, способных нанести сильные ранения экипажу, повредить оборудование и вызвать пожар; B — угол разлёта осколков; a — угол наклона броневых плит, η — запас по пробиваемости снаряда, определяемый соотношением η = (δₚₚ − δₚᵣ) / δₚₚ, где δₚₚ — предельная толщина сквозного пробития, мм, а δₚᵣ — приведенная толщина преграды, характеризующая остаточную пробивную способность снаряда

Выводы

Источник информации:

«Защищающая способность броневой преграды с пластическим алюминиевым слоем». А. Г. Комяженко, С. В. Ломов, Ю. А. Михеев и др. Научно-технический сборник «Вопросы оборонной техники», серия ХХ, выпуск № 86.

Не секрет, что при пробитии брони в заброневое пространство танка (и любой другой боевой машины тоже) влетает огромное количество поражающих элементов. В их число входят как фрагменты самого снаряда или кумулятивной струи, так и вторичные осколки, образованные бронёй.Имея довольно внушительный угол разлёта, они наносят ранения экипажу, выводят из строя внутреннее оборудование танка и могут вызвать пожар в топливных баках и боеукладках машины. Поэтому производители бронетанковой техники уделяют большое внимание противоосколочной защите своих изделий.В основном это касается установки противоосколочных подбоев (располагаются за тыльной частью брони), выполненных на основе арамидных тканей, стекловолокна и сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Однако довольно неплохо с этой задачей могут справляться и лёгкие сплавы. Например, на основе алюминия.Один из экспериментов, доказывающих это, был проведён в 1970-х годах в СССР с алюминиевым сплавом АМГ-6. Результаты испытаний оказались весьма занятными.Для эксперимента были взяты стальные броневые плиты средней твёрдости толщинами от 100 мм до 150 мм, а также плиты из алюминиевого сплава АМГ-6 толщиной от 40 мм до 60 мм. В рамках исследования плиты устанавливались под различными углами как вплотную друг к другу, так и с небольшим воздушным зазором.Обстреливалась эта комбинированная броня двумя боеприпасами: подкалиберным БМ-2 и кумулятивным БК-3 для 100-мм пушки танка Т-54/55. За этой преградой устанавливался улавливающий экран типа «Сито» — алюминиевая плита, по пробоинам и вмятинам на которой после поражения брони можно было оценить количество и угол разлёта осколков.Для чистоты эксперимента обстреливались не только составные броневые преграды из стали и алюминия, но и монолитные стальные. Всего же было проведено 25 опытов с двухпреградной бронёй, результаты которых сведены в таблицу, прикреплённую ниже.Как видно из таблицы, применение алюминиевого слоя позволяет уменьшить в полтора-три раза угол разлёта осколков от подкалиберного снаряда, а их количество уменьшить в 4–20 раз в зависимости от конфигурации преграды и остаточной пробиваемости. По кумулятивным снарядам: уменьшить в 1,2–2 раза угол разлёта осколков и в 2–5 раз их количество.При этом, что важно, алюминиевые плиты сами не генерировали осколков, а только задерживали их от стального листа.Результаты у алюминия весьма и весьма неплохие — экспериментаторы даже рекомендовали присмотреться к сплавам на его основе для обеспечения противоосколочной защиты боевой техники. И это, в общем-то, неудивительно, учитывая эффективность, относительную на тот момент простоту изготовления и неприхотливость «алюминьки» в эксплуатации.Однако, как ни крути, алюминиевые плиты весят тоже немало и увеличивают габариты бронирования танка. В нынешних условиях куда проще и дешевле установить лёгкий арамидный подбой или в сочетании со стекловолокном. Тем не менее, как «базовая» противоосколочная защита, входящая в состав комбинированного бронирования боевой машины, алюминий может сгодиться.