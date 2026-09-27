Экс-премьер Британии: Путин считает нас слабыми, это надо изменить
Экс-премьер Великобритании Риши Сунак заявил о необходимости задействовать замороженные российские активы для демонстрации решимости Запада. По его мнению, это покажет президенту РФ Владимиру Путину «ту твёрдость, которой, как он считает, нам не хватает».
Сунак:
Как отмечается в публикации, Украина готовится к самой тяжёлой зиме с начала войны. В ближайшие месяцы российские войска, по словам Сунака, будут сочетать атаки дронами с усиленными ударами баллистическими ракетами. Обычно украинцы обратились бы к американским зенитным ракетам Patriot, но американские запасы настолько истощены конфликтом вокруг Ирана, что США больше не будут продавать их Украине, не говоря уже о поставках в качестве помощи.
Сунак:
Сунак заявил, что война на Украине была бы невозможна без поддержки России Китаем: товарооборот между двумя странами вырос более чем наполовину с 2022. Однако Пекин, по заявлению экс-премьера Британии, любит позиционировать себя другом «глобального Юга».
Сунак заявил, что закрытие Чёрного моря, видите ли, становится разрушительным для бедных стран.
То есть, один из богатейших людей современной Британии вдруг озаботился бедным... С чего вдруг? Да с того, чтобы попытаться продавить очередную черноморскую сделку для нового потока оружия и топлива на Украину и продукции с Украины.
В очередной раз приходится констатировать, что русофобией насквозь поражены политические элиты Британии вне зависимости от партийной принадлежности. Очередной призыв экс-премьера-консерватора в отношении России под видом заботы о бедных странах лишь подтверждает эту тенденцию.
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