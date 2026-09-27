Зеленский: ДШВ ВСУ добились успеха под Лиманом в рамках операции «Вивальди»

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Зеленский: ДШВ ВСУ добились успеха под Лиманом в рамках операции «Вивальди»

Называющий себя президентом Украины Владимир Зеленский заявил о «важных результатах» украинских войск на Лиманском направлении в рамках операции «Вивальди». В том же сообщении он упомянул результаты группировки десантно-штурмовых войск в другой операции «активной обороны».

Заявление прозвучало после доклада главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. По словам Зеленского, поставленные цели достигаются, однако он не назвал конкретных территориальных результатов и не указал, где проходит вторая операция.



Зеленский при этом заявил, что в районе (Красного) Лимана подразделения ВСУ вернули под контроль значительные по площади территории и операция «Вивальди» с её фронтовой компонентой продолжается.

Глава киевского режима утверждает, что наиболее интенсивные бои идут на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях. Это притом, что ни один из этих городов украинскими войсками на текущий момент не контролируется. Среди подразделений, которые он особо отметил по итогам недели — 3-й армейский корпус и 68-я отдельная аэромобильная бригада 8-го корпуса ДШВ.

Таким образом, из слов Зеленского следует, что под Красным Лиманом операция основана на активном задействовании десантных подразделений ВСУ.
67 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +6
      Вчера, 17:38
      Почему наши молчат?

      И почему, до сих пор, бандеровцы могут наступать?
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        -1
        Вчера, 18:01
        То, что не все и не всегда освещают официально.... так уж оно есть, тот же туман войны, он не сам по себе....
        То, что ВСУ шники собрали резервы в конкретном месте и проводят контр наступ... такое бывало раньше, такое может случится и впредь...
        Заканчивается это всегда одинаково для них...
      2. Furious Bambr Звание
        Furious Bambr
        +4
        Вчера, 18:52
        А что говорить? То, что что скакаусы в полностью освобождённой Луганской области? О том, что можем потерять кровью завоёванное Серебрянское лесничество? Что теперь наступление на Славянск невозможно? Неее....У нас только позитивные репортажи. Оказывается, в Шебекино и районе жить стало лучше. Только местные жители не в курсе
      3. Cympak Звание
        Cympak
        +6
        Вчера, 20:29
        Видимо, потому-что нельзя докладывать на верх о проблемах. Верхи воспринимают только позитивные доклады, которые они записывают на свой счет и получают за это ордена и медальки. А проблемы, провалы - это верх не интересует, это проблемы низов и их ответственность, что не смогли... Верхи хотят отвечать только за победы. В армии нужен человек, который сможет данный подход переломить "через колено", но для этого нужны полномочия, которые может дать только ВГК
        1. Ross Звание
          Ross
          0
          Сегодня, 01:18
          Проблема Герасимова и его любимчика главы Западных. Оба делали ложные доклады. И оба не сняты с должности. И обоим чтобы удержаться требовались только успехи
      4. Панцуй_
        Панцуй_
        0
        Сегодня, 02:34
        Цитата: Ilya-spb
        Почему наши молчат?

        Почему это молчат? Трубят во все трубы каждые пол часа про то, как лихо у нас берутся деревни в Резниковском котле.
        А вот про то, что бандеровцы на огромной территории под Лиманом практически нас выкинули, полнейший молчок. Как и про то, что скоро такая же ситуация будет в полосе группировки Восток.
        Невооруженным глазом видно, куда качели качнулись
      5. sgr291158 Звание
        sgr291158
        0
        Сегодня, 04:58
        Ну видать там не всё так просто.
    2. 1976AG Звание
      1976AG
      -1
      Вчера, 18:01
      Цитата: rocket757
      Ничего нового... им надо отчитаться перед спонсорами, а то без "сладкого" оставят, ещё и на "закрома" нажитые "непосильным трудом" , косо смотреть начнут...
      Скакуасов надо стимулировать...
      Всё как всегда...



