«Охотники за российскими подлодками»: постройка фрегатов ASW на пути к провалу
В июне 2026 года Минобороны Германии закрыло программу строительства фрегатов F126 (MKS 180). Вместо запланированных 6 кораблей типа F126 Берлин перенаправил средства на закупку 8 более компактных и проверенных фрегатов ПЛО MEKO A-200 от немецкой компании TKMS.
Крах крупнейшего военно-морского проекта Германии со времён Второй мировой войны был вызван целым комплексом проблем. Главный подрядчик программы – голландская верфь Damen Naval – столкнулся с непреодолимыми трудностями при цифровом проектировании. Компания внедрила сложную французскую инженерную экосистему 3DExperience (от Dassault) для объединения сотен баз данных. Однако специалисты Damen не смогли вовремя выдавать корректные цифровые чертежи. Выявились критические ошибки несовместимости IT-интерфейсов между Damen и немецкими субподрядчиками.
Другой причиной стали избыточные требования Бундесвера, который прописал в контракте более 7000 технических спецификаций, требуя интеграции уникальных немецких систем автоматизации, РЭБ и модульных контейнеров. Ситуация усугублялась бюрократическими препонами: Минобороны отказывалось принимать от голландских инженеров чертежи на английском языке, требуя предоставить колоссальные объёмы бумажной документации на немецком вместо гибкого обмена цифровыми файлами.
Из-за конструкторских ошибок сдача головного фрегата Niedersachsen, первоначально намеченная на середину 2028 года, официально сдвинулась минимум на 2031–2032 годы. Когда стало ясно, что Damen не справляется с графиком, правительство ФРГ попыталось спасти проект и передать управление консорциуму немецких верфей (Lürssen и Rheinmetall). Однако финансовый аудит показал, что перезапуск проекта обошёлся бы бюджету более чем в €18 млрд (вместо первоначально предполагавшихся €8,58–10 млрд).
Как выяснилось на днях, на пути к провалу находится и смежная программа ASWF, предполагавшая строительство для Бельгии и Нидерландов фрегатов, которые предназначались, как заявляли в Минобороны, для «охотниками за российскими подлодками». Этот проект пока пытаются спасти, но и там вскрылись проблемы системного характера.
Минобороны Нидерландов признало, что первоначальный проект корабля оказался конструктивно нестабильным. Чтобы судно могло нести все запланированные радары, ГАС и вертолёт, корпус пришлось удлинять на 7 м, расширять на 50 см и увеличивать общее водоизмещение. Это «потащило» за собой перерасчёт всех внутренних узлов, что фактически обнулило прошлую инженерную работу.
Изначально головной корабль должен был пополнить флот в 2025 году. После первых пересмотров дату сдвинули на 2029–2030 годы. Из-за проблем с перепроектированием корпуса в 2026 году сроки улетели уже на 2033 год.
Для ВМС Бельгии это критический удар: их старые фрегаты типа Karel Doorman списываются из-за износа. Возникает задержка в 7–9 лет, когда моряки останутся без боевых кораблей, а экипажи потеряют квалификацию. Первоначально Бельгия рассчитывала получить два своих корабля примерно за €1-1,2 млрд. К лету 2026 года ценник за них для Брюсселя вырос до €1,8–2 млрд. В Минобороны заявили, что программа движется «абсолютно в неверном направлении» и тратить ещё дополнительные полмиллиарда евро страна не собирается.
В итоге Бельгия запросила информацию о возможности выполнения заказа у других судостроителей. В качестве одного из вариантов рассматриваются проверенные итальянские фрегаты FREMM EVO от Fincantieri. Окончательное решение Бельгия должна принять до конца 2026 года.
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