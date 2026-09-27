Экс-премьер Британии: Путин считает нас слабыми, это надо изменить

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Экс-премьер Британии: Путин считает нас слабыми, это надо изменить

Экс-премьер Великобритании Риши Сунак заявил о необходимости задействовать замороженные российские активы для демонстрации решимости Запада. По его мнению, это покажет президенту РФ Владимиру Путину «ту твёрдость, которой, как он считает, нам не хватает».

Сунак:



Путин считает нас слабыми. Это надо изменить. Мы должны это сделать.

Как отмечается в публикации, Украина готовится к самой тяжёлой зиме с начала войны. В ближайшие месяцы российские войска, по словам Сунака, будут сочетать атаки дронами с усиленными ударами баллистическими ракетами. Обычно украинцы обратились бы к американским зенитным ракетам Patriot, но американские запасы настолько истощены конфликтом вокруг Ирана, что США больше не будут продавать их Украине, не говоря уже о поставках в качестве помощи.

Сунак:

Использование замороженных российских активов покажет Путину ту твёрдость, которой, по его мнению, нам не хватает. Мы также должны постараться вновь наладить экспорт зерна. Киев хочет исключить суда с гражданскими грузами из зоны конфликта. Москва эту идею отвергла. Тем не менее дипломатическое окно может открыться.

Сунак заявил, что война на Украине была бы невозможна без поддержки России Китаем: товарооборот между двумя странами вырос более чем наполовину с 2022. Однако Пекин, по заявлению экс-премьера Британии, любит позиционировать себя другом «глобального Юга».

Сунак заявил, что закрытие Чёрного моря, видите ли, становится разрушительным для бедных стран.

То есть, один из богатейших людей современной Британии вдруг озаботился бедным... С чего вдруг? Да с того, чтобы попытаться продавить очередную черноморскую сделку для нового потока оружия и топлива на Украину и продукции с Украины.

В очередной раз приходится констатировать, что русофобией насквозь поражены политические элиты Британии вне зависимости от партийной принадлежности. Очередной призыв экс-премьера-консерватора в отношении России под видом заботы о бедных странах лишь подтверждает эту тенденцию.
40 комментариев
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  1. dfg Звание
    dfg
    +11
    Вчера, 16:17
    Англичанам давно пора было надавать по щам чтоб они даже не думали размышлять категориями сильный/ слабый , но пока терпим
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +9
      Вчера, 16:21
      заявил о необходимости задействовать замороженные российские активы для демонстрации решимости Запада
      Это всего лишь лишний раз нам докажет, что вы воры и преступники, которых нужно жестко наказывать.
      1. Перейра Звание
        Перейра
        +5
        Вчера, 16:28
        Но пока что именно они наказывают планету.
        1. Себенза Звание
          Себенза
          0
          Вчера, 16:34
          Так не мудрено. Активы то у них под рукой.
          1. Shurik70 Звание
            Shurik70
            +1
            Вчера, 17:40
            Обратите внимание:
            Экс-премьеры, как и экс-президенты, резко умнеют и начинают говорить адекватно, когда покидают свои посты. То есть, они на постах вынуждены говорить одно, а по жизни думают другое.
            Но к английским "эксам" это не относится. Они по жизни неадекваты.
            1. Себенза Звание
              Себенза
              -1
              Вчера, 18:06
              ..то есть начинают называть вещи своими именами. Так чем экс бриты проштрафились. Констатируют факт. Если бы дочурка за каким -то лордом, то и вопросов нет. А так, кровинушка близких и не очень. Вот и приходится из себя что-то выдавливать.
    2. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +1
      Вчера, 17:18
      Да Вы,батенька гуманист!
      Обломки этой империи существуют уже лишние 80 лет,пора полностью закрывать этот проект. По их сценарию для нас - расчленить на Англию,Уэльс и Шотландию. И пусть бодаются друг с другом на своём поганом островке и больше никуда не дезут
  2. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +12
    Вчера, 16:31
    Недостойный сын индийского народа! Британия почти 100 лет уничтожала твой народ и грабила твою историческую Родину, только по предварительным оценкам совокупный размер богатств, вывезенных из Индии в период англосаксонского колониального владычества, составил 9,2 трлн фунтов стерлингов (около 45 трлн долл. США) в ценах того времени.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +9
      Вчера, 16:37
      Цитата: Федор Соколов
      Недостойный сын индийского народа! Британия почти 100 лет уничтожала твой народ и грабила твою историческую Родину

      Я даже комментировать пребывание инглизов в Индии не буду.
      Просто пусть ЭТО полежит здесь...