      А западные спонсоры конечно не имеют возможности проверить информацию и свято верят тому, что им озвучивает зеленский ?
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Вчера, 18:06
        Да ладно... там у всех свои интЭрЭсы и главный среди них, баблишко... от сумм, которые выделяют кукуевским на войну с Россией, кормятся многие и им плевать, что там происходит на самом деле... они давно поняли, что кукуевские это не козырной туз, так, шестёрка на которую можно будет сбросить негатив избирателей, а баблишко оч хорошо легло у них в карманах, в которых нужно, карманах...
        Ничего нового никто не придумывал, все также, как и раньше...
        1. 1976AG Звание
          1976AG
          0
          Вчера, 18:09
          Так значит и в этом случае зеленскому нет смысла им врать. Ведь они все равно при барышах.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            -5
            Вчера, 19:29
            А как скакуасов стимулировать? Им реальная ситуация на ЛБС, да и в внутри своей территории, ну никак не по кайфу...
            На них и так валятся и отнюдь не плюшки, если им лапшу на уши вешать перестанут, могут и кастрюли с голов снять....
            Как то так...
            1. 1976AG Звание
              1976AG
              0
              Вчера, 19:37
              То есть версию об отчете перед спонсорами мы уже отбросили, как не выдерживающую критики. Теперь попробуем рассмотреть вариант, когда ситуация на Лиманском направлении для нас и правда хреновая. Может не на 100% как говорит зеленский, но тем не менее достаточно хреновая для нас. Тем более когда об этом говорят не только вражеские источники, но и наши. Причем достаточно достоверные источники.
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                -6
                Вчера, 19:45
                Кто, когда, что отбросил?
                Люмпен, обыватель... избиратель, везде одинаковый... стадо, которое ведут...
                Вся лживая трескотня рассчитана именно на него и границ против неё не предусмотрено...
                Вы против "версии", что на подобных конфликтах ЗАРАБАТЫВАЮТ БАБКИ?
                1. 1976AG Звание
                  1976AG
                  +1
                  Вчера, 19:49
                  Ну вы же сами сначала говорили, что эта версия предназначена для западных спонсоров, а потом начали утверждать, что она для стимулирования скакуасов. Можете сами прочитать свои коменты.
                  1. rocket757 Звание
                    rocket757
                    -2
                    Вчера, 20:06
                    Вы врете или читать не умеете по русски....
                    Вам процтировать самый первый текст или сами прочтёте?
                    1. 1976AG Звание
                      1976AG
                      0
                      Вчера, 20:23
                      Цитата: rocket757
                      Вы врете или читать не умеете по русски....
                      Вам процтировать самый первый текст или сами прочтёте?



                      А может это вы уже запутались в своих версиях ? В первом тексте да, вы сказали и про то, что зеле надо отчитаться перед спонсорами, и про то, что надо стимулировать скакуасов. Но после того, как я спросил, что западные спонсоры не имеют возможности проверять информацию и вынуждены верить на слово зеле, вы....
                      "Да ладно... там у всех свои интЭрЭсы и главный среди них, баблишко... от сумм, которые выделяют кукуевским на войну с Россией, кормятся многие и им плевать, что там происходит на самом деле..."
                      То есть по сути согласились с тем, что врать спонсорам нет никакого смысла и далее уже сконцентрировались только на скакуасах - "А как скакуасов стимулировать? Им реальная ситуация на ЛБС, да и в внутри своей территории, ну никак не по кайфу..."


                      "Все тайное становится явным... но они ВРУТ..."

                      То есть применительно к Лиманскому направлению, вы считаете, что они всё врут или частично врут?
                      1. rocket757 Звание
                        rocket757
                        -1
                        Вчера, 21:50
                        Цитата: 1976AG
                        А может это вы уже запутались в своих версиях ? В первом тексте да, вы сказали и про то, что зеле надо отчитаться перед спонсорами, и про то, что надо стимулировать скакуасов. Но после того, как я спросил, что западные спонсоры не имеют возможности проверять информацию и вынуждены верить на слово зеле, вы....

