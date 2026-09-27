Трамп: как только Иран сдастся, цены на нефть сразу же рухнут
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Война с Ираном «скоро закончится», заявил Дональд Трамп, пообещав «резкое падение» цен на нефть во время общения с журналистами.
Президент США обещает скорое завершение войны с Ираном, но конкретные сроки не называет, говоря о том, что Иран якобы «скоро сдастся». А как только Тегеран поднимет руки вверх, так сразу и цены на нефть упадут. При этом Трамп подчёркивает, что на сегодняшний день цены на нефть гораздо ниже, чем были при администрации Байдена.
Цены на нефть начнут падать, как только Иран сдастся, как только война закончится, а это произойдет скоро. Цены на нефть резко упадут, и цены на нефть снизятся. (...) И помните одну вещь: нефть сейчас дешевле, чем она была при администрации Байдена.
Трамп снова заявил, что США якобы контролируют Ормузский пролив и вывозят через него просто «огромные объёмы» нефти, даже больше, чем было до войны с Ираном.
На данный момент США проводят операцию «Экономический изгой» по экономическому удушению Ирана, планируя, что Тегеран под американскими санкциями запросит мира на условиях США.
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