      А этот "британский индус" знает об этом?
      1. Перейра Звание
        Перейра
        +2
        Вчера, 17:05
        А этот "британский индус" знает об этом?

        Он о другом думает. Совсем о другом.
        Он думает о реванше. Ещё одно поколение и Англия будет страной индусов.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Вчера, 18:43
          инглизов начнут так же из пушек расстреливать??? belay они же не согласятся - скажут что за нецивилизованный подход!
          1. Перейра Звание
            Перейра
            0
            Вчера, 22:13
            Да,Вы правы. Из пушек - не современно. Опять же снаряды жалко. Будут грузить на баржи и топить в Северном море.
        2. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +2
          Вчера, 19:48
          Цитата: Перейра
          Он думает о реванше. Ещё одно поколение и Англия будет страной индусов.

          Как в том анекдоте, где индус купил дом в Англии и пытается хоть чем-то захвалиться перед соседом -
          - Слыim/ англичанин! А у меня вон какая лужайка! А у тебя-то...
          - Ну и чо...
          - Слышь, англичанин! А у меня вон какой домище! А у тебя-то...
          - Ну и чо...
          - Слышь, англичанин! А у меня сосед англичанин! А у тебя - индус...
          laughing
          Могут они, конечно, Англию заселить. А комплексы останутся...
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            +1
            Вчера, 20:28
            Цитата: Zoldat_A
            - Слышь, англичанин! А у меня сосед англичанин! А у тебя - индус...

            Игорь, hi !
            Для современной Англии есть ещё реальный вариант:

            - Слышь, англичанин! А у меня сосед англичанин! А у тебя - пакистанец...
            yes
          2. Перейра Звание
            Перейра
            +1
            Вчера, 22:14
            Мёртвым англичанам безразличны индусские комплексы.
    2. Перейра Звание
      Перейра
      0
      Вчера, 17:07
      Этот сын индийского народа очень достойный.
      Индия наносит ответный удар. Скоро так будут расстеливать белых. Индусы не будут ничего вывозить. Они просто возьмут ВСЮ Англию себе.
      1. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        +4
        Вчера, 18:18
        Цитата: Перейра
        Индусы не будут ничего вывозить. Они просто возьмут ВСЮ Англию себе
        Если только пакистанцы им это позволят wink
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Вчера, 18:45
          пакистанцы к нам очень просятся обучится в отличие от индусов. недавно интервью переводил одному пакистанцу в нашу контору хочет сильно по направлению инженерия и прочае....

          зы индусы тоже были - но их камасутра с требованиями просто утомила - дофига и постоянно всё поменять хотят в контрактах и даже на обучение. хитрованы блин. больше их стараются как и не особо брать или с более жесткими условиями, иначе весь мозг вынесут ...
        2. Комментарий был удален.
        3. Перейра Звание
          Перейра
          0
          Вчера, 22:12
          Что позволят? Вырезать англичан? Позволят. Поучаствуют.
          1. Schneeberg Звание
            Schneeberg
            0
            Сегодня, 04:26
            Цитата: Перейра
            Что позволят?
            Захватить власть в Британии wink
  3. К-50 Звание
    К-50
    +4
    Вчера, 16:33
    Экс-премьер Великобритании Риши Сунак заявил о необходимости задействовать замороженные российские активы для демонстрации решимости Запада.

    У тебя карманов не хватит всё это возместить, когда, не если , а КОГДА, Россия за своим придёт.
    Тебя подвесят за фаберже на ближайшем фонарном столбе и будешь висеть, пока не вернёшь с ПРОЦЕНТАМИ нагло присвоенную чужую собственность. yes
    Готов проверить? angry
  4. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Вчера, 16:37
    Вот у них у всех рожи - как на подбор.
    И этот чушпан, напоминающий грызуна, туда же.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Вчера, 16:49
    Чья б корова мычала... а так, пустой человечек, никак и ни о чем... не интересен... negative
  6. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Вчера, 16:56
    ....надо раздется по пояс и показать Путину какие мы тоже крутые (с) Боря Джонсон на одном из сборищ...

    зы присутствующая на встрече Урсулка-гинеколог скромно потупила очи после такого предложения... lol
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Вчера, 17:59
      Цитата: Nexcom
      ....надо раздется по пояс и показать Путину какие мы тоже крутые (с) Боря Джонсон на одном из сборищ...

      зы присутствующая на встрече Урсулка-гинеколог скромно потупила очи после такого предложения... lol

      Да Вы, батенька, садист, оказывается. smile
      (Представил картинку belay)
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Вчера, 18:36
        Яаа??? belay Ну это было не моё предложение, вообще то... laughing я понимаю что за кошмар там бы показали....
      2. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Вчера, 18:51
        Саша, ну не я же им раздеваться предложил, ну ей-Богу!
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Вчера, 19:02
          Цитата: Nexcom
          Саша, ну не я же им раздеваться предложил, ну ей-Богу!

          Прямо из фильма "Покровские ворота" фраза - "Заметьте, не я это предложил!" (с) smile
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Вчера, 19:03
            Конечно! А мне это и не интересно. Им просто вставила фото ВВП на лошади по форме 1 - завидно стало. Реально причём.
  7. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Вчера, 17:00
    Маугли вышел из спячки, началась межвидовая борьба.
  8. Жеребливый Звание
    Жеребливый
    0
    Вчера, 17:09
    О, факирок всплыл (такое не тонет). Он и эту фигню с тупейшей лыбой толкал? Сильным считаться надумал, понимаешь. Сильно он только вонять может, удобрения кусок.
  9. Aleks1956OU Звание
    Aleks1956OU
    0
    Вчера, 17:10
    И этот туда же.
    Только с пальмы слез, порулил Альбионом и был изгнан в шею, как дилетант.
    А, что они дальше будут делать, когда пропьют эти активы?
    Хотя говорили из разных источников, что в Европе и США их давно уже нет.
  10. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Вчера, 17:13
    Как хорошо Сунак чувствует себя не будучи в шкуре бельгийского банкира
    Можно и языком лишний раз потрепать как показать свою решимость Путину ,когда сам ни за что не отвечаешь
  11. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Вчера, 17:19
    Кстати, а фотография зачётная! Колченогий инвалид на костылях угрожает wassat
  12. Николай Редько Звание
    Николай Редько
    -1
    Вчера, 17:28
    Слушать обезьянку-крикуна - Сунака бессмысленно! Это не его мысли и не его уровень, решать такие вопросы, которые ему ПОРУЧИЛИ озвучить! Британских евреев кроме денег НИЧЕГО не интересует. Вот к русским деньгам они м подбираются, ища мыслимые и немыслимые предлоги! Потому что гоп-стоп в "приличном английском обществе" должен быть завернут в красивую индульгенцию. В свое время английский король НЕ ЗАХОТЕЛ спасти царственную семью Романовых, чтобы добраться до их денег. Так что у истории государственного бандитизма Великобритании глубокие корни - им не привыкать! Что интересно иудейская верхушка Британии УЖЕ сдриснула с острова (от греха подальше) и им английского простого люда не жалко - сгорят в ядерном огне да и хрен с ними. Так что тут вопрос филосовский: нужно ли их стирать с лица земли! Вот Сити нужно! Там у них "лёжка", там кощеево гнездо.
  13. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Вчера, 18:17
    Кто ему ноги переломал?
  14. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Вчера, 19:20
    Экс-премьер Британии: Путин считает нас слабыми, это надо изменить

    Изменим. Будем считать очень слабыми. Никчемными. Но подлыми, этого у вас никто не отнимет.
  15. Melior Звание
    Melior
    0
    Вчера, 19:32
    Дерзкий рикша забыл про свою зашкварную касту! laughing
  16. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    0
    Вчера, 19:57
    А кто это! зачем?Пусть своих жен щи варить поучит!Тля крысиная
  17. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Вчера, 20:09
    Слабыми они вроде не являются, а вот хитросделанными - да. И лапу на российские миллиарды он хочет наложить и дипломатически добиться нрвой зерновой. И обокрасть и обмануть сразу. Я уж боюсь как бы у нас кто не пошел ему навстречу.
    "Если человек обманул тебя один раз, значит он подлец. Если человек обманул тебя дважды, значит ты ."