                        Кстати, ответ был именно на тот вопрос, про забугорных... потом, уточнение, что у забугорные есть СВОИ СКАКУАСЫ, по сути такие же, с одной лишь "привилегий"... они ИЗБИРАТЕЛИ тех самых забугорных спонсоров...
                        В общем, по философии и софистике у вас ... не айс... про логику... тут вариант такой, она кому то нужна, что б доказать, а другому, что б перевернуть все, с ног на голову...
                        Красный Лиман... идёт процесс, чем все это закончится, предсказуемо...
                        Оценку событий выставлять именно сейчас... а зачем, достаточно дождаться, чем там все закончится...
                      2. rocket757 Звание
                        rocket757
                        0
                        Вчера, 21:52
                        Кстати, мне на минусаторов... пофиг, давно... tongue
                      3. 1976AG Звание
                        1976AG
                        0
                        Вчера, 22:15
                        "у забугорные есть СВОИ СКАКУАСЫ, по сути такие же, с одной лишь "привилегий"... они ИЗБИРАТЕЛИ тех самых забугорных спонсоров..."

                        Вы сами то в это верите? Как работает ТАМ система назначений на должности известно уже давно и всем. Но похоже всем, кроме вас.

                        "В общем, по философии и софистике у вас ... не айс... про логику... тут вариант такой, она кому то нужна, что б доказать, а другому, что б перевернуть все, с ног на голову..."

                        Ну да, когда конкретных аргументов нет, но признаться в этом не хочется, то и такой вариант для вас приемлем.

                        "Красный Лиман... идёт процесс, чем все это закончится, предсказуемо...
                        Оценку событий выставлять именно сейчас... а зачем, достаточно дождаться, чем там все закончится..."

                        Мдаааа.... Вам даже собственное мнение озвучить стрёмно...
                      4. poquello Звание
                        poquello
                        0
                        Вчера, 22:18
                        Цитата: rocket757
                        Оценку событий выставлять именно сейчас... а зачем, достаточно дождаться, чем там все закончится...

                        знамо чем - взятием Орехова )))))))))))))))))
                2. 1976AG Звание
                  1976AG
                  0
                  Вчера, 19:57
                  "Вы против "версии", что на подобных конфликтах ЗАРАБАТЫВАЮТ БАБКИ?"

                  Я вас спрашивал зачем зеленскому врать. Не передергивайте факты.
                  1. rocket757 Звание
                    rocket757
                    -3
                    Вчера, 20:08
                    Все тайное становится явным... но они ВРУТ...
                    Не логичней было б задать вопрос именно им?
      2. Cympak Звание
        Cympak
        +2
        Вчера, 20:32
        Цитата: 1976AG

        А западные спонсоры конечно не имеют возможности проверить информацию и свято верят тому, что им озвучивает зеленский ?

        У них есть спутниковая группировка, которая может отслеживать ситуацию с онлайн-режиме
        1. 1976AG Звание
          1976AG
          +2
          Вчера, 20:33
          Полностью с вами согласен. По этой причине зеле нет никакого смысла врать им по поводу ситуации на фронте.
          1. poquello Звание
            poquello
            0
            Вчера, 21:58
            Цитата: 1976AG
            У них есть спутниковая группировка, которая может отслеживать ситуацию с онлайн-режиме

            Цитата: 1976AG
            Полностью с вами согласен.

            не может, со спутника не увидишь кто в норке сидит, и совершенно точно ВСУки в этом наступлении сплошной фронт не имеют
            1. 1976AG Звание
              1976AG
              0
              Вчера, 22:05
              В норке не увидят, а на поверхности увидят. Но ведь средства разведки включают в себя не только спутники.
              1. poquello Звание
                poquello
                0
                Вчера, 22:23
                Цитата: 1976AG
                В норке не увидят, а на поверхности увидят. Но ведь средства разведки включают в себя не только спутники.

