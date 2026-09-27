«Охотники за российскими подлодками»: постройка фрегатов ASW на пути к провалу

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«Охотники за российскими подлодками»: постройка фрегатов ASW на пути к провалу

В июне 2026 года Минобороны Германии закрыло программу строительства фрегатов F126 (MKS 180). Вместо запланированных 6 кораблей типа F126 Берлин перенаправил средства на закупку 8 более компактных и проверенных фрегатов ПЛО MEKO A-200 от немецкой компании TKMS.

Крах крупнейшего военно-морского проекта Германии со времён Второй мировой войны был вызван целым комплексом проблем. Главный подрядчик программы – голландская верфь Damen Naval – столкнулся с непреодолимыми трудностями при цифровом проектировании. Компания внедрила сложную французскую инженерную экосистему 3DExperience (от Dassault) для объединения сотен баз данных. Однако специалисты Damen не смогли вовремя выдавать корректные цифровые чертежи. Выявились критические ошибки несовместимости IT-интерфейсов между Damen и немецкими субподрядчиками.



Другой причиной стали избыточные требования Бундесвера, который прописал в контракте более 7000 технических спецификаций, требуя интеграции уникальных немецких систем автоматизации, РЭБ и модульных контейнеров. Ситуация усугублялась бюрократическими препонами: Минобороны отказывалось принимать от голландских инженеров чертежи на английском языке, требуя предоставить колоссальные объёмы бумажной документации на немецком вместо гибкого обмена цифровыми файлами.

Из-за конструкторских ошибок сдача головного фрегата Niedersachsen, первоначально намеченная на середину 2028 года, официально сдвинулась минимум на 2031–2032 годы. Когда стало ясно, что Damen не справляется с графиком, правительство ФРГ попыталось спасти проект и передать управление консорциуму немецких верфей (Lürssen и Rheinmetall). Однако финансовый аудит показал, что перезапуск проекта обошёлся бы бюджету более чем в €18 млрд (вместо первоначально предполагавшихся €8,58–10 млрд).

Как выяснилось на днях, на пути к провалу находится и смежная программа ASWF, предполагавшая строительство для Бельгии и Нидерландов фрегатов, которые предназначались, как заявляли в Минобороны, для «охотниками за российскими подлодками». Этот проект пока пытаются спасти, но и там вскрылись проблемы системного характера.


Минобороны Нидерландов признало, что первоначальный проект корабля оказался конструктивно нестабильным. Чтобы судно могло нести все запланированные радары, ГАС и вертолёт, корпус пришлось удлинять на 7 м, расширять на 50 см и увеличивать общее водоизмещение. Это «потащило» за собой перерасчёт всех внутренних узлов, что фактически обнулило прошлую инженерную работу.
Изначально головной корабль должен был пополнить флот в 2025 году. После первых пересмотров дату сдвинули на 2029–2030 годы. Из-за проблем с перепроектированием корпуса в 2026 году сроки улетели уже на 2033 год.

Для ВМС Бельгии это критический удар: их старые фрегаты типа Karel Doorman списываются из-за износа. Возникает задержка в 7–9 лет, когда моряки останутся без боевых кораблей, а экипажи потеряют квалификацию. Первоначально Бельгия рассчитывала получить два своих корабля примерно за €1-1,2 млрд. К лету 2026 года ценник за них для Брюсселя вырос до €1,8–2 млрд. В Минобороны заявили, что программа движется «абсолютно в неверном направлении» и тратить ещё дополнительные полмиллиарда евро страна не собирается.

В итоге Бельгия запросила информацию о возможности выполнения заказа у других судостроителей. В качестве одного из вариантов рассматриваются проверенные итальянские фрегаты FREMM EVO от Fincantieri. Окончательное решение Бельгия должна принять до конца 2026 года.

14 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Вчера, 17:18
    Перемудрили, кое какие хотелки оказались непомерными... даже перенапрягшись чрез меры, может получится... ОЧЕНЬ ДОРОГО, с непредсказуемый результатом...
    И так везде, где чьи то хотелки идут впереди здравого смысла и объективной реальности! soldier
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +1
      Вчера, 17:33
      И Российских флаг не правильно нарисовали...заразы неграмотные. lol
      1. Не_боец Звание
        Не_боец
        +5
        Вчера, 18:08
        Фрегат Нидерландов, флаг Нидерландов. Все соответствует, поищете в интернетах. Красный белый синий, сверху вниз.
        1. marchcat Звание
          marchcat
          +3
          Вчера, 18:19
          Прям и пошутить нельзя...
    2. Alex777 Звание
      Alex777
      +2
      Вчера, 18:25
      Цитата: rocket757
      Перемудрили

      Чтоб они не делали - не идут дела,
      Видно в понедельник их мама родила...
      1. marchcat Звание
        marchcat
        +4
        Вчера, 19:02
        Песня - шедевр good Похоже их не мама рожала, а андроид выплюнул
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Вчера, 19:34
        Нам со стороны видно одно, а что они там у себя, кумекают... не не не, ттут и пол литра не поможет...
      3. Немчинов Вл Звание
        Немчинов Вл
        0
        Сегодня, 00:56
        Цитата: Alex777
        Чтоб они не делали - не идут дела,
        Видно в понедельник их мама родила...


        Неужели к ним всё таки успели внедрить из ОСК, специально обученных людей ?!
        Или это уже и воздушно-капельным путём передаётся в современном мире ? winked
  2. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    Вчера, 17:48
    Зато наших конструкторов, инженеров и строителей очень любят обвинять "в сдвигах вправо".
  3. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +1
    Вчера, 18:15
    Бывает. Главное, опомнились до .а не после.
  4. vadivm59 Звание
    vadivm59
    +3
    Вчера, 18:45
    цифровое проектирование....и не задалось.а как же в стародавние времена чертежи на кульманах рисовали руками?и служат корабли до сих пор.чудеса.
  5. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    +2
    Вчера, 19:37
    я конечно понимаю , что пишут люди далекие от вмф , но неужели так трудно запомнить - судно это торговое ,рыболовецкое , снабжения и тд , а КОРАБЛЬ это боевая единица флота , даже торпедный катер
  6. tabex Звание
    tabex
    0
    Вчера, 19:38
    Боюсь, что подводные беспилотники могут вскоре поставить крест ❌ на подлодках.
  7. balabol Звание
    balabol
    0
    Вчера, 22:39
    Отличные примеры создание нового и не испытанного ранее. Как блуждание в тумане по неизвестному болоту. Один не правильный шаг и проблема непреодолимо затягивает, и уже не вырваться, ошибся с направлением и сгинешь в трясине неразрешимых противоречий.
    Талант, широчайший кругозор и гениальное предвидение - только эти качества позволяют настоящему Конструктору добиться успеха. Клеркам из офисного планктона и просто исполнителям такое не под силу. И, кстати, по-настоящему эффективный финансовый менеджмент может помочь в проектах, если он не давлеет над разработчиками.