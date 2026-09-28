Украина умирает, значит нужна следующая "Украина"
Сколько людей, столько и мнений… Кто-то рисует мир на известных ему фактах, полностью игнорируя «терра инкогнито» в лице спецслужб и прочих знающих больше нас компаний. Кто-то в основу своих рассуждений вкладывает исторические выкладки. Кто-то просто фантазирует на тему… Написать этот материал меня заставили те, с кем в последнее время приходится часто разговаривать… о будущем. Да, именно о будущем. О времени «после Украины».
С одной стороны, вроде бы там всё ясно. Все будут за мир, за счастье и за всё хорошее. Радостно будут целовать друг друга в губы а-ля Брежнев… Короче говоря, на планете будет устроен филиал рая небесного… Я не смеюсь, я действительно понимаю эту точку зрения. Война — это смерть, разрушение, море крови и горя человеческого. Это когда-нибудь должны понять эти самые человеки, которые испытывают это горе…
Но есть и другие, те, для кого война — это прогресс. Да, прогресс. Это толчок для производства, для науки, для формирования наций. Да, через кровь, через горе, через разрушение «старого», работающего сейчас, и создания нового на других принципах. Не думаю, что стоит раскрывать эту тему подробно. Достаточно посмотреть на «кулибиных» в зоне СВО, на работу оборонки и скорость появления революционных решений, которые в мирное время ещё многие годы, если не десятилетия, были бы на стадии согласования.
«Украина» — это не государство, «украина» — это диагноз
Сомнительно, что в обществе осталось много людей, считающих, что Украина способна победить Россию. Те, кто хочет победить «всем скопом», достаточно, а вот тех, кто думает, что это могут сделать украинцы самостоятельно, осталось мало. Да и победа эта, если подумать, никому не была нужна. Развал России — да, а что станет с Украиной, не важно. Проще говоря, то, что сегодня происходит, всего лишь попытка «превратить теорию в практику».
Я о гибридной войне. Теоретически армия России должна была ослабнуть за время войны и стать лёгкой добычей для НАТО. Так думали теоретики. Практика же оказалась в корне противоположной. Российская армия не только не ослабла, она реально стала сильнее. И Россия в целом тоже. Сталкиваться с ней «лоб в лоб» не хочет никто.
И что же видим теперь? Внезапно Запад стал трусом. Трусливый «слон» испугался «моськи». По западной же риторике. Мы малонаселённая, экономически не развитая страна, а они многочисленны, с мощной экономикой, с военным союзом, с помощью самого экономически сильного государства. И при этом в головы западному обывателю прочно вбили мысль о том, что Россия мечтает напасть. О логике тут даже говорить не приходится…
Вполне логично, что западные политики это понимают. Но при этом они понимают и другое. Запад слишком много поставил на победу Киева. Собственные ВС, их технику и вооружение, собственную экономику, введя ограничения, которые ударили по собственным странам. Про идеологию, спорт, искусство и прочие составляющие нормальной жизни людей я и писать не буду. Все прекрасно понимают, о каких санкциях я говорю.
Парадокс, а точнее закономерность, все эти действия привели к деградации Запада. То, что должно было разрушить Россию, стало разрушать создателей. И тут возник вопрос о тех, кто у власти в западных странах. То есть те, кто привык «вкусно кушать», оказались перед проблемой личной безопасности и потери личного состояния. Россия стала личным врагом для тех, кто сейчас управляет Европой и Западом в целом. И решить эту проблему можно только одним способом. Нужно сделать Россию врагом, агрессором и страной-изгоем. Сделать любым способом. Иначе личный крах…
Увы, но история известна давно. Нация сплачивается перед врагом извне. Пока, пусть со скрипом, говорильня про агрессивную Москву срабатывает, пока обыватели верят в то, что вливают в их головы западные СМИ. Но уже пробиваются ростки правды. Достаточно посмотреть на Германию, чтобы это понять. В той или иной степени такие настроения присутствуют и в других странах — друзьях Киева.
А теперь совместим то, что написал в начале этого раздела, с тем, что написано ниже. Что получим? Украинская карта сыграна и не принесла никаких дивидендов игрокам. Вкладывать деньги в это псевдогосударство стало экономически вредно. Вредно даже в тех случаях, когда реально деньги остаются на Западе, а Украина получает «готовый продукт» — вооружение, снаряжение, боеприпасы и прочее. Коррупция зашкаливает, и это понимают все.