                и что это меняет? зачем обдолбышу врать? а до этого не врал?
                1. 1976AG Звание
                  1976AG
                  -1
                  Вчера, 22:25
                  Цитата: poquello
                  Цитата: 1976AG
                  В норке не увидят, а на поверхности увидят. Но ведь средства разведки включают в себя не только спутники.

                  и что это меняет? зачем обдолбышу врать? а до этого не врал?


                  Вы внимательно почитайте ВСЮ переписку и поймете, о чем шла речь.
    3. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
      Дмитрий Михайлович Серегин
      0
      Вчера, 18:39
      Все верно. Победы на фронте - лучший фронт на войне.
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Вчера, 17:14
    Туман войны + пропаганда+серая зона=??? в моменте.
    Время покажет. И я даже не сомневаюсь, что будет по результату.
    Победа будет за нами.
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +2
      Вчера, 17:38
      Цитата: pudelartemon
      Туман войны + пропаганда+серая зона=??? в моменте.
      Время покажет. И я даже не сомневаюсь, что будет по результату.
      Победа будет за нами.


      Новый виток технологического противостояния на фронте.Успехи Вивальди результат технологической помощи США.

      .Уничтожение самостийного интернета стало вынужденной мерой из-за связки укро-провайдеров с новыми технологиями «Старлинк», которые активно применяются ВСУ на Краснолиманском направлении и на стыке Днепропетровской и Запорожской области.Без прямого соучастия США на стороне бандеровцев украинская армия была бы разгромлена на этих участках фронта. Западные эксперты считают, что окно возможностей для хероев закроется только к Новому году.

      В ночь на 26 сентября ВС РФ продолжили демилитаризацию бандерштата. Из-за специфического звука и высокой скорости преодоления самостийной ПВО «Бандероли» принимались на слух за крылатые ракеты, заходящие на объекты в Киеве через водохранилище, Вышгород и Васильков.


      https://svpressa.ru/war21/article/533672/

      .В Киеве целью атаки стал центр обработки данных «Космонова», расположенный в бизнес-центре «Протасов», который обеспечивал функционирование мобильного интернета и систем спутниковой связи «Старлинк» для нужд ВСУ. ... Тем временем украинская «телега» строчит, что российские удары по украинским интернет-провайдерам и дата-центрам неслучайны. За последние дни сообщалось об атаках на инфраструктуру KIEVNET, «Домонет», FAUST/Fast.Net, UTELS, «Павутина», Etherlink, Crazy Network, Cityhost и MiroHost, а также на дата-центры мобильных операторов.

      Опять подставляет шефа советник Зеленского по БПЛА Сергей Бескрестнов (Флеш): «С наступлением холодов украинские ТЭЦ и подстанции могут стать более заметными для российских дронов „Герань“, оснащенных тепловизионными камерами».По его словам, рассчитывать на скрытность мини-ТЭЦ, генераторных станций и других объектов — ошибочно. Так, на опубликованном снимке тепловоз был зафиксирован оператором «Герани» через тепловизор с расстояния 5−6 километров.


      https://svpressa.ru/war21/article/533719/

      .В комментарии по итогам прилетов за прошедшие сутки координатор николаевского подполья Сергей Лебедев подчеркнул, что вся территория незалежной — от восточных регионов до глубокого запада — перешла в режим непрерывных боевых действий из-за изменения тактики российских ударов. Наши дроноводы и ракетчики атакуют бандеровский тыл как полноценную линию соприкосновения, но сейчас основными целями стали не энергетика и ж/д, а телекоммуникационная инфраструктура.

      По словам подпольщика, воздушная кампания утратила привычный график «ночью прилетели — утром закончили». Взрывы в тыловых регионах гремели без остановки более суток, причем фактически безопасных зон в стране не осталось.


      https://svpressa.ru/war21/article/533719/
  3. Vulpes Звание
    Vulpes
    -2
    Вчера, 17:15
    Название-то какое придумали.....
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      -2
      Вчера, 17:24
      Так ты же вундеркинд! А что это такое 🤔? А чёрт его знает!!! Цитата
    2. Дядя Сэм_2 Звание
      Дядя Сэм_2
      -1
      Вчера, 17:37
      Цитата: Vulpes
      Название-то какое придумали..
      «Вивальди» - им не подходит! Хххлы больше Вагнер "любят"! laughing laughing
      Аж корёжит их от Вагнера!
    3. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      -7
      Вчера, 17:58
      Цитата: Vulpes
      Название-то какое придумали.....


