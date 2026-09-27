Цены на нефть начнут падать, как только Иран сдастся, как только война закончится, а это произойдет скоро. Цены на нефть резко упадут, и цены на нефть снизятся. (...) И помните одну вещь: нефть сейчас дешевле, чем она была при администрации Байдена.

Война с Ираном «скоро закончится», заявил Дональд Трамп, пообещав «резкое падение» цен на нефть во время общения с журналистами.Президент США обещает скорое завершение войны с Ираном, но конкретные сроки не называет, говоря о том, что Иран якобы «скоро сдастся». А как только Тегеран поднимет руки вверх, так сразу и цены на нефть упадут. При этом Трамп подчёркивает, что на сегодняшний день цены на нефть гораздо ниже, чем были при администрации Байдена.Трамп снова заявил, что США якобы контролируют Ормузский пролив и вывозят через него просто «огромные объёмы» нефти, даже больше, чем было до войны с Ираном.На данный момент США проводят операцию «Экономический изгой» по экономическому удушению Ирана, планируя, что Тегеран под американскими санкциями запросит мира на условиях США.