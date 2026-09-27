Трамп: как только Иран сдастся, цены на нефть сразу же рухнут

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Трамп: как только Иран сдастся, цены на нефть сразу же рухнут

Война с Ираном «скоро закончится», заявил Дональд Трамп, пообещав «резкое падение» цен на нефть во время общения с журналистами.

Президент США обещает скорое завершение войны с Ираном, но конкретные сроки не называет, говоря о том, что Иран якобы «скоро сдастся». А как только Тегеран поднимет руки вверх, так сразу и цены на нефть упадут. При этом Трамп подчёркивает, что на сегодняшний день цены на нефть гораздо ниже, чем были при администрации Байдена.



Цены на нефть начнут падать, как только Иран сдастся, как только война закончится, а это произойдет скоро. Цены на нефть резко упадут, и цены на нефть снизятся. (...) И помните одну вещь: нефть сейчас дешевле, чем она была при администрации Байдена.

Трамп снова заявил, что США якобы контролируют Ормузский пролив и вывозят через него просто «огромные объёмы» нефти, даже больше, чем было до войны с Ираном.

На данный момент США проводят операцию «Экономический изгой» по экономическому удушению Ирана, планируя, что Тегеран под американскими санкциями запросит мира на условиях США.
57 комментариев
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  1. Горыныч1 Звание
    Горыныч1
    +14
    Вчера, 17:22
    Доня, старый чёрт, ты Иран 100500 раз уже победил. Опять за своё? laughing пей таблетки 💊 для памяти что ли... И пролив твой, и нефть 🛢️ твоя, только под себя не ходи! Примерно так его успокаивают санитары 🤣 laughing
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      +10
      Вчера, 17:49
      Нетаньяху, кстати, в своей речи в ООН проговорился, что готовит в Иране переворот "силой народа".
      Вероятно, это и имел в виду Трамп под "победой".
      Именно на революцию он и надеялся, начав эту войну с убийства лидеров Ирана.
      Но Иран построил уникальную систему управления - погибших заменили мгновенно, потери управления не было. Тут надо сказать "спасибо" Израилю, пол века постоянно убивавшего иранцев, вот они и приспособились.
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +2
        Вчера, 18:50
        Война с Ираном «скоро закончится», заявил Дональд Трамп, пообещав «резкое падение» цен на нефть во время общения с журналистами.

        Свежо предание да верится в него с трудом!

        Чтобы хапуга Трамп снизил цены на нефть и убавил себе прибыли в карман?! Не смешите мои тапочки! laughing
        Да никогда не бывать этому! feel Даже если он до конца своего второго срока президентом США вдруг окажется на смертном одре! sad
    2. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +4
      Вчера, 17:53
      Кто-то войну на Украине обещал за сутки закончить...
      1. Горыныч1 Звание
        Горыныч1
        +1
        Вчера, 18:06
        Ну говорить- не вагоны грузить 😁. И вообще доня уже победил 🥇 раз несколько 🤣 . просто запамятовать успел. Дела государственные, и всё сам. Даже бульбулятор самому назвать пришлось laughing
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +3
          Вчера, 19:10
          ..бобулятор! бульбулятор - это другое. wassat

          зы вот кто бы еще знал что такое бобулятор? аналог транглюкатора из Кин-Дза-Дза??? lol круче чем меч джедая??
          1. Горыныч1 Звание
            Горыныч1
            +3
            Вчера, 19:15
            Дмитрий, меч жидая, это у Нетаньяху, а это что-то новенькое 🤣
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +2
              Вчера, 19:16
              lol wassat мечь жидая???? wassat гениально! во! good
              всё - пойду поржу.....
            2. Ilya-spb Звание
              Ilya-spb
              +1
              Вчера, 20:12
              У Нетаньяху он будет укороченным)))
              1. Горыныч1 Звание
                Горыныч1
                0
                Вчера, 20:14
                good ну, обязывает религия. Зато прятать удобно laughing laughing
      2. bayard Звание
        bayard
        +2
        Вчера, 18:57
        Это всё слова . Слова приносят Трампу Деньги (игра на биржевых качелях) , война в заливе лишила нефти и газа европы и англии , создала определённые проблемы и давление на экономику Китая (у них вроде как экономический рост почти прекратился , но официально могут и накрутить сколько надо) , бизнес из европ потянулся таки в США , где им льготы обещают , дешевые энергоносители , электроэнергию и выделение земли под производства . А то что он говорит - это игра , и это МЕСТЬ - европам и англиям , устроившим ему "персидскую ловушку" , отказавшие ему в помощи и поддержке и даже запретившие ему использование его (американских) баз в европах ... За ЭТО следует Наказание . Примерное Наказание . Лимитрофам платить придётся за всё . И придётся уйти в третий разряд государств этой Планеты . И ради этой Мести не грех и потянуть войну в Заливе . Тем более что персы от этого только выигрывают - утверждают свой статус Лидера в регионе , взымают Плату за проход Ормузом , опускают конкурентов и недоброжелателей в регионе , выставляют условие и Ультиматум мировому гегемону и Требуют его исполнения .
        США в конце концов уйдут в Западное Полушарие , но лишь тогда , когда расправится со своими врагами , втянувшего его в этот блудняк . А персы ему даже не враги ... скорей партнёры по конфликту .
    3. RVAPatriot Звание
      RVAPatriot
      +3
      Вчера, 18:17
      Так и Луна и Марс, и вообще весь космос при трамне стал американским... говоря его языком, все трапмпийской.....
      1. Горыныч1 Звание
        Горыныч1
        +5
        Вчера, 18:19
        Есть мнение, что именем Трампа будет называться новая болезнь в области психиатрии yes
        1. RVAPatriot Звание
          RVAPatriot
          +2
          Вчера, 18:21
          Издевка конечно, но если каждый през США будет иметь свою именную болезнь, они будут боротся за нее?
          Пигвин Имени Трампа, Ягуар трампийский, Тиранотрамп, Иранозавр))) Хотя Иран кузькину мать еще покажет попологаю
          1. Горыныч1 Звание
            Горыныч1
            0
            Вчера, 18:22
            Видимо да... Это же как аллея звёзд ⭐ в Голливуде laughing
    4. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +5
      Вчера, 18:28
      .Трамп: как только Иран сдастся, цены на нефть сразу же рухнут