      Xoxoл по определению не может чего-то придумать. Сп... Употребим политкорректное - Позаимствовать, это запросто.

      Вивальди -итальянский композитор и скрипач-виртуоз, уступающий разве что самому Страдивари по технике игры на скрипке. Самым знаменитым произведением его считается цикл "Времена года".

      Зеленский уже хлестанулся, что имеется план контрнаступа на осень, зиму, весну и лето.

      Но, как говорится - время покажет.
      1. ANB Звание
        ANB
        +6
        Вчера, 18:39
        . уступающий разве что самому Страдивари по технике игры на скрипке.

        Скрипач - Паганини.
        Страдивари делал скрипки, а не играл на них.
        1. alexboguslavski Звание
          alexboguslavski
          -2
          Вчера, 18:53
          Извиняюсь, напутал. Действительно Паганини. Который скрипкам Страдивари предпочитал инструменты работы другого знаменитого мастера - Гварнери дель Джезу.
        2. Evgeny64 Звание
          Evgeny64
          -3
          Вчера, 20:11
          Да это он для лохов скрипки лабал, а для правильных пацанов он барабаны делал (с) laughing
  4. сталевар Звание
    сталевар
    +4
    Вчера, 17:23
    Я в телеге подписан на несколько наших сайтов и блогеров, которые освещают СВО. Так вот, про Лиманское направление вообще тишина. Никто даже не заикается, что там. Никаких комментариев. А на Репортёре, только об этом и пишут. Даже не знаю, кому верить.
    1. helilelik Звание
      helilelik
      0
      Вчера, 17:37
      Подоляка пишет и Рыбарь. Славянская операция полностью остановлена. У ВСУ появился РЭБ,который давит оптоволокно. Отступили за реку Жеребец. В Рай-Александровке бои. Купянская группировка на волоске. Это то,что я у них вычитал. Да,и еще Комар отжимают. Остальные направления ,вроде,наши давят.
      1. nikolas 83 Звание
        nikolas 83
        +10
        Вчера, 17:56
        Как оптоволокно можно давить РЭБом?Это же провода ,не радиоканал.
      2. PASus Звание
        PASus
        +7
        Вчера, 17:56
        У ВСУ появился РЭБ,который давит оптоволокно.

        На кого расчитана эта информация?
        На тех кто не знаком с физикой?
        1. helilelik Звание
          helilelik
          0
          Вчера, 18:00
          Я лишь перечислил то,что читал. Теоретически,это может быть обычный СВЧ РЭБ,только большой мощности. Об этом писали и на ВО,если не ошибаюсь. Понятно,что такой можно установить только на бронетехнику,но ,как раз массированное её использование и отмечается в том районе.
          1. poquello Звание
            poquello
            +4
            Вчера, 18:30
            Цитата: helilelik
            СВЧ РЭБ

            свч это не рэб, это оружие направленного излучения
      3. poquello Звание
        poquello
        0
        Вчера, 18:00
        Цитата: helilelik
        У ВСУ появился РЭБ,который давит оптоволокно.

        чудило, До 1 апреля ещё 186 дней
        1. helilelik Звание
          helilelik
          -1
          Вчера, 18:05
          Да. Оборжаться можно. Над Фламинго уже поржали.
          1. poquello Звание
            poquello
            +1
            Вчера, 18:32
            Цитата: helilelik
            Да. Оборжаться можно. Над Фламинго уже поржали.