Не случайно зелёный наркоман вместо пушек и снарядов стал всё чаще получать слова о дружбе и помощи, но потом, когда-нибудь. Не случайно даже экономические гиганты, которые могут, например, помочь восстановить металлургию или энергетику, стали обещать сделать это… потом, после войны… Украина перестала быть той кувалдой, которая потрясёт Россию.
Какой вывод напрашивается из всего вышесказанного? Нужна следующая Украина! Нужна страна, которую необходимо принудить к войне с русскими. Причём так, чтобы это не коснулось ни блока НАТО, ни Запада в целом. Всё должно происходить по тому же сценарию, как на Украине. Российская агрессия, ответ демократического государства и… помощь всего западного мира в борьбе с агрессором.
Возможный сценарий для новой «украины»
Многократно слышал от многих аналитиков версию о том, что война с НАТО автоматически приведёт к ядерному конфликту. Слова — и сразу «большие глаза», как они там не понимают, что Европе кирдык в такой ситуации? Да всё они понимают. Недооценка противника крайне вредна. Они понимают и уже знают, как будет выглядеть следующий конфликт.
Сколько стран НАТО граничат с Россией? Много и достаточно агрессивные, вроде прибалтийских вымиратов или энергичных финнов и прочих северных европейцев… Мы на них серьёзно не смотрим. Помните, что сказал президент Путин по поводу заявления Эстонии. Миллион триста тысяч населения против миллиона триста пятидесяти тысяч российских солдат и офицеров. Бред… Ой ли.
Как организовать конфликт? Вспомним историю. Как немцы вошли «в ответ на агрессивные действия поляков» в Польшу, помните. Сделать подобный финт не так сложно. И раздуть тему агрессии по всему миру с помощью подконтрольных СМИ тоже просто. Единственная проблема — это время. Армия должна «сдерживать агрессора» хотя бы неделю, а лучше месяц или два. Дальше прибудет помощь от «цивилизованного человечества», и война примет затяжной характер…
Вернусь к ядерному оружию. Вы можете себе представить наши ядерные бомбы или ракеты, например, в Эстонии или той же Финляндии? Там населения меньше, чем в Москве или Питере. А по тем, кто помогает, мы не стреляем… Увы…
Теперь о том, будет ли НАТО прямо вовлечено в конфликт. Не буду комментировать Договор НАТО, не буду рассказывать о 5-й статье Договора. Об этом написано много. Учитывая, что большинство читателей вполне адекватны и способны мыслить логически, считаю необходимым процитировать эту самую статью полностью:
И как? Нашли обязательное участие члена блока в боевых действиях? Вот вам и ответ на вопрос о войне альянса с Россией. Одно дело — грозно строить глазки на международных форумах, другое дело — выйти в ринг навстречу сильному противнику. Нам просто «подсунут» новый ТВД. И отказаться от этой партии мы не сможем. Напомню о беспилотниках в Прибалтике и Финляндии, напомню о системах, способных добивать до Питера. Так что отвечать нам придётся.
Вместо выводов
Я понимаю, что сценарий, нарисованный выше, достаточно мрачен. Из огня да в полымя. Из одной войны в другую. Перспектива не из приятных. Да и осуществить его, как бы прост он ни казался, задача не из лёгких. Прежде всего потому, что нет в Европе сегодня армии, способной в одиночку противостоять русской армии более или менее длительное время.
Напугать россиян достаточно сложно. И цели такой я себе не ставил. Цель в другом. Во-первых, дать понять теоретикам Запада, что их замыслы нам понятны. И, во-вторых, нам тоже необходимо держать ситуацию «под присмотром», чтобы действия противной стороны не стали неожиданностью.
Адекватность западных политиков уже давно вызывает у меня много вопросов. Так что даже самый невероятный сценарий в наше время возможен. Ограничения, любые, сняты. Правительства давно плюют на мнение людей, на интересы государства. Наступило время авантюристов. Время людей без границ. Но мир так устроен, что нам с этим придётся жить. Да, соседи неадекватны, но сделать с этим ничего невозможно.
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