      Фигли он сдастся?Что за цирк?
    5. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Вчера, 18:55
      Правильно. Ну эти победы - это предварительно, а сейчас самая самая настоящая будет. yes И последняя. (Вот только штаны подтяну...(с) из какого забыл советского кинофильма) laughing
      1. Горыныч1 Звание
        Горыныч1
        +1
        Вчера, 18:57
        Дмитрий, моё почтение. Ну да, это были предварительные ласки 😁, ой, в смысле победы laughing
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Вчера, 18:58
          Ну мы все понели! Горыныч моё почтение hi
          1. Горыныч1 Звание
            Горыныч1
            0
            Вчера, 19:00
            Ну что сделаешь, если дедушка озорничать изволит. Тут только галоперидол может помочь wassat
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +2
              Вчера, 19:01
              Там походу фармакология не поможет. Там уже электрошок или что там для особо буйных применяют - я не психиатр ..
              Это как в к/ф Остров проклятых - там уже только электрошок, финиш...
              1. Горыныч1 Звание
                Горыныч1
                +1
                Вчера, 19:13
                Возможно в данном случае медицина бессильна... И кукушонок окончательно покинул часы laughing
                1. Nexcom Звание
                  Nexcom
                  +1
                  Вчера, 19:14
                  ...таки пока часы еще тикают (даже без кукушки) - посему и держат на должности. а то что не в попад кукает - это частности.... laughing
                  1. Горыныч1 Звание
                    Горыныч1
                    +2
                    Вчера, 19:17
                    Полностью согласен. Хотя его, как советовал почтальон Печкин, надо в поликлинику сдать, на опыты wassat
    6. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Вчера, 20:05
      Цитата: Горыныч1
      Опять за своё? пей таблетки 💊 для памяти что ли...

      laughing
      1. Горыныч1 Звание
        Горыныч1
        +1
        Вчера, 20:12
        Да, как то так ☺️ . просто картина маслом 🖼️
    7. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Вчера, 20:30
      Цитата: Горыныч1
      Опять за своё? пей таблетки 💊 для памяти что ли..

      Это даЮ мы помним а Доня забыл - "И помните одну вещь: нефть сейчас дешевле, чем она была при администрации Байдена".
      1. Горыныч1 Звание
        Горыныч1
        +2
        Вчера, 20:32
        Вот только солярка дороже... Но это Путин виноват!!! laughing добрый вечер.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Вчера, 20:45
          Цитата: Горыныч1
          Вот только солярка дороже..

          Да я про нефть, которая при Байдене была дешевле, а Доня орёт что при нём.
          А солярка везде дороже, вина вся в жадности капитализма.
          1. Горыныч1 Звание
            Горыныч1
            +2
            Вчера, 20:48
            Про солярку понятно, про нефть- тоже. Доня просто порет чушь, 👎 а ей больно и обидно laughing
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +4
    Вчера, 17:22
    Понятно. То есть,как рак на горе свиснет,так сразу и цены упадут. А мы то,думаем...)
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +2
      Вчера, 17:29
      Мечтатель - сюрреалист, думается Иран вовсе не собирается "поднимать руки", скорее всего сша получат по полной
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +3
      Вчера, 17:38
      Тут ведь в чём проблема - не в нефти, а в продуктах её переработки, том же дизеле. Насколько я понимаю - многие НПЗ что у нас что в Заливе получили изрядные повреждения. Впрочем - как и сами средства отгрузки нефти. И сколько понадобится времени и денег на восстановление - на сегодняшний момент не ясно.. Так что - даже если завтра нефть хлынет на продажу, количество ГСМ на рынке сходу ни фига не увеличится. Со всеми вытекающими.
  3. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Вчера, 17:25
    Как только рак на Капитолийской горе свиснет ,так сразу же и рухнут
  4. Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    +3
    Вчера, 17:29
    Война с Ираном «скоро закончится», заявил Дональд Трамп, пообещав «резкое падение» цен на нефть во время общения с журналистами
    Как "скоро закончится"?! Ты же "совсем полностью и безоговорочно" победил Иран уже 33 раза!! Опять балаболишь?! am Чёртов клоун! #
  5. bambr731 Звание
    bambr731
    +3
    Вчера, 17:33
    Цены на нефть начнут падать, как только Иран сдастся, как только война закончится, а это произойдет скоро.

