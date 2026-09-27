Защитят от роев беспилотников: успешные испытания комплекса Raid Hunter в США
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Американский оборонный концерн Northrop Grumman провёл на полигоне в США успешные аэробаллистические испытания перспективного управляемого снаряда, который должен стать частью комплекса ПВО ближнего действия Raid Hunter (ранее известного как 50mm GBAD), предназначенного для защиты объектов и боевых порядков от массовых налётов крылатых ракет, БПЛА-камикадзе и роев беспилотников.
Как заявляет разработчик, в результате тестов «удалось добиться технологического прорыва». Указывается, что до сих пор управляемые боеприпасы были прерогативой крупного калибра (155-мм артиллерии) или дорогостоящих зенитных ракет. Northrop Grumman смогла уместить миниатюрные модули наведения в корпус 50-мм снаряда. После выхода из ствола пушки снаряд способен динамически маневрировать на траектории, следуя за уклоняющейся воздушной целью.
Снаряды калибра 50х228 мм оснащаются «умными» неконтактными (программируемыми) взрывателями. ИИ, интегрированный в СУО AiON, рассчитывает дистанцию и подрывает боеприпас точно перед целью.
Использование автоматической цепной пушки (Chain Gun) XM913 Bushmaster обеспечивает непрерывный темп стрельбы очередями (до 100–200 выстрелов в минуту). Большой БК и высокая скорость перезарядки позволяют системе Raid Hunter перехватывать цели одну за другой в рамках дешёвой альтернативы зенитным ракетам.
Максимальная дальность эффективного перехвата воздушных целей для комплекса Raid Hunter составляет около 4 км (при поражении малых БПЛА, миномётных мин и крылатых ракет). При этом предельная баллистическая дистанция полёта самого снаряда пушки XM913 превышает 7 км.
Как утверждается, «калибр 50 мм обеспечивает идеальный баланс». По сравнению со стандартными пушками БМП Bradley (25 мм) или зенитными комплексами C-RAM (20 мм), снаряд Raid Hunter летит почти в два раза дальше и имеет гораздо более настильную траекторию. Кроме того, в такой калибр физически удалось поместить датчики наведения (и, видимо, рули для маневрирования), что невозможно сделать для 30-мм снаряда.
Комплекс Raid Hunter разрабатывается как модульная система. Он может быть развёрнут в стационарных контейнерах или установлен на колёсные и гусеничные шасси.
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