Защитят от роев беспилотников: успешные испытания комплекса Raid Hunter в США

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Защитят от роев беспилотников: успешные испытания комплекса Raid Hunter в США

Американский оборонный концерн Northrop Grumman провёл на полигоне в США успешные аэробаллистические испытания перспективного управляемого снаряда, который должен стать частью комплекса ПВО ближнего действия Raid Hunter (ранее известного как 50mm GBAD), предназначенного для защиты объектов и боевых порядков от массовых налётов крылатых ракет, БПЛА-камикадзе и роев беспилотников.

Как заявляет разработчик, в результате тестов «удалось добиться технологического прорыва». Указывается, что до сих пор управляемые боеприпасы были прерогативой крупного калибра (155-мм артиллерии) или дорогостоящих зенитных ракет. Northrop Grumman смогла уместить миниатюрные модули наведения в корпус 50-мм снаряда. После выхода из ствола пушки снаряд способен динамически маневрировать на траектории, следуя за уклоняющейся воздушной целью.




Снаряды калибра 50х228 мм оснащаются «умными» неконтактными (программируемыми) взрывателями. ИИ, интегрированный в СУО AiON, рассчитывает дистанцию и подрывает боеприпас точно перед целью.

Использование автоматической цепной пушки (Chain Gun) XM913 Bushmaster обеспечивает непрерывный темп стрельбы очередями (до 100–200 выстрелов в минуту). Большой БК и высокая скорость перезарядки позволяют системе Raid Hunter перехватывать цели одну за другой в рамках дешёвой альтернативы зенитным ракетам.


Максимальная дальность эффективного перехвата воздушных целей для комплекса Raid Hunter составляет около 4 км (при поражении малых БПЛА, миномётных мин и крылатых ракет). При этом предельная баллистическая дистанция полёта самого снаряда пушки XM913 превышает 7 км.

Как утверждается, «калибр 50 мм обеспечивает идеальный баланс». По сравнению со стандартными пушками БМП Bradley (25 мм) или зенитными комплексами C-RAM (20 мм), снаряд Raid Hunter летит почти в два раза дальше и имеет гораздо более настильную траекторию. Кроме того, в такой калибр физически удалось поместить датчики наведения (и, видимо, рули для маневрирования), что невозможно сделать для 30-мм снаряда.

Комплекс Raid Hunter разрабатывается как модульная система. Он может быть развёрнут в стационарных контейнерах или установлен на колёсные и гусеничные шасси.

22 комментария
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  1. tur-tur Звание
    tur-tur
    +1
    Вчера, 18:54
    Ну что сказать. На каждую хитрую гайку найдётся болт с резьбой, и наоборот. И только "ядрён батон" вне досягаемости. Может их можно сбить почти все, но хватит того что долетит. Вывод, у кого их больше, тот и прав.
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      +2
      Вчера, 18:57
      50 мм тоже ещё не ручной.
      Но люди существа упорные, своего добьются. Будут у них и управляемые пули. Через двадцать лет, или через сто. Но будут.
      Но рои тоже не будут стоять на месте. Будут эволюционировать.
      Полноценно с роем сможет справиться только рой.
      А помните в 5-ом элементе управляемые пули?
      [media=https://yandex.ru/video/preview/13071381116343926639]
      1. marchcat Звание
        marchcat
        +1
        Вчера, 20:26
        Опять же, это стендовая стрельба, как в бою ну совершенно ни кому не понятно
      2. Nikolaevich I Звание
        Nikolaevich I
        +1
        Вчера, 21:47
        Цитата: Shurik70
        А помните в 5-ом элементе управляемые пули?

        Я помню управляемые пули в ф. "Кто подставил кролика Роджера... " ! yes
  2. KCA Звание
    KCA
    +2
    Вчера, 18:55
    Может это станок для испытаний, но что-то не похоже что орудие хоть на градус в горизонтальной плоскости поворачивается, по вертикали какие-то зубцы есть, но шаг очень большой для точного наведения
    1. solar Звание
      solar
      0
      Вчера, 20:35
      Там вообще всё странно выглядит. Пушка в сторону зданий стреляет, что ли? Это на каком полигоне так делают?
  3. poquello Звание
    poquello
    +2
    Вчера, 18:57
    картинка красивая, херня полная по теме статьи, но вполне подходит к истории ниже
    - Товарищ прапорщик, разрешите вопрос?
    - Разрешаю.
    - Траектория полёта снаряда напоминает параболу.
    - Так точно.
    - Ну а если пушку положить на бок - из-за угла можно будет стрелять?
    - По уставу пушку на бок класть не положено.
  4. Комментарий был удален.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Вчера, 19:13
    А что, если пушек на тыкать десятками, на каждом шагу, да боеприпасов побольше...
    Впрочем, прилететь может кое что другое, которому эта защита не помеха... и а-ля улю, ни пушек, ни объекта защиты...
    Предварительный вывод... объектов я защита в тылу, да и то, не такая уж абсолютная...
    Впрочем, абсолютной защиты не бывает вообще, вся история войн об том напоминает... soldier
  6. Александр_K Звание
    Александр_K
    0
    Вчера, 19:21
    Противодроновое ПВО должно быть недорогое, массовое, разное, т.к. есть недорогие медленные но многочисленные дроны, а есть высотные, типа Риппера, или скоростные как Ланцет. А есть ракеты, которые добавляют в стаю специально для средств ПВО.
    Атаку многочисленных дронов как в этом видео: https://m.vkvideo.ru/video-211485340_456239170 вместе с противорадиолокационными ракетами, под контролем высотных разведывательных БПЛА, с применением БПЛА РЭБ, с обходом или предварительным уничтожением зон ПВО - отбить очень сложно. Даже если смогут установить множество радаров, да хоть на аэростатах - их всех будут уничтожать в приоритетном порядке. Акустический обнаружитель не слышит высотных дронов, к тому же эволюция продолжается, установят глушители, или тихие электромоторы. МОГи, помимо сложностей обнаружения и наведения, имеют небольшой радиус прикрытия и небольшую высоту поражения. К тому же в видео очень хорошо показана неэффективность стрелковки по маневрирующим дронам. Нужно именно оружие, которое сможет уложить всю стаю, и не будет стоить как самолет. В идеале, это скоростной но дешевый БПЛА с пулеметом и возможно с радаром, + автономный, с самонаведением. А также МОГи без человека, автономные. Понаставить эти турели везде где только можно, тогда будет толк.
    Здесь концепт:
    https://m.my.mail.ru/mail/nakhab1806/video/6/23.html
    А здесь реализация:
    https://topwar.ru/289751-kompleks-kalitka-ka-dlja-borby-s-bpla-aktivno-primenjaetsja-v-zone-svo.html
    ПКТ + многопульные патроны + видеокамера + плата управления. Дешево, много, эффективно, устанавливается на что угодно, клепается многими тысячами в месяц. А если смогут реализовать внешнее целеуказание, добавить к ним более серьезные зенитки: тот же БТР, но с радаром, автопушка 30мм с дистанционным подрывом для высотных БПЛА, - такое ПВО сможет дать нам преимущество в малом небе. Т.е. автоматические турели ПВО везде где можно, на каждой АЗС, на каждой Шишиге и багги. А БТР с радаром скорее всего потребует доработки если его будут быстро выносить, или отработки тактики, например, кратковременный обзор и тут же смена позиции.
    Вот такой боевой модуль на БТР:
    https://topwar.ru/289504-porazhaet-drony-programmiruemymi-snarjadami-pokazana-rabota-zak-30-citadel.html
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Вчера, 19:34
      Ну вот как вариант.

      ЛУГАНСК, 4 августа. /ТАСС/. Дрон-перехватчик "Астра-ПВО" разработали специалисты ремонтной роты 20-й общевойсковой армии группировки "Запад" для перехвата ударных дронов самолетного типа на реактивной тяге ВСУ. Об этом ТАСС рассказал представитель подразделения.Максимальная возможная скорость дрона - свыше 500 км/ч.

      "Он поднимается вертикально, как FPV-дрон. Затем при работе есть три режима, когда меняется положение камеры, - вертикальный, 45 градусов и режим ракеты. Скорость у него очень хорошая. Это огромный плюс", - сказал собеседник агентства.

      "Астра-ПВО" может сбивать БПЛА как за счет кинетического воздействия, так и оснащаться боевой частью. Максимальная возможная скорость дрона - до 560 км/ч.


      https://tass.ru/armiya-i-opk/27980495
      1. Александр_K Звание
        Александр_K
        0
        Вчера, 19:42
        Да, неплохой вариант, гораздо лучше американских корректируемых снарядов, и на порядки дешевле. Хотя у него есть ограничения - рой дронов он скорее всего не остановит, а так же ночью не увидит нереактивные БПЛА. Такие Астры под Москвой хорошо ставить, и на защиту предприятий. Там самое то.
      2. Nikolaevich I Звание
        Nikolaevich I
        +1
        Вчера, 22:16
        Цитата: Orange-Bigg
        Астра-ПВО" может сбивать БПЛА как за счет кинетического воздействия, так и оснащаться боевой частью. Максимальная возможная скорость дрона - до 560 км/ч.

        Вы попались на интернет-недоразумение ! То бишь на интернет путаницу ! Дело в том ,что ,пользуясь отсутствием обязательной классификационной регистрации ,разработчики,производители дронов дают названия ...что в голову придёт ! В результате появляются БПЛА разные по типам и разных КБ,но с одинаковым названием ! Так .например. есть 3 разных БПЛА "Кречет" ! И 2 БПЛА "Астра" для нужд ПВО ! В интернете(и не только!) часто путают и ттх одного БПЛА приписывают другому ! Дрон-перехватчик "Астра-ПВО",созданный разработчиками 20 армии, не реактивен и скоростью обладает .вероятнее всего, в 350 км/ч. ; а не 560(580) км/ч ! Скорость в 560 км/ч.(в некотрых источниках-580 км/ч) более вероятна для БПЛА-мишени М850 "Астра" компании "Эникс" ! Тем более,что это изделие оснащается ПуВРД (т.е. дрон реактивный ) ! И "Эникс"-авторитет в применении ПуВРД ! Я могу ошибаться , но всё же сделал такие выводы при изучении в интернете "нестыковок" в описаниях БПЛА !
    2. KCA Звание
      KCA
      0
      Вчера, 21:44
      А смысл городить всякую, есть Шилки, есть Тунгуски, Панцири, Деривации, Стрела, может и ещё чего, что пока не рекламируют
      1. Александр_K Звание
        Александр_K
        0
        Сегодня, 02:15
        Смысл есть, т.к. полноценные средства ПВО очень дорогие и на каждый пикап, на каждый блиндаж их не поставишь. А дроны атакуют каждую движущуюся цель, и гражданские объекты в тылу. К тому же дроны дешевые и эффективные, а ЗУР или расход снарядов ЗАК на порядки превышает стоимость атаки. Т.е. одну волну дронов Шилка может и отобьет, и то если там не будет противорадиолокационных ракет, а на вторую БК не хватит.
  7. Александр_K Звание
    Александр_K
    0
    Вчера, 19:30
    По теме статьи: управляемый снаряд имеет цену нового автомобиля, российский - новая Лада, немецкий - Мерс и т.д. В данном случае, снаряд уже дороже БПЛА, что нерентабельно, в массовых количествах его не будет. Кстати, гаубицы 777 это наглядно показали. К тому же задача удержания в прицеле такой сложной цели как маневрирующий дрон - очень сложная, доступная только ЗУР. Предполагаю, что конечная цена такого умного снаряда сравняется с недорогой ЗУР. Проще и эффективнее примеры из предыдущего комментария.
    1. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      0
      Вчера, 23:48
      Уже созданы корректируемые 40-мм зенитные снаряды с радиокомандным наведением ! По моему в США есть проект MAD FIRES по созданию 30-мм (и не только ! ) управляемых снарядов ! Так что 50-мм управляемый снаряд для современных технарей-тьфу ! Семечки tongue !
      1. Александр_K Звание
        Александр_K
        0
        Сегодня, 02:21
        Я не говорил что это невозможно, но остается вопрос цены, и вопрос радара, т.к. сейчас в стае дронов присутствуют противорадиолокационные ракеты (а также ракеты ПВО, иногда РЭБ и баллистика). Эти два вопроса обнуляют эффективность корректируемых снарядов.
  8. bk0010 Звание
    bk0010
    +2
    Вчера, 19:38
    Большой БК и высокая скорость перезарядки позволяют системе Raid Hunter перехватывать цели одну за другой в рамках дешёвой альтернативы зенитным ракетам.
    А точно дешевле зенитной ракеты?
  9. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    +2
    Вчера, 19:45
    вопрос , в каком секторе 50мм снаряд выпущенный с начальной скоростью 900м в сек на дистанции 2000м может маневрировать ? а то появляется такое ощущение что это просто и-16 или и-152
  10. Энный Звание
    Энный
    +1
    Вчера, 21:11
    Песня меча и доспеха вечна. Защита всегда проигрывает
  11. Всеименазаняты Звание
    Всеименазаняты
    0
    Вчера, 21:45
    Цитата: Александр_K
    автоматические турели ПВО везде где можно, на каждой АЗС

    Вы шальными пулями больше собственного населения перебьете, чем украинцы со своими терактами.
    1. Александр_K Звание
      Александр_K
      0
      Сегодня, 02:35
      автоматические турели ПВО везде где можно, на каждой АЗС
      Вы шальными пулями больше собственного населения перебьете, чем украинцы со своими терактами.

      Те, кто пережил атаку дронов, думаю с вами не согласятся. Опять же надо с умом выбирать позиции и сектор обстрела. Сдуру можно и член сломать. Поэтому конечно там где ущерб от защиты больше, там надо ПВО подороже.