    Значит никогда не упадут. У нас бабки у подъезда меньшие балаболки, чем Доня. Реально врёт, как дышит
  6. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Вчера, 17:34
    А когда хахлы сгинут , то ваще до нуля спустятся.
  7. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Вчера, 17:34
    Интересно - а что будет с ценами на нефть если таки сдадутся США? what
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Вчера, 17:34
    А что тут обсуждать... как Трамп в очередной раз всех победю, помираю и ещё чего то там?
  9. Lynnot Звание
    Lynnot
    0
    Вчера, 18:04
    США не допустят падения цен. Их нефтяным магнатам это невыгодно.
  10. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    +2
    Вчера, 18:07
    Не то слово...а если под Америку весь мир ляжет, так вообще, всё бесплатно будет, но есть ньюанс: для США...
  11. Aleks1956OU Звание
    Aleks1956OU
    +3
    Вчера, 18:07
    Это только в другой его жизни.
    Потом Иран сам установит эту цену. Вместе с Россией.
  12. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Вчера, 18:14
    как только Иран сдастся, цены на нефть сразу же рухнут
    Так Иран вроде как ещё полгода назад был побежден. Или я чего-то не понимаю?
  13. rotfuks Звание
    rotfuks
    +3
    Вчера, 18:26
    Война с Ираном «скоро закончится», заявил Дональд Трамп, пообещав «резкое падение» цен на нефть во время общения с журналистами.
    А ведь еще недавно Дони мужественно победил Венесуэлу у которой самые богатые запасы нефти в мире. Где венесуэльская нефть? Почему цены не рушатся от потока венесуэльской нефти? Цены на американских заправках зашкаливают и можно смело предположить что на ноябрьских выборах в США обрушится сам Дони и превратится в сбитого летчика.
  14. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +3
    Вчера, 18:26
    Как только Трамп, да и ЕС сдадутся во всех "выигранных" ими войнушках, цена на все снизится. Ну, а пока буде посмотреть, что станется с ЕС зимой.
  15. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Вчера, 18:38
    Трамп: как только Иран сдастся, цены на нефть сразу же рухнут


    Русские не сдаются (с) laughing
  16. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    +2
    Вчера, 18:51
    Получается, что цены на нефть никогда не рухнут , ибо Иран никогда не сдастья перед англосаксонскими рептилоидами. Ну что ж нам это только на руку.
  17. Декларант Звание
    Декларант
    0
    Вчера, 19:09
    Иран никогда не сдастся. Пусть и не надеются.
  18. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +1
    Вчера, 19:09
    Трамп: как только Иран сдастся, цены на нефть сразу же рухнут

    Да ты раньше подохнешь (уйдёшь с поста).
  19. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Вчера, 19:10
    Nacistický kovboji, proč by ti měl Irán předat svoje území, svoje nerosty, svůj národ, svoje kulturní tisícileté bohatství? Proč to všechno předat jen tak Americkému gangsterovi a Banderovi? Budou s tebou bojovat a třeba se jim podaří šlápnout ti na krk! Irán je v právu!
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +1
      Вчера, 19:10
      Нацистский ковбой, почему Иран должен отдавать тебе свою территорию, свои полезные ископаемые, свой народ, свое тысячелетнее культурное богатство? Почему ты отдаешь все это американским гангстерам и Бандере? Они будут с тобой воевать, и, возможно, им удастся наступить тебе на шею! Иран прав!
  20. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    0
    Вчера, 19:23
    -чем больше посижу
    .-тем больше наловлю
    - чем больше наловлю
    - тем больше рыбки съем
    - чем больше рыбки сьем
    - тем буду я сильней!
    - и всех победю!
    (С) Из старого советского мультика
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      0
      Вчера, 20:16
      Я с дубинкою идю
      Я с дубинкою идю
      Бронтозябру победю
      Бронтозябру победю
      ...
      И с откушенной ногой
      И с откушенной ногой
      Возвращаюсь я домой
      Возвращаюсь я домой
      (с).
  21. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Вчера, 19:51
    Как только...так сразу...
    Как ответили древние оппоненты персов спартанцы, мастера лаконичности: "Если".
    Потому как без этого условного перехода (if) все остальное немножко лишено смысла.
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      0
      Вчера, 20:17
      Тут даже не классическое if-then-else, а куча вложенных elseif :)
  22. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +1
    Вчера, 20:15
    Дело за малым - чтобы Иран сдался.
  23. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Вчера, 20:17
    Цитата: Orange-Bigg
    .Трамп: как только Иран сдастся, цены на нефть сразу же рухнут

    Фигли он сдастся?Что за цирк?

    Ну он же не сказал когда)))) Может через год или два, а может никогда. Всего лишь сказал прописную истину, которую и без него знали.