            ну иди подави оптоволокно микроволновкой
            1. helilelik Звание
              helilelik
              0
              Вчера, 20:12
              Оптоволокно давить не надо. Давить надо бортовую электронику.Думаете,они не могли создать что-то наподобие Цзюйфен?
              1. poquello Звание
                poquello
                -1
                Вчера, 21:51
                Цитата: helilelik
                Оптоволокно давить не надо. Давить надо бортовую электронику.Думаете,они не могли создать что-то наподобие Цзюйфен?

                Думаю могли, но не до такой степени чтобы орать "караул!", сии девайсы ограничены по расстоянию и прожорливы.
                И жгут кстати любую электронику, а только дронов на оптоволокне
                1. helilelik Звание
                  helilelik
                  +1
                  Вчера, 22:29
                  Я и не ору. В первом же сообщении написал,что это пересказ. В ответ на сообщение,что нигде нет информации по этому району.
                  1. poquello Звание
                    poquello
                    0
                    Вчера, 22:33
                    Цитата: helilelik
                    Я и не ору. В первом же сообщении написал,что это пересказ.

                    я не вам конкретно, кто-то же там в пересказе орал получается
      4. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        +5
        Вчера, 18:02
        Цитата: helilelik
        У ВСУ появился РЭБ,который давит оптоволокно.


        Это как? Это все равно, что пытаться выключить электролампочку с обыкновенным выключателем лентяйкой от телевизора. smile
        1. helilelik Звание
          helilelik
          -2
          Вчера, 18:14
          Я не знаю,говорю же,что у них вычитал и еще у одного блогера,но они могут друг у друга переписывать. Предполагаю направленый свч. Меня в доме древоточицы донимали. Купил излучатель Жук. Образно,микроволновка и рупор. Доску греет,будь здоров.
          1. alexboguslavski Звание
            alexboguslavski
            +3
            Вчера, 18:28
            Дело в том, что теоретически можно внедтить паразитный сигнал в обычные проводники, по которым "бегут" электроны, и то при отсутствии экранирования. Оптоволокно - абсолютный диэлектрик, по нему ток не идет, а идет световой импульс, т.е. фотоны, которые не выходят за пределы волокна, а также посторонние фотоны не могут проникнуть внутрь, поскольку оболочка оптоволокна не прозрачна для сигнала извне.
            1. helilelik Звание
              helilelik
              -2
              Вчера, 18:35
              Я думаю,скоры мы узнаем,правда это или нет.
              1. poquello Звание
                poquello
                -3
                Вчера, 18:45
                Цитата: helilelik
                Я думаю,скоры мы узнаем,правда это или нет.

                Цитата: poquello
                До 1 апреля ещё 186 дней
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      -5
      Вчера, 18:03
      Репортер это ципсарское издание.
  5. Ирек Звание
    Ирек
    -6
    Вчера, 17:35
    Хохлота от восторга из мокрых шальвар выпрыгивает.
  6. monetam Звание
    monetam
    -7
    Вчера, 17:40
    молодца редакция! Своревременно, и даже с некоторым чрезмерным интересом расказывает читателям о победах войск пана Зеленского!
    В какой-нибудь "Красной звезде" времен Отечественной войны такое бы для редакции стало кошмарным фантастическим сном.
  7. МЮД Звание
    МЮД
    +9
    Вчера, 17:42
    А что комментировать, успех противника на Лиманском направлении, начал сказываться на нашу группировку на Славянском, где мы утратили устойчивый контроль на ряде участков в том числе и в Николаевке, так как противник заходит нам во фланг.
    Здесь на ВО, недели 2 назад была статья про Николаевку и ТЭЦ в ней. Как тут чепчики и картузы от восторга бросали в воздух, а тех кто предупреждал об угрозе с фланга, с Лимана, жестко критиковали, обзывали и минусовали. И сейчас ухарятся, а ситуация сложная, пока стабилизировать ее в полной мере не удается. Держимся по бергам Жеребца и Северного Донца. Но если противник зацепится за наш берег ситуация еще больше обострится.
    1. poquello Звание
      poquello
      -3
      Вчера, 17:54
      Цитата: МЮД
      Держимся по бергам Жеребца и Северного Донца.

      может покажете где там держимся?
      1. poquello Звание
        poquello
        0
        Вчера, 19:34
        Цитата: poquello
        может покажете где там держимся?

        ну ты смотри, уже пятеро набралось, ау! минусаторы! карта перед вами, "Спой, светик, не стыдись! "
  8. Aleks1956OU Звание
    Aleks1956OU
    +9
    Вчера, 18:03
    По рассказам знакомых, которые воюют на этих направлениях, других источников - обстановка там сложная, напряжённая.
    Идут круглосуточные кровавые бои.
    Основной удар украинских сил пришелся по позициям частей 20-й ОА и затронул смежную, стыковую 25 ОА.

    Командование 20 ОА и до этого наступления, также вела встречные тяжелые бои с контратакующими силами ВСУ на выступе и плацдарме к северу от Лимана и далее по правому берегу реки Жеребец.
    Довольно длительное время, без особого успеха.
    В результате наступления 3 АК ВСУ этот наш выступ был фактически срезан, плацдарм уничтожен.
    Наши части 144 мсд были выбиты из ключевого узла обороны в районе: Яровая — Новоселовка — Дробышево — Шандриголово, отошли обратно к реке Жеребец.
    Так, в частности - 254 гмсп сейчас продолжает удерживать позиции на рубежах у нп Дробышево и Шандриголово.

    А, 488 гмсп получил сильный удар. К сожалению, его подразделения были выбиты из оборонительных позиций в районе нп Площанки и также временно отошли в сторону реки.
    Но благодаря стойкости наших ребят жтиз частей, продвижение ВСУ остановлено, ребята стоят стойко! Никаких отступлений сейчас нет! Мы можем гордиться их мужеством!

    А вот на другом её фланге есть успех.
    Полки дивизий ОА продолдают ломать очаговую оборону ВСУ и продвигаются на широком фронте, стремясь выйти к реке Оскол.
    Прямо сейчас идут активные бои в районах населенных пунктов : Червоный Оскол, Рубцы, а также Глущенково, Андреевка и Лесная Стенка.
    Совместно с ВКС и химическими ротами Тос, нанесено комплексное огневое поражение подразделениям нескольких механизированных и штурмовых бригад ВСУ.
    Но, это направление остается одним из самых сложных.
    Пожелаем им удачи!
    1. faterdom Звание
      faterdom
      +1
      Вчера, 19:34
      Спасибо, хорошо осветили положение.
      А то РЭБом по оптоволокну, успех от Зеленского...
      Каждый раз такие временные успех обходились ему очень дорого, и в этот раз так же будет.
      Честно говоря в нынешней ситуации украм атаковать... ну только в политико-пропагандистских целях, в обороне могли подольше пожить.
    2. oldman. Звание
      oldman.
      -1
      Вчера, 19:52
      По рассказам знакомых, которые воюют на этих направлениях

      Неужто ваши знакомые смогли вам всё так подробно и со знанием обстановки, рассказать? Там же
      Идут круглосуточные кровавые бои

      Неужели у знакомых на такие рассказы время есть, если они действительно там, в такой заварухе то?
      Или может это всё-таки просто репост статей с телеги или Репортёра, т.е.
      других источников
      ? 🤔
    3. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      +2
      Вчера, 20:52
      Наши части 144 мсд были выбиты из ключевого узла обороны в районе: Яровая — Новоселовка — Дробышево — Шандриголово, отошли обратно к реке Жеребец.

      Карту дайте, а то где Дробышево, а где Жеребец, ничего не понятно.
      1. poquello Звание
        poquello
        +2
        Вчера, 22:30
        Цитата: ГолыйМужик
        Наши части 144 мсд были выбиты из ключевого узла обороны в районе: Яровая — Новоселовка — Дробышево — Шандриголово, отошли обратно к реке Жеребец.

        Карту дайте, а то где Дробышево, а где Жеребец, ничего не понятно.

        да вон вверху я даже карту кинул, не хотят показывать