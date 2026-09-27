Иранский генерал: «Изгнание Америки из Западной Азии сделает регион безопасным»

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Иранский генерал: «Изгнание Америки из Западной Азии сделает регион безопасным»


Американский агрессор уже испытывал на себе мощные иранские удары. И теперь ему следует готовиться к их возобновлению.

Такое заявление сделал главнокомандующий Вооружённых сил Ирана генерал-майор Амир Хатами, выступая в эфире государственного телевидения.

Он заявил:

Война не окончена.

Иранский генерал отметил, что она была навязана Тегерану агрессором и теперь находится на решающем и судьбоносном этапе. Также военачальник сказал: если у Ирана не будет возможности вести торговлю через Ормузский пролив, то её не будет ни у кого другого.

Также на телевидении прозвучало заявление другого высокопоставленного иранского военного – представителя армии бригадного генерала Мохаммада Акраминии. Он отметил, что из-за ослабления своего влияния на ближневосточный и западноазиатский регионы США могут снова прибегнуть к крупномасштабной военной агрессии. По его мнению, именно политика Вашингтона является здесь главным фактором нестабильности. Акраминия сказал:

Изгнание Америки из Западной Азии сделает регион безопасным. Приоритетом Америки является обеспечение безопасности сионистского режима и её собственных интересов, а не мусульманских стран региона.

Двумя неделями ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опроверг предположение, что иранские Вооружённые силы якобы неспособны противодействовать США. По его словам, Иран нанёс американским базам в регионе гораздо больший урон, чем сообщалось официально.
18 комментариев
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  1. Всеименазаняты Звание
    Всеименазаняты
    +11
    Вчера, 16:37
    Это справедливо для любого региона Земли
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +4
      Вчера, 16:44
      Цитата: Всеименазаняты
      Это справедливо для любого региона Земли

      И справедливо для любого гегемона в истории, который хотел "править миром".
      Нынешний гегемон потихоньку сдувается и Иран активно расковыривает дырку, из которой воздух выходит. Запас прочности велик - не завтра Америка сдуется. Возможно, даже не послезавтра. Но то, что уйдёт туда же, куда ушли все её предшественники - тут спорить не с чем.
      1. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        +2
        Вчера, 17:39
        Придёт время, Америка уйдёт.

        Надо подождать, да и сделать так, чтобы США не оставили пустыню.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Вчера, 19:52
          Цитата: Ilya-spb
          сделать так, чтобы США не оставили пустыню

          "Не одна я в поле кувыркалась" - это да, это их принцип. Затем и собирают разные "коалиции" не пойми кого. Та же самая болезнь, чем Зеленский от них заразился - "весьмирснами". И в полный трындец - тоже во главе "коалиции" веселее...
        2. Incvizitor Звание
          Incvizitor
          0
          Вчера, 20:03
          Надо так ее уйти чтобы ничего не осталось и никогда больше не было.
    2. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      0
      Вчера, 17:10
      Справедливо,но,давайте объективно,на сегодня едва ли реализуемо. Не стоит приуменьшать американские возможности по многим направлениям.
      1. Всеименазаняты Звание
        Всеименазаняты
        0
        Вчера, 17:30
        Не просто не реализуемо, но и не выгодно для нас. Нужен противовес Китаю, иначе он тоже рано или поздно "сорвётся с катушек". Только многополярный мир с минимум тремя центрами силы может привести к относительному спокойствию на планете. Когда каждый игрок будет понимать, что на его силу не только найдется другая сила, но есть и третья сторона, которая усилится от их конфликта.
      2. Ныробский Звание
        Ныробский
        0
        Вчера, 17:43
        Цитата: pudelartemon
        Справедливо,но,давайте объективно,на сегодня едва ли реализуемо. Не стоит приуменьшать американские возможности по многим направлениям.

        Если Объективно, то без проведения сухопутной операции матрасы не смогут установить контроль над Ормузским проливом.
        Вытянуть сухопутную операцию в одну хитрую физиономию США не смогут. Учитывая то, что последние войны США вели в составе коалиций со странами входящими в НАТО, то с Ираном они зарубились только в кооперации с Израилем, который и сам рассчитывает на поддержку со стороны США. Нет, конечно же они смогут нанести Ирану серьёзный ущерб, но они не смогут закрыть тему и примерить венок победителя.
        1. commbatant Звание
          commbatant
          -1
          Сегодня, 01:21
          Цитата: Ныробский
          конечно же они смогут нанести Ирану серьёзный ущерб, но они не смогут закрыть тему и примерить венок победителя.

          ...сша не нужна сухопутная операция, никакую тему они закрывать не собираются, как и примерять венок победителя, их задача, чтобы ресурсы стран Персидского залива не покидали его, с этой задачей они справились...
          ...как иран лишить всех благ цивилизации показывают ВС РФ на примере украины...недостающее электричество иран получает от Воваевича, зерновые по Каспию из РФ...соответственно для израильских евреев слабое звено это Воваевич "добрый души человек" и выход ирана к Каспию...
      3. Немчинов Вл Звание
        Немчинов Вл
        +1
        Сегодня, 00:45
        Изгнание Америки из Западной Азии сделает регион безопасным.


        Цитата: pudelartemon
        Справедливо,но,давайте объективно,на сегодня едва ли реализуемо. Не стоит приуменьшать американские возможности по многим направлениям.


        Вот только одному Ирану, это не под силу. От слова "Никак". no А интересы мусульманских государств Персидского залива настолько различны, и зачастую противоречивы, что это не видится перспективой ближайшего будущего. request
    3. Комментарий был удален.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Вчера, 16:59
    Без них везде спокойно.
  3. Fishmashin Звание
    Fishmashin
    +2
    Вчера, 17:27
    Молодцы Персы, мы не смогли а у них вполне получается.
    Может им за заслуги по борьбе с гигимонам Азербайджан взад отдать?
    1. Aerolab Звание
      Aerolab
      +1
      Вчера, 18:27
      Мы не смогли, потому что не захотели смочь. Точнее не мы, а они ...
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Вчера, 18:12
    «Изгнание Америки из Западной Азии сделает регион безопасным»
    Сюда надо добавить ещё и Израиль
  5. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    +4
    Вчера, 19:10
    Поправочка "на ветер" - Изгнание США с планеты Земля сделает планету безопасной и мирной.
  6. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    -1
    Вчера, 20:01
    Надо еще все ее марионеточные режимы уничтожить и всех под.ников.
  7. Puler Звание
    Puler
    0
    Вчера, 23:09
    yankee go home ! старый верный совет.....
  8. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Сегодня, 01:09
    ...сша и не нужна Западная Азия (там живут богатые+слабые, либо сильные+нищие), им нужен контроль над путями коммуникаций и логистических маршрутов в ней и воспрещение к указанному со стороны других...
    ...арабы и / или персы радовались падению ирака и сирии, теперь "колокол звонит